Wooden alpine hut with flower boxes on green mountain meadow, rocky mountain range in background, Austrian flag on left.
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La regione del Hochkönig nel Salisburghese
Vacanze in famiglia con escursioni in malga, sci e relax in montagna

Tempo per la famiglia all’Hochkönig – in estate con escursioni e in inverno con lo sci. Qui la natura incontra sempre la buona cucina.

La regione Hochkönig è sinonimo di vera cultura alpina, gastronomia regionale e ospitalità familiare. I paesi Maria Alm, Dienten e Mühlbach sono immersi in paesaggi montani mozzafiato, con attività all’aria aperta e piaceri culinari – una vacanza che lascia il segno. Sostenibilità, tranquillità e incontri autentici rendono le esperienze all’Hochkönig davvero speciali.

In estate, la vita si svolge immersa nella natura alpina: sentieri e vette da esplorare, percorsi in MTB ed e-bike tra malghe o passeggiate tra prati profumati di erbe alpine. Chi lo desidera, può concludere la giornata in un rifugio con cucina regionale. La HochkönigCard offre molte possibilità – dalle funivie alle piscine all’aperto.

Quando arriva l’inverno, la regione fa parte di Ski amadé: 120 km di piste, 34 impianti di risalita e tanto spazio per famiglie, sciatori e appassionati di piaceri gastronomici. Sia lungo la leggendaria Königstour sia durante una sosta in uno dei rifugi, qui natura, famiglia e gusto si incontrano in ogni stagione.

Quick-Info della regione del Hochkönig
Posizione:Distretto St. Johann im Pongau nel Salisburghese
Altitudine:a 800 da 2.941 m
Abitanti:circa 4.300
Località: Maria Alm, Dienten e Mühlbach
Chilometri di piste:120 chilometri
Sentieri escursionistici:340 chilometri
Montagna più altaHochkönig (2.941 m)
L'arrivo
Eventi

La HochkönigCard offre numerosi servizi inclusi e sconti per funivie, piscine all’aperto e altre attività a Maria Alm, Dienten e Mühlbach.

La regione Hochkönig da tutte le prospettive

Top highlights

Comprensorio Hochkeil: 100% neve naturale sulle piste

Giro sciistico Königstour: 6 vette, 35 km per esperti

Tom Almhütte: gastronomia e architettura a 1.400 metri

Parco giochi Hochkönig: divertimento per famiglie a 1.600m

Dienten: natura e gastronomia per tutta la famiglia

Cinema in montagna: 8 poltrone con vista sulle montagne

Triefen a Hinterthal: monumento naturale all’Hochkönig

Prinzenberg Natrun: parco avventura nel bosco con panorama

Museo Mühlbach all’Hochkönig: 4.000 anni di storia mineraria

Attività nella regione Hochkönig

Eventi speciali

Vette gastronomiche durante l’anno

Via del gusto all’Hochkönig

All’Hochkönig ogni stagione ha un sapore diverso. Tra cielo e prati alpini, boschi e vette si sviluppa una cucina profondamente radicata nella regione, ma al tempo stesso pronta a sperimentare. Qui la natura diventa una dispensa. Che sia in valle, in un’atmosfera alpina di design, o sulla cresta con vista a perdita d’occhio: il piacere all’Hochkönig è sempre anche una sensazione di libertà.

  • Inverno gastronomico
    Ristoranti in valle con vista sul panorama dell’Hochkönig, malghe in montagna e suggerimenti gourmet.

  • Tour gastronomico Königstour
    Le piste di Ski amadé e le stazioni gastronomiche alpine uniscono avventura invernale e cucina regionale.

  • Estate gastronomica
    Specialità delle malghe regionali con vista panoramica e prelibatezze locali nei ristoranti di valle.

  • Tour gastronomico Königstour
    In bici tra monti e valli, gustando prodotti regionali nelle malghe, vivendo il panorama e sentendo la natura.

  • Vegetariano e vegano
    Cucina fresca e regionale per famiglie e appassionati di food – locale, stagionale e sostenibile.

Alloggi unici

AlpenParks Hotel & Apartment a Mühlbach: comfort e natura

Hotel Hochkönigin a Maria Alm: hotel 4 stelle superior

Aldina Club Hochkönig: vacanza con vista panoramica

Hotel Eder a Maria Alm: hotel lifestyle 4 stelle

Hotel EdeR FriDa a Maria Alm: hotel per famiglie e bambini

Hotel Morgenzeit a Maria Alm: wellness, giardino, piscina

Übergossene Alm Resort a Dienten: 4 stelle superiore

Hotel SEPP a Maria Alm: solo adulti, wellness e panorama

Erbe, cultura e mobilità dolce

Esperienze sostenibili nella regione Hochkönig

La regione Hochkönig mostra come fare una vacanza sostenibile: durante le escursioni alle erbe su 13 malghe si raccolgono piante fresche, si scopre come utilizzarle in cucina o come erbe officinali e si gustano zuppe di malga direttamente sul posto. In inverno, ciaspolate, escursioni guidate con sci alpinismo e discese con lo slittino lontano dalle piste offrono momenti di contatto silenzioso con la natura. Cultura e tradizioni si incontrano durante feste e dimostrazioni artigianali a Maria Alm, Dienten e Mühlbach. Luoghi di forza come laghi di montagna silenziosi o punti panoramici offrono spazio per fermarsi e godersi la natura intatta. Bus escursionistici e per sciatori garantiscono mobilità rispettosa del clima.

Ognuna di queste attività sostenibili contribuisce a proteggere la natura, mantenere i sentieri e preservare la vitalità della regione per le generazioni future.

Attività sostenibili all’HochkönigNachhaltig reisen in Österreich

FAQs

La regione Hochkönig si trova nel distretto di St. Johann im Pongau, nel SalzburgerLand.
Comprende i comuni di Maria Alm, Dienten e Mühlbach all’Hochkönig ed è parte del comprensorio sciistico Ski amadé.

L’Hochkönig rappresenta l’autentica cultura alpina, la gastronomia gustosa e l’ospitalità familiare. La regione unisce paesaggi montani impressionanti, sostenibilità e vera accoglienza.

All’Hochkönig c’è sempre qualcosa da fare durante tutto l’anno:

Sì. La regione Hochkönig è particolarmente adatta alle famiglie. Montagne esperienziali, sentieri escursionistici per bambini, malghe con parchi giochi e strutture ricettive a conduzione familiare garantiscono una vacanza rilassante in famiglia sia in estate che in inverno.

La HochkönigCard è una carta ospite che offre numerosi vantaggi: corse gratuite sulle funivie, ingressi liberi, sconti per attività ricreative e servizi bonus regionali.

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