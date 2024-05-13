Dolci vigneti, villaggi storici e un'accogliente cultura delle osterie: la Wachau è comprensivamente considerata una delle più belle valli fluviali d'Europa

Nella Wachau, il Danubio scorre tra vigneti secolari e scoscesi, unendo natura spettacolare e storia: non c'è da stupirsi che sia Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. La famosa Albicocca della Wachau e i vigneti terrazzati che producono Riesling e Grüner Veltliner sono i simboli della regione.

Nella Wachau il tempo sembra scorrere più lentamente. Una visita agli Heuriger con specialità fatte in casa, vini autentici e una vista sul Danubio: è tutto ciò che serve per vivere una giornata indimenticabile. Le attrazioni culturali come le rovine del castello, l'abbazia di Melk e luoghi come Dürnstein e Weißenkirchen creano un'atmosfera di tranquillità senza tempo.