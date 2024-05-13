Vitus Winkler
5 ore nella foresta. 5 piatti. #eatAUT
Introduction
Vitus Winkler è uno chef stellato, sommelier e albergatore.
Insieme alla moglie Eva-Maria, è la quarta generazione a gestire l'hotel a quattro stelle di proprietà della famiglia a St. Veit im Pongau. Nel suo ristorante gourmet Kräuterreich - by Vitus Winkler la natura diventa cultura. La cucina di Vitus è caratterizzata da una maestria artigianale, che coniuga ingredienti locali e conoscenze internazionali.
Nato nel 1983, è oggi considerato una delle stelle nascenti tra i giovani chef di Salisburgo. Ha iniziato con un classico programma di formazione professionale presso la scuola alberghiera di Bad Hofgastein, a cui sono seguiti incarichi a a Zell am See, Kitzbühel, Arlberg, Corsica e Maiorca.
Il rituale di Vitus nella foresta con i suoi ospiti: la passeggiata delle erbe. "Parlo delle piante e di come le utilizzo nella mia cucina della foresta alpina. Ne derivano appassionanti conversazioni sull'alimentazione. La foresta è il più bel 'All You Can Eat'"
La foresta nel piatto5 prodotti raccolti nella foresta e poi trasformati da Vitus in 5 piatti e ricette.
Intervista a Vitus Winkler
5 ore nella foresta
Vitus : siamo saliti in montagna alle 5 del mattino, all'alba. Lì abbiamo raccolto le more e le abbiamo raffinate con salsa di licheni e acetosella. Ai margini del bosco abbiamo unito i capperi di sorbo con l'olmaria. Adoro il sapore di mandorla. Viene servito con un cuore di cervo marinato e brevemente grigliato. L'aspetto entusiasmante di questo piatto viene dalle erbe aromatiche: aggiungono sapori che già conosciamo da altri cibi, come in questo caso il “sapore di funghi”.
Poi siamo andati al ruscello della foresta. Nell'aspetto del piatto che ho preparato, il ruscello scorre anche attraverso la pietra. Gli oli di senape contenuti nel crescione sono aromatici e calmanti. Per noi è un'erba potente.
5 piatti della foresta
Dolce sottobosco: mora, lichene e acetosella
More, salsa di licheni, rafano, acetosella fresca, gelato all'acetosella
Margine di bosco: sambuco e ortica
Agnolotti, formaggio al fieno, crema di ortica e spinaci, olio di ortica, ortica in salamoia, crema di ortica con sedano, bacche di sambuco cotte, grano saraceno
Capriolo nel bosco: Lamio e Stregona del bosco
Tartare di capriolo, spuma di Stregona del bosco, fiore di zucchina al forno, crema di rafano, polvere di erbe, erbe fresche di bosco, more selvatiche
Ruscello di bosco: trota salmonata e crescione di ruscello
Tartare di trota salmonata, trota salmonata in spinaci, crescione di ruscello, crema di crescione di ruscello, latticello beurre blanc, semi di girasole
La foresta fa miracoli
"Nel bosco tutto avviene nel terreno, nelle radici. È una rete: formare un'unità, un ecosistema è la cosa eccitante anche per noi. È così che vedo i miei dipendenti e, in privato, la famiglia. Stare insieme e mettere da parte il proprio ego sono principi che la foresta ci insegna".
"Da bambino accompagnavo mio nonno in un rifugio di montagna dove andava a caccia di notte. È stato molto formativo per me. Osservavamo insieme gli animali, raccoglievamo more e mirtilli e semplicemente trascorrevamo la giornata nella natura. Credo sia per questo che sono sempre stato attratto dalla foresta. Non ho mai smesso di raccogliere".