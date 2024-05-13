Austrian Airlines
Austrian in uno sguardo
Introduction
Austrian Airlines è la principale compagnia aerea dell’Austria e gestisce una rete globale con un focus particolare sull’Europa centrale e orientale. Oltre 6.000 dipendenti garantiscono ogni giorno il decollo di una media di circa 320 voli, assicurando ai passeggeri un arrivo puntuale e sicuro a destinazione. Austrian Airlines è inoltre il maggiore datore di lavoro dell’Austria orientale. La flotta attuale comprende 11 aeromobili a lungo raggio (Boeing 787, 777 e 767) e 57 a corto e medio raggio (famiglia Airbus A320 ed Embraer 195).
L’aeroporto di base, Vienna, grazie alla sua posizione strategica nel cuore dell’Europa, rappresenta un hub ideale di collegamento tra Est e Ovest. Austrian Airlines opera una rete globale con oltre 120 destinazioni e, attraverso il suo hub viennese, connette l’Austria con l’Europa e il resto del mondo.
In qualità di compagnia di bandiera austriaca, Austrian Airlines svolge un ruolo fondamentale per il turismo del Paese. Il vettore “rosso-bianco-rosso” è sinonimo di massima qualità del servizio e di un impegno responsabile verso l’ambiente e la società. La compagnia si è posta l’obiettivo di ridurre del 50% le proprie emissioni nette di CO₂ entro il 2030 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Dal 2023 il suo sistema di gestione ambientale è certificato secondo lo standard EMAS.
Austrian Airlines fa parte del Gruppo Lufthansa, il più grande gruppo aereo europeo, ed è membro di Star Alliance, la prima alleanza globale di compagnie aeree internazionali.
Rinnovo della flotta
Nei prossimi anni Austrian Airlines avvierà un ampio programma di rinnovamento che interesserà sia la flotta di corto e medio raggio sia quella di lungo raggio. L’obiettivo è rendere le operazioni ancora più efficienti e sostenibili, a beneficio dell’ambiente, offrendo al tempo stesso ai passeggeri voli più silenziosi e confortevoli.
Attualmente 17 aeromobili Embraer stanno progressivamente uscendo dalla flotta. Al loro posto Austrian Airlines introdurrà sei nuovi Airbus A320neo, ciascuno con 180 posti. L’arrivo del primo velivolo è previsto per l’estate 2026: con questa integrazione, la flotta Airbus della compagnia austriaca raggiungerà i 46 aeromobili.
Anche la flotta a lungo raggio è oggetto di un importante ammodernamento. A metà 2024 sono entrati in servizio i primi due Boeing 787-9 Dreamliner, mentre altri dieci saranno consegnati entro la fine del 2028. In questo modo la flotta intercontinentale — attualmente composta da sette Boeing 777 e tre Boeing 767 — sarà rinnovata e configurata in 12 aeromobili di nuova generazione.
Nel complesso, Austrian Airlines armonizzerà la propria flotta, passando da cinque tipologie di aeromobili (Embraer, Airbus, Boeing 767, Boeing 777 e Boeing 787-9) a due sole famiglie: Airbus A320 e Boeing 787-9 Dreamliner.
Travel ID:
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I tuoi dati personali vengono salvati nel tuo Travel ID, così non dovrai inserirli nuovamente per le prenotazioni future.
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Con il tuo Travel ID puoi accedere a tutte le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa (Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa e SWISS) e al tuo profilo Miles & More.
Gli utenti del Travel ID o i partecipanti al programma Miles & More possono inoltre usufruire di messaggistica gratuita illimitata sui voli a breve e medio raggio sugli aeromobili della famiglia A320 abilitati a FlyNet®.
AIRail
Con la nostra offerta AIRail, in collaborazione con ÖBB, puoi raggiungere le stazioni centrali di Linz, Salisburgo, Graz o Innsbruck da qualsiasi parte del mondo attraverso l'aeroporto di Vienna. Combina treno e aereo con un solo clic e viaggia senza preoccupazioni grazie ai nostri collegamenti garantiti, senza il timore di ritardi imprevisti.
Come bonus aggiuntivo, riceverai un buono per rinfrescarti nel ristorante di bordo e, naturalmente, potrai usufruire del WiFi gratuito su tutti i treni ÖBB Railjet.
Delizie culinarie sopra le nuvole
Sui voli Austrian a lungo raggio, così come su tutti i voli europei in Business Class, potrai gustare le nostre pluripremiate creazioni di Do&Co. Nella nostra Business Class sui voli a lungo raggio, i piatti vengono addirittura preparati direttamente a bordo dai nostri Flying Chef.
Sui voli più brevi in Economy Class, l'Austrian Melangerie è a tua disposizione. L'Austrian Melangerie offre un'ampia scelta di piatti, snack e bevande austriache. A bordo, puoi scegliere da un menu e pagare direttamente ai nostri assistenti di volo. A partire da un volo di 50 minuti, puoi preordinare il tuo piatto preferito fino a 36 ore prima della partenza e risparmiare il 10%.
Dalla tipica Wiener Schnitzel e Wiener Melange ai classici internazionali, prepariamo tutto fresco per te. Naturalmente, abbiamo anche una selezione di piatti vegani nel nostro assortimento. Abbiamo sempre una piccola sorpresa dolce come regalo alla fine del volo.
Internet tra le nuvole
Su una selezione di voli a corto, medio e lungo raggio Austrian Airlines offre il servizio internet FlyNet, per restare sempre connessi anche in volo. Sui collegamenti a corto e medio raggio è possibile prenotare il pacchetto in anticipo oppure acquistarlo direttamente a bordo; sui voli a lungo raggio, l’acquisto è attualmente disponibile a bordo sugli aeromobili equipaggiati.
I clienti con Travel ID o Miles & More possono usufruire di messaggistica gratuita e illimitata su voli selezionati della famiglia A320 e sul Boeing 787. Basta accedere al portale FlyNet e attivare l’opzione “Free Messaging” per iniziare a chattare senza limiti.
Grazie all’app FlyNet è possibile gestire facilmente la connessione e salvare i propri dati di accesso. Inoltre, entro il 2029 l’intera flotta A320 e i Boeing 787 saranno dotati di tecnologia Starlink, offrendo internet gratuito in tutte le classi ai clienti con status, Travel ID o Miles & More.
Bagagli
Viaggiare solo con il bagaglio a mano, imbarcare una valigia, aggiungere bagagli extra o trasportare dispositivi elettronici può sollevare diverse domande durante la pianificazione del viaggio o prima di partire per l’aeroporto. Per questo ti mettiamo a disposizione tutte le informazioni in modo chiaro e sintetico.
Utilizza il nostro calcolatore bagagli per scoprire quante valigie puoi portare sul tuo volo e come aggiungere eventuale bagaglio supplementare. Troverai inoltre indicazioni dettagliate sugli oggetti consentiti o vietati in cabina e nel bagaglio da stiva, così da evitare spiacevoli inconvenienti.
Viaggi con attrezzatura sportiva come sci, tavola da surf o sacca da golf? Puoi trasportarla come parte della franchigia bagaglio oppure aggiungerla con un supplemento.
In caso di irregolarità o problemi con il bagaglio, nella nostra pagina di assistenza trovi tutte le informazioni utili e i contatti necessari.
Con l’Electronic Bag Tag puoi etichettare il tuo bagaglio comodamente da casa o ovunque ti trovi, in modo completamente digitale.
E se preferisci raggiungere l’aeroporto senza valigie, a Vienna e in molte altre città il nostro partner Airportr ritira il tuo bagaglio direttamente a casa e lo imbarca per te, a partire da 22 € o 7.260 miglia.
Intrattenimento a bordo
Immergiti in un mondo ricco di emozioni, azione e grandi storie. Sui voli a lungo raggio, la nostra mediateca di bordo ti offre un’ampia selezione di film e serie in 20 lingue, per un intrattenimento su misura durante tutto il viaggio. Scegli la colonna sonora perfetta per ogni momento tra jazz, musica classica, folk, le hit del momento e tante altre categorie. Grazie all’intuitivo schermo touch, puoi accedere rapidamente ai contenuti che preferisci. Non sai da dove iniziare? Crea la tua playlist personalizzata.
Vuoi scoprire in anticipo quali film saranno disponibili sul tuo volo? Inserisci i dati del tuo viaggio nel nostro portale e consulta il programma aggiornato.
Servizi aggiuntivi per una dose extra di relax
Con i nostri servizi extra, arriverai a destinazione ancora più rilassato e trasformerai il tuo viaggio in un'esperienza davvero speciale.
Se scegli di passare a una classe superiore, di prenotare un posto con più spazio per le gambe o di portare con te un bagaglio aggiuntivo, sportivo o speciale, ti offriamo le seguenti opzioni.