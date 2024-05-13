Austrian Airlines è la compagnia aerea più grande dell'Austria e opera una rete globale di rotte con un focus sull'Europa centrale e orientale.

Austrian Airlines è la principale compagnia aerea dell’Austria e gestisce una rete globale con un focus particolare sull’Europa centrale e orientale. Oltre 6.000 dipendenti garantiscono ogni giorno il decollo di una media di circa 320 voli, assicurando ai passeggeri un arrivo puntuale e sicuro a destinazione. Austrian Airlines è inoltre il maggiore datore di lavoro dell’Austria orientale. La flotta attuale comprende 11 aeromobili a lungo raggio (Boeing 787, 777 e 767) e 57 a corto e medio raggio (famiglia Airbus A320 ed Embraer 195).

L’aeroporto di base, Vienna, grazie alla sua posizione strategica nel cuore dell’Europa, rappresenta un hub ideale di collegamento tra Est e Ovest. Austrian Airlines opera una rete globale con oltre 120 destinazioni e, attraverso il suo hub viennese, connette l’Austria con l’Europa e il resto del mondo.

In qualità di compagnia di bandiera austriaca, Austrian Airlines svolge un ruolo fondamentale per il turismo del Paese. Il vettore “rosso-bianco-rosso” è sinonimo di massima qualità del servizio e di un impegno responsabile verso l’ambiente e la società. La compagnia si è posta l’obiettivo di ridurre del 50% le proprie emissioni nette di CO₂ entro il 2030 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Dal 2023 il suo sistema di gestione ambientale è certificato secondo lo standard EMAS.

Austrian Airlines fa parte del Gruppo Lufthansa, il più grande gruppo aereo europeo, ed è membro di Star Alliance, la prima alleanza globale di compagnie aeree internazionali.