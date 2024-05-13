I documenti scritti da Peter Rosegger raccontano di persone e dei loro incontri con l'inverno.

Con gli occhi di un bambino, Peter Rosegger descrive le bellezze, ma anche le asprezze dell'inverno. Cresciuto in una fattoria di montagna nella Stiria – che il poeta avrebbe poi chiamato la sua “Waldheimat”, la sua patria boschiva – è diventato uno scrittore di successo in lingua tedesca a cavallo tra il XIX e il XX secolo.

Soprattutto la sua raccolta di racconti in tre volumi “Als ich noch ein Waldbauernbub war” (Quando ero ancora un ragazzo di montagna), pubblicata tra il 1900 e il 1902, divenne un vero e proprio bestseller.

Peter Rosegger nacque nel 1843 ad Alpl ed era il maggiore di sette figli. Figlio di un analfabeta, imparò molto dalla madre che sapeva leggere. A 17 anni iniziò un apprendistato da sarto, poiché era troppo debole per lavorare nei campi.

Girando di fattoria in fattoria, imparò a conoscere usi e costumi e la gente. Ben presto scrisse i suoi primi testi, cambiò il suo cognome da “Roßegger” a “Rosegger” e divenne famoso come scrittore. Si sposò due volte, ebbe cinque figli e intraprese viaggi di lettura in tutta l'Europa centrale. Rosegger morì nel 1918 a Krieglach, dove è anche sepolto.