Illuminated gate arch with 'Auracher Löc' lettering and Balzenhaus wine house in Kufstein at dusk.
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Vacanze estive nella regione di Kufstein

Kufsteinerland: nel Tirolo austriaco una destinazione di montagne, laghi e cultura.

La regione di Kufstein, al confine tra Tirolo e Baviera, incanta con il suo mix di fascino alpino e vivacità urbana. Il capoluogo, Kufstein, con 20.000 abitanti, è la seconda città più grande del Tirolo e vanta una posizione strategica lungo il fiume Inn, che le è valsa il nome di "Perla del Tirolo". E' dominata dalla maestosa Fortezza di Kufstein, simbolo storico della città.

La regione comprende otto villaggi – Ebbs, Erl, Bad Häring, Langkampfen, Niederndorf, Niederndorferberg, Schwoich e Thiersee – e, con circa 44.000 abitanti, è un centro economico e culturale dinamico. Qui, innovazione e tradizione si fondono, offrendo un ricco programma culturale, come i rinomati Festspiele Erl.

Ai piedi della città si erge il massiccio del Kaisergebirge, facilmente accessibile con la seggiovia Kaiserlift. Tra montagne spettacolari, dolci prati alpini e laghi cristallini, la regione di Kufstein è un’oasi di benessere. Qui, natura e relax si intrecciano con sport, cultura e una gastronomia che spazia dai sapori locali alle proposte internazionali, regalando esperienze autentiche e rigeneranti.

La regione
Le attività
Gastronomia
Eventi

Una vacanza green già dal viaggio.

La regione Kufsteinerland è infatti facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici: grazie alle Ferrovie Austriache è possibile arrivare a Kufstein con il treno direttamente dall'Italia.

Scopri tutti i collegamenti su obb-italia.com

La maestosa Fortezza di Kufstein

Il simbolo della regione Kufsteinerland

La maestosa Fortezza di Kufstein è l’emblema indiscusso della città, il primo spettacolare scorcio che si offre allo sguardo di chi arriva. Con la sua imponenza e il suo fascino senza tempo, domina il paesaggio dall’alto di una rupe rocciosa, lambita dalle acque del fiume Inn.

Menzionata per la prima volta oltre 800 anni fa, questa storica roccaforte ha vissuto secoli di battaglie e cambi di potere, contesa tra la Baviera e gli Asburgo per la sua posizione strategica. Nel tempo, da semplice castello è stata trasformata in una possente fortezza, testimone silenziosa di un passato ricco di storia e leggenda. Oggi, la Fortezza di Kufstein invita i visitatori a immergersi in un viaggio nel tempo, tra mura secolari e panorami mozzafiato.

Scopri la fortezza

Una visita alla fortezza

L'organo aperto più grande del mondo

Ogni giorno, alle ore 12 il grande organo, con i suoi 46 registri e le sue 4.307 canne, riempie di melodie la fortezza e i suoi dintorni. (In estate bis alle ore 18).

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Dal 31 luglio al 16 agosto musica in fortezza

Il MusicalSommer è un appuntamento imperdibile. Quest'anno in programma Saturday Night Fever con la maestosa Fortezza di Kufstein come scenografia

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Pentecoste nel Medio Evo - dal 22 al 25.05

A Pentecoste, il Festival Medievale trasforma Kufstein in un borgo d’altri tempi: 4 giorni di spettacoli, tornei, giochi e bancarelle tra figuranti in abiti storici.

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KufsteinerlandCard: una carta ospiti con ingressi ed attività gratuite

Tutti i vantaggi in sintesi

10 esperienze imperdibili da fare nel Kusteinerland

Salire sulla seggiovia monoposto

Divertimento sul lago Hechtsee

Ascoltare l'Organo degli Eroi

Tuffarsi nelle acque cristalline del lago Thiersee

Ammirare l’alba dal monte Pendling

Scoprire la magica valle Kaisertal

Assistere a un concerto al Festspielhaus di Erl

Accompagnare il guardiano notturno

Esplorare il Kufsteinerland in bicicletta

Brindare allo "Stollen 1930" Gin Bar

Scorci sulla regione

Cultura e tradizioni Il Kufsteinerland offre un calendario culturale ricco e diversificato: festival, mostre, tour guidati di Kufstein e concerti dal vivo. Un’occasione perfetta per vivere una vacanza che unisce natura e cultura, tra paesaggi alpini e affascinanti eventi immersivi.
Tradizione e modernità

Passionspielhaus & Festspiele di Erl

Erl è un paesino di soli 1.500 abitanti, a 15 chilometri da Kufstein, sul confine con la Baviera, ma è famoso per le sue due sale da concerto: la Passionspielhaus, un edificio bianco la cui forma richiama quella di una cattedrale, e la Festspielhaus. Quest'ultima è stata progettata dallo studio di architettura viennese Delugan Meissl Architects, unisce design contemporaneo e acustica d’eccellenza. Le pareti autoportanti in legno di acacia trasformano l’intero spazio in un vero e proprio strumento musicale, offrendo un’esperienza sonora unica. Con una capienza di 732 spettatori, la sala si ispira alla struttura di un antico teatro greco, combinando tradizione e innovazione architettonica.

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Attività all'aria aperta

Sentieri e percorsi per "tutte le gambe"

La regione Kufsteinerland offre molti percorsi escursionistici tour di più giorni

Scopri tutti i tour

Tutti in sella

In bici nel Kufsteinerland: salite sul Kaisergebirge, facili percorsi lungo il fiume e tour tra sapori locali e panorami mozzafiato, per ogni amante delle due ruote.

Escursioni in quota

Festival dello yoga - 24-26 luglio

Chi cerca relax e benessere non può perdersi l’evento dedicato a yoga, Ayurveda ed erbe aromatiche, per un’esperienza rigenerante immersi nella natura alpina.

Yoga.tage

Riserva naturale del Kaisergebirge: cime imponenti, rocce maestose e infinite sfumature di grigio si fondono con boschi e pascoli alpini. A 1.265 metri, nel cuore della riserva naturale Zahmer e Wilder Kaiser, la natura regala panorami mozzafiato. Sentieri ben segnalati, rifugi autentici e una comoda seggiovia, la Kaiserlift di Kufstein, rendono l’esperienza unica.

Riserva naturale del Kaisergebirge

Scoprila subito
Percorso tra i più lunghi d'Europa

Ciclabile dell'Inn

Forse non tutti sanno che, con i suoi 520 km, la pista ciclabile dell’Inn è tra le più lunghe d’Europa. Questo itinerario pianeggiante attraversa il Kufsteinerland, un’oasi perfetta per esplorare laghi, montagne e pianure.

Da Kufstein, lasciarsi guidare dalla corrente dell’Inn significa intraprendere un viaggio rilassante lungo i suoi argini. 230 km di pura bellezza si snodano nel cuore del Tirolo, regalando panorami mozzafiato e un’esperienza indimenticabile per ogni amante delle due ruote.

Scopri di piùOfficile specializzate per bici
La forza dell'acqua

Acqua e luoghi energetici

Quattro splendidi laghi balneabili offrono acque limpide e scenari mozzafiato. Ognuno ha la sua particolarità, ma tutti condividono due elementi fondamentali: l’eccezionale qualità dell’acqua e la natura incontaminata del Tirolo.

  • Hechtsee: A due passi da Kufstein, è il lago perfetto per lunghe nuotate rinfrescanti. Il sentiero ad anello di 40 minuti offre viste incantevoli. Da qui parte anche l’itinerario dei quattro laghi, che conduce ai suggestivi Prillsee, Längsee ed Egelsee, quest’ultimo protetto per la sua rara biodiversità.

  • Thiersee: Il più amato dalle famiglie, con trampolini, scivoli, Aqua Jump, pedalò e canoe per il divertimento dei più piccoli.

  • Stimmersee (Langkampfen): Nato nel 1928 grazie a una diga, è un lago perfetto per il relax. Dopo un bagno rigenerante, il ristorante locale invita a gustare specialità come l’arrosto di maiale con crauti e gnocchi.

  • Bananensee (Schwoich): Un piccolo paradiso dall’acqua potabile e dalla forma curiosamente simile a una banana. Primo biotopo balneabile del Tirolo, regala spiaggette appartate con vista sulle cime del Wilder Kaiser.

Avventure per famiglie

A spasso con i lama

Escursioni in compagnia di questi simpatici e curiosi animali per scoprire la natura e le sue meraviglie

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Parco attività motorie

Al Motorikpark di Kufstein, giochi stimolanti allenano equilibrio, forza e destrezza. Percorsi a piedi nudi e aree emozionanti lo rendono perfetto per tutta la famiglia

Molte attività per le famiglie

La regione Kufstenerland offre un ricco ventaglio di attività a cui i bambini possono partecipare

Scoprile tutte

Kufsteinerland

info@kufstein.com
Per saperne di più

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