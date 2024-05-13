Laghi, montagne e città: nei dintorni di Villach il piacere della natura e lo stile di vita urbano convivono in perfetta armonia.

Che si tratti delle giornate estive sul lago Faaker See dalle acque turchesi o degli sport invernali sulla panoramica Gerlitzen Alpe, la regione Villach – Faaker See – Ossiacher See affascina con la sua varietà naturale e la sua leggerezza mediterranea. Laghi cristallini, piste ciclabili e sentieri escursionistici ben segnalati, località affascinanti e un contatto rilassato con la natura caratterizzano lo stile di vita locale. In inverno, terme, sentieri escursionistici e comprensori sciistici adatti alle famiglie garantiscono movimento e relax allo stesso tempo, il tutto in un clima straordinariamente mite e soleggiato.