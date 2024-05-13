Vacanze estive nella regione di Kufstein
Introduction
La regione di Kufstein, al confine tra Tirolo e Baviera, incanta con il suo mix di fascino alpino e vivacità urbana. Il capoluogo, Kufstein, con 20.000 abitanti, è la seconda città più grande del Tirolo e vanta una posizione strategica lungo il fiume Inn, che le è valsa il nome di "Perla del Tirolo". E' dominata dalla maestosa Fortezza di Kufstein, simbolo storico della città.
La regione comprende otto villaggi – Ebbs, Erl, Bad Häring, Langkampfen, Niederndorf, Niederndorferberg, Schwoich e Thiersee – e, con circa 44.000 abitanti, è un centro economico e culturale dinamico. Qui, innovazione e tradizione si fondono, offrendo un ricco programma culturale, come i rinomati Festspiele Erl.
Ai piedi della città si erge il massiccio del Kaisergebirge, facilmente accessibile con la seggiovia Kaiserlift. Tra montagne spettacolari, dolci prati alpini e laghi cristallini, la regione di Kufstein è un’oasi di benessere. Qui, natura e relax si intrecciano con sport, cultura e una gastronomia che spazia dai sapori locali alle proposte internazionali, regalando esperienze autentiche e rigeneranti.
Una vacanza green già dal viaggio.
La regione Kufsteinerland è infatti facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici: grazie alle Ferrovie Austriache è possibile arrivare a Kufstein con il treno direttamente dall'Italia.
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Il simbolo della regione Kufsteinerland
La maestosa Fortezza di Kufstein è l’emblema indiscusso della città, il primo spettacolare scorcio che si offre allo sguardo di chi arriva. Con la sua imponenza e il suo fascino senza tempo, domina il paesaggio dall’alto di una rupe rocciosa, lambita dalle acque del fiume Inn.
Menzionata per la prima volta oltre 800 anni fa, questa storica roccaforte ha vissuto secoli di battaglie e cambi di potere, contesa tra la Baviera e gli Asburgo per la sua posizione strategica. Nel tempo, da semplice castello è stata trasformata in una possente fortezza, testimone silenziosa di un passato ricco di storia e leggenda. Oggi, la Fortezza di Kufstein invita i visitatori a immergersi in un viaggio nel tempo, tra mura secolari e panorami mozzafiato.
Una visita alla fortezza
L'organo aperto più grande del mondo
Ogni giorno, alle ore 12 il grande organo, con i suoi 46 registri e le sue 4.307 canne, riempie di melodie la fortezza e i suoi dintorni. (In estate bis alle ore 18).
Dal 31 luglio al 16 agosto musica in fortezza
Il MusicalSommer è un appuntamento imperdibile. Quest'anno in programma Saturday Night Fever con la maestosa Fortezza di Kufstein come scenografia
KufsteinerlandCard: una carta ospiti con ingressi ed attività gratuite
10 esperienze imperdibili da fare nel Kusteinerland
Scorci sulla regione
Passionspielhaus & Festspiele di Erl
Erl è un paesino di soli 1.500 abitanti, a 15 chilometri da Kufstein, sul confine con la Baviera, ma è famoso per le sue due sale da concerto: la Passionspielhaus, un edificio bianco la cui forma richiama quella di una cattedrale, e la Festspielhaus. Quest'ultima è stata progettata dallo studio di architettura viennese Delugan Meissl Architects, unisce design contemporaneo e acustica d’eccellenza. Le pareti autoportanti in legno di acacia trasformano l’intero spazio in un vero e proprio strumento musicale, offrendo un’esperienza sonora unica. Con una capienza di 732 spettatori, la sala si ispira alla struttura di un antico teatro greco, combinando tradizione e innovazione architettonica.
Attività all'aria aperta
Sentieri e percorsi per "tutte le gambe"
La regione Kufsteinerland offre molti percorsi escursionistici tour di più giorni
Tutti in sella
In bici nel Kufsteinerland: salite sul Kaisergebirge, facili percorsi lungo il fiume e tour tra sapori locali e panorami mozzafiato, per ogni amante delle due ruote.
Riserva naturale del Kaisergebirge: cime imponenti, rocce maestose e infinite sfumature di grigio si fondono con boschi e pascoli alpini. A 1.265 metri, nel cuore della riserva naturale Zahmer e Wilder Kaiser, la natura regala panorami mozzafiato. Sentieri ben segnalati, rifugi autentici e una comoda seggiovia, la Kaiserlift di Kufstein, rendono l’esperienza unica.
Riserva naturale del Kaisergebirge
Ciclabile dell'Inn
Forse non tutti sanno che, con i suoi 520 km, la pista ciclabile dell’Inn è tra le più lunghe d’Europa. Questo itinerario pianeggiante attraversa il Kufsteinerland, un’oasi perfetta per esplorare laghi, montagne e pianure.
Da Kufstein, lasciarsi guidare dalla corrente dell’Inn significa intraprendere un viaggio rilassante lungo i suoi argini. 230 km di pura bellezza si snodano nel cuore del Tirolo, regalando panorami mozzafiato e un’esperienza indimenticabile per ogni amante delle due ruote.
Acqua e luoghi energetici
Quattro splendidi laghi balneabili offrono acque limpide e scenari mozzafiato. Ognuno ha la sua particolarità, ma tutti condividono due elementi fondamentali: l’eccezionale qualità dell’acqua e la natura incontaminata del Tirolo.
Hechtsee: A due passi da Kufstein, è il lago perfetto per lunghe nuotate rinfrescanti. Il sentiero ad anello di 40 minuti offre viste incantevoli. Da qui parte anche l’itinerario dei quattro laghi, che conduce ai suggestivi Prillsee, Längsee ed Egelsee, quest’ultimo protetto per la sua rara biodiversità.
Thiersee: Il più amato dalle famiglie, con trampolini, scivoli, Aqua Jump, pedalò e canoe per il divertimento dei più piccoli.
Stimmersee (Langkampfen): Nato nel 1928 grazie a una diga, è un lago perfetto per il relax. Dopo un bagno rigenerante, il ristorante locale invita a gustare specialità come l’arrosto di maiale con crauti e gnocchi.
Bananensee (Schwoich): Un piccolo paradiso dall’acqua potabile e dalla forma curiosamente simile a una banana. Primo biotopo balneabile del Tirolo, regala spiaggette appartate con vista sulle cime del Wilder Kaiser.
Avventure per famiglie
A spasso con i lama
Escursioni in compagnia di questi simpatici e curiosi animali per scoprire la natura e le sue meraviglie
Parco attività motorie
Al Motorikpark di Kufstein, giochi stimolanti allenano equilibrio, forza e destrezza. Percorsi a piedi nudi e aree emozionanti lo rendono perfetto per tutta la famiglia