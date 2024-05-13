White pedestrian bridge over river at sunset with church tower and mountains in background, Villach
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Regione Villach – Faaker See – Ossiacher See
Vista sulle Alpi, fascino urbano e spensieratezza mediterranea

Laghi, montagne e città: nei dintorni di Villach il piacere della natura e lo stile di vita urbano convivono in perfetta armonia.

Che si tratti delle giornate estive sul lago Faaker See dalle acque turchesi o degli sport invernali sulla panoramica Gerlitzen Alpe, la regione Villach – Faaker See – Ossiacher See affascina con la sua varietà naturale e la sua leggerezza mediterranea. Laghi cristallini, piste ciclabili e sentieri escursionistici ben segnalati, località affascinanti e un contatto rilassato con la natura caratterizzano lo stile di vita locale. In inverno, terme, sentieri escursionistici e comprensori sciistici adatti alle famiglie garantiscono movimento e relax allo stesso tempo, il tutto in un clima straordinariamente mite e soleggiato.

Info veloci sulla regione Villach – Faaker See – Ossiacher See
Abitanti:65.600 (Aggiornamento 2024)
Posizione:Carinzia
Superficie:1.009,29 km²
Altezza s.l.m.:501 m
"Montagna locale":Dobratsch (2.166 m)

La Erlebnis CARD è disponibile presso i tuoi albergatori della regione. A seconda della stagione, potrai usufruire di escursioni e attività gratuite o a prezzo ridotto.

La regione Villach in tutte le prospettive

Top highlights

Città di Villach: un luogo dove passeggiare

Lago Faaker See: tuffati nelle acque cristalline e turchesi

Lago Ossiacher See: per gli sport acquatici e il relax

Parco naturale del Dobratsch: panorami mozzafiato

Terme delle Carinzia: avventure per gli amanti dell'acqua

Abbazia di Ossiach: un luogo di incontro

Castello Landskron: una giornata in un ambiente medievale

Attività intorno alla regione Villach

Eventi speciali

Il carnevale di Villach

14/02/2026
Villach

Il sabato di Carnevale è il momento clou dei festeggiamenti carnevaleschi a Villach. Ogni anno alla sfilata partecipano circa 150 gruppi e più di 3.000 festaioli.

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Carinthischer Sommer

Ossiach e Villach

La particolare atmosfera dell'Estate carinziana, con i suoi numerosi palcoscenici a Ossiach e Villach, attira ogni anno artisti e pubblico.

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Villacher Kirchtag (Sagra di Villach)

La festa tradizionale più grande e autentica dell'Austria invita a visitare il centro storico di Villach, in Carinzia, addobbato a festa.

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Krimifest Carinzia

01/10/2025 – 12/10/2025
Regione Wörthersee-Rosental & Villach

Il gotha degli autori di gialli nazionali e internazionali leggerà per dodici giorni i loro ultimi lavori. La regione del Wörthersee-Rosental, insieme a Villach, tornerà ad essere la scena del crimine, dove si uccide, si indaga e si sorride.

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DRAUpuls 2025

27/06/2025 – 09/09/2025
Villach

Il fiume Drava diventa un palcoscenico: Draupuls è uno spettacolare spettacolo multimediale sull'acqua con fontane, giochi di luce e musica. Un programma variegato garantisce un intrattenimento emozionante.

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Alloggi unici

Voco Villach

harry’s home Villach

Hotel Seerose

Mountain Resort Feuerberg

Karnerhof

Hoteldorf Schönleitn

Info tutela del clima

Vacanze senza auto

Lascia pure l'auto a casa: nella regione Villach – Faaker See – Ossiacher See potrai trascorrere una vacanza rilassante e rispettosa dell'ambiente. Che si utilizzi la S-Bahn, l'autobus o uno dei numerosi servizi navetta, chi sceglie i mezzi pubblici può spostarsi comodamente tutto l'anno. Le distanze sono brevi, gli orari ben studiati e i panorami sorprendentemente belli. Già il viaggio di arrivo è un invito a rallentare i ritmi e a godersi consapevolmente il viaggio.

Vacanze senza autoViaggio

FAQs

Che si tratti delle giornate estive sul lago Faaker See dalle acque turchesi o delle giornate invernali sull'Alpe Gerlitzen, la regione Villach – Faaker See – Ossiacher See mostra il suo lato vivace in ogni stagione dell'anno. Sentieri escursionistici, piste ciclabili e laghi balneabili incontrano comprensori sciistici con vista panoramica, escursioni invernali e terme. Il centro storico di Villach aggiunge un tocco di fascino urbano e un'atmosfera mediterranea. Il carnevale di Villach e il Villacher Kirchtag sono tra gli eventi più importanti della regione.

Qui trovi una panoramica delle località della regione Villach – Lago Faaker See – Lago Ossiacher See.

Tutti i luoghi della regione

Con i suoi 94 metri, il campanile della chiesa parrocchiale di Villach è il più alto della Carinzia. La parte inferiore della torre risale al Medioevo ed è accessibile ai visitatori come piattaforma panoramica.

Torre della parrocchia di Villach

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