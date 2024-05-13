Su 350 chilometri di fiume, il Danubio in Austria ha creato uno dei più bei paesaggi culturali d'Europa.

Tra Passau e Bratislava, il Danubio attraversa l'Alta Austria, la Bassa Austria e Vienna. Il Anello di Schlögener è l'ansa più famosa del Danubio e un capolavoro dell'evoluzione, una coproduzione di vento e acqua e di qualche milione di anni di tempo.