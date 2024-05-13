I villaggi di montagna della Valle di Alpbach vi mostrano il vero lato del Tirolo. Qui potrete toccare con mano le tradizioni e godervi la natura di montagne e laghi.

Tra le aspre montagne di Rofan e le dolci Alpi di Kitzbühel si trova la Valle di Alpbach, uno dei luoghi più caratteristici dell'Austria. Il villaggio fiorito di Alpbach, con le sue case in legno massiccio, è considerato il più bello del Paese. La città storica di Rattenberg, nota per i suoi vicoli stretti e l'arte del vetro, vi invita ad esplorare e scoprire le sue tradizioni.

In estate, si possono frequentare i sentieri escursionistici, i laghi balneabili e i percorsi per mountain bike, mentre in inverno il comprensorio sciistico "Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau" vi accoglierà con piste perfettamente preparate e neve fresca.