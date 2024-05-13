Colture vegetali Theuringer

"Regine degli ortaggi": così Stephanie e Johannes Theuringer chiamano i loro carciofi, che coltivano in Bassa Austria.

La storia della famiglia Theuringer di Raasdorf risale al XVIII secolo. Oggi, a distanza di molte generazioni, i fratelli Stephanie e Johannes coltivano un'area di circa 100 ettari e continuano la lunga tradizione di famiglia con un'attenzione particolare alle varietà di ortaggi rari.

Quello che era iniziato come un progetto di orto familiare con poche piante di carciofi si è sviluppato in una straordinaria specializzazione: ogni anno, su poco meno di 5 ettari crescono circa 20.000 piante di carciofo, che vengono raccolte a mano da fine luglio a metà ottobre. Si tratta di varietà adatte al clima locale e coltivate come annuali.

Con lo stesso entusiasmo, i Theuringer hanno portato nella regione di Marchfeld anche altri ortaggi mediterranei, come le cipolle rosse dolci e i piccoli peperoni verdi pimentos de padron, che si stanno sempre più affermando nella cucina regionale. Stephanie Theuringer è considerata una pioniera della coltivazione dei carciofi in Austria: l'azienda punta sulla massima qualità e freschezza attraverso un'attenta selezione delle varietà e il lavoro manuale.