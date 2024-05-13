Non tutti i pesci sono uguali.

Dobbiamo imparare a riconoscere e ad apprezzare la varietà. Quando guardo un lucioperca, mi viene un forte desiderio di mangiarlo. Il salmerino alpino è ovviamente il re dei pesci, mentre il pesce gatto è perfetto per chi non ama le lische e mangia abitualmente la rana pescatrice, ad esempio.

Ogni pesce ha le sue specialità e deve essere preparato in modo leggermente diverso. È importante riconoscere e imparare queste differenze. Una carpa può tollerare un po' di calore. Al contrario, la trota e il salmerino hanno un contenuto di grasso molto basso e devono quindi essere preparati delicatamente, altrimenti diventano troppo secchi.