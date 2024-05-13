Piatti con un tocco moderno
Saluti dalla cucina #eatAUT
Introduction
Le esperienze culinarie dell'Austria hanno mille sfaccettature, ma un solo ingrediente principale: la straordinaria natura. Dalle Alpi innevate ai dolci vigneti: il paesaggio austriaco si riflette in tutti i nostri prodotti e piatti.
Burgenland: da provareChrista Erdely, amministratrice di Lafnitztaler Bauernspezialitäten, e il suo team hanno sviluppato cinque creazioni di Sterz completamente nuove - combinazioni ancora sconosciute persino nel Burgenland. Sono assolutamente da provare.
Palline di Sterz
Bettlersterz classico (farina di grano, patate, sale, olio all'aglio anziché strutto). Impastare lo Sterz con un uovo, formare delle palline e cuocerle in olio. Un ottimo finger food!
Heidensterz con funghi
Heidensterz con farina di grano saraceno (normalmente preparato con strutto e ciccioli), cucinato con olio di timo e funghi. Un piatto vegano ingegnoso - senza alimenti altamente elaborati, come spesso accade con i prodotti vegani.
Sushi di sterz
Nel profondo sud del Burgenland, esiste una versione di Sterz che viene preparata su una teglia utilizzando solo farina, acqua e sale. Tagliato in piccoli rettangoli viene servito con sopra il pesce: ecco il sushi del Burgenland. Per il maki, lo Sterz è stato arrotolato in foglie di alga e guarnito con caviale di senape.
Sterzstrudel a forma di corona
Sterz di fagioli con fagioli neri (invece dei classici fagioli borlotti: allo sterz finito sono stati aggiunti cubetti di mela e poi arrotolato in una pasta da strudel. Strudel e Sterz sono piatti tipici del Burgenland. Ma ognuno da solo. Invece la combinazione, in versione dolce, è un'idea davvero divertente.
Colazione con Sterz
Lo Sterz è preparato con farina di farro integrale, fagioli borlotti e olio al rosmarino. Viene servito con formaggio fresco sbriciolato della latteria Koch, lamponi del giardino e miele allo zafferano. Ecco l'energia per affrontare una lunga giornata di lavoro. Una colazione sostanziosa.
Palline di Sterz
Bettlersterz classico (farina di grano, patate, sale, olio all'aglio anziché strutto). Impastare lo Sterz con un uovo, formare delle palline e cuocerle in olio. Un ottimo finger food!
Heidensterz con funghi
Heidensterz con farina di grano saraceno (normalmente preparato con strutto e ciccioli), cucinato con olio di timo e funghi. Un piatto vegano ingegnoso - senza alimenti altamente elaborati, come spesso accade con i prodotti vegani.
Sushi di sterz
Nel profondo sud del Burgenland, esiste una versione di Sterz che viene preparata su una teglia utilizzando solo farina, acqua e sale. Tagliato in piccoli rettangoli viene servito con sopra il pesce: ecco il sushi del Burgenland. Per il maki, lo Sterz è stato arrotolato in foglie di alga e guarnito con caviale di senape.
Sterzstrudel a forma di corona
Sterz di fagioli con fagioli neri (invece dei classici fagioli borlotti: allo sterz finito sono stati aggiunti cubetti di mela e poi arrotolato in una pasta da strudel. Strudel e Sterz sono piatti tipici del Burgenland. Ma ognuno da solo. Invece la combinazione, in versione dolce, è un'idea davvero divertente.
Colazione con Sterz
Lo Sterz è preparato con farina di farro integrale, fagioli borlotti e olio al rosmarino. Viene servito con formaggio fresco sbriciolato della latteria Koch, lamponi del giardino e miele allo zafferano. Ecco l'energia per affrontare una lunga giornata di lavoro. Una colazione sostanziosa.
3 domande a Christa Erdely sullo Sterz, cibo dell'anima
"Una vita buona per tutti - per noi significa trattare le persone, gli animali e le piante con rispetto. Ci consideriamo parte della natura e ci assumiamo la responsabilità del nostro ambiente"
Christa Erdely
Christa Erdely è l'amministratore delegato di Lafnitztaler Bauernspezialitäten. Lei e il suo team sono sinonimo della cucina tradizionale e regionale della Valle di Lafnitz, prodotta in modo naturale.
I prodotti provengono da aziende agricole selezionate e vengono lavorati freschi e di stagione. L'attenzione è rivolta all'artigianalità e allo stretto legame con la natura. Gli stessi agricoltori mantengono un contatto diretto con gli ospiti, che possono così risalire all'origine degli alimenti.
Carinzia: fishing for complimentsTre chef e un esperto di pesce trascorrono una giornata insieme sull'acqua: così creano numerosi piatti con il pesce dei laghi, fiumi e stagni della Carinzia.
Piatti creativi con il pesce della CarinziaChristine Schwarzenbach del lago Weissensee, Florian Satran dello Stiftsschmiede sul lago di Ossiach e Roman Pichler del ristorante Moritz di Grafenstein creano piatti deliziosi con oltre 15 tipi di pesce diversi.
Piatti di Christine Schwarzenbach
Pesce barbabietola (bottarga rossa / salmerino marinato)
Pesce ubriaco (cetriolo / gin / trota scottata)
Spuntino a base di pesce (pesce di mare / pomodori / paprika / limone / basilico / olio d'oliva)
Piatti di Florian Satran
Carpa erbivora dal forno a legna / ortaggi a radice / burro nocciola
Seviche di trota di lago / paprika / carota / latticello
Trota di lago in agrodolce / ortaggi a radice / cipolla rossa
Zuppa di pesce / gamberi di fiume / salmerino / paprika / pomodoro
Tartare di coregone e carpa erbivora al forno
Piatti di Roman Pichler
Crocchette di pesce (polpette di pesce al forno) / frittelle di salvia
Gamberi di fiume flambé
Guance di lucioperca / cipolla / calendula (fiore di calendula)
Lucioperca / sashimi / Carnegiella strigata alla griglia su bastoncino
Gnocchetti di pesce / gamberi di fiume / zafferano
Pesce del lago di Ossiach / segale alla nordica
Rotolo di lucioperca crudo / bietola / caviale di salmerino
Piatti di Christine Schwarzenbach
Pesce barbabietola (bottarga rossa / salmerino marinato)
Pesce ubriaco (cetriolo / gin / trota scottata)
Spuntino a base di pesce (pesce di mare / pomodori / paprika / limone / basilico / olio d'oliva)
Piatti di Florian Satran
Carpa erbivora dal forno a legna / ortaggi a radice / burro nocciola
Seviche di trota di lago / paprika / carota / latticello
Trota di lago in agrodolce / ortaggi a radice / cipolla rossa
Zuppa di pesce / gamberi di fiume / salmerino / paprika / pomodoro
Tartare di coregone e carpa erbivora al forno
Piatti di Roman Pichler
Crocchette di pesce (polpette di pesce al forno) / frittelle di salvia
Gamberi di fiume flambé
Guance di lucioperca / cipolla / calendula (fiore di calendula)
Lucioperca / sashimi / Carnegiella strigata alla griglia su bastoncino
Gnocchetti di pesce / gamberi di fiume / zafferano
Pesce del lago di Ossiach / segale alla nordica
Rotolo di lucioperca crudo / bietola / caviale di salmerino
3 domande allo chef del pesce Gerhard Satran
Lo chef del pesce del lago di Ossiach
Introduction
Allo Stiftsschmiede di Ossiach, l'eccellente ma soprattutto appassionato chef e padrone di casa Gerhard Satran lavora esclusivamente con prodotti regionali della zona Alpe-Adria. Il menu cambia a seconda della stagione. Ciò che rimane sempre uguale, tuttavia, sono i pesci di alta qualità provenienti da catture selvatiche e dall'allevamento ittico di Payr, che il "cuoco di pesce della Carinzia" trasforma in esperienze sensoriali e delizie culinarie indimenticabili.
Stiria: lo chef e l'IA hanno ricevuto lo stesso promt
AI cosa c'è per cena oggi?
Filetto rosa di capriolo in crosta alle erbe e lavanda
Prompt:
Un tenero filetto rosa di capriolo, avvolto in una crosta aromatica di erbe e lavanda, sapientemente disposto sul piatto in varie stadi di cottura. La polenta si snoda dolcemente intorno alla carne, mentre al centro del piatto viene presentata un'innovativa disposizione di mele Gravensteiner e cavoli a punta in due varianti. La composizione combina un'eleganza futuristica con elementi decorativi rustici che conferiscono al piatto un sapore unico.
Trota salmonata arrosto con lumache e salsa allo zafferano
Prompt:
Una trota salmonata arrosto, croccante e dorata, sembra quasi galleggiare sopra il piatto, circondata da lumache cotte e disposte con maestria. Singoli piselli di un verde brillante danzano intorno al bordo del piatto, alternati a eleganti pennellate di salsa allo zafferano dorata. Il piatto, realizzato in squisita ceramica, trasmette un'eleganza purista e sottolinea i dettagli raffinati della ricetta.
Melone a fette sottili con tartufo ed erbe selvatiche
Prompt:
Un dessert colorato che sembra un'opera d'arte vivente: tutti i componenti sono disposti sul piatto alla stessa altezza, come se fossero dipinti. Il tartufo finemente affettato e una varietà di erbe selvatiche sono distribuiti ad arte, mentre il melone radioso, tagliato a fette sottili, appare come un delicato carpaccio. Il piatto sembra un magnifico prato di fiori con un tocco regale.
Filetto rosa di capriolo in crosta alle erbe e lavanda
Prompt:
Un tenero filetto rosa di capriolo, avvolto in una crosta aromatica di erbe e lavanda, sapientemente disposto sul piatto in varie stadi di cottura. La polenta si snoda dolcemente intorno alla carne, mentre al centro del piatto viene presentata un'innovativa disposizione di mele Gravensteiner e cavoli a punta in due varianti. La composizione combina un'eleganza futuristica con elementi decorativi rustici che conferiscono al piatto un sapore unico.
Trota salmonata arrosto con lumache e salsa allo zafferano
Prompt:
Una trota salmonata arrosto, croccante e dorata, sembra quasi galleggiare sopra il piatto, circondata da lumache cotte e disposte con maestria. Singoli piselli di un verde brillante danzano intorno al bordo del piatto, alternati a eleganti pennellate di salsa allo zafferano dorata. Il piatto, realizzato in squisita ceramica, trasmette un'eleganza purista e sottolinea i dettagli raffinati della ricetta.
Melone a fette sottili con tartufo ed erbe selvatiche
Prompt:
Un dessert colorato che sembra un'opera d'arte vivente: tutti i componenti sono disposti sul piatto alla stessa altezza, come se fossero dipinti. Il tartufo finemente affettato e una varietà di erbe selvatiche sono distribuiti ad arte, mentre il melone radioso, tagliato a fette sottili, appare come un delicato carpaccio. Il piatto sembra un magnifico prato di fiori con un tocco regale.
3 domande a Christoph sul confronto tra chef e IA
"Per me la tecnologia è un pilastro molto importante, perché consente approcci nuovi e diversi. Sia dal punto di vista creativo sia per quanto riguarda l'ottimizzazione delle ore di lavoro dei dipendenti"
Christoph Mandl
Christoph Mandl conosce bene la scuola francese classica e l'approccio concreto, avendo studiato in diversi ristoranti internazionali e lavorato per molti anni come capo cuoco al Taubenkobel.
Dal 2022 cucina al Saziani Stubn. Insieme alla sommelier Ruth Heusch, Mandl propone una cucina moderna, ispirata alla stagionalità e con solide basi di cucina francese.
Tirolo: essenza alpinaIl Tirolo è famoso per i suoi squisiti distillati, che sono un concentrato di puro sapore. I tre chef Philipp Stohner, Stefanie Rieser e Viktoria Fahringer creano tre piatti unici, ciascuno ispirato a un distillato tirolese.
Nove piatti creati in abbinamento a tre distillati tirolesi
Piatti di Philipp Stohner
Piatto - abbinamento al distillato = bacca di sorbo nel bicchiere
[formaggio di alpeggio]
pasta.strudel / uova.funghi.&.champignons / miso.pane.a.lievitazione.naturale / formaggio.di.alpeggio / aglio.nero
Piatto (prodotto originale) - bacca di sorbo come frutto = nel piatto
[selvaggio.tirolo]
Carne.di.cervo.tirolese.essiccata / bacche.di.sorbo.e.prugne.kriecherl.fermentate / panna acida / erbe.di.montagna
Piatto - il distillato lavorato = essenza di bacche di sorbo
[gnocchetti]
gnocchi / albicocche.reidratate / spuma.di.siero.di.sorbo.e.distillato / macaron.al.sale.abete.caramellato
Piatti di Stefanie Rieser
Piatto - abbinato al distillato = pera nel bicchiere
[Panino del montanaro]
pane fatto in casa / crema di cipolle rosse e pere / stinco di maiale freddo / formaggio Belper Knolle / semi di senape
Piatto (prodotto originale) - frutto del distillato lavorato = pera nel piatto
[Cestino croccante]
con purea di sedano rapa / guance di bue / pera / timo
Piatto - il distillato lavorato = essenza di pera
[Kletzenbrot della nonna]
con burro naturale e prosciutto di camoscio della nostra riserva di caccia al Gramai Hochleger.
Piatti di Viktoria Fahringer
Piatto - abbinato al distillato = genziana in un bicchiere
[Spuntino]
Barretta di polenta / prosciutto cotto / capperi fritti / chutney di genziana e fichi
Piatto (prodotto originale) - genziana lavorata come radice = sul piatto
[Radici elaborate]
Millefoglie di carota / sedano e radice di genziana / emulsione di tuorlo / patatine al sedano
Piatto - il distillato lavorato = essenza di genziana
[Spirito dolce]
Mousse di cioccolato fine tirolese con genziana / mousse al caramello / confit di albicocche
Piatti di Philipp Stohner
Piatto - abbinamento al distillato = bacca di sorbo nel bicchiere
[formaggio di alpeggio]
pasta.strudel / uova.funghi.&.champignons / miso.pane.a.lievitazione.naturale / formaggio.di.alpeggio / aglio.nero
Piatto (prodotto originale) - bacca di sorbo come frutto = nel piatto
[selvaggio.tirolo]
Carne.di.cervo.tirolese.essiccata / bacche.di.sorbo.e.prugne.kriecherl.fermentate / panna acida / erbe.di.montagna
Piatto - il distillato lavorato = essenza di bacche di sorbo
[gnocchetti]
gnocchi / albicocche.reidratate / spuma.di.siero.di.sorbo.e.distillato / macaron.al.sale.abete.caramellato
Piatti di Stefanie Rieser
Piatto - abbinato al distillato = pera nel bicchiere
[Panino del montanaro]
pane fatto in casa / crema di cipolle rosse e pere / stinco di maiale freddo / formaggio Belper Knolle / semi di senape
Piatto (prodotto originale) - frutto del distillato lavorato = pera nel piatto
[Cestino croccante]
con purea di sedano rapa / guance di bue / pera / timo
Piatto - il distillato lavorato = essenza di pera
[Kletzenbrot della nonna]
con burro naturale e prosciutto di camoscio della nostra riserva di caccia al Gramai Hochleger.
Piatti di Viktoria Fahringer
Piatto - abbinato al distillato = genziana in un bicchiere
[Spuntino]
Barretta di polenta / prosciutto cotto / capperi fritti / chutney di genziana e fichi
Piatto (prodotto originale) - genziana lavorata come radice = sul piatto
[Radici elaborate]
Millefoglie di carota / sedano e radice di genziana / emulsione di tuorlo / patatine al sedano
Piatto - il distillato lavorato = essenza di genziana
[Spirito dolce]
Mousse di cioccolato fine tirolese con genziana / mousse al caramello / confit di albicocche
3 domande agli chef sull'"Essenza della cucina tirolese"
Viktoria Fahringer
Nel 2020 Viktoria Fahringer è entrata nella storia come la più giovane chef austriaca premiata con un cappello: a 21 anni ha ricevuto il suo primo cappello dalla guida Gault&Millau. Nel 2024, il suo ristorante è stato premiato con due cappelli. Il coronamento della sua carriera (almeno a quel momento) è arrivato nello stesso anno con il doppio riconoscimento come "Chef dell'anno" e "Chef donna dell'anno".
Il suo stile di cucina è un'affascinante simbiosi di concretezza e innovazione: radicato e innamorato dei dettagli. Nella sua cucina, la tradizione tirolese e l'interpretazione contemporanea si fondono per creare la sua personale firma culinaria. Viktoria incarna una nuova generazione di chef che condivide le proprie conoscenze e si spinge oltre i confini. Nella sua scuola di cucina, come ricercata relatrice su palcoscenici internazionali, in masterclass e format televisivi, ispira gli altri a trovare il proprio percorso culinario.
Nel 2025, la sua carriera raggiunge un nuovo apice: in autunno non solo uscirà il suo primo libro di ricette "Meine Tiroler Welt", ma anche l'omonimo film documentario - entrambi approfondimenti personali sulla sua filosofia culinaria e sul mondo che ha creato.
Vorarlberg: estasi senza zuccheroRaphaela Wirrer, capo pasticcere dell'Hotel Hirschen di Schwarzenberg, dà un tocco innovativo a una prelibatezza del Vorarlberg: i Kartoffelschupfnudeln. Reinterpreta il piatto e ne crea una versione senza zucchero.
Il dessert regionale incontra l'alimentazione modernaLa pasticceria si sta evolvendo verso sapori diversi, meno dolci, ma sempre più eccitanti e sorprendenti.
Capo pasticcere Raphaela Wirrer
La capo pasticcera dell'Hotel Hirschen di Schwarzenberg è nota per le sue creazioni di dessert ed è stata eletta pasticcera dell'anno ai Rolling Pin Awards nel 2024. È anche coinvolta come co-trainer in juniorSkills Austria, la competizione austriaca per apprendisti nelle professioni del turismo.
Dessert senza zucchero
Una fusione unica di dessert regionali e alimentazione moderna:
Kartoffelschupfnudel (particolari gnocchi di patate) con pastinaca caramellata, fichi marinati e foglie di shiso candite