Vacanze nella regione del Salisburghese
Introduction
Il Salisburghese è una delle regioni più affascinanti dell’Austria, dove natura spettacolare, tradizione alpina e cultura si incontrano in un paesaggio straordinariamente vario. Dominata da imponenti vette alpine, laghi cristallini e ampie vallate verdi, la regione offre esperienze indimenticabili in ogni stagione: dalle escursioni e gite in bicicletta in estate, allo sci e agli sport invernali nei rinomati comprensori alpini.
Al centro della regione si trova la città di Salisburgo, patrimonio mondiale UNESCO e città natale di Wolfgang Amadeus Mozart, celebre per il suo centro storico barocco, i festival musicali e un’atmosfera elegante e vivace. Tutt’intorno, pittoreschi villaggi alpini, tradizioni autentiche e una ricca gastronomia locale raccontano l’anima più genuina del territorio.
Che si tratti di avventura nella natura, relax tra laghi e montagne o immersione nella cultura austriaca, il Salisburghese è una destinazione capace di sorprendere e affascinare in ogni momento dell’anno.
Salisburghese in estate
Nel Salisburghese (SalzburgerLand) l’esperienza della montagna è resa ancora più speciale da una rete capillare di rifugi alpini. Tra circa 550 rifugi di montagna attrezzati, ben 163 sono certificati come Rifugi Estivi Alpini, una certificazione che garantisce elevati standard di qualità, autenticità e un’offerta culinaria tipica della tradizione alpina.
Questi rifugi rappresentano tappe ideali lungo i sentieri escursionistici e sono pensati per soddisfare esigenze diverse. Esistono infatti rifugi particolarmente adatti alle famiglie, accessibili anche con passeggini e bambini piccoli, rifugi perfetti per escursionisti e appassionati di mountain bike, ma anche strutture dedicate a chi ama arte, cultura e tradizioni locali. Molti rifugi offrono inoltre la possibilità di pernottare in quota, permettendo di vivere la montagna in modo autentico e immersivo.
Alloggi per gli escursionisti
Le strutture partner certificate Alpine Summer garantiscono condizioni ideali per completare l’esperienza escursionistica. Questi hotel e alloggi sono specialisti della montagna e del trekking: offrono servizi su misura per gli escursionisti, consigli personalizzati sui percorsi e pacchetti vacanza dedicati all’escursionismo nel Salisburghese.
Malghe, tradizioni ed escursionismo
Nella regione del Fuschlsee e del Wolfgangsee
Le Holleralmen sono specializzate nella lavorazione del sambuco: i suoi fiori e le sue bacche vengono trasformati in sciroppi aromatici, dolci fatti in casa e confetture.
Nella regione dell’Hochkönig
16 Malghe delle Erbe propongono il mondo delle erbe alpine: escursioni guidate alla ricerca di erbe selvatiche e workshop dedicati alle loro proprietà e agli usi.
Hohe Tauern Panorama Trail
Trekking di 270 km in 17 tappe, dalle imponenti Cascate di Krimmlfino al villaggio alpino di Hüttschlag, nella valle Großarltal, con vista sul Parco Nazionale Alti Tauri.
Introduction
Quando per i ciclisti da corsa termina l’asfalto, per gli appassionati di gravel bike inizia il vero viaggio. Nel SalzburgerLand si apre una fitta rete di strade bianche, piste sterrate e percorsi immersi nella natura che fanno battere il cuore di ogni amante del gravel.
Le moderne gravel bike, progettate per essere veloci su strada ma anche stabili e performanti su terreni naturali, permettono di vivere il territorio in modo completamente nuovo. Tra piste di ghiaia, trail e tranquille strade di campagna, il Salisburghese si rivela da una prospettiva diversa: autentica, dinamica e ricca di emozioni.
Gravel biking: il mix perfetto tra bici da corsa e mountain bike
Il gravel biking combina il meglio della bici da corsa e della mountain bike. Dove i pneumatici sottili della bici da strada devono fermarsi, il viaggio continua sulle superfici sterrate e sui trail leggeri.
Le gravel bike di nuova generazione sono perfettamente a loro agio sia sull’asfalto sia fuori strada
Il risultato è un’esperienza ciclistica versatile e avventurosa, ideale per chi vuole scoprire il Salisburghese in bicicletta senza limiti.
La Graveltour SalzburgerLand
Due varianti per ogni tipo di avventura
Dal maggio 2024 gli appassionati di gravel possono vivere la Graveltour SalzburgerLand, disponibile in due varianti:
Tour “soft”: circa 460 km e 6.700 metri di dislivello
Tour “hard”: circa 650 km e 12.700 metri di dislivello, perfetta per chi cerca una sfida più impegnativa
Entrambe le versioni attraversano sette spettacolari regioni gravel del SalzburgerLand, tra cui:
Mittersill, Zell am See-Kaprun, Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Flachau, Tennengau, Salzburger Lungau e molte altre aree ricche di natura e panorami straordinari.
La Graveltour SalzburgerLand è perfetta per chi ama organizzare il viaggio in autonomia. Puoi scegliere se percorrere l’intero itinerario come tour circolare oppure selezionare singole tappe e combinarle tra loro.
I diversi segmenti si collegano facilmente e fanno parte di una rete ciclistica di oltre 7.000 chilometri di percorsi nel SalzburgerLand. Lungo il tragitto ti aspettano panorami alpini spettacolari, laghi cristallini e il costante contatto con l’elemento acqua, che rendono ogni giornata di pedalata ancora più speciale.
Introduction
Per chi desidera scoprire il territorio anche attraverso i sapori, il alisburghesepropone un’esperienza unica: la Via Culinaria, una guida gastronomica pensata per accompagnare i viaggiatori tra le eccellenze della cucina regionale.
Nata nel 2009 la Via Culinaria è oggi considerata un vero punto di riferimento per il turismo gastronomico nel Salisburghese. La guida raccoglie oltre 350 indirizzi selezionati distribuiti lungo dieci percorsi culinari tematici, che attraversano l’intera regione e permettono di scoprire la ricchezza e la varietà della tradizione gastronomica locale.
Ogni Culinary Pathway è dedicato a un tema specifico, pensato per soddisfare gusti e passioni diverse: dagli amanti della cucina gourmet agli appassionati di pesce di lago, dalle specialità a base di carne e formaggi alpini fino ai percorsi dedicati a birre artigianali e distillati, dolci tradizionali, cucina di malga, erbe alpine, prodotti biologici e alle storiche locande della tradizione austriaca.
La guida Via Culinaria, disponibile gratuitamente, è uno strumento indispensabile per chi desidera esplorare l’autentica cultura gastronomica del Salisburghese.
Destinazioni del Salisburghese
La barocca Salisburgo
Salisburgo incanta con la sua atmosfera unica, dove storia, cultura e paesaggi alpini si incontrano in perfetta armonia
Tennengau
Nel Tennengau la natura si mostra nella sua forma più autentica. Tra maestose montagne, vallate verdi e tradizioni alpine ancora vive.
Großarltal
Conosciuta come la Valle degli Alpeggi: oltre 40 malghe e panorami alpini, dove godere il piacere della vita all’aria aperta e soste gourmet
Lungau
Ampie vallate, oltre 60 laghi di montagna e caratteristici paesini, destinazione ideale per chi cerca natura, tranquillità e attività all’aria aperta.
Guest Mobility Ticket nel SalisburgheseMuoversi in modo sostenibile durante la vacanza. Questo biglietto offre agli ospiti che pernottano nella regione una soluzione semplice e sostenibile per spostarsi con i mezzi pubblici durante tutto il soggiorno nel Salisburghese.
Guest Mobility Ticket
E' possibile utilizzare senza costi aggiuntivi:
autobus urbani e regionali,
S-Bahn,
treni regionali e a lunga percorrenza,
servizi di micro trasporto pubblico locale (micro-ÖV).
In questo modo i visitatori possono esplorare il territorio in modo comodo, ecologico e senza la necessità di utilizzare l’auto.
Emissione semplice e utilizzo immediato
Il Guest Mobility Ticket SalzburgerLand viene emesso direttamente al momento del check-in nella struttura ricettiva ed è collegato al sistema di registrazione degli ospiti.
Gli ospiti lo ricevono in formato:
PDF, oppure
versione Wallet per smartphone.
Non è necessario scaricare applicazioni aggiuntive.
un piccolo contributo
Il finanziamento avviene tramite un "contributo di mobilità" aggiuntivo alla tassa di soggiorno:
0,50 € per notte nella fase iniziale,
1,10 € per notte a partire dal 1° novembre 2027.
Guest Mobility Ticket
E' possibile utilizzare senza costi aggiuntivi:
autobus urbani e regionali,
S-Bahn,
treni regionali e a lunga percorrenza,
servizi di micro trasporto pubblico locale (micro-ÖV).
In questo modo i visitatori possono esplorare il territorio in modo comodo, ecologico e senza la necessità di utilizzare l’auto.
Emissione semplice e utilizzo immediato
Il Guest Mobility Ticket SalzburgerLand viene emesso direttamente al momento del check-in nella struttura ricettiva ed è collegato al sistema di registrazione degli ospiti.
Gli ospiti lo ricevono in formato:
PDF, oppure
versione Wallet per smartphone.
Non è necessario scaricare applicazioni aggiuntive.
un piccolo contributo
Il finanziamento avviene tramite un "contributo di mobilità" aggiuntivo alla tassa di soggiorno:
0,50 € per notte nella fase iniziale,
1,10 € per notte a partire dal 1° novembre 2027.