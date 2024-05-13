Penso subito ai licheni che si trovano sulla cima o al muschio islandese. L'elaborazione successiva è la parte più emozionante, perché i legami chimici spesso richiedono tempo per essere sciolti. All'inizio si pensa che queste piante non abbiano sapore, ma ci vuole tempo e lavoro per far emergere il loro effetto e il loro aroma: questo per me è il simbolo della cucina della foresta alpina.

E poi ci sono anche i sapori molto diretti come l'olmaria o le cime di abete rosso in primavera, che attendo per un anno intero e che sono disponibili solo per un breve periodo.