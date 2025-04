Sostenibilità a Vienna

Gli alberi di Vienna

A Vienna, il verde urbano è una priorità, e i "Giardini cittadini di Vienna" gestiscono un patrimonio arboreo imponente, con circa mezzo milione di alberi. Si contano 95.000 alberi lungo i viali e le strade della città, 188.400 nei parchi pubblici, 1.900 in aree aziendali e circa 200.000 all’interno di spazi naturali, come il famoso Prater.

Agricoltura urbana: le fattorie viennesi

Nonostante sia una metropoli, Vienna ospita circa 800 aziende agricole. La produzione locale è fiorente: la città è la principale produttrice di cetrioli in Austria e offre importanti raccolti di melanzane, prezzemolo, pomodori e peperoncini. Questa ricchezza agricola a km zero è parte dell'impegno di Vienna per la sostenibilità e per una filiera alimentare locale.

Prati e aree verdi

Con prati, parchi, vigneti, boschi e giardini, Vienna è una città verde per eccellenza: quasi la metà del suo territorio è composto da aree naturali grazie alla presenza del Bosco Viennese e delle zone umide del Danubio. Il distretto di Hietzing è il più verde, con il 70% di superficie coperta da vegetazione. Qui, natura e città si fondono

Mobilità sostenibile

Vienna è all'avanguardia anche per la mobilità sostenibile: con 162 linee di trasporto pubblico, la città accoglie oltre 966 milioni di passeggeri all’anno. I viennesi danno esempio di consapevolezza ecologica: il 73% dei lavoratori utilizza i mezzi pubblici, il 44% si sposta a piedi, il 13% preferisce la bicicletta e solo il 33% usa l’auto.