Architettura contemporanea in legno nel Bregenzerwald
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Bregenzerwald in Vorarlberg
Vacanza nella natura: con formaggio alpino aromatico, architettura creativa in legno e sentieri escursionistici.

Qui, l’antica arte della costruzione in legno incontra l’architettura moderna – in armonia con la natura, con gastronomia, piaceri naturali e concerti sul pendio erboso.

Chi viaggia nel Vorarlberg lo nota subito: qui si costruisce in modo diverso. Case secolari realizzate nella tradizionale arte della lavorazione del legno sorgono accanto a edifici moderni con ampie facciate di vetro. Che si tratti di abitazioni private, musei o asili, tutti hanno una cosa in comune: il legno. Spesso abete o abete rosso, talvolta anche olmo o faggio, sempre costruiti con un’attenzione precisa ai dettagli. Questo invoglia a passeggiare tra i villaggi e scoprire cose nuove. Persino le sette fermate degli autobus BUS:STOPS di Krumbach sono state progettate da architetti provenienti da sette Paesi.

Oltre a un’architettura e un design creativi, vi aspettano anche un’eccellente gastronomia e il piacere della natura – con escursioni a piedi, in bicicletta o in mountain bike d’estate, e con sci, escursioni invernali e sci di fondo d’inverno.

Informazioni rapide sulla Bregenzerwald
Posizione:nel Vorarlberg, dal Lago di Costanza alla valle del Großes Walsertal
Villaggi:23
Tipi di formaggio:circa 50 varietà diverse
Sentieri escursionistici:oltre 1.500 km di sentieri escursionistici segnalati
Aree sciistiche:14
L'arrivo
Eventi

La Carta ospiti Bregenzerwald e Großes Walsertal è il "biglietto" per tutte le esperienze emozionanti e divertenti in montagna. Ti porta in montagna tutte le volte che vuoi con gli impianti di risalita, è valida per viaggi ecologici sugli autobus pubblici e anche per rinfrescarsi e rilassarsi nelle piscine all'aperto.

Scorci della Bregenzerwald

Top highlights

Locanda Nazes Hus a Mellau

Distilleria di montagna Löwen

Schubertiade a Schwarzenberg e Hohenems

Fattoria Metzler a Egg

Caseificio di montagna a Schoppernau

Escursioni e attività fisica nella foresta

Attività nella Bregenzerwald

Eventi speciali

Alloggi unici

Albergo Krone a Au: Sky-Spa, 4 stelle

Sporthotel Krone a Schoppernau:sport davanti alla porta

Albergo Post a Bezau: SPA con 4 stelle superior

Biohotel Schwanen a Bizau: piacere sostenibile

Albergo Krone a Hittisau: 4 stelle

Albergo Gasthof Hirschen a Schwarzenberg

Albergo Tannahof a Au: Design e piacere al Wälderhaus

Fuchsegg Eco Lodge a Egg: sostenibile e piacevole

Dalle praterie di valle alle Alpi

Agricoltura a tre livelli

Nella Foresta di Bregenz il formaggio porta in sé il sapore del paesaggio. Dalle 15 malghe di valle proviene il famoso formaggio di montagna e d’alpeggio – intenso, aromatico e pieno di carattere. Ogni estate, in oltre 60 alpeggi, si producono più di 200 tonnellate di formaggio d’alpeggio, e ogni forma racconta il ritmo della natura.

Le mucche seguono un ciclo secolare: da maggio a ottobre pascolano in prati rigogliosi, dove erbe e foraggi conferiscono aroma al latte. In inverno si nutrono del fieno essiccato all’aria delle praterie di valle – un cibo semplice e autentico.

Particolarmente unica è la cosiddetta agricoltura a tre livelli, inserita nel 2011 nella lista nazionale UNESCO dei patrimoni culturali immateriali. In primavera e in autunno gli animali vengono portati sui pascoli intermedi, situati a circa 900 metri di altezza come terrazze verdi sopra la valle. L’estate la trascorrono sulle alte Alpi, dove l’aria è pura, le erbe aromatiche e le giornate lunghe. Nasce così un ciclo che non solo definisce il formaggio, ma anche la vita nella Foresta di Bregenz – una tranquilla armonia tra uomo, animale e natura.

Regione del piacere Bregenzerwald

Domande frequenti

La Foresta di Bregenz si trova nel Vorarlberg ed è facilmente raggiungibile:

  • Aereo: tramite gli aeroporti di Zurigo, Monaco o Friedrichshafen

  • Treno: fino a Bregenz o Dornbirn, poi proseguire in autobus

  • Auto: tramite l’A14, uscita Dornbirn-Nord

  • Autobus: collegamenti regolari da Bregenz e Dornbirn

  • Consiglio: con la Gäste-Card Bregenzerwald & Großes Walsertal molte linee di autobus possono essere utilizzate gratuitamente.

Prodotti raffinati d’alpeggio e delle malghe possono essere scoperti lungo la KäseStraße, con circa 60 formaggi locali – oppure nella cantina del formaggio a Lingenau. Qui si può anche ammirare l’arte della distillazione della Bergbrennerei Löwen, situata nell’omonima locanda protetta come monumento storico. Visite guidate ai laboratori dimostrativi, degustazioni direttamente in azienda e acquisti nei piccoli negozi agricoli completano il viaggio gastronomico.

Nelle locande e nei ristoranti vi aspettano classici regionali come i famosi Käsknöpfle, oppure cucina creativa, ad esempio i menu #wildeweiber presso il Biohotel Schwanen a Bizau, il Ristorante Krone a Hittisau o il Ristorante Hirschen a Schwarzenberg.

La regione della Bregenzerwald si trova in Austria, nello Stato del Vorarlberg, e si estende a est del Lago di Costanza. Confina con la Kleinwalsertal e la Großes Walsertal a sud. Qui vivono circa 32.000 persone, in 23 villaggi:

Alberschwende, Bezau, Bizau, Damüls, Doren, Egg, Hittisau, Krumbach, Langen, Langenegg, Lingenau, Mellau, Reuthe, Riefensberg, Schnepfau, Schoppernau, Schröcken, Schwarzenberg, Sibratsgfäll, Sulzberg, Warth.

Il Bregenzerwald è noto per la sua architettura contemporanea in legno con le sue imprese artigianali, per la conservazione del paesaggio attraverso un'agricoltura a tre fasi (valle - Vorsäß/Maiensäss - Alpi/Almen) e per il suo formaggio. In vacanza, oltre all'architettura e al design, gli ospiti sperimentano una cucina eccellente e godono della natura durante le escursioni a piedi, in bicicletta e in mountain bike in estate e lo sci, le ciaspolate, le escursioni invernali, lo sci alpinismo e lo sci di fondo in inverno.

Chiunque si rechi nel Vorarlberg lo noterà immediatamente: Nel Bregenzerwald è costruito in modo diverso. Case secolari in legno tradizionale si affiancano a moderni edifici in legno con enormi finestre.

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