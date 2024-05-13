Man in black t-shirt kneeling in forest reaching for wild herbs in a container.
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Vitus Winkler
5 ore nella foresta. 5 piatti. #eatAUT

Per Vitus il sapore e le proprietà curative delle erbe sono impareggiabili.

Vitus Winkler è uno chef stellato, sommelier e albergatore.

Insieme alla moglie Eva-Maria, è la quarta generazione a gestire l'hotel a quattro stelle di proprietà della famiglia a St. Veit im Pongau. Nel suo ristorante gourmet Kräuterreich - by Vitus Winkler la natura diventa cultura. La cucina di Vitus è caratterizzata da una maestria artigianale, che coniuga ingredienti locali e conoscenze internazionali.

Nato nel 1983, è oggi considerato una delle stelle nascenti tra i giovani chef di Salisburgo. Ha iniziato con un classico programma di formazione professionale presso la scuola alberghiera di Bad Hofgastein, a cui sono seguiti incarichi a a Zell am See, Kitzbühel, Arlberg, Corsica e Maiorca.

Informazioni sul ristorante
Ristorante:Kräuterreich - by Vitus Winkler
Località:St. Veit im Pongau nel Salisburghese
Concetto di cucina:cucina alpina creativa
Gault&Millau:4 cappelli
Guida MICHELIN:2 stelle
Membro:Jeunes Restaurateur Europe (JRE)

Il rituale di Vitus nella foresta con i suoi ospiti: la passeggiata delle erbe. "Parlo delle piante e di come le utilizzo nella mia cucina della foresta alpina. Ne derivano appassionanti conversazioni sull'alimentazione. La foresta è il più bel 'All You Can Eat'"

La foresta nel piatto

5 prodotti raccolti nella foresta e poi trasformati da Vitus in 5 piatti e ricette.

Intervista a Vitus Winkler

Quando ci si trova più in alto nella foresta, dove si trovano i boschi primordiali e i licheni, si è immersi in un potere mistico. Si sente l'aria fresca dell'altitudine, si può davvero staccare la spina e fare un respiro profondo. Si è così lontani da tutto.

E poi si passa direttamente al "Raccoglitore", perché il tempo a disposizione è limitato. Passo subito alla modalità raccolta. Sono come una faina lassù sulla montagna. Raccolgo quanto più possibile, tutto quello che posso portare con me. Da un lato per offrire agli ospiti qualcosa da provare, ma anche per scoprire cose nuove.

Per il ristorante, prendo solo la quantità necessaria per i giorni successivi e quello che c'è nel menu. E a volte uso altri 15 minuti per raccogliere cose che non conosco ancora, su cui poi faccio ricerche a casa in tutta tranquillità.

Penso subito ai licheni che si trovano sulla cima o al muschio islandese. L'elaborazione successiva è la parte più emozionante, perché i legami chimici spesso richiedono tempo per essere sciolti. All'inizio si pensa che queste piante non abbiano sapore, ma ci vuole tempo e lavoro per far emergere il loro effetto e il loro aroma: questo per me è il simbolo della cucina della foresta alpina.

E poi ci sono anche i sapori molto diretti come l'olmaria o le cime di abete rosso in primavera, che attendo per un anno intero e che sono disponibili solo per un breve periodo.

Quando si pensa veramente alla foresta, per me è la stregona dei boschi, perché è così poco appariscente. Se si mette in bocca quest'erba, si ha il sapore pieno del fungo; un sapore di fungo davvero unico.

L'olmaria. Da un lato per il suo effetto contro il mal di testa. Ma può anche essere utilizzata in molti modi diversi in cucina, per esempio nei dolci. Io metto in salamoia i fiori e i boccioli e uso le foglie, anche negli antipasti.

L'unicità della natura. Le diverse altitudini creano il loro microcosmo, che si armonizza anche in termini di sapore. Voglio dimostrare che qualcosa di piccolo, come le erbe, può anche essere qualcosa di veramente grande.

È così eccitante che un'erba possa avere sapori di "fungo". Questo è il risultato della simbiosi che esiste nella foresta. Avere nel piatto qualcosa di unico significa che è stato raccolto qui vicino, non arriva dal supermercato.

5 piatti

5 ore nella foresta

Vitus : siamo saliti in montagna alle 5 del mattino, all'alba. Lì abbiamo raccolto le more e le abbiamo raffinate con salsa di licheni e acetosella. Ai margini del bosco abbiamo unito i capperi di sorbo con l'olmaria. Adoro il sapore di mandorla. Viene servito con un cuore di cervo marinato e brevemente grigliato. L'aspetto entusiasmante di questo piatto viene dalle erbe aromatiche: aggiungono sapori che già conosciamo da altri cibi, come in questo caso il “sapore di funghi”.

Poi siamo andati al ruscello della foresta. Nell'aspetto del piatto che ho preparato, il ruscello scorre anche attraverso la pietra. Gli oli di senape contenuti nel crescione sono aromatici e calmanti. Per noi è un'erba potente.

5 piatti della foresta

Dolce sottobosco: mora, lichene e acetosella

More, salsa di licheni, rafano, acetosella fresca, gelato all'acetosella

Margine di bosco: sambuco e ortica

Agnolotti, formaggio al fieno, crema di ortica e spinaci, olio di ortica, ortica in salamoia, crema di ortica con sedano, bacche di sambuco cotte, grano saraceno

Capriolo nel bosco: Lamio e Stregona del bosco

Tartare di capriolo, spuma di Stregona del bosco, fiore di zucchina al forno, crema di rafano, polvere di erbe, erbe fresche di bosco, more selvatiche

Ruscello di bosco: trota salmonata e crescione di ruscello

Tartare di trota salmonata, trota salmonata in spinaci, crescione di ruscello, crema di crescione di ruscello, latticello beurre blanc, semi di girasole

Alberi e arbusti: sorbo e noce

Cuore di cervo, bacche di sorbo in salamoia, crema di sedano, spuma di foglie di noce, noci nere, olmaria

Crescere insieme

La foresta fa miracoli

"Nel bosco tutto avviene nel terreno, nelle radici. È una rete: formare un'unità, un ecosistema è la cosa eccitante anche per noi. È così che vedo i miei dipendenti e, in privato, la famiglia. Stare insieme e mettere da parte il proprio ego sono principi che la foresta ci insegna".

"Da bambino accompagnavo mio nonno in un rifugio di montagna dove andava a caccia di notte. È stato molto formativo per me. Osservavamo insieme gli animali, raccoglievamo more e mirtilli e semplicemente trascorrevamo la giornata nella natura. Credo sia per questo che sono sempre stato attratto dalla foresta. Non ho mai smesso di raccogliere".

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