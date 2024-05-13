Qui, l’antica arte della costruzione in legno incontra l’architettura moderna – in armonia con la natura, con gastronomia, piaceri naturali e concerti sul pendio erboso.

Chi viaggia nel Vorarlberg lo nota subito: qui si costruisce in modo diverso. Case secolari realizzate nella tradizionale arte della lavorazione del legno sorgono accanto a edifici moderni con ampie facciate di vetro. Che si tratti di abitazioni private, musei o asili, tutti hanno una cosa in comune: il legno. Spesso abete o abete rosso, talvolta anche olmo o faggio, sempre costruiti con un’attenzione precisa ai dettagli. Questo invoglia a passeggiare tra i villaggi e scoprire cose nuove. Persino le sette fermate degli autobus BUS:STOPS di Krumbach sono state progettate da architetti provenienti da sette Paesi.

Oltre a un’architettura e un design creativi, vi aspettano anche un’eccellente gastronomia e il piacere della natura – con escursioni a piedi, in bicicletta o in mountain bike d’estate, e con sci, escursioni invernali e sci di fondo d’inverno.