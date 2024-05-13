Andreas Döllerer

"Se la Bluntautal fosse un sapore, sarebbe il sapore assoluto di un salmerino di Bluntau che ha vissuto una vita felice nelle acque cristalline del Torrener Ache"

Andreas Döllerer è considerato uno degli chef più influenti dell'Austria ed è stato premiato con 5 cappelli da Gault&Millau nel novembre 2023. Pioniere della moderna "cucina alpina", ha stabilito nuovi standard con la sua "Alpine Cuisine": piatti che combinano ingredienti regionali e ricette tradizionali con creatività e tecniche moderne. La sua cucina non riflette solo la sua maestria, ma anche la sua stretta collaborazione con i produttori locali.

Questa filosofia lo rende un pluripremiato "Chef dell'anno" e un pioniere della cucina orientata al futuro. Insieme alla sua famiglia, gestisce il ristorante Döllerer a Golling e la Döllerer Weinhaus a Kuchl, che coniugano un'ampia offerta culinaria, enologica e alberghiera.