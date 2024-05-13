Tempo per la famiglia all’Hochkönig – in estate con escursioni e in inverno con lo sci. Qui la natura incontra sempre la buona cucina.

La regione Hochkönig è sinonimo di vera cultura alpina, gastronomia regionale e ospitalità familiare. I paesi Maria Alm, Dienten e Mühlbach sono immersi in paesaggi montani mozzafiato, con attività all’aria aperta e piaceri culinari – una vacanza che lascia il segno. Sostenibilità, tranquillità e incontri autentici rendono le esperienze all’Hochkönig davvero speciali.

In estate, la vita si svolge immersa nella natura alpina: sentieri e vette da esplorare, percorsi in MTB ed e-bike tra malghe o passeggiate tra prati profumati di erbe alpine. Chi lo desidera, può concludere la giornata in un rifugio con cucina regionale. La HochkönigCard offre molte possibilità – dalle funivie alle piscine all’aperto.

Quando arriva l’inverno, la regione fa parte di Ski amadé: 120 km di piste, 34 impianti di risalita e tanto spazio per famiglie, sciatori e appassionati di piaceri gastronomici. Sia lungo la leggendaria Königstour sia durante una sosta in uno dei rifugi, qui natura, famiglia e gusto si incontrano in ogni stagione.