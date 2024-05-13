Birra Sommerbock, peperoni corno, nasturzio, semi di canapa

Lukas Nagl: Colori di fine estate, quando i nasturzi e i peperoni corno sono di stagione. La candela mi ricorda la griglia a carbone e quindi la birra estiva, che qui non è al centro dell'attenzione - ma non deve esserlo, perché in realtà il cuore sono i peperoni. La bock è più che altro un contorno che si può usare per completare la salsa.

Per noi pesce, carne, frutta e verdura hanno la stessa importanza, sono sempre sullo stesso piano.