Vacanze in Carinzia

Crocevia di 3 culture, nel cuore della regione Alpe-Adria, la Carinzia è un luogo in cui la diversità è un valore e l'ospitalità è autentica, come la sua gente.

Carinzia: un incanto tra ghiacciai, laghi e dolci colline

Ghiacciai maestosi e vette imponenti, laghi balneabili dalle acque cristalline e vallate che si perdono all’orizzonte, antichi castelli e colline punteggiate di vigneti: la Carinzia è un mosaico perfetto di paesaggi mozzafiato e cultura autentica. Qui, nel cuore della regione Alpe-Adria, la dolcezza del clima meridionale si unisce all’ospitalità calorosa della gente, creando un’atmosfera unica dove la natura e la tradizione si fondono armoniosamente.

Terra di diversità e di sapori autentici, la Carinzia invita a scoprire il meglio della cucina slow food, con prodotti locali che raccontano la storia del territorio. Ma il vero filo conduttore di questa regione è l’acqua: con oltre 1.200 specchi d’acqua, di cui più di 40 laghi balneabili, è una delle destinazioni più ricche d’acqua d’Europa.

Scoprire la Carinzia in movimento significa vivere un’esperienza unica a contatto con la natura: pedalate lungo le rive di laghi e fiumi su panoramiche piste ciclabili, oppure avventuratevi sui sentieri di mountain bike che si snodano tra le Alpi. Qualunque sia il vostro ritmo, qui troverete il perfetto equilibrio tra relax e avventura.