L'ascesa allo status di eroe

Il principe si arruolò nell'esercito austriaco e salì rapidamente di grado grazie alle sue capacità strategiche. Ben presto godette di una reputazione eroica, poiché andò in guerra per quella che gli imperatori ritenevano una giusta causa, la salvezza della cristianità in Europa. "Nella guerra contro gli Ottomani musulmani, fu definito il 'salvatore dell'Occidente' e liberò parti dell'Europa dopo un secolo e mezzo di occupazione turca", spiega il curatore delle celebrazioni per il 300° anniversario della Galleria austriaca del Belvedere.

La carica di abate laico, conferitagli all'età di 15 anni - che lo rese patrono di due abbazie in Savoia - gli portò una fortuna, ma anche il celibato. La sua rendita annuale ammontava a circa tredici chilogrammi d'oro. Il Principe Eugenio non si sposò mai, rimase senza figli e la sua vita privata è ancora oggi un mistero per molti. I suoi contemporanei lo definivano "un Marte senza Venere" e le voci sulla sua omosessualità persistevano. Oggi è celebrato dalla comunità gay locale come uno dei suoi membri ed è protagonista dei tour queer a Vienna.

Il Principe Eugenio di Savoia è considerato uno dei più importanti mecenati austriaci. Per le sue residenze - il Principe Eugenio era considerato eccentrico e assetato di potere - costruì palazzi inediti, accumulò enormi collezioni d'arte e introdusse stravaganti rappresentazioni ufficiali, balli e ricevimenti mai visti prima nella Vienna devastata dalla guerra.