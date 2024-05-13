Bregenzerwald in Vorarlberg
Vacanza nella natura: con formaggio alpino aromatico, architettura creativa in legno e sentieri escursionistici.
Introduction
Chi viaggia nel Vorarlberg lo nota subito: qui si costruisce in modo diverso. Case secolari realizzate nella tradizionale arte della lavorazione del legno sorgono accanto a edifici moderni con ampie facciate di vetro. Che si tratti di abitazioni private, musei o asili, tutti hanno una cosa in comune: il legno. Spesso abete o abete rosso, talvolta anche olmo o faggio, sempre costruiti con un’attenzione precisa ai dettagli. Questo invoglia a passeggiare tra i villaggi e scoprire cose nuove. Persino le sette fermate degli autobus BUS:STOPS di Krumbach sono state progettate da architetti provenienti da sette Paesi.
Oltre a un’architettura e un design creativi, vi aspettano anche un’eccellente gastronomia e il piacere della natura – con escursioni a piedi, in bicicletta o in mountain bike d’estate, e con sci, escursioni invernali e sci di fondo d’inverno.
La Carta ospiti Bregenzerwald e Großes Walsertal è il "biglietto" per tutte le esperienze emozionanti e divertenti in montagna. Ti porta in montagna tutte le volte che vuoi con gli impianti di risalita, è valida per viaggi ecologici sugli autobus pubblici e anche per rinfrescarsi e rilassarsi nelle piscine all'aperto.
Scorci della Bregenzerwald
Top highlights
Attività nella Bregenzerwald
Eventi speciali
Alloggi unici
Agricoltura a tre livelli
Nella Foresta di Bregenz il formaggio porta in sé il sapore del paesaggio. Dalle 15 malghe di valle proviene il famoso formaggio di montagna e d’alpeggio – intenso, aromatico e pieno di carattere. Ogni estate, in oltre 60 alpeggi, si producono più di 200 tonnellate di formaggio d’alpeggio, e ogni forma racconta il ritmo della natura.
Le mucche seguono un ciclo secolare: da maggio a ottobre pascolano in prati rigogliosi, dove erbe e foraggi conferiscono aroma al latte. In inverno si nutrono del fieno essiccato all’aria delle praterie di valle – un cibo semplice e autentico.
Particolarmente unica è la cosiddetta agricoltura a tre livelli, inserita nel 2011 nella lista nazionale UNESCO dei patrimoni culturali immateriali. In primavera e in autunno gli animali vengono portati sui pascoli intermedi, situati a circa 900 metri di altezza come terrazze verdi sopra la valle. L’estate la trascorrono sulle alte Alpi, dove l’aria è pura, le erbe aromatiche e le giornate lunghe. Nasce così un ciclo che non solo definisce il formaggio, ma anche la vita nella Foresta di Bregenz – una tranquilla armonia tra uomo, animale e natura.