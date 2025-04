Abbazia di Melk

La visita dell'Abbazia è in gran parte accessibile. Tuttavia, non tutte le aree visitabili possono essere rese direttamente accessibili nell'ambito della visita dell'abbazia. Le persone con disabilità motorie o in sedia a rotelle possono raggiungere queste aree con l'aiuto del personale. Si prega di contattare la biglietteria, dove sarà lieto di aiutarvi.