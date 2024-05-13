Three women in black sportswear standing on a mountain meadow with mountain panorama in the background.
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Gastein nel Salisburghese
Terme, avventure in montagna e sci – pieni di energia tra relax e divertimento.

Le località termali di Gastein sono immerse nel mondo montano degli Alti Tauri. Benessere e cultura alpina collegano storia e natura per famiglie e intenditori.

Nelle tre località principali della Valle di Gastein, lo stile di vita alpino si rivela durante tutto l’anno in molte sfaccettature: Bad Gastein colpisce con l’architettura in stile Belle Époque e le cascate fragorose. Bad Hofgastein offre sentieri adatti alle famiglie, bike park e piccoli laghi di montagna. Nei dintorni di Dorfgastein troverete tranquilli sentieri alpini, mulini storici e cucina regionale.

Gli amanti delle vacanze attive scoprono nella regione oltre 600 chilometri di sentieri escursionistici – dai percorsi tematici al Gastein Trail, fino a tour in bici all’insegna del piacere e rinfrescanti laghi di montagna. Le famiglie possono vivere programmi variegati con ricerca dell’oro, arrampicata e attività ludiche. L’offerta gastronomica spazia dalla cucina gourmet alle specialità dei rifugi, spesso con spettacolari viste sulle montagne. Le acque termali di Gastein, note per i loro effetti benefici, offrono una varietà di trattamenti. E in inverno, Gastein si trasforma in un paradiso per sport e natura: sci, sci di fondo, escursioni invernali e slittino garantiscono esperienze diversificate.

Quick-Info per Gastein
Posizione:Nelle Alpi di Salisburgo, ai margini del Parco Nazionale degli Alti Tauri
Altitude:830 da 1.600 m
Abitanti ca. 12.000
LocalitàBad Gastein, Bad Hofgastein, Dorfgastein
Sentieri escursionistici:piú di 600 chilometri
Piste:piú di 200 chilometri
Sorgenti termali:17
Montagna più alta:Gamskarkogel (2.467 m)
L'arrivo
Eventi

La Gastein Card permette tour gratuiti, ingressi ridotti alle terme e fino al 50% di sconto su funivie e attività. La SalzburgerLand Card offre ingresso gratuito a oltre 190 attrazioni.

Gastein da tutte le prospettive

Top highlights

Bad Gastein: Belle Époque incontra lo stile di vita moderno

Ponte sospeso Stubnerkogel: il ponte più alto d’Europa

Gasteiner Heilstollen: 2,5 chilometri di clima montano unico

Cascata di Bad Gastein: 341 metri di forza della natura

Gamskarkogel: la montagna più alta d’Europa a 2.467 metri

Acqua termale di Gastein: fino a 46 °C, ricca di radon

Gadaunerer Schlucht: sentiero romantico sull’altopiano

Skigebiet Gastein: Wintersport kombiniert mit Top-Wellness

Montanmuseum Böckstein: Schaukraftwerk und Goldwaschen

Eisklettern in Gastein: Hotspot in hochalpiner Lage

Attività a Gastein

Relax tra montagna e acqua

Terme e benessere a Gastein

L’acqua termale calda emerge dalle sorgenti in un ciclo secolare, arricchita con preziosi minerali e un contenuto ottimale di radon. Alla Felsentherme di Bad Gastein vi immergete nell’acqua termale attivante, circondati da pareti rocciose naturali e suddivisi in quattro aree termali. Con lo sguardo rivolto sulle montagne circostanti, in combinazione con l’acqua calda, l’esperienza termale diventa un momento di pura decelerazione.

L’Alpentherme di Bad Hofgastein offre esperienze acquatiche, saune e angoli di tranquillità – rilassanti per corpo e mente. Che siate amanti delle vacanze attive dopo una giornata di escursioni in montagna o intenditori in cerca di pace, le terme di Gastein sono il luogo ideale per rigenerarsi e vivere un’esperienza sensoriale di benessere nel cuore degli Alti Tauri.

Felsentherme Bad GasteinAlpentherme Bad Hofgastein
Bagno nella foresta e yoga

Ricaricare energia e vitalità a Gastein

Nella Valle di Gastein, natura, movimento e rigenerazione si fondono in un’esperienza speciale. Con il bagno nella foresta si percepisce l’effetto rivitalizzante del bosco su corpo e mente, ricaricandosi di nuova energia: camminare consapevolmente nella natura, respirare profondamente e lasciare alle spalle la quotidianità.

Lo yoga tra le montagne di Gastein unisce una dolce attivazione alla forza delle Alpi, rafforzando equilibrio e serenità interiore. Che sia per un momento di ritiro o per una rigenerazione consapevole dopo attività all’aperto, a Gastein trovate spazio per relax e nuova energia nel cuore della natura.

Bagno nella foresta a GasteinYoga alpino a Gastein

Eventi speciali

Alloggi unici

Hotel Post, Bad Hofgastein: accogliente, alpino, 4 stelle

Berghotel Hauserbauer, Dorfgastein: 4 stelle a 1.080 metri

Hotel Miramonte, Bad Gastein: design e l’eleganza alpina

Europäischer Hof, Bad Gastein: elegante, 4 stelle Superior

Straubinger Grand Hotel, Bad Gastein: cascata, 5 stelle

Hotel Blü, Bad Hofgastein: piacere culinario

Urban Nature Hotel, Bad Gastein: stile alpina con 4 stelle

Salzburger Hof, Bad Gastein: elegante, 4 stelle Superior

Hotel Mondi, Bad Gastein: eleganza alpina, 4 stelle

Hotel Sendlhofer’s, Bad Hofgastein: rifugio nelle Alpi

Informazioni sulla tutela del clima

Sostenibilità a Gastein

Nella Valle di Gastein è possibile trascorrere una vacanza a coscienza tranquilla: la regione punta sulla mobilità ecologica, come l’arrivo con l’antica ferrovia a cremagliera Tauernbahn, una fitta rete di trasporti locali e la mobilità elettrica sul posto.

Anche l’utilizzo dell’acqua termale per il recupero di calore dimostra l’impegno per un pensiero e un’azione sostenibili: l’acqua calda delle sorgenti non viene impiegata solo per bagni e wellness, ma anche per il riscaldamento di hotel e edifici pubblici. In questo modo si risparmia energia preziosa e gli ospiti vivono il relax nelle terme, mentre le risorse vengono tutelate – qui sostenibilità e benessere vanno di pari passo.

Sostenibilità a GasteinViaggiare in modo sostenibile

FAQs

La Valle Gasteinertal si trova nel SalzburgerLand, direttamente ai margini del Parco Nazionale degli Alti Tauri, e comprende le località di Dorfgastein, Bad Hofgastein e Bad Gastein. La valle si sviluppa a quote comprese tra 830 e 1.600 metri, incastonata tra montagne imponenti. La vetta più alta della regione è l’Ankogel (3.252 metri), mentre nella valle stessa il Gamskarkogel (2.467 metri) domina il panorama. La Valle di Gastein è quindi una meta ideale per escursioni, sci, benessere e vacanze in famiglia – sia alle terme, nelle attività in montagna o come classica località termale.

La Valle Gasteinertal è famosa per le sue acque termali uniche: da profondità fino a 2.000 metri sgorgano 17 sorgenti calde, ricche di minerali e leggermente radioattive. Quest’acqua ha effetti benefici su muscoli, articolazioni e benessere generale. La potenza delle acque termali può essere sperimentata direttamente alla Felsentherme di Bad Gastein, all’Alpentherme di Bad Hofgastein o nel Gasteiner Heilstollen. Che sia durante il wellness, dopo lo sci o le escursioni in montagna, l’acqua termale è un elemento centrale dello stile di vita di Gastein.

Nella Valle Gasteinertal, durante le vacanze invernali, sono disponibili circa 200 km di piste nel comprensorio sciistico Ski amadé. Ci sono numerosi sentieri per escursioni invernali e alle terme di Bad Gastein e Bad Hofgastein ci si può rilassare nelle acque termali. Sono possibili anche slittino, sci di fondo e ciaspolate. La Valle di Gastein offre così un mix di vacanza attiva e benessere nel cuore delle montagne.

Nella Valle Gasteinertal, durante le vacanze estive, sono disponibili oltre 600 chilometri di sentieri escursionistici, oltre a malghe, laghi di montagna e attività come lo yoga tra le montagne. Gli appassionati di cultura possono partecipare a concerti all’aperto, festival d’arte e vivere la cultura alpina. La valle offre opportunità per escursioni, esperienze nella natura, benessere e momenti di relax nell’ambiente alpino.

La Valle Gasteinertal è facilmente raggiungibile: in auto si accede tramite la Tauernschleuse Böckstein-Mallnitz. In treno, le stazioni di Dorfgastein, Bad Hofgastein e Bad Gastein offrono collegamenti comodi, rendendo la valle facilmente accessibile anche senza auto.

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