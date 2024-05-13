Valle Alpachtal nel Tirolo
Villaggi di montagna, arte del vetro e comprensorio sciistico per famiglie
Introduction
Tra le aspre montagne di Rofan e le dolci Alpi di Kitzbühel si trova la Valle di Alpbach, uno dei luoghi più caratteristici dell'Austria. Il villaggio fiorito di Alpbach, con le sue case in legno massiccio, è considerato il più bello del Paese. La città storica di Rattenberg, nota per i suoi vicoli stretti e l'arte del vetro, vi invita ad esplorare e scoprire le sue tradizioni.
In estate, si possono frequentare i sentieri escursionistici, i laghi balneabili e i percorsi per mountain bike, mentre in inverno il comprensorio sciistico "Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau" vi accoglierà con piste perfettamente preparate e neve fresca.
La Carta Alpbachtal offre un programma per tutto l'anno con numerosi servizi inclusi e sconti. Viene consegnata gratuitamente al momento del check-in.
Scorci di Alpbachtal
Top highlights
Eventi speciali
Ricette
Canederli tirolesi: ricetta, cottura e ingredienti
I "Tiroler Knödel", conosciuti anche come canederli, sono un piatto tradizionale della cucina tirolese, amati per la loro semplicità e il loro gusto rustico.
Kaiserschmarren
Il Kaiserschmarren è un dolce tradizionale austriaco, una sorta di frittata dolce solitamente servita con marmellata di prugne, composta di mele o altra frutta cotta
Alloggi unici
Alpbachtal senza barriere
La vostra vacanza nella Valle di Alpbach è pensata per tutti – anche per le persone con mobilità ridotta. Alloggi accessibili, sentieri escursionistici e attrazioni fruibili rendono la regione pienamente godibile. La Valle di Alpbach è una delle destinazioni modello per un turismo alpino responsabile, con strutture ricettive certificate dal punto di vista ambientale, mobilità elettrica e sostenibilità sociale.
In inverno vi attende un’esperienza speciale: con i monoski potrete esplorare le piste di Alpbach, accompagnati da Sepp Margreiter, esperto maestro di sci, che vi darà consigli e suggerimenti. Così potrete godervi la vacanza in totale relax e vivere momenti unici.