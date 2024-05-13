Le località termali di Gastein sono immerse nel mondo montano degli Alti Tauri. Benessere e cultura alpina collegano storia e natura per famiglie e intenditori.

Nelle tre località principali della Valle di Gastein, lo stile di vita alpino si rivela durante tutto l’anno in molte sfaccettature: Bad Gastein colpisce con l’architettura in stile Belle Époque e le cascate fragorose. Bad Hofgastein offre sentieri adatti alle famiglie, bike park e piccoli laghi di montagna. Nei dintorni di Dorfgastein troverete tranquilli sentieri alpini, mulini storici e cucina regionale. Gli amanti delle vacanze attive scoprono nella regione oltre 600 chilometri di sentieri escursionistici – dai percorsi tematici al Gastein Trail, fino a tour in bici all’insegna del piacere e rinfrescanti laghi di montagna. Le famiglie possono vivere programmi variegati con ricerca dell’oro, arrampicata e attività ludiche. L’offerta gastronomica spazia dalla cucina gourmet alle specialità dei rifugi, spesso con spettacolari viste sulle montagne. Le acque termali di Gastein, note per i loro effetti benefici, offrono una varietà di trattamenti. E in inverno, Gastein si trasforma in un paradiso per sport e natura: sci, sci di fondo, escursioni invernali e slittino garantiscono esperienze diversificate.