Eveline Wild
Anche l'occhio vuole la sua parte. #eatAUT
Introduction
Cioccolatiera e patissière, campionessa mondiale di pasticceria e chef televisiva: Eveline Wild è molte cose. Ma soprattutto è un'intenditrice. E lo è da quando era bambina.
Il suo volto è noto per i programmi televisivi di cucina “Frisch kochen” (ORF2) o “Deutschlands bester Bäcker” (ZDF); e per i tre libri specializzati che ha scritto: "Wild backen", "Wild auf Schokolade" e "Wild backen mit Früchten".
È famosa come pasticcera di talento negli ambienti culinari e non solo. Porta la dolce vita al WILDe EDER di St. Kathrein am Offenegg in Stiria.
"Ognuno percepisce le cose in modo diverso, ovviamente. Ognuno "salta" visivamente a qualcosa di diverso. È per questo che trovo il mondo culinario così eccitante. Non esiste una verità pura, ma solo una percezione soggettiva", afferma Eveline Wild.
Dolce arte in un piattoPer Eveline, arte culinaria significa riuscire ancora a ricordare un piatto anche dopo sei mesi.
Intervista con Eveline
Cioccolataia, pasticciera, campionessa mondiale pasticceria
L'arte culinaria è un gioco di forme. Gioco è la parola chiave. Se ha un aspetto "giocoso", allora ha l'aspetto che la natura ha voluto.