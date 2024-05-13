L'Arlberg
Anima alpina tra cime innevate e verdi altipiani
Introduction
Sull’Arlberg si sente la forza degli elementi: campi di neve senza fine, che in inverno si fondono in uno dei comprensori sciistici più leggendari d’Europa – e un paesaggio estivo che sboccia in un verde intenso, in roccia fresca e in acqua cristallina. In realtà, l’Arlberg non è una singola cima, ma un passo montano che collega il Tirolo e il Vorarlberg – e quindi due mondi alpini.
Tra St. Anton, Lech e Zürs gli ospiti vivono questa varietà in forma pura: piste perfettamente preparate, sentieri solitari in quota, antica cultura alpina e una cucina che unisce natura e gusto. Che sia sugli sci, a piedi o con sguardo aperto – qui il mondo alpino si mostra nel suo lato più originario e più bello. Chi non è stato qui, non conosce le Alpi.
La St. Anton Sommerkarte offre numerosi vantaggi ed è disponibile gratuitamente presso la struttura ricettiva.
La Lech Card è gratuita per gli ospiti fino a 14 anni.
L’Arlberg da tutte le prospettive
Top highlights
Attività all’Arlberg
La culla dello sci alpino
Come è iniziato tutto: negli anni 1880 un ingegnere norvegese scivolò sulla neve con due tavole per la costruzione del tunnel dell’Arlberg – ponendo così le basi per una rivoluzionaria tradizione dello sci alpino.
Per gli ospiti, St. Anton apre la porta a un patrimonio vivente: non si scia solo sulle piste, ma si attraversa la storia dello sci sviluppata nella regione. L’unione tra esperienza alpina e profondità storica rende la vacanza sulla neve qui particolarmente speciale.
Un momento clou: lo Ski- und Heimatmuseum St. Anton nella Villa Trier. In diverse sale espositive vengono presentati gli inizi dello sci alpino, lo sviluppo della regione, la costruzione di ferrovie e tunnel e la storia culturale. Una visita promette ai visitatori approfondimenti illuminanti – soprattutto dopo una giornata sulle piste.
Lech Zürs: il villaggio gourmet del mondo
Chi trascorre le vacanze a Lech Zürs non vive solo piste e panorami, ma anche un’esperienza culinaria di livello mondiale, rara da trovare così concentrata altrove. Qui si registra la più alta densità al mondo di ristoranti stellati pro capite. L’eccellenza culinaria si percepisce in ogni piatto: massima arte culinaria che incontra l’autenticità alpina – la cucina internazionale si fonde con ingredienti locali.
Unico è anche l’ampio ventaglio di proposte: dal classico rifugio rustico fino al tempio gourmet pluripremiato — ogni portata racconta una storia di tradizione, innovazione e gusto.
Eventi speciali
Alloggi unici
Parte di un movimento sostenibile
La sostenibilità all’Arlberg è ormai una realtà consolidata – e gli ospiti ne beneficiano direttamente. A St. Anton, i laghetti Egger Weiher sono stati rinaturalizzati per preservare un habitat ecologico. Neve artificiale senza sostanze chimiche e una cura dolce delle piste riducono l’impatto ambientale. A Lech Zürs, una piccola centrale idroelettrica produce il 10-15% dell’energia locale, combinata con impianti a biomassa e valorizzazione delle risorse locali. Il traffico in paese è ridotto: Oberlech è senza auto e si promuove la mobilità elettrica e i trasporti pubblici.
Per gli ospiti significa: aria pura, natura intatta, cibi locali con carattere – e la sensazione di vivere una vacanza positiva per l’ambiente.