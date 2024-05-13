Prodotti dai sapori diversi
Lavorati dai migliori chef #eatAUT
Introduction
L'Austria è un Paese ricco di originali culinari: dai prodotti regionali, come i pesci che nuotano nell'acqua purissima di sorgente, ai microgreens dai grandi sapori. Ingredienti che i produttori e i migliori chef lavorano con amore e passione.
Il mondo del gusto dell'Austria ha mille sfaccettature, ma il suo elemento più importante è la sua natura spettacolare. Dalle Alpi alle fitte foreste, dai laghi scintillanti ai vigneti sulle dolci colline: la diversità del paesaggio caratterizza i prodotti e i piatti austriaci.
Amicizie culinarie nel SalisburgheseLo chef stellato Andreas Döllerer e l'amicizia con la Valle di Bluntau. Maria Schmid-Harml del ristorante bio di montagna Lumberjack con la produttrice Christine Höller. Hans-Jörg Unterrainer, sommelier del Kirchenwirt di Leogang e l'amicizia con i funghi porcini.
Andreas Döllerer
"Se la Bluntautal fosse un sapore, sarebbe il sapore assoluto di un salmerino di Bluntau che ha vissuto una vita felice nelle acque cristalline del Torrener Ache"
Andreas Döllerer è considerato uno degli chef più influenti dell'Austria ed è stato premiato con 5 cappelli da Gault&Millau nel novembre 2023. Pioniere della moderna "cucina alpina", ha stabilito nuovi standard con la sua "Alpine Cuisine": piatti che combinano ingredienti regionali e ricette tradizionali con creatività e tecniche moderne. La sua cucina non riflette solo la sua maestria, ma anche la sua stretta collaborazione con i produttori locali.
Questa filosofia lo rende un pluripremiato "Chef dell'anno" e un pioniere della cucina orientata al futuro. Insieme alla sua famiglia, gestisce il ristorante Döllerer a Golling e la Döllerer Weinhaus a Kuchl, che coniugano un'ampia offerta culinaria, enologica e alberghiera.
Uno sguardo nuovo ai prodotti della forestaQuando assaggia i prodotti per la cucina del Lumberjack Maria è entusiasta delle sfumature di sapore che Christine ha creato con la sua collezione di ingredienti selvatici e della foresta. E Hans-Jörg scopre la sua passione per un ingrediente speciale: i funghi porcini.
Maria Schmid-Harml
Per Maria il Lumberjack è più di un semplice ristorante di montagna: è un simbolo di cucina sostenibile e gustosa, in armonia con la natura.
Microgreens Profarms Engelberg della Bassa AustriaI microgreens, micro-ortaggi provenienti da coltivazioni locali offrono l'opportunità di avere una scorta di verdura fresca tutto l'anno. La chef stellata Theresia Palmetzhofer presenta tre micro-ortaggi biologici coltivati dall'azienda agricola biologica Preitfellner.
3 domande sui microgreens a Martina e Hannes Preitfellner
Theresia Palmetshofer
Theresia Palmetzhofer è una delle cuoche più innovative dell'Austria. Da quando a metà del 2010 ha rilevato la "Gasthaus zur Palme" di Neuhofen an der Ybbs ha trasformato il ristorante in una vetrina della cucina regionale. La sua base è l'artigianato tradizionale, appreso dalla madre, combinato con elementi creativi e sperimentali.
In precedenza ha fatto esperienza in ristoranti di alto livello come l'aoc di Copenhagen, l'Arzak di San Sebastián in Spagna e con Konstantin Filippou a Vienna.
Ha ricevuto numerosi premi per i suoi successi, tra cui tre cappelli nella guida Gault&Millau 2024 e come "Chef donna dell'anno" al Rolling Pin Award 2023. Palmetzhofer è una delle 100 migliori chef in Austria e sta plasmando la scena gastronomica locale con la sua cucina moderna e di ispirazione regionale.
Zero rifiuti e verdure nel VorarlbergVorarlberg senza rifiuti e godimento del “surplus”. È il momento di una nuova cultura orticola: mentre si trasformano in sciroppo i cetrioli e le barbabietole regionali, parliamo di verdure tra il campo e il ristorante con Simon Vetter del Vetterhof.
3 domande a Simon su rifiuti zero e verdure
Simon Vetter
Simon Vetter ha girato il mondo, ha studiato al Boku di Vienna e dal 2016 è la testa e il cuore del Vetterhof e dei suoi 20 dipendenti a Lustenau. Quasi ogni giorno gli vengono nuove idee e lavora costantemente per migliorare ciò che già esiste.
L'obiettivo del Vetterhof è coltivare la gamma più ampia e diversificata possibile e sfruttare al meglio la varietà dell'offerta durante tutto l'anno. La posizione nella valle del Reno del Vorarlberg offre condizioni speciali: alcune colture crescono in modo eccellente, altre meno. Rispetto al Marchfeld, in Bassa Austria, ci sono differenze evidenti, che rendono la coltivazione e l'approccio stimolanti e impegnativi.