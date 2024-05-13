Aerial view of an alpine village with church, green meadows, river and mountains in backlighting.
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Montafon nel Vorarlberg
Vacanza in montagna: pittoreschi villaggi alpini, escursioni e sci nella Silvretta

Tra alte vette si apre una valle alpina piena di pascoli, boschi e fiumi cristallini. Qui le tradizioni contadine e le vacanze alpine si fondono con carattere.

Il Montafon offre uno sguardo sulla vera vita nelle montagne del Vorarlberg: tra cime scoscese scoprirete villaggi vivaci, cultura locale e gastronomia regionale. Angoli selvaggi e romantici, piste perfettamente preparate e splendide escursioni sciistiche: l’inverno nel Montafon fa battere forte il cuore agli appassionati di montagna. Le zone della Silvretta, del Verwall e del Rätikon, nel sud del Vorarlberg, impressionano con altitudini superiori ai 3.000 metri, foreste innevate e pendii di ogni livello di difficoltà.

Quasi uniche nelle Alpi sono le Maisäße ancora conservate oggi – aree agricole situate tra i 1.200 e i 1.600 metri sul livello del mare. Un tempo l’intera famiglia si trasferiva d’estate sul Maisäß, poi proseguiva sull’alpeggio e infine ritornava in valle passando di nuovo per il Maisäß. Questa particolare forma di economia alpina e la cultura di vita ad essa legata influenzano ancora oggi il paesaggio e le persone.

Informazioni sul Montafon
Posizione:Nel sud del Vorarlberg
Villaggi di montagna:8
Percorsi ciclistici e per mountain bike:260 km
Vie ferrate:25
Aree sciistiche:Silvretta Montafon, Gargellen, Golm, Kristberg, Silvretta-Bielerhöhe
Montagna più alta:Piz Buin, 3.312 m nel gruppo del Silvretta
Percorsi escursionistici invernali:290
L'arrivo
Eventi

Il Montafon Brandnertal WildPass è il biglietto per le attività invernali ed estive in montagna.

Scorci del Montafon

Top highlights

Sci e snowboard: 297 chilometri di piste

Slittino sul Golm: 3 chilometri

Colazione in montagna: ristoranti, locande e rifugi

Escursioni nel mosaico alpino: Verwall, Silvretta, Rätikon

Visite guidate: programma d'avventura Mountains Plus

Montafoner Steinschafe: cultura alpina al Maisäß

Muntafuner Gaglaweg: sentieri gioco per bambini

Gargellen: il villaggio alpino più alto a 1.423 m

Alpi e malghe: Montafoner Sura Kees

Attività nel Montafon

Eventi speciali

Piatti con formaggio

Come si prepara la Sura Kees

Il Montafon Sura Kees ha un sapore fresco e piccante. Questa specialità casearia a base di latte acido viene prodotta fin dal XII secolo. Ciò significa che la valle vanta una delle più antiche tradizioni casearie delle Alpi.

Il Sura Kees può essere trovato come ingrediente nel Bŏlma-Nodla e può essere salato o dolce. Un altro classico del formaggio è il Montafon Keesknöpfli, tradizionalmente servito in una ciotola di legno e con salsa di mele a parte.

Ricette con il montafon

Alloggi unici

Hotel Fernblick: rilassarsi con una vista sulle montagne

Albergo Vitalquelle Montafon: gourmet con 4 stelle superior

Sporthotel Silvretta Montafon: SPA e fitness con 4 stelle

Falkensteiner Hotel Montafon: per famiglie, 5 stelle

JUFA Hotel Montafon: per famiglie, 3 stelle

Explorer Hotel Montafon: albergo sportivo a Gschurn

Genusshotel Vermala: St. Gallenkirch, 4 stelle

Diversi habitat

Sito di protezione europea Verwall nel Montafon

La valle alpina con i suoi pascoli, boschi e fiumi è habitat sia per torbiere protette sia per specie di uccelli rare. L’Alpguesalpe si trova nel cuore della più grande area Natura 2000 del Vorarlberg: il sito di protezione europea Verwall. Qui si incontrano clima rigido, prati ricchi di specie e terreni rocciosi. Solo veri specialisti si sentono a proprio agio in questo habitat particolare. L’isolamento e la tranquillità offrono preziosi rifugi a specie di uccelli minacciate come l’aquila reale, il falco pellegrino o il gufo reale – ma anche ad altri animali selvatici.

Un’ulteriore informazione: il Montafon fa parte delle destinazioni turistiche sostenibili certificate e possiede il Marchio Austriaco per l’Ambiente.

L’area esperienziale Verwall

Domande e risposte sul Vorarlberg

Il Montafon è incorniciato da tre catene montuose: Rätikon, Silvretta e Verwall. Il Piz Buin, con i suoi 3.312 m, è la vetta più alta. Ognuna conferisce un volto diverso al paesaggio: dalle aspre creste calcaree ai tremila ghiacciati, fino alle tranquille torbiere e foreste.

  • Schruns: capoluogo del Montafon con un'atmosfera vivace e buone infrastrutture.

  • Tschagguns: architettura tradizionale e centro idilliaco.

  • Gaschurn-Partenen: Punto di partenza della strada alpina del Silvretta, ideale per escursioni e tour in montagna.

  • Silbertal: Ambiente naturale per gli amanti della natura.

  • St. Gallenkirch-Gortipohl: popolare tra gli appassionati di sport invernali, con numerose possibilità di sci.

  • Bartholomäberg: villaggio storico con approfondimenti sulla cultura montafonica.

  • Vandans: tipico villaggio di montagna con fascino alpino e sentieri escursionistici.

  • Gargellen: Il villaggio più alto del Montafon, ideale per lo sci e le escursioni alpine.

Oltre alla più nota area sciistica di Silvretta Montafon, ci sono anche Gargellen, Golm, Kristberg e Silvretta-Bielerhöhe.

Il Montafon è noto per le sue cime, i suoi villaggi di montagna e la sua biodiversità:

  • Paesaggio montano: le imponenti montagne dei gruppi Silvretta, Rätikon e Verwall caratterizzano la valle e offrono panorami mozzafiato.

  • Paesaggio del Maisäß: rifugi storici e pascoli di montagna che creano un'atmosfera unica e incontaminata.

  • Biodiversità: la valle montana, con i suoi prati alpini, le foreste di montagna e i fiumi, è l'habitat di rare specie di uccelli come l'aquila reale e di brughiere protette.

  • Sport invernali: una destinazione popolare per gli sciatori e gli appassionati di sport invernali, con una vasta gamma di piste, tour sugli sci e sentieri per escursioni invernali lontano dalle aree sciistiche.

  • Escursioni, arrampicate e ciclismo: Numerosi sentieri escursionistici, vie ferrate e percorsi per mountain bike fanno del Montafon un centro di attrazione per gli appassionati di sport di montagna.

  • Tradizione e cultura: l'architettura tipica del Montafon e le tradizioni vive caratterizzano la regione.

  • Delizie culinarie: le specialità regionali come il Montafon Sura Kees sono una specialità per i buongustai.

Il Montafon mostra alle famiglie quanto vicini siano avventura e relax.

  • Escursioni per famiglie: sentieri tematici facili come la Gauertaler AlpkulTour o il Golmis Erlebniswelt.

  • Ciclismo ed e-bike: numerose piste ciclabili pianeggianti in valle, con e-bike dotate di seggiolini e rimorchi per bambini.

  • Funivie: rapide ascese in alta montagna sia in estate che in inverno – in cima vi aspettano parchi giochi, sentieri panoramici e rifugi.

  • Vivere l’alpeggio da vicino: mucche, capre o cavalli al pascolo. Molti rifugi e malghe permettono ai bambini di osservare la mungitura e la nutrizione degli animali.

  • Sentieri a tema animale: tappe ludiche in cui i bambini possono scoprire animali della foresta e dell’alpeggio.

  • Sci con i bambini: le località sciistiche Silvretta Montafon, Golm e il Kristberg nel Silbertal sono particolarmente adatte alle famiglie, con piste larghe, ben visibili e scuole di sci.

  • Alloggi per famiglie: da appartamenti vacanza a hotel certificati per famiglie fino a strutture sostenibili con Marchio Austriaco per l’Ambiente.

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