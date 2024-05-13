La regione del Hochkönig nel Salisburghese
Vacanze in famiglia con escursioni in malga, sci e relax in montagna
Introduction
La regione Hochkönig è sinonimo di vera cultura alpina, gastronomia regionale e ospitalità familiare. I paesi Maria Alm, Dienten e Mühlbach sono immersi in paesaggi montani mozzafiato, con attività all’aria aperta e piaceri culinari – una vacanza che lascia il segno. Sostenibilità, tranquillità e incontri autentici rendono le esperienze all’Hochkönig davvero speciali.
In estate, la vita si svolge immersa nella natura alpina: sentieri e vette da esplorare, percorsi in MTB ed e-bike tra malghe o passeggiate tra prati profumati di erbe alpine. Chi lo desidera, può concludere la giornata in un rifugio con cucina regionale. La HochkönigCard offre molte possibilità – dalle funivie alle piscine all’aperto.
Quando arriva l’inverno, la regione fa parte di Ski amadé: 120 km di piste, 34 impianti di risalita e tanto spazio per famiglie, sciatori e appassionati di piaceri gastronomici. Sia lungo la leggendaria Königstour sia durante una sosta in uno dei rifugi, qui natura, famiglia e gusto si incontrano in ogni stagione.
La HochkönigCard offre numerosi servizi inclusi e sconti per funivie, piscine all’aperto e altre attività a Maria Alm, Dienten e Mühlbach.
La regione Hochkönig da tutte le prospettive
Top highlights
Attività nella regione Hochkönig
Eventi speciali
Via del gusto all’Hochkönig
All’Hochkönig ogni stagione ha un sapore diverso. Tra cielo e prati alpini, boschi e vette si sviluppa una cucina profondamente radicata nella regione, ma al tempo stesso pronta a sperimentare. Qui la natura diventa una dispensa. Che sia in valle, in un’atmosfera alpina di design, o sulla cresta con vista a perdita d’occhio: il piacere all’Hochkönig è sempre anche una sensazione di libertà.
Inverno gastronomico
Ristoranti in valle con vista sul panorama dell’Hochkönig, malghe in montagna e suggerimenti gourmet.
Tour gastronomico Königstour
Le piste di Ski amadé e le stazioni gastronomiche alpine uniscono avventura invernale e cucina regionale.
Estate gastronomica
Specialità delle malghe regionali con vista panoramica e prelibatezze locali nei ristoranti di valle.
Tour gastronomico Königstour
In bici tra monti e valli, gustando prodotti regionali nelle malghe, vivendo il panorama e sentendo la natura.
Vegetariano e vegano
Cucina fresca e regionale per famiglie e appassionati di food – locale, stagionale e sostenibile.
Alloggi unici
Esperienze sostenibili nella regione Hochkönig
La regione Hochkönig mostra come fare una vacanza sostenibile: durante le escursioni alle erbe su 13 malghe si raccolgono piante fresche, si scopre come utilizzarle in cucina o come erbe officinali e si gustano zuppe di malga direttamente sul posto. In inverno, ciaspolate, escursioni guidate con sci alpinismo e discese con lo slittino lontano dalle piste offrono momenti di contatto silenzioso con la natura. Cultura e tradizioni si incontrano durante feste e dimostrazioni artigianali a Maria Alm, Dienten e Mühlbach. Luoghi di forza come laghi di montagna silenziosi o punti panoramici offrono spazio per fermarsi e godersi la natura intatta. Bus escursionistici e per sciatori garantiscono mobilità rispettosa del clima.
Ognuna di queste attività sostenibili contribuisce a proteggere la natura, mantenere i sentieri e preservare la vitalità della regione per le generazioni future.