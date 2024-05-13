Arte del pane: la pagnotta come tela
Arte dal grano #eatAUT
Introduction
2 mestieri, 1 prodotto: già una pagnotta di pane può essere è di per sé un'opera d'arte. Noi facciamo un ulteriore passo avanti e chiediamo all'artista Katya Frei di lavorare, anziché su tela, sulle pagnotte della maestra fornaia Veronika Dörfler nella hefehaus.
La peverina carinziana, il lago e le montagne, l'acqua e la nebbia: questi motivi sono stati scelti perché catturano la topografia unica della Carinzia e lo spirito della regione.
I ricordi d'infanzia di Veronika sul paneSua madre preparava il pane per la famiglia allargata ogni due settimane. Per Veronika quel giorno è sempre stato speciale e l'entusiasmo che circondava il suo "pane quotidiano" l'ha sicuramente segnata.
Intervista a Veronika Dörfler
Veronika Dörfler
Veronika Dörfler è una maestra panettiera e imprenditrice che nel 2023 ha colmato un'importante lacuna di approvvigionamento con la sua panetteria biologica hefehaus nella piazza principale di Feldkirchen.
Ha scoperto la sua passione per l'arte tradizionale della panificazione all'età di 30 anni e da allora utilizza solo ingredienti biologici, principalmente provenienti dalla regione.
Presta particolare attenzione alla lunga lievitazione dell'impasto, che conferisce ai suoi pani un aroma inconfondibile e un sapore intenso. La gamma di prodotti selezionati spazia da un'ampia varietà di pani a lievitazione naturale a piccoli prodotti da forno tradizionali come panini e baguette, fino a prelibatezze dolci come le girelle al cardamomo e cannella.