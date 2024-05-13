Eveline Wild crea opere d'arte culinarie. Sensuali e figurative, le sue creazioni sembrano esposte in un museo.

Cioccolatiera e patissière, campionessa mondiale di pasticceria e chef televisiva: Eveline Wild è molte cose. Ma soprattutto è un'intenditrice. E lo è da quando era bambina.

Il suo volto è noto per i programmi televisivi di cucina “Frisch kochen” (ORF2) o “Deutschlands bester Bäcker” (ZDF); e per i tre libri specializzati che ha scritto: "Wild backen", "Wild auf Schokolade" e "Wild backen mit Früchten".

È famosa come pasticcera di talento negli ambienti culinari e non solo. Porta la dolce vita al WILDe EDER di St. Kathrein am Offenegg in Stiria.