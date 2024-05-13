A sweeping mountain panorama featuring green alpine meadows, yellow flowers, rock formations, and a lake in the background in the Lech-Zürs region
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L'Arlberg
Anima alpina tra cime innevate e verdi altipiani

Racconta un’eredità alpina e un senso di rinnovamento senza tempo – là dove i cristalli di neve hanno fatto storia e i prati alpini profumano d’estate: ecco a voi l’Arlbe

Sull’Arlberg si sente la forza degli elementi: campi di neve senza fine, che in inverno si fondono in uno dei comprensori sciistici più leggendari d’Europa – e un paesaggio estivo che sboccia in un verde intenso, in roccia fresca e in acqua cristallina. In realtà, l’Arlberg non è una singola cima, ma un passo montano che collega il Tirolo e il Vorarlberg – e quindi due mondi alpini.

Tra St. Anton, Lech e Zürs gli ospiti vivono questa varietà in forma pura: piste perfettamente preparate, sentieri solitari in quota, antica cultura alpina e una cucina che unisce natura e gusto. Che sia sugli sci, a piedi o con sguardo aperto – qui il mondo alpino si mostra nel suo lato più originario e più bello. Chi non è stato qui, non conosce le Alpi.

Quick-Info sull'Arlberg
Posizione:al confine tra Tirolo e Vorarlberg
Altitudine:1.269 da 1.793 m
Abitantica. 2.300
Località:9
Chilometri di piste:300 km
Percorsi freeride:Più di 200 km
Montagna più altaValluga (2.811 m)
L'arrivo
Eventi

La St. Anton Sommerkarte offre numerosi vantaggi ed è disponibile gratuitamente presso la struttura ricettiva.

La Lech Card è gratuita per gli ospiti fino a 14 anni.

L’Arlberg da tutte le prospettive

Top highlights

Ski Arlberg: la più grande area sciistica collegato

Oberlech senza traffico: muoversi senza auto

In viaggio con gli husky: slitta trainata a St. Anton

Skyspace Lech: Installazione artistica a Oberlech

Gipslöcher a Lech: area naturale protetta con 1.000 doline

Körbersee: paradiso escursionistico e lago alpino idilliaco

Formarinsee: un meraviglioso lago alpino di acqua di fusione

Il Green Ring: esperienza escursionistica

Attività all’Arlberg

St. Anton am Arlberg

La culla dello sci alpino

Come è iniziato tutto: negli anni 1880 un ingegnere norvegese scivolò sulla neve con due tavole per la costruzione del tunnel dell’Arlberg – ponendo così le basi per una rivoluzionaria tradizione dello sci alpino.

Per gli ospiti, St. Anton apre la porta a un patrimonio vivente: non si scia solo sulle piste, ma si attraversa la storia dello sci sviluppata nella regione. L’unione tra esperienza alpina e profondità storica rende la vacanza sulla neve qui particolarmente speciale.

Un momento clou: lo Ski- und Heimatmuseum St. Anton nella Villa Trier. In diverse sale espositive vengono presentati gli inizi dello sci alpino, lo sviluppo della regione, la costruzione di ferrovie e tunnel e la storia culturale. Una visita promette ai visitatori approfondimenti illuminanti – soprattutto dopo una giornata sulle piste.

Oltre lo sport invernale

Lech Zürs: il villaggio gourmet del mondo

Chi trascorre le vacanze a Lech Zürs non vive solo piste e panorami, ma anche un’esperienza culinaria di livello mondiale, rara da trovare così concentrata altrove. Qui si registra la più alta densità al mondo di ristoranti stellati pro capite. L’eccellenza culinaria si percepisce in ogni piatto: massima arte culinaria che incontra l’autenticità alpina – la cucina internazionale si fonde con ingredienti locali.

Unico è anche l’ampio ventaglio di proposte: dal classico rifugio rustico fino al tempio gourmet pluripremiato — ogni portata racconta una storia di tradizione, innovazione e gusto.

Eventi speciali

Alloggi unici

Rote Wand a Lech: due stelle Michelin e quattro cappelli.

Berghotel Körbersee: a 1675 metri, sul lago Körbersee.

La Krone di Lech: hotel romantico, 5 stelle.

Arlberg Hospiz St. Christoph: per enofili, 5 stelle

Hotel Arlberg a Lech: tradizione a 5 stelle Superior

Burg Hotel a Oberlech: 4 stelle Superior

Hotel Post a St. Anton: 4 stelle con una storia

Vacanze sostenibili all’Arlberg

Parte di un movimento sostenibile

La sostenibilità all’Arlberg è ormai una realtà consolidata – e gli ospiti ne beneficiano direttamente. A St. Anton, i laghetti Egger Weiher sono stati rinaturalizzati per preservare un habitat ecologico. Neve artificiale senza sostanze chimiche e una cura dolce delle piste riducono l’impatto ambientale. A Lech Zürs, una piccola centrale idroelettrica produce il 10-15% dell’energia locale, combinata con impianti a biomassa e valorizzazione delle risorse locali. Il traffico in paese è ridotto: Oberlech è senza auto e si promuove la mobilità elettrica e i trasporti pubblici.

Per gli ospiti significa: aria pura, natura intatta, cibi locali con carattere – e la sensazione di vivere una vacanza positiva per l’ambiente.

Sostenibilità a St. Anton

FAQ

L’Arlberg si trova al confine tra Tirolo e Vorarlberg, in Austria. La regione comprende nove località:

Tra le attrazioni principali ci sono il lago Körbersee, il lago Formarinsee, la riserva naturale Gipslöcher e lo Skyspace.

Ski Arlberg è il più grande comprensorio sciistico continuo dell’Austria, con 300 km di piste, oltre 200 km di percorsi freeride e 85 impianti di risalita.

In estate la regione si trasforma in un paradiso per escursioni e bici: sentieri panoramici, laghi di montagna, trail running, vie ferrate e molto altro invitano a una vacanza attiva.

La regione dell’Arlberg è facilmente raggiungibile in treno, autobus e auto. Aeroporti internazionali come Innsbruck, Zurigo o Monaco si trovano a distanza comoda.

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