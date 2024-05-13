Ruins of Aggstein castle on forested rocks above the Danube in Wachau, hills in morning light.
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La Wachau
Vigneti, albicocche in fiore e il Danubio come ancora di salvezza

Dolci vigneti, villaggi storici e un'accogliente cultura delle osterie: la Wachau è comprensivamente considerata una delle più belle valli fluviali d'Europa

Nella Wachau, il Danubio scorre tra vigneti secolari e scoscesi, unendo natura spettacolare e storia: non c'è da stupirsi che sia Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. La famosa Albicocca della Wachau e i vigneti terrazzati che producono Riesling e Grüner Veltliner sono i simboli della regione.

Nella Wachau il tempo sembra scorrere più lentamente. Una visita agli Heuriger con specialità fatte in casa, vini autentici e una vista sul Danubio: è tutto ciò che serve per vivere una giornata indimenticabile. Le attrazioni culturali come le rovine del castello, l'abbazia di Melk e luoghi come Dürnstein e Weißenkirchen creano un'atmosfera di tranquillità senza tempo.

Informazioni rapide sulla Wachau
Posizione:circa 1 ora di treno da Vienna
Superficie viticola:circa 1.400 ettari
Viticoltori: all'interno:circa 650
Villaggi:Melk, Spitz an der Donau, Dürnstein, Weißenkirchen in der Wachau, Krems an der Donau
Altitudine 200 m

La Wachau è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 2000. Il suo paesaggio culturale unico è stato creato grazie all'armoniosa combinazione di natura e secoli di coltivazione umana.

Bassa Austria Card: Ingresso gratuito a circa 350 mete escursionistiche.

La Wachau da tutte le prospettive

Top highlights

Dürnstein: rovine, abbazia e un pittoresco villaggio

Abbazia di Melk: magnifico edificio barocco benedettino

Weissenkirchen: La più grande comunità di viticoltori

Krems sul Danubio: scoprite la storica cittadina

Cultura del vino e taverne

Gita in barca: il modo più comodo per scoprire la Wachau

Abbazia benedettina di Göttweig: cultura ed escursioni

Pista ciclabile del Danubio: lla più famosa

La fioritura degli albicocchi: un'attrazione in primavera

Attività nella Wachau

Un piccolo e dolce frutto

Fatti interessanti sull'albicocca della Wachau

L'albicocca della Wachau è talmente eccezionale da essere protetta come marchio a sé stante. Ha una forma paffuta, un sapore dolce e succoso e un gusto caratteristico, particolarmente evidente nelle marmellate e nei liquori che se ne ricavano, oltre che nei soffici gnocchi all'albicocca. Il fatto che cresca così bene nella Wachau è dovuto al clima, al terreno e a secoli di coltivazione. La fioritura degli alberi è uno spettacolo naturale: le gemme si aprono e rivelano i loro candidi e profumati fiori, trasformando l'intera Wachau in un mare di bianco.

Albicocca della Wachau
La regione vinicola della Wachau

Le migliori condizioni per i vini pregiati

Un clima mite vicino al Danubio, pendii soleggiati, notti fresche e terreni rocciosi primari: questa combinazione rende la Wachau un luogo predestinato alla viticoltura. I vini bianchi, in particolare, prosperano qui nel paesaggio collinare, come sul 1000-Eimerberg o nei vigneti di Domäne Wachau. I vini Veltliner e Riesling coltivati nella Wachau sono apprezzati ben oltre i confini dell'Austria. I viticoltori sono particolarmente orgogliosi di Steinfeder, Federspiel e Smaragd: tre marchi eccellenti e registrati della regione. Se volete assaggiare, potete farlo presso le taverne e i viticoltori. L'autunno vinicolo della Wachau è particolarmente bello quando il sole inonda di luce dorata i vigneti e i vini nel bicchiere.

Dominio Wachau

Eventi speciali

Albicocca in fiore nella Wachau

La Wachau è al massimo della sua bellezza in primavera: un'esperienza indimenticabile.

Fiori di albicocca nella Wachau

Festa del solstizio Wachau-Nibelungengau-Kremstal

Fuochi d'artificio e migliaia di luci che si riflettono sul Danubio: Il solstizio viene celebrato in modo speciale, anche da una barca.

Celebrazione del solstizio

Terrazze musicali del vino

Una combinazione impareggiabile di musica, vino e natura.

Terrazze musicali del vino

Festival Glatt & Verkehrt

Il festival annuale combina musica folk con influenze moderne in luoghi unici come cantine, rovine di castelli e chiese.

Festival Glatt & Verkehrt

Primavera del vino della Wachau

Le regioni vinicole celebrano il vino con degustazioni e un programma culturale.

Primavera del vino della Wachau

Maratona di Wachau

Uno spettacolo per tutti coloro che vogliono correre attraverso la Wachau o semplicemente guardare.

Maratona della Wachau

Alloggi unici

Albergo Steigenberger & Spa Krems

Albergo Schloss Dürnstein

Cantina Holzapfel

Info sulla protezione del clima

Che cos'è il progetto LIFE nella Wachau?

Oltre 100 anni fa, nella Wachau sono state costruite difese longitudinali con alzaie. Ciò ha comportato la perdita di banchi di ghiaia e sponde poco profonde, importanti per molte specie di pesci e uccelli acquatici del Danubio. La rinaturalizzazione nell'ambito del progetto LIFE ha rivitalizzato il fiume. I pesci e gli uccelli hanno trovato più spazi per ritirarsi e i ciclisti e gli escursionisti possono godere di un paesaggio danubiano più incontaminato.

Progetto LIFE Wachau

Domande frequenti

I luoghi da vedere nella Wachau sono:

  • Melkmelk: famosa per l'abbazia barocca di Melk, uno dei monasteri più imponenti d'Europa.

  • Spitz sul Danubioun affascinante villaggio vinicolo, famoso per il Tausendeimerberg, un vigneto con ripide terrazze.

  • Dürnsteinfamosa per le rovine di Dürnstein, dove Riccardo Cuor di Leone fu imprigionato nel Medioevo. La città è una popolare destinazione turistica con vicoli pittoreschi.

  • Weißenkirchen nella Wachauun centro di viticoltura nella Wachau, circondato da vigneti terrazzati e chiese storiche.

  • Krems sul Danubiouna delle città più antiche dell'Austria con una vivace scena culturale, che comprende musei e festival.

Le città della Wachau sono famose per i loro tesori culturali, come le rovine dei castelli medievali e i centri storici barocchi, e per la scena culturale contemporanea: i punti salienti sono il Festival del Danubio di Kremsil Festival Glatt & Verkehrt a Spitz, i Giochi estivia Melk o la Galleria d'arte di Krems.

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