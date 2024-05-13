Il Danubio
Paesaggio culturale, castelli, abbazie
Introduction
Tra Passau e Bratislava, il Danubio attraversa l'Alta Austria, la Bassa Austria e Vienna. Il Anello di Schlögener è l'ansa più famosa del Danubio e un capolavoro dell'evoluzione, una coproduzione di vento e acqua e di qualche milione di anni di tempo.
Già i Romani lo utilizzavano come via d'acqua e già allora le merci e le culture venivano trasportate nel Paese attraverso il Danubio. Il fatto che il fiume crei un microclima mite con terreni fertili ha attirato, da sempre, le persone sulle sue rive. Qui si costruirono castelli e palazzi e abbazie fondarono villaggi e progettarono città. Nel corso del tempo si è così creato un paesaggio culturale unico.
"Sul bel Danubio blu": il valzer di Johann Strauss figlio iniziò la sua marcia trionfale in tutto il mondo subito dopo la sua prima esecuzione, il 15 febbraio 1867. Oggi è l'inno nazionale segreto dell'Austria e un punto fisso del programma del Concerto di Capodanno nella Sala Grande del Musikverein di Vienna.
Il Danubio da tutte le prospettive
Top highlights
Alloggi unici
Parco nazionale della pianura alluvionale del Danubio
Il Parco nazionale Donau-Auen si estende da Vienna alla foce del fiume Morava, al confine con la Slovacchia. Il Danubio, che qui scorre ancora liberamente per circa 36 chilometri, è in grado di modellare il paesaggio e ospita oltre 60 specie di pesci, martin pescatori, aquile di mare, castori, tartarughe di stagno, orchidee rare e innumerevoli specie di insetti.
La riserva naturale è liberamente accessibile, anche se non è consentito uscire dai sentieri escursionistici e dalle piste ciclabili autorizzate. Escursioni guidate e gite in gommone accompagnate dai ranger del parco nazionaleoffrono un'esperienza particolarmente intensa della natura.