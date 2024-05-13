Racconta un’eredità alpina e un senso di rinnovamento senza tempo – là dove i cristalli di neve hanno fatto storia e i prati alpini profumano d’estate: ecco a voi l’Arlbe

Sull’Arlberg si sente la forza degli elementi: campi di neve senza fine, che in inverno si fondono in uno dei comprensori sciistici più leggendari d’Europa – e un paesaggio estivo che sboccia in un verde intenso, in roccia fresca e in acqua cristallina. In realtà, l’Arlberg non è una singola cima, ma un passo montano che collega il Tirolo e il Vorarlberg – e quindi due mondi alpini.

Tra St. Anton, Lech e Zürs gli ospiti vivono questa varietà in forma pura: piste perfettamente preparate, sentieri solitari in quota, antica cultura alpina e una cucina che unisce natura e gusto. Che sia sugli sci, a piedi o con sguardo aperto – qui il mondo alpino si mostra nel suo lato più originario e più bello. Chi non è stato qui, non conosce le Alpi.