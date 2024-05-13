Vacanze estive nella regione di Kufstein

Kufsteinerland: nel Tirolo austriaco una destinazione di montagne, laghi e cultura.

La regione di Kufstein, al confine tra Tirolo e Baviera, incanta con il suo mix di fascino alpino e vivacità urbana. Il capoluogo, Kufstein, con 20.000 abitanti, è la seconda città più grande del Tirolo e vanta una posizione strategica lungo il fiume Inn, che le è valsa il nome di "Perla del Tirolo". E' dominata dalla maestosa Fortezza di Kufstein, simbolo storico della città.

La regione comprende otto villaggi – Ebbs, Erl, Bad Häring, Langkampfen, Niederndorf, Niederndorferberg, Schwoich e Thiersee – e, con circa 44.000 abitanti, è un centro economico e culturale dinamico. Qui, innovazione e tradizione si fondono, offrendo un ricco programma culturale, come i rinomati Festspiele Erl.

Ai piedi della città si erge il massiccio del Kaisergebirge, facilmente accessibile con la seggiovia Kaiserlift. Tra montagne spettacolari, dolci prati alpini e laghi cristallini, la regione di Kufstein è un’oasi di benessere. Qui, natura e relax si intrecciano con sport, cultura e una gastronomia che spazia dai sapori locali alle proposte internazionali, regalando esperienze autentiche e rigeneranti.