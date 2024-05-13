Vacanze in Carinzia
Ricchezza multiculturale e calorosa accoglienza
Introduction
Carinzia: un incanto tra ghiacciai, laghi e dolci colline
Ghiacciai maestosi e vette imponenti, laghi balneabili dalle acque cristalline e vallate che si perdono all’orizzonte, antichi castelli e colline punteggiate di vigneti: la Carinzia è un mosaico perfetto di paesaggi mozzafiato e cultura autentica. Qui, nel cuore della regione Alpe-Adria, la dolcezza del clima meridionale si unisce all’ospitalità calorosa della gente, creando un’atmosfera unica dove la natura e la tradizione si fondono armoniosamente.
Terra di diversità e di sapori autentici, la Carinzia invita a scoprire il meglio della cucina slow food, con prodotti locali che raccontano la storia del territorio. Ma il vero filo conduttore di questa regione è l’acqua: con oltre 1.200 specchi d’acqua, di cui più di 40 laghi balneabili, è una delle destinazioni più ricche d’acqua d’Europa.
Scoprire la Carinzia in movimento significa vivere un’esperienza unica a contatto con la natura: pedalate lungo le rive di laghi e fiumi su panoramiche piste ciclabili, oppure avventuratevi sui sentieri di mountain bike che si snodano tra le Alpi. Qualunque sia il vostro ritmo, qui troverete il perfetto equilibrio tra relax e avventura.
Le 9 regioni della Carinzia
Regione turistica della Carinzia centrale
Nel cuore della Carinzia, tra natura incontaminata e storia, scopri paesaggi dolci, laghi balneabili e tesori culturali. Il castello di Hochosterwitz veglia maestoso dall
Klagenfurt sul lago Wörthersee
Goditi i vantaggi della città e del lago, le piste ciclabili lungo l'acqua fino al cuore storico della Carinzia, lo shopping nel centro rinascimentale della città
Regione del Parco Nazionale Alti Tauri
Tra il Grossglockner e le Dolomiti si trova uno scenario naturale indimenticabile: osserva gli animali selvatici durante il tour con i ranger del parco.
Regione di Villach - Faaker See - Ossiacher See
Aria alpina frizzante e limpida, laghi balneabili, sentieri escursionistici e piste ciclabili. La regione nel cuore della Carinzia è tanto varia quanto i suoi ospiti.
Regione turistica Katschberg - Valli Liesertal e Maltatal
La montagna è protagonista con aria pura e panorami mozzafiato. Famiglie e avventurieri trovano relax e natura nel Parco della Biosfera e nel Parco Nazionale Alti Tauri.
Lago Klopeinersee - Carinzia meridionale
Nella Carinzia meridionale vi aspettano 7 laghi con un'eccellente qualità dell'acqua, tra cui il lago balneabile più caldo d'Europa e un'ampia rete di percorsi .
Millstättersee - Bad Kleinkirchheim - Monti Nockberge
Una regione turistica tra il lago Millstätter, le dolci cime dei Nockberge, terme rigeneranti di Bad Kleinkirchheim, perfetta per relax e avventura immersi nella natura.
Avventura sul palcoscenico del Wörthersee
Scintillanti sfumature di verde e blu: intorno al lago Wörthersee, tra colline, foreste e scenari montani, si può giocare a golf, andare in bici e campeggiare.
Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal e regione del Weissensee
Montagne e laghi sono un dream team inseparabile. Scopri l'acqua pura dei due laghi, la cucina Alpe-Adria e la sensazione di libertà sulle vette.
Tre buoni motivi per una vacanza in Carinzia
L'acqua in tutte le sue forme
Se la Carinzia è un palcoscenico, allora le sue acque sono gli attori principali che recitano molte parti: dal ghiacciaio del Grossglockner ai numerosi laghi e fiumi.
In bicicletta tra montagne e laghi
Goditi un mix di panorami meravigliosi, piste ciclabili perfette e attività fisica all'aria aperta, sia in montagna che lungo il fiume Drava o attorno dei laghi .
Le migliori esperienze in bicicletta
Giro dei laghi della Carinzia: Un percorso di 420 chilometri a forma di otto orizzontale, che tocca 20 tra i più bei laghi e fiumi della Carinzia, con molte possibilità di rinfrescarsi rapidamente.
Pista ciclabile della Drava: Collega "senza confini" i quattro Paesi Italia, Austria, Slovenia e Croazia per circa 510 km, di cui 222 km in Carinzia, per lo più lungo la Drava.
Mountain bike: Su cime verdi come l'erba, intorno a laghi limpidi o con una lampada frontale attraverso l'interno delle montagne, si pedala su 3.200 km e decine di sentieri.
Velovista: La grande apertura ciclistica dal 25 aprile al 3 maggio 2026 con cinque rilassanti tappe di un giorno lungo il Loop dei laghi carinziani - accompagnate da eventi culinari, culturali, musicali e regionali.
Destinazione Slow Food
La Carinzia è la meta ideale per chi ama il turismo slow e la buona cucina. Qui, tra laghi cristallini e dolci colline, la tradizione gastronomica si fonde con la natura, offrendo prodotti locali di alta qualità e sapori autentici.
Assaporate il Gailtaler Almkäse, un formaggio di montagna dal gusto intenso, o gustate i Kasnudeln, ravioli ripieni tipici della regione. Non perdete una visita alle fattorie biologiche, dove potrete conoscere i produttori e degustare miele, pane artigianale e salumi locali.
Per un’esperienza autentica, fermatevi in una delle Buschenschanken, le tipiche osterie contadine, e lasciatevi conquistare dalla calda ospitalità carinziana. Qui, ogni pasto è un’occasione per rallentare e immergersi nei sapori genuini di una terra ricca di tradizione e accoglienza.
Scorci di Carinzia
Escursioni e rifugi
La Carinzia, con i suoi paesaggi mozzafiato tra laghi e montagne, è un paradiso per gli amanti delle escursioni. Sentieri ben segnalati conducono attraverso boschi rigogliosi, valli caratteristiche e panorami alpini spettacolari, offrendo percorsi adatti a tutti, dai principianti agli escursionisti più esperti.
Lungo il cammino, i rifugi carinziani accolgono i viaggiatori con la loro atmosfera autentica e la calorosa ospitalità. Qui potrete assaporare piatti tipici come i Kasnudeln, il Reindling e i formaggi di malga, mentre vi godete la vista sulle vette circostanti.
Tra le escursioni più suggestive, spiccano il Nockberge Biosphärenpark, l’Alpe-Adria-Trail, che collega le Alpi al mare Adriatico, e il Grossglockner, la vetta più alta dell’Austria.
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