Gastein nel Salisburghese
Terme, avventure in montagna e sci – pieni di energia tra relax e divertimento.
Introduction
Nelle tre località principali della Valle di Gastein, lo stile di vita alpino si rivela durante tutto l’anno in molte sfaccettature: Bad Gastein colpisce con l’architettura in stile Belle Époque e le cascate fragorose. Bad Hofgastein offre sentieri adatti alle famiglie, bike park e piccoli laghi di montagna. Nei dintorni di Dorfgastein troverete tranquilli sentieri alpini, mulini storici e cucina regionale.
Gli amanti delle vacanze attive scoprono nella regione oltre 600 chilometri di sentieri escursionistici – dai percorsi tematici al Gastein Trail, fino a tour in bici all’insegna del piacere e rinfrescanti laghi di montagna. Le famiglie possono vivere programmi variegati con ricerca dell’oro, arrampicata e attività ludiche. L’offerta gastronomica spazia dalla cucina gourmet alle specialità dei rifugi, spesso con spettacolari viste sulle montagne. Le acque termali di Gastein, note per i loro effetti benefici, offrono una varietà di trattamenti. E in inverno, Gastein si trasforma in un paradiso per sport e natura: sci, sci di fondo, escursioni invernali e slittino garantiscono esperienze diversificate.
La Gastein Card permette tour gratuiti, ingressi ridotti alle terme e fino al 50% di sconto su funivie e attività. La SalzburgerLand Card offre ingresso gratuito a oltre 190 attrazioni.
Gastein da tutte le prospettive
Top highlights
Terme e benessere a Gastein
L’acqua termale calda emerge dalle sorgenti in un ciclo secolare, arricchita con preziosi minerali e un contenuto ottimale di radon. Alla Felsentherme di Bad Gastein vi immergete nell’acqua termale attivante, circondati da pareti rocciose naturali e suddivisi in quattro aree termali. Con lo sguardo rivolto sulle montagne circostanti, in combinazione con l’acqua calda, l’esperienza termale diventa un momento di pura decelerazione.
L’Alpentherme di Bad Hofgastein offre esperienze acquatiche, saune e angoli di tranquillità – rilassanti per corpo e mente. Che siate amanti delle vacanze attive dopo una giornata di escursioni in montagna o intenditori in cerca di pace, le terme di Gastein sono il luogo ideale per rigenerarsi e vivere un’esperienza sensoriale di benessere nel cuore degli Alti Tauri.
Ricaricare energia e vitalità a Gastein
Nella Valle di Gastein, natura, movimento e rigenerazione si fondono in un’esperienza speciale. Con il bagno nella foresta si percepisce l’effetto rivitalizzante del bosco su corpo e mente, ricaricandosi di nuova energia: camminare consapevolmente nella natura, respirare profondamente e lasciare alle spalle la quotidianità.
Lo yoga tra le montagne di Gastein unisce una dolce attivazione alla forza delle Alpi, rafforzando equilibrio e serenità interiore. Che sia per un momento di ritiro o per una rigenerazione consapevole dopo attività all’aperto, a Gastein trovate spazio per relax e nuova energia nel cuore della natura.
Eventi speciali
Alloggi unici
Sostenibilità a Gastein
Nella Valle di Gastein è possibile trascorrere una vacanza a coscienza tranquilla: la regione punta sulla mobilità ecologica, come l’arrivo con l’antica ferrovia a cremagliera Tauernbahn, una fitta rete di trasporti locali e la mobilità elettrica sul posto.
Anche l’utilizzo dell’acqua termale per il recupero di calore dimostra l’impegno per un pensiero e un’azione sostenibili: l’acqua calda delle sorgenti non viene impiegata solo per bagni e wellness, ma anche per il riscaldamento di hotel e edifici pubblici. In questo modo si risparmia energia preziosa e gli ospiti vivono il relax nelle terme, mentre le risorse vengono tutelate – qui sostenibilità e benessere vanno di pari passo.