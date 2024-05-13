Montafon nel Vorarlberg
Vacanza in montagna: pittoreschi villaggi alpini, escursioni e sci nella Silvretta
Introduction
Il Montafon offre uno sguardo sulla vera vita nelle montagne del Vorarlberg: tra cime scoscese scoprirete villaggi vivaci, cultura locale e gastronomia regionale. Angoli selvaggi e romantici, piste perfettamente preparate e splendide escursioni sciistiche: l’inverno nel Montafon fa battere forte il cuore agli appassionati di montagna. Le zone della Silvretta, del Verwall e del Rätikon, nel sud del Vorarlberg, impressionano con altitudini superiori ai 3.000 metri, foreste innevate e pendii di ogni livello di difficoltà.
Quasi uniche nelle Alpi sono le Maisäße ancora conservate oggi – aree agricole situate tra i 1.200 e i 1.600 metri sul livello del mare. Un tempo l’intera famiglia si trasferiva d’estate sul Maisäß, poi proseguiva sull’alpeggio e infine ritornava in valle passando di nuovo per il Maisäß. Questa particolare forma di economia alpina e la cultura di vita ad essa legata influenzano ancora oggi il paesaggio e le persone.
Scorci del Montafon
Top highlights
Eventi speciali
Come si prepara la Sura Kees
Il Montafon Sura Kees ha un sapore fresco e piccante. Questa specialità casearia a base di latte acido viene prodotta fin dal XII secolo. Ciò significa che la valle vanta una delle più antiche tradizioni casearie delle Alpi.
Il Sura Kees può essere trovato come ingrediente nel Bŏlma-Nodla e può essere salato o dolce. Un altro classico del formaggio è il Montafon Keesknöpfli, tradizionalmente servito in una ciotola di legno e con salsa di mele a parte.
Alloggi unici
Explorer Hotel Montafon: albergo sportivo a Gschurn
Sito di protezione europea Verwall nel Montafon
La valle alpina con i suoi pascoli, boschi e fiumi è habitat sia per torbiere protette sia per specie di uccelli rare. L’Alpguesalpe si trova nel cuore della più grande area Natura 2000 del Vorarlberg: il sito di protezione europea Verwall. Qui si incontrano clima rigido, prati ricchi di specie e terreni rocciosi. Solo veri specialisti si sentono a proprio agio in questo habitat particolare. L’isolamento e la tranquillità offrono preziosi rifugi a specie di uccelli minacciate come l’aquila reale, il falco pellegrino o il gufo reale – ma anche ad altri animali selvatici.
Un’ulteriore informazione: il Montafon fa parte delle destinazioni turistiche sostenibili certificate e possiede il Marchio Austriaco per l’Ambiente.