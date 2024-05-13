Three cyclists on a path through vineyards, Danube and Weißenkirchen in background, Wachau.
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Il Danubio
Paesaggio culturale, castelli, abbazie

Su 350 chilometri di fiume, il Danubio in Austria ha creato uno dei più bei paesaggi culturali d'Europa.

Tra Passau e Bratislava, il Danubio attraversa l'Alta Austria, la Bassa Austria e Vienna. Il Anello di Schlögener è l'ansa più famosa del Danubio e un capolavoro dell'evoluzione, una coproduzione di vento e acqua e di qualche milione di anni di tempo.

Già i Romani lo utilizzavano come via d'acqua e già allora le merci e le culture venivano trasportate nel Paese attraverso il Danubio. Il fatto che il fiume crei un microclima mite con terreni fertili ha attirato, da sempre, le persone sulle sue rive. Qui si costruirono castelli e palazzi e abbazie fondarono villaggi e progettarono città. Nel corso del tempo si è così creato un paesaggio culturale unico.

Informazioni rapide sul Danubio
Lunghezza:2.850 chilometri di fiume, 350 dei quali attraversano l'Austria
Sorgente:nella Foresta Nera in Germania
Foce:Mar Nero
Corso:da ovest a est
Attraversa 9 paesi oltre all'Austria:Germania, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Serbia, Romania, Bulgaria, Ucraina, Moldavia

"Sul bel Danubio blu": il valzer di Johann Strauss figlio iniziò la sua marcia trionfale in tutto il mondo subito dopo la sua prima esecuzione, il 15 febbraio 1867. Oggi è l'inno nazionale segreto dell'Austria e un punto fisso del programma del Concerto di Capodanno nella Sala Grande del Musikverein di Vienna.

Il Danubio da tutte le prospettive

Top highlights

Schlögen vista sul Danubio

Splendidi panorami lungo il Danubio

Monastero agostiniano di San Floriano

Rovine del castello di Aggstein

Abbazia di Göttweig

Krems sul Danubio

Abbazia di Klosterneuburg

Attività lungo il Danubio

Alloggi unici

Designhotel Spinnerei a Linz

Albergo Steigenberger & Spa, Krems

Albergo Donauschlinge

Albergo Schloss Dürnstein nella Wachau

Albergo Wesenufer

Hilton Vienna Waterfront

Fiume libero. Foresta selvaggia

Parco nazionale della pianura alluvionale del Danubio

Il Parco nazionale Donau-Auen si estende da Vienna alla foce del fiume Morava, al confine con la Slovacchia. Il Danubio, che qui scorre ancora liberamente per circa 36 chilometri, è in grado di modellare il paesaggio e ospita oltre 60 specie di pesci, martin pescatori, aquile di mare, castori, tartarughe di stagno, orchidee rare e innumerevoli specie di insetti.

La riserva naturale è liberamente accessibile, anche se non è consentito uscire dai sentieri escursionistici e dalle piste ciclabili autorizzate. Escursioni guidate e gite in gommone accompagnate dai ranger del parco nazionaleoffrono un'esperienza particolarmente intensa della natura.

Parco nazionale del Danubio

Domande frequenti

Il Danubio scorre da ovest a est e attraversa l'Austria per una lunghezza di circa 350 chilometri, rappresentando un'importante via di salvezza per il Paese. Collega città storiche, riserve naturali e tesori culturali.

Entra nel Paese a Jochenstein, nell'Alta Austria, e attraversa prima la città di Linz fino alla Schlögener Schlinge.

Più a est, si snoda attraverso la famosa Wachau Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, nota per i suoi pittoreschi vigneti e le rovine dei castelli.

Raggiunge quindi Vienna prima di proseguire attraverso il Parco nazionale Donau-Auen e infine lascia il Paese a Hainburg, al confine con la Slovacchia.

Questi luoghi mostrano la diversità della regione del Danubio in Austria:

  • Linz la capitale dell'Alta Austria, la "Città delle arti multimediali", colpisce per la sua moderna offerta culturale, tra cui il Centro Ars Electronica e il Museo d'arte Lentos.

  • Abbazia di Melkil monastero benedettino barocco svetta sul Danubio.

  • Valle della Wachau: Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, tra Melk e Krems è nota per i vigneti scoscesi, i castelli storici come le rovine di Dürnstein e Aggstein.

  • Krems: colpisce per il suo centro storico, la galleria d'arte Kunsthalle Krems e le piccole cantine.

  • Vienna: La capitale unisce le rive del Danubio alla vita urbana. Il Canale del Danubio è un punto di riferimento per l'arte e la cucina, mentre il Vecchio Danubio attira i visitatori con le sue barche e le sue spiagge. L'Isola del Danubio è una popolare area ricreativa locale.

  • Parco nazionale delle zone umide del Danubio tra Vienna e Bratislava si trova una delle ultime grandi foreste alluvionali dell'Europa centrale, che ospita una flora e una fauna affascinanti ed è ideale per passeggiate nella natura.

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