Two women in traditional dress are waving from a wooden balcony in the Alpbachtal, surrounded by red geraniums, with a "Rooms Available" sign clearly visible.
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Valle Alpachtal nel Tirolo
Villaggi di montagna, arte del vetro e comprensorio sciistico per famiglie

I villaggi di montagna della Valle di Alpbach vi mostrano il vero lato del Tirolo. Qui potrete toccare con mano le tradizioni e godervi la natura di montagne e laghi.

Tra le aspre montagne di Rofan e le dolci Alpi di Kitzbühel si trova la Valle di Alpbach, uno dei luoghi più caratteristici dell'Austria. Il villaggio fiorito di Alpbach, con le sue case in legno massiccio, è considerato il più bello del Paese. La città storica di Rattenberg, nota per i suoi vicoli stretti e l'arte del vetro, vi invita ad esplorare e scoprire le sue tradizioni.

In estate, si possono frequentare i sentieri escursionistici, i laghi balneabili e i percorsi per mountain bike, mentre in inverno il comprensorio sciistico "Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau" vi accoglierà con piste perfettamente preparate e neve fresca.

Informazioni sulla Alpbachtal
Posizione: 140 km a ovest di Salisburgo, tra Innsbruck e Kufstein
Località di villeggiatura:10
Comprensorio sciistico:Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau con 113 km di piste
Impianti di risalita:45
Rifugi e locande di montagna: 25
Sentieri escursionistici invernali: oltre 100 km
Montagna più alta: Corno di Wiedersberger 2.025 m di altitudine
Come arrivare
Eventi

La Carta Alpbachtal offre un programma per tutto l'anno con numerosi servizi inclusi e sconti. Viene consegnata gratuitamente al momento del check-in.

Scorci di Alpbachtal

Top highlights

Top of Alpbachtal: torre panoramica di 13 m

Lago Reintalersee a Kramsach: lago naturale a 25 °C

Alpbachtal Hüttenjause: baite e locande di montagna

Lauserland: parco giochi nella foresta per bambini

Rattenberg: città dell’arte e dei soffiatori di vetro

Preparare un pan di spagna al Museo dei masi tirolesi

Museo:il più grande museo all’aperto delle fattorie tirolesi

Alpbach: il più bel villaggio floreale d’Austria

Attività nella Alpbachtal

Eventi speciali

Avvento di Rattenberg

Un mercatino di Natale magico vi aspetta: candele, torce e fuochi illuminano Rattenberg con una luce calda. Gustate specialità locali e il tradizionale vino dell’Avvento, mentre musicisti e cantori animano la città con musica e racconti.

Scopri di più

Ricette

Canederli tirolesi: ricetta, cottura e ingredienti

I "Tiroler Knödel", conosciuti anche come canederli, sono un piatto tradizionale della cucina tirolese, amati per la loro semplicità e il loro gusto rustico.

Canederli tirolesi: ricetta, cottura e ingredienti

Kaiserschmarren

Il Kaiserschmarren è un dolce tradizionale austriaco, una sorta di frittata dolce solitamente servita con marmellata di prugne, composta di mele o altra frutta cotta

Scopri la ricetta

Arrosto di cervo brasato

un arrosto brasato a regola d'arte, servito con gnocchi soffici e avvolgenti, accompagnati da frutti di bosco

Scopri la ricetta

Alloggi unici

Il Böglerhof: resort termale nella natura pura con 5 stelle

Die Alpbacherin: hotel botique con 4 stelle

Der Alpbacherhof: Mountain & SPA Resort, 4 stelle superiore

Chalet attico a Reith: Haus Sonnenblick

Galtenberg Family & Wellness Resort: 4 stelle superiore

Pirchnerhof a Reith: hotel attivo e benessere con 4 stelle

Accessibile a tutti

Alpbachtal senza barriere

La vostra vacanza nella Valle di Alpbach è pensata per tutti – anche per le persone con mobilità ridotta. Alloggi accessibili, sentieri escursionistici e attrazioni fruibili rendono la regione pienamente godibile. La Valle di Alpbach è una delle destinazioni modello per un turismo alpino responsabile, con strutture ricettive certificate dal punto di vista ambientale, mobilità elettrica e sostenibilità sociale.

In inverno vi attende un’esperienza speciale: con i monoski potrete esplorare le piste di Alpbach, accompagnati da Sepp Margreiter, esperto maestro di sci, che vi darà consigli e suggerimenti. Così potrete godervi la vacanza in totale relax e vivere momenti unici.

Vacanze accessibile a tutti

Domande e risposte sull'Alpbach

L'Alpbachtal si trova in Tirolo ed è nota per i suoi 10 villaggi turistici:

  • Alpbach: il villaggio principale della valle, noto per la sua tradizionale architettura in legno e come sede del Forum Europeo di Alpbach.

  • Reith im Alpbachtal: una destinazione turistica popolare, soprattutto per le famiglie.

  • Brixlegg: una piccola città mercato caratterizzata dalla vicinanza all'Inn e al centro storico di Rattenberg.

  • Münster: piccolo villaggio tra Alpbach e la valle dell'Inn, ottimo punto di partenza per escursioni.

  • Rattenberg: la più piccola città dell'Austria, famosa per la lavorazione del vetro e per il centro storico medievale ben conservato.

  • Kramsach: famosa per i suoi laghi (ad esempio il lago Reintal) e per il Museo della fattoria tirolese

  • Brandenberg: un villaggio idilliaco, particolarmente apprezzato per il fiume Brandenberger Ache e le sue esperienze naturalistiche.

  • Radfeld, Breitenbach am Inn e Kundl: Tutti e tre i villaggi sono adatti a gite in bicicletta lungo la pista ciclabile dell'Inn e a escursioni.

Ecco sette attrazioni particolarmente adatte alle famiglie in estate e in inverno:

  • Alpbachtaler Lauser-Sauser: una spettacolare pista per slittini su rotaia attiva tutto l'anno anche in inverno.

  • Lauserland sul Wiedersbergerhorn: un grande parco giochi sulla montagna

  • Juppi Zauberwald a Reith im Alpbachtal: un sentiero tematico dove i bambini possono scoprire la natura in modo giocoso.

  • Escursioni in mountain bike: nell'Alpbachtal ci sono molti percorsi per mountain bike adatti alle famiglie.

  • Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau: questo comprensorio sciistico adatto alle famiglie offre numerose piste per principianti e aree per bambini. Particolarmente degne di nota sono le scuole di sci e i corsi speciali per bambini.

  • Slittino a Inneralpbach: le piste da slittino della Alpbachtal sono molto divertenti per le famiglie.

  • Escursioni con le racchette da neve per famiglie: l'Alpbachtal offre escursioni guidate con le racchette da neve adatte anche ai bambini.

Ecco i nostri consigli:

  • Tour Dorf der Denker: In questo tour scoprirete le tracce dei filosofi e degli uomini d'affari che hanno plasmato Alpbach.

  • Reintalersee Kramsach: È uno dei laghi balneabili più più caldi del Tirolo e un paradiso per gli amanti della natura.

  • Alpbachtal Hüttenjause: La tradizionale "Hüttenjause" è parte integrante di una vacanza in montagna nell'Alpbachtal. Nelle stazioni di ristoro rustiche e nelle locande di montagna si possono gustare le specialità regionali dopo un'escursione.

  • Città del vetro di Rattenberg: Nei suggestivi vicoli di questa città storica, potrete immergervi nella secolare arte della soffiatura del vetro.

  • Stazione a monte di Alpbachtal: Prendete la cabinovia per raggiungere la stazione, che si trova a poco meno di 2.000 metri. Da qui si gode di una vista panoramica sulle Alpi di Kitzbühel e sui monti Rofan.

  • Cuocere una Prügeltorte al Museo delle Fattorie Tirolesi: La cottura della Prügeltorte, una specialità tirolese che viene cotta sul fuoco aperto su un rullo, è particolarmente apprezzata.

Nella Valle di Alpbach vi aspettano due comprensori che offrono grande varietà:

  • Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau: 114 km di piste, ampie e perfettamente preparate, collegano le due valli. Il comprensorio è particolarmente adatto alle famiglie e dispone di moderni impianti di risalita, per lo più accessibili anche alle persone con ridotta mobilità. Un punto forte: lo sci accessibile con Sepp Margreiter – con il monoski, principianti e esperti ricevono preziosi consigli dal maestro di sci.

  • Reither Kogel a Reith im Alpbachtal: un comprensorio compatto con accessi accessibili, ideale per bambini e principianti. La sera è possibile godersi le piste anche con lo sci notturno.

La Alpbachtal Card è la vostra carta ospite inclusiva, che ricevete gratuitamente al check-in. In estate permette corse gratuite sulle funivie, bagni in laghi cristallini, spostamenti con il Regiobus e partecipazione a programmi familiari variegati. In inverno consente di usare lo skibus, esplorare piste da sci di fondo, fare escursioni con le ciaspole o godersi suggestive passeggiate con torce.

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