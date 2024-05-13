La Wachau
Vigneti, albicocche in fiore e il Danubio come ancora di salvezza
Introduction
Nella Wachau, il Danubio scorre tra vigneti secolari e scoscesi, unendo natura spettacolare e storia: non c'è da stupirsi che sia Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. La famosa Albicocca della Wachau e i vigneti terrazzati che producono Riesling e Grüner Veltliner sono i simboli della regione.
Nella Wachau il tempo sembra scorrere più lentamente. Una visita agli Heuriger con specialità fatte in casa, vini autentici e una vista sul Danubio: è tutto ciò che serve per vivere una giornata indimenticabile. Le attrazioni culturali come le rovine del castello, l'abbazia di Melk e luoghi come Dürnstein e Weißenkirchen creano un'atmosfera di tranquillità senza tempo.
La Wachau è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 2000. Il suo paesaggio culturale unico è stato creato grazie all'armoniosa combinazione di natura e secoli di coltivazione umana.
La Wachau da tutte le prospettive
Top highlights
Fatti interessanti sull'albicocca della Wachau
L'albicocca della Wachau è talmente eccezionale da essere protetta come marchio a sé stante. Ha una forma paffuta, un sapore dolce e succoso e un gusto caratteristico, particolarmente evidente nelle marmellate e nei liquori che se ne ricavano, oltre che nei soffici gnocchi all'albicocca. Il fatto che cresca così bene nella Wachau è dovuto al clima, al terreno e a secoli di coltivazione. La fioritura degli alberi è uno spettacolo naturale: le gemme si aprono e rivelano i loro candidi e profumati fiori, trasformando l'intera Wachau in un mare di bianco.
Le migliori condizioni per i vini pregiati
Un clima mite vicino al Danubio, pendii soleggiati, notti fresche e terreni rocciosi primari: questa combinazione rende la Wachau un luogo predestinato alla viticoltura. I vini bianchi, in particolare, prosperano qui nel paesaggio collinare, come sul 1000-Eimerberg o nei vigneti di Domäne Wachau. I vini Veltliner e Riesling coltivati nella Wachau sono apprezzati ben oltre i confini dell'Austria. I viticoltori sono particolarmente orgogliosi di Steinfeder, Federspiel e Smaragd: tre marchi eccellenti e registrati della regione. Se volete assaggiare, potete farlo presso le taverne e i viticoltori. L'autunno vinicolo della Wachau è particolarmente bello quando il sole inonda di luce dorata i vigneti e i vini nel bicchiere.
Eventi speciali
Albicocca in fiore nella Wachau
La Wachau è al massimo della sua bellezza in primavera: un'esperienza indimenticabile.
Festa del solstizio Wachau-Nibelungengau-Kremstal
Fuochi d'artificio e migliaia di luci che si riflettono sul Danubio: Il solstizio viene celebrato in modo speciale, anche da una barca.
Festival Glatt & Verkehrt
Il festival annuale combina musica folk con influenze moderne in luoghi unici come cantine, rovine di castelli e chiese.
Primavera del vino della Wachau
Le regioni vinicole celebrano il vino con degustazioni e un programma culturale.
Alloggi unici
Che cos'è il progetto LIFE nella Wachau?
Oltre 100 anni fa, nella Wachau sono state costruite difese longitudinali con alzaie. Ciò ha comportato la perdita di banchi di ghiaia e sponde poco profonde, importanti per molte specie di pesci e uccelli acquatici del Danubio. La rinaturalizzazione nell'ambito del progetto LIFE ha rivitalizzato il fiume. I pesci e gli uccelli hanno trovato più spazi per ritirarsi e i ciclisti e gli escursionisti possono godere di un paesaggio danubiano più incontaminato.