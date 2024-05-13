Regione Villach – Faaker See – Ossiacher See
Vista sulle Alpi, fascino urbano e spensieratezza mediterranea
Introduction
Che si tratti delle giornate estive sul lago Faaker See dalle acque turchesi o degli sport invernali sulla panoramica Gerlitzen Alpe, la regione Villach – Faaker See – Ossiacher See affascina con la sua varietà naturale e la sua leggerezza mediterranea. Laghi cristallini, piste ciclabili e sentieri escursionistici ben segnalati, località affascinanti e un contatto rilassato con la natura caratterizzano lo stile di vita locale. In inverno, terme, sentieri escursionistici e comprensori sciistici adatti alle famiglie garantiscono movimento e relax allo stesso tempo, il tutto in un clima straordinariamente mite e soleggiato.
La Erlebnis CARD è disponibile presso i tuoi albergatori della regione. A seconda della stagione, potrai usufruire di escursioni e attività gratuite o a prezzo ridotto.
La regione Villach in tutte le prospettive
Top highlights
Eventi speciali
Il carnevale di Villach
Il sabato di Carnevale è il momento clou dei festeggiamenti carnevaleschi a Villach. Ogni anno alla sfilata partecipano circa 150 gruppi e più di 3.000 festaioli.
Carinthischer Sommer
La particolare atmosfera dell'Estate carinziana, con i suoi numerosi palcoscenici a Ossiach e Villach, attira ogni anno artisti e pubblico.
Villacher Kirchtag (Sagra di Villach)
La festa tradizionale più grande e autentica dell'Austria invita a visitare il centro storico di Villach, in Carinzia, addobbato a festa.
Krimifest Carinzia
Il gotha degli autori di gialli nazionali e internazionali leggerà per dodici giorni i loro ultimi lavori. La regione del Wörthersee-Rosental, insieme a Villach, tornerà ad essere la scena del crimine, dove si uccide, si indaga e si sorride.
Alloggi unici
Vacanze senza auto
Lascia pure l'auto a casa: nella regione Villach – Faaker See – Ossiacher See potrai trascorrere una vacanza rilassante e rispettosa dell'ambiente. Che si utilizzi la S-Bahn, l'autobus o uno dei numerosi servizi navetta, chi sceglie i mezzi pubblici può spostarsi comodamente tutto l'anno. Le distanze sono brevi, gli orari ben studiati e i panorami sorprendentemente belli. Già il viaggio di arrivo è un invito a rallentare i ritmi e a godersi consapevolmente il viaggio.