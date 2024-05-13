Sì, è la mia vita. Sono cresciuta con le torte nuziali fin da bambina. Perché era così: quando c'era un matrimonio, i dolci venivano preparati nella casa delle nozze. Le mogli e i parenti si riunivano e preparavano per gli invitati al matrimonio.

Mia madre era la cuoca del matrimonio e da bambina potevo dare una mano. Sono molto ottimista, perché i matrimoni sono una cosa positiva e lo è anche il cibo. Questo lavoro mi ha accompagnato fin dall'infanzia ed è diventato il lavoro dei miei sogni.