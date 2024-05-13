Two people lying on a wooden jetty at a turquoise lake, two bicycles beside them, mountain panorama in the background.
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Vacanze in Carinzia
Ricchezza multiculturale e calorosa accoglienza

Crocevia di 3 culture, nel cuore della regione Alpe-Adria, la Carinzia è un luogo in cui la diversità è un valore e l'ospitalità è autentica, come la sua gente.

Carinzia: un incanto tra ghiacciai, laghi e dolci colline

Ghiacciai maestosi e vette imponenti, laghi balneabili dalle acque cristalline e vallate che si perdono all’orizzonte, antichi castelli e colline punteggiate di vigneti: la Carinzia è un mosaico perfetto di paesaggi mozzafiato e cultura autentica. Qui, nel cuore della regione Alpe-Adria, la dolcezza del clima meridionale si unisce all’ospitalità calorosa della gente, creando un’atmosfera unica dove la natura e la tradizione si fondono armoniosamente.

Terra di diversità e di sapori autentici, la Carinzia invita a scoprire il meglio della cucina slow food, con prodotti locali che raccontano la storia del territorio. Ma il vero filo conduttore di questa regione è l’acqua: con oltre 1.200 specchi d’acqua, di cui più di 40 laghi balneabili, è una delle destinazioni più ricche d’acqua d’Europa.

Scoprire la Carinzia in movimento significa vivere un’esperienza unica a contatto con la natura: pedalate lungo le rive di laghi e fiumi su panoramiche piste ciclabili, oppure avventuratevi sui sentieri di mountain bike che si snodano tra le Alpi. Qualunque sia il vostro ritmo, qui troverete il perfetto equilibrio tra relax e avventura.

Come arrivare
Impianti di risalita
Alloggi
Carta degli ospiti
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Opuscoli informativi
Vacanze senza barriere

Le 9 regioni della Carinzia

Regione turistica della Carinzia centrale

Nel cuore della Carinzia, tra natura incontaminata e storia, scopri paesaggi dolci, laghi balneabili e tesori culturali. Il castello di Hochosterwitz veglia maestoso dall

Natura e cultura

Klagenfurt sul lago Wörthersee

Goditi i vantaggi della città e del lago, le piste ciclabili lungo l'acqua fino al cuore storico della Carinzia, lo shopping nel centro rinascimentale della città

La gioia di vivere tra città e lago

Regione del Parco Nazionale Alti Tauri

Tra il Grossglockner e le Dolomiti si trova uno scenario naturale indimenticabile: osserva gli animali selvatici durante il tour con i ranger del parco.

Così vicino alla natura

Regione di Villach - Faaker See - Ossiacher See

Aria alpina frizzante e limpida, laghi balneabili, sentieri escursionistici e piste ciclabili. La regione nel cuore della Carinzia è tanto varia quanto i suoi ospiti.

Città storica di Villach e laghi

Regione turistica Katschberg - Valli Liesertal e Maltatal

La montagna è protagonista con aria pura e panorami mozzafiato. Famiglie e avventurieri trovano relax e natura nel Parco della Biosfera e nel Parco Nazionale Alti Tauri.

Esperienze immersive nella natura

Lago Klopeinersee - Carinzia meridionale

Nella Carinzia meridionale vi aspettano 7 laghi con un'eccellente qualità dell'acqua, tra cui il lago balneabile più caldo d'Europa e un'ampia rete di percorsi .

Sport e relax sui laghi

Millstättersee - Bad Kleinkirchheim - Monti Nockberge

Una regione turistica tra il lago Millstätter, le dolci cime dei Nockberge, terme rigeneranti di Bad Kleinkirchheim, perfetta per relax e avventura immersi nella natura.

Nel cuore della Carinzia

Avventura sul palcoscenico del Wörthersee

Scintillanti sfumature di verde e blu: intorno al lago Wörthersee, tra colline, foreste e scenari montani, si può giocare a golf, andare in bici e campeggiare.

La vostra arena di vita nel sud

Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal e regione del Weissensee

Montagne e laghi sono un dream team inseparabile. Scopri l'acqua pura dei due laghi, la cucina Alpe-Adria e la sensazione di libertà sulle vette.

Un mondo di montagne e laghi

Tre buoni motivi per una vacanza in Carinzia

L'acqua in tutte le sue forme

Se la Carinzia è un palcoscenico, allora le sue acque sono gli attori principali che recitano molte parti: dal ghiacciaio del Grossglockner ai numerosi laghi e fiumi.

Vacanze sull'acqua

In bicicletta tra montagne e laghi

Goditi un mix di panorami meravigliosi, piste ciclabili perfette e attività fisica all'aria aperta, sia in montagna che lungo il fiume Drava o attorno dei laghi .

Divertimento in bici in Carinzia

Escursioni nelle Alpi meridionali

Il soleggiato versante meridionale delle Alpi è il luogo ideale per escursioni rilassanti: in Carinzia sentieri a tutte le altitudini in un paesaggio montano e collinare.

Scoprire le montagne

Le migliori esperienze in bicicletta

  • Giro dei laghi della Carinzia: Un percorso di 420 chilometri a forma di otto orizzontale, che tocca 20 tra i più bei laghi e fiumi della Carinzia, con molte possibilità di rinfrescarsi rapidamente.

  • Pista ciclabile della Drava: Collega "senza confini" i quattro Paesi Italia, Austria, Slovenia e Croazia per circa 510 km, di cui 222 km in Carinzia, per lo più lungo la Drava.

  • Mountain bike: Su cime verdi come l'erba, intorno a laghi limpidi o con una lampada frontale attraverso l'interno delle montagne, si pedala su 3.200 km e decine di sentieri.

  • Velovista: La grande apertura ciclistica dal 25 aprile al 3 maggio 2026 con cinque rilassanti tappe di un giorno lungo il Loop dei laghi carinziani - accompagnate da eventi culinari, culturali, musicali e regionali.

Tutto sul cicloturismo
La Carinzia e la gastronomia

Destinazione Slow Food

La Carinzia è la meta ideale per chi ama il turismo slow e la buona cucina. Qui, tra laghi cristallini e dolci colline, la tradizione gastronomica si fonde con la natura, offrendo prodotti locali di alta qualità e sapori autentici.

Assaporate il Gailtaler Almkäse, un formaggio di montagna dal gusto intenso, o gustate i Kasnudeln, ravioli ripieni tipici della regione. Non perdete una visita alle fattorie biologiche, dove potrete conoscere i produttori e degustare miele, pane artigianale e salumi locali.

Per un’esperienza autentica, fermatevi in una delle Buschenschanken, le tipiche osterie contadine, e lasciatevi conquistare dalla calda ospitalità carinziana. Qui, ogni pasto è un’occasione per rallentare e immergersi nei sapori genuini di una terra ricca di tradizione e accoglienza.

La filosofia Slow FoodGuida 2024/2025 Slow Food Carinzia

Scorci di Carinzia

Attività per tutta la famiglia

Consigli per una vacanza in movimento

Escursioni e rifugi

La Carinzia, con i suoi paesaggi mozzafiato tra laghi e montagne, è un paradiso per gli amanti delle escursioni. Sentieri ben segnalati conducono attraverso boschi rigogliosi, valli caratteristiche e panorami alpini spettacolari, offrendo percorsi adatti a tutti, dai principianti agli escursionisti più esperti.

Lungo il cammino, i rifugi carinziani accolgono i viaggiatori con la loro atmosfera autentica e la calorosa ospitalità. Qui potrete assaporare piatti tipici come i Kasnudeln, il Reindling e i formaggi di malga, mentre vi godete la vista sulle vette circostanti.

Tra le escursioni più suggestive, spiccano il Nockberge Biosphärenpark, l’Alpe-Adria-Trail, che collega le Alpi al mare Adriatico, e il Grossglockner, la vetta più alta dell’Austria.

Rifugi & gastronomia
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