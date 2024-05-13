In un piccolo panificio artigianale è necessario reagire alle condizioni atmosferiche, alle temperature ambientali, alle diverse qualità di farina e ai capricci del lievito madre naturale. Le ricette non sono tutto, ed è questo che rende il lavoro con le culture viventi così eccitante e stimolante. I pani spesso non hanno lo stesso aspetto, ma ciò che conta per i clienti è il buon sapore, e questa è una buona cosa.