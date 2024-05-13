Tra alte vette si apre una valle alpina piena di pascoli, boschi e fiumi cristallini. Qui le tradizioni contadine e le vacanze alpine si fondono con carattere.

Il Montafon offre uno sguardo sulla vera vita nelle montagne del Vorarlberg: tra cime scoscese scoprirete villaggi vivaci, cultura locale e gastronomia regionale. Angoli selvaggi e romantici, piste perfettamente preparate e splendide escursioni sciistiche: l’inverno nel Montafon fa battere forte il cuore agli appassionati di montagna. Le zone della Silvretta, del Verwall e del Rätikon, nel sud del Vorarlberg, impressionano con altitudini superiori ai 3.000 metri, foreste innevate e pendii di ogni livello di difficoltà.

Quasi uniche nelle Alpi sono le Maisäße ancora conservate oggi – aree agricole situate tra i 1.200 e i 1.600 metri sul livello del mare. Un tempo l’intera famiglia si trasferiva d’estate sul Maisäß, poi proseguiva sull’alpeggio e infine ritornava in valle passando di nuovo per il Maisäß. Questa particolare forma di economia alpina e la cultura di vita ad essa legata influenzano ancora oggi il paesaggio e le persone.