Peter Rosegger
Letteratura tra neve e ghiaccio
Introduction
Con gli occhi di un bambino, Peter Rosegger descrive le bellezze, ma anche le asprezze dell'inverno. Cresciuto in una fattoria di montagna nella Stiria – che il poeta avrebbe poi chiamato la sua “Waldheimat”, la sua patria boschiva – è diventato uno scrittore di successo in lingua tedesca a cavallo tra il XIX e il XX secolo.
Soprattutto la sua raccolta di racconti in tre volumi “Als ich noch ein Waldbauernbub war” (Quando ero ancora un ragazzo di montagna), pubblicata tra il 1900 e il 1902, divenne un vero e proprio bestseller.
Peter Rosegger nacque nel 1843 ad Alpl ed era il maggiore di sette figli. Figlio di un analfabeta, imparò molto dalla madre che sapeva leggere. A 17 anni iniziò un apprendistato da sarto, poiché era troppo debole per lavorare nei campi.
Girando di fattoria in fattoria, imparò a conoscere usi e costumi e la gente. Ben presto scrisse i suoi primi testi, cambiò il suo cognome da “Roßegger” a “Rosegger” e divenne famoso come scrittore. Si sposò due volte, ebbe cinque figli e intraprese viaggi di lettura in tutta l'Europa centrale. Rosegger morì nel 1918 a Krieglach, dove è anche sepolto.
“Nessun essere umano al mondo mi ha dato tanta gioia quanto la natura con i suoi colori, i suoi suoni, i suoi profumi, con la sua pace e i suoi stati d'animo.”
Peter Rosegger in tutte le prospettive
Scrittore, poeta e giornalista
Nell'era dell'industrializzazione, Rosegger soddisfava il desiderio di storie autentiche di vita contadina, che rappresentavano un mondo alternativo positivo rispetto alla frenesia della vita metropolitana. Era nato il genere del “romanzo regionale”.
Tuttavia, sarebbe errato considerare Rosegger un rappresentante letterario di un mondo rurale idilliaco. Egli scrisse anche delle privazioni, della povertà e della drastica disuguaglianza che regnava tra i ricchi proprietari terrieri e i bisognosi.
«Quando ero ancora un ragazzino che viveva in una fattoria»
Il silenzioso mondo magico dell'inverno, unito alle fatiche della vita dei contadini di montagna, può essere rivissuto in una storia natalizia della famosa raccolta di racconti “Waldbauernbub” (Il contadino della foresta).
In “Als ich Christtagsfreude holen ging” (Quando andai a cercare la gioia del Natale), Rosegger descrive il lunghissimo cammino dalla sua fattoria natale sull'Alpl alla lontana valle del Mürztal. Da lì doveva procurarsi gli ingredienti per il pranzo di Natale per la sua numerosa famiglia. Ore di cammino su pendii scivolosi e ripidi e attraverso boschi innevati facevano parte della faticosa routine quotidiana in questo mondo isolato.
“Nella notte di Natale”
Nel suo racconto “In der Christnacht” (La notte di Natale), Rosegger descrive il viaggio notturno verso la messa di Natale. Chi oggi, in inverno, parte dal “Kluppeneggerhof”, la casa natale di Rosegger ancora conservata nella sua forma originale, per raggiungere St. Kathrein am Hauenstein, può immaginare la fatica che comportava il percorso attraverso il terreno ripido e innevato.
Lungo il percorso che dalla casa natale sull'Alpl conduce alla sua chiesa preferita, la parrocchiale di Santa Caterina a Hauenstein, citazioni e detti riportati su pannelli ricordano le opere del famoso poeta locale.
Sulle tracce di Peter Rosegger
Casa natale di Rosegger
Molte delle sue storie raccontano della semplice vita contadina nel XIX secolo, che può essere rivissuta nella sua casa natale sull'Alpl con la sua stube.
La scuola nel bosco di Rosegger
La scuola nel bosco sull'Alpl fu costruita dallo scrittore per contrastare l'esodo rurale.