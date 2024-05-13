Man wearing straw hat holds large trout in front of waterfall in rocky landscape.
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Prodotti dai sapori diversi
Lavorati dai migliori chef #eatAUT

Assaggia il paese e il paesaggio nel piatto!

L'Austria è un Paese ricco di originali culinari: dai prodotti regionali, come i pesci che nuotano nell'acqua purissima di sorgente, ai microgreens dai grandi sapori. Ingredienti che i produttori e i migliori chef lavorano con amore e passione.

Il mondo del gusto dell'Austria ha mille sfaccettature, ma il suo elemento più importante è la sua natura spettacolare. Dalle Alpi alle fitte foreste, dai laghi scintillanti ai vigneti sulle dolci colline: la diversità del paesaggio caratterizza i prodotti e i piatti austriaci.

Amicizie culinarie nel Salisburghese

Lo chef stellato Andreas Döllerer e l'amicizia con la Valle di Bluntau. Maria Schmid-Harml del ristorante bio di montagna Lumberjack con la produttrice Christine Höller. Hans-Jörg Unterrainer, sommelier del Kirchenwirt di Leogang e l'amicizia con i funghi porcini.
Amicizia con la Valle di Bluntau

Andreas Döllerer

"Se la Bluntautal fosse un sapore, sarebbe il sapore assoluto di un salmerino di Bluntau che ha vissuto una vita felice nelle acque cristalline del Torrener Ache"

Andreas Döllerer è considerato uno degli chef più influenti dell'Austria ed è stato premiato con 5 cappelli da Gault&Millau nel novembre 2023. Pioniere della moderna "cucina alpina", ha stabilito nuovi standard con la sua "Alpine Cuisine": piatti che combinano ingredienti regionali e ricette tradizionali con creatività e tecniche moderne. La sua cucina non riflette solo la sua maestria, ma anche la sua stretta collaborazione con i produttori locali.

Questa filosofia lo rende un pluripremiato "Chef dell'anno" e un pioniere della cucina orientata al futuro. Insieme alla sua famiglia, gestisce il ristorante Döllerer a Golling e la Döllerer Weinhaus a Kuchl, che coniugano un'ampia offerta culinaria, enologica e alberghiera.

DöllererBluntautal

Uno sguardo nuovo ai prodotti della foresta

Quando assaggia i prodotti per la cucina del Lumberjack Maria è entusiasta delle sfumature di sapore che Christine ha creato con la sua collezione di ingredienti selvatici e della foresta. E Hans-Jörg scopre la sua passione per un ingrediente speciale: i funghi porcini.

Maria Schmid-Harml

Per Maria il Lumberjack è più di un semplice ristorante di montagna: è un simbolo di cucina sostenibile e gustosa, in armonia con la natura.

Ristorante Lumberjack

Hans-Jörg Unterrainer

Insieme alla sorella Barbara Kottke, Hans-Jörg gestisce l'hotel tradizionale di proprietà della famiglia da oltre 130 anni.

Kirchenwirt a Leogang

Microgreens Profarms Engelberg della Bassa Austria

I microgreens, micro-ortaggi provenienti da coltivazioni locali offrono l'opportunità di avere una scorta di verdura fresca tutto l'anno. La chef stellata Theresia Palmetzhofer presenta tre micro-ortaggi biologici coltivati dall'azienda agricola biologica Preitfellner.

3 domande sui microgreens a Martina e Hannes Preitfellner

La possibilità di una produzione protetta - per produrre tutto l'anno indipendentemente dal clima. Allo stesso tempo, i microgreens sono un prodotto di nicchia che richiede competenze e tecnologie speciali. Inoltre, si adattano bene al nostro vecchio edificio, dandogli nuova vita e aprendo nuove prospettive per l'attività.

  • Piselli - freschi, succosi, come i piselli dolci

  • Rafano - caldo, piccante, deciso

  • Ravanello - breve acuto, fresco e croccante

  • Nasturzio - intenso, croccante, fruttato con un sapore piccante di wasabi

  • Erba cipollina - piccante, speziata, dal sapore delicatamente aromatico di aglio

  • Borragine - fresca, succosa, ricorda chiaramente il cetriolo

  • Rucola - piccante, calda, intensa

  • Amaranto - delicato, sottilmente aspro, dolciastro

  • Finocchio - intenso, aromatico, leggermente dolce, con leggere note di anice e liquirizia

  • Senape - piccante, saporito

Utilizziamo semi biologici e produciamo microgreens certificati biologici. Ciò significa che nella produzione dei semi non vengono utilizzati pesticidi o fertilizzanti facilmente solubili.

Per l'irrigazione utilizziamo un sistema di circolazione dell'acqua. Ciò significa che l'acqua viene nuovamente raccolta dopo l'irrigazione e utilizzata più volte per l'irrigazione, riciclandola. Ciò consente un risparmio di circa il 90% rispetto alla produzione all'aperto.

Controllando le condizioni climatiche (temperatura, umidità, irrigazione) nei locali di coltivazione, creiamo condizioni ottimali per la crescita delle piante e allo stesso tempo condizioni sfavorevoli per funghi o altre malattie delle piante.

Ciò significa che non sono necessari pesticidi per la produzione. Copriamo gran parte del fabbisogno energetico dei sistemi tecnici con la nostra produzione (fotovoltaico e stoccaggio).

Microgreens - macro gusto

Theresia Palmetshofer

Theresia Palmetzhofer è una delle cuoche più innovative dell'Austria. Da quando a metà del 2010 ha rilevato la "Gasthaus zur Palme" di Neuhofen an der Ybbs ha trasformato il ristorante in una vetrina della cucina regionale. La sua base è l'artigianato tradizionale, appreso dalla madre, combinato con elementi creativi e sperimentali.

In precedenza ha fatto esperienza in ristoranti di alto livello come l'aoc di Copenhagen, l'Arzak di San Sebastián in Spagna e con Konstantin Filippou a Vienna.

Ha ricevuto numerosi premi per i suoi successi, tra cui tre cappelli nella guida Gault&Millau 2024 e come "Chef donna dell'anno" al Rolling Pin Award 2023. Palmetzhofer è una delle 100 migliori chef in Austria e sta plasmando la scena gastronomica locale con la sua cucina moderna e di ispirazione regionale.

Gasthaus zur PalmeProfarms Engelberg

Zero rifiuti e verdure nel Vorarlberg

Vorarlberg senza rifiuti e godimento del “surplus”. È il momento di una nuova cultura orticola: mentre si trasformano in sciroppo i cetrioli e le barbabietole regionali, parliamo di verdure tra il campo e il ristorante con Simon Vetter del Vetterhof.

3 domande a Simon su rifiuti zero e verdure

Nella nostra azienda agricola non ci sono rifiuti biogeni, perché ricicliamo tutto nel ciclo dei materiali. Per un po' di tempo il materiale ha un diverso stato di aggregazione, poi diventa compost e torna nei campi. Cerchiamo sempre di mantenere questo processo il più snello possibile.

Abbiamo molti chef che mi sorprendono sempre. Riescono a ricavare molto dai prodotti: per esempio a lavorare i gambi del cavolo e il verde delle carote. In questo momento stanno succedendo molte cose. C'è una nuova generazione in cucina.

Se abbiamo delle eccedenze, cosa che ovviamente accade, collaboriamo con i nostri chef che ci aiutano a trasformare queste eccedenze e a metterle in barattolo. Questo ci permette di conservarle e di venderle in inverno.

Chiunque coltivi i propri cetrioli, ad esempio, conosce bene la situazione in cui a un certo punto non si sa più cosa farne: "dove posso mettere tutti questi cetrioli?". Ecco perché prepariamo lo sciroppo con i cetrioli o i cetrioli sottaceto con le cipolle (il nostro "Görks"), che sono ottimi per gli hamburger.

Trovo bello uno sviluppo ancora piuttosto nuovo nel Vorarlberg, che è anche una risposta a molte domande: nella ristorazione allontanarsi dall'offerta puramente à la carte per "c'è quello che c'è".

Non sarebbe molto più eccitante pensare come se possedeste un giardino o ricordare a quando siete stati invitati a pranzo dalla nonna? Lì nessuno chiedeva cosa ci fosse nel menu. C'era sempre qualcosa di buono.

Ci sono alcuni ristoranti che già lo fanno: ad esempio, cambiano il menu nel corso della stessa sera quando qualcosa è esaurito e nessuno se ne accorge. Non è necessariamente più facile e richiede molta creatività da parte degli chef.

Verdure del Vetterhof

Simon Vetter

Simon Vetter ha girato il mondo, ha studiato al Boku di Vienna e dal 2016 è la testa e il cuore del Vetterhof e dei suoi 20 dipendenti a Lustenau. Quasi ogni giorno gli vengono nuove idee e lavora costantemente per migliorare ciò che già esiste.

L'obiettivo del Vetterhof è coltivare la gamma più ampia e diversificata possibile e sfruttare al meglio la varietà dell'offerta durante tutto l'anno. La posizione nella valle del Reno del Vorarlberg offre condizioni speciali: alcune colture crescono in modo eccellente, altre meno. Rispetto al Marchfeld, in Bassa Austria, ci sono differenze evidenti, che rendono la coltivazione e l'approccio stimolanti e impegnativi.

Vetterhof

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