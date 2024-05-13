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Peter Rosegger
Letteratura tra neve e ghiaccio

I documenti scritti da Peter Rosegger raccontano di persone e dei loro incontri con l'inverno.

Con gli occhi di un bambino, Peter Rosegger descrive le bellezze, ma anche le asprezze dell'inverno. Cresciuto in una fattoria di montagna nella Stiria – che il poeta avrebbe poi chiamato la sua “Waldheimat”, la sua patria boschiva – è diventato uno scrittore di successo in lingua tedesca a cavallo tra il XIX e il XX secolo.

Soprattutto la sua raccolta di racconti in tre volumi “Als ich noch ein Waldbauernbub war” (Quando ero ancora un ragazzo di montagna), pubblicata tra il 1900 e il 1902, divenne un vero e proprio bestseller.

Peter Rosegger nacque nel 1843 ad Alpl ed era il maggiore di sette figli. Figlio di un analfabeta, imparò molto dalla madre che sapeva leggere. A 17 anni iniziò un apprendistato da sarto, poiché era troppo debole per lavorare nei campi.

Girando di fattoria in fattoria, imparò a conoscere usi e costumi e la gente. Ben presto scrisse i suoi primi testi, cambiò il suo cognome da “Roßegger” a “Rosegger” e divenne famoso come scrittore. Si sposò due volte, ebbe cinque figli e intraprese viaggi di lettura in tutta l'Europa centrale. Rosegger morì nel 1918 a Krieglach, dove è anche sepolto.

Peter Rosegger
nato il:31 luglio 1843 ad Alpl, nella Stiria orientale
morto il:26 giugno 1918 a Krieglach
Professione: Scrittore, poeta e giornalista
Opera famosa:Waldheimat: 4 racconti della giovinezza

“Nessun essere umano al mondo mi ha dato tanta gioia quanto la natura con i suoi colori, i suoi suoni, i suoi profumi, con la sua pace e i suoi stati d'animo.”

Peter Rosegger in tutte le prospettive

Scrittore, poeta e giornalista

Nell'era dell'industrializzazione, Rosegger soddisfava il desiderio di storie autentiche di vita contadina, che rappresentavano un mondo alternativo positivo rispetto alla frenesia della vita metropolitana. Era nato il genere del “romanzo regionale”.

Tuttavia, sarebbe errato considerare Rosegger un rappresentante letterario di un mondo rurale idilliaco. Egli scrisse anche delle privazioni, della povertà e della drastica disuguaglianza che regnava tra i ricchi proprietari terrieri e i bisognosi.

Opere Peter Rosegger
Raccolta di racconti

«Quando ero ancora un ragazzino che viveva in una fattoria»

Il silenzioso mondo magico dell'inverno, unito alle fatiche della vita dei contadini di montagna, può essere rivissuto in una storia natalizia della famosa raccolta di racconti “Waldbauernbub” (Il contadino della foresta).

In “Als ich Christtagsfreude holen ging” (Quando andai a cercare la gioia del Natale), Rosegger descrive il lunghissimo cammino dalla sua fattoria natale sull'Alpl alla lontana valle del Mürztal. Da lì doveva procurarsi gli ingredienti per il pranzo di Natale per la sua numerosa famiglia. Ore di cammino su pendii scivolosi e ripidi e attraverso boschi innevati facevano parte della faticosa routine quotidiana in questo mondo isolato.

Racconto

“Nella notte di Natale”

Nel suo racconto “In der Christnacht” (La notte di Natale), Rosegger descrive il viaggio notturno verso la messa di Natale. Chi oggi, in inverno, parte dal “Kluppeneggerhof”, la casa natale di Rosegger ancora conservata nella sua forma originale, per raggiungere St. Kathrein am Hauenstein, può immaginare la fatica che comportava il percorso attraverso il terreno ripido e innevato.

Lungo il percorso che dalla casa natale sull'Alpl conduce alla sua chiesa preferita, la parrocchiale di Santa Caterina a Hauenstein, citazioni e detti riportati su pannelli ricordano le opere del famoso poeta locale.

Escursione “Christmettenweg” Pfarrkirche St. Kathrein

Sulle tracce di Peter Rosegger

Casa natale di Rosegger

Molte delle sue storie raccontano della semplice vita contadina nel XIX secolo, che può essere rivissuta nella sua casa natale sull'Alpl con la sua stube.

Casa natale di Rosegger

La scuola nel bosco di Rosegger

La scuola nel bosco sull'Alpl fu costruita dallo scrittore per contrastare l'esodo rurale.

La scuola nel bosco di Rosegger

Museo Rosegger

Nell'ex casa di campagna di Peter Rosegger a Krieglach, una mostra permanente illustra la sua vita, il suo operato e il conflitto tra tutela della natura e progresso.

Museo Rosegger

FAQs

  • 1843: nascita ad Alp, nella Stiria orientale, primogenito di sette figli

  • 1918: morte a Krieglach, circondato dalla famiglia

Peter Rosegger (1843-1918) è noto come scrittore, poeta e giornalista della Stiria. Le sue opere raccontano della vita semplice nelle Alpi, delle tradizioni contadine e dei cambiamenti sociali. Con libri come Waldheimat (La patria nel bosco) o Jakob der Letzte (Jakob l'ultimo) è stato letto ben oltre i confini dell'Austria. Rosegger si impegnò a favore dell'istruzione, della giustizia sociale e della conservazione della cultura rurale. Nel 1913 fu candidato al Premio Nobel per la letteratura.

La casa natale di Peter Rosegger si trova ad Alpl, un piccolo paese della Stiria, a circa 20 chilometri da Krieglach. La semplice casa in legno sorge a circa 1.200 metri sul livello del mare ed è oggi accessibile come museo, dove offre un'immagine autentica della vita nel XIX secolo.

Il Museo Peter Rosegger si trova a Krieglach, dove Rosegger trascorse gli ultimi anni della sua vita. Nella cosiddetta Villa Rosegger sono esposti oggetti personali, manoscritti e testimonianze della sua opera letteraria.

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