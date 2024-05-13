Four hikers at a mountain lake with green alpine meadows and mountain peaks in the background, alpine hut visible.
  1. Homepage
  2. Destinazioni in Austria
  3. Regioni
  4. Schladming-Dachstein

Schladming-Dachstein in Stiria
Vacanza nelle Alpi: escursioni, sport invernali e la sensazione di libertà

Intorno al ghiacciaio del Dachstein la regione alpina mostra il suo lato più attivo – durante le escursioni, negli sport invernali o nelle vacanze in famiglia all’insegna

Tra le ripide pareti meridionali del Dachstein, i selvaggi Tauri di Schladming e il maestoso massiccio del Grimming, la regione di Schladming-Dachstein dispiega tutta la sua varietà alpina. Qui scintillano oltre 300 laghi di montagna, sgorgano 1.000 sorgenti e dieci cascate si gettano a valle – un paesaggio che emoziona.

Che si tratti di fare escursioni a Ramsau, esplorare il ghiacciaio del Dachstein o praticare sport invernali sulle leggendarie piste delle aree sciistiche – la vostra vacanza unisce libertà, natura e piacere in modo ineguagliabile. Le famiglie scoprono sentieri dolci e avventure all’aria pura di montagna, mentre gli amanti dell’attività fisica trovano sfide tra roccia e neve. In estate, laghi alpini e sentieri tra i pascoli attirano gli appassionati di mountain bike. In inverno, sci, sci di fondo e escursioni sulla neve sono protagonisti. Schladming-Dachstein è una regione in cui la natura dell’Austria si mostra in tutta la sua grandezza – e voi ne siete parte, quando movimento, gastronomia alpina e gioia di vivere diventano una cosa sola.

Informazioni rapide su Schladming-Dachstein
Posizione:tra le pareti meridionali del Dachstein, i Tauri di Schladming e il massiccio del Grimming
Località più alta:Ramsau am Dachstein (1.135 m)
Abitanti:ca. 33.473 (2024)
Località della regione:13
Specchi d’acqua / Corpi idrici naturali:300 laghi di montagna, 1.000 sorgenti e 100 cascate
Aree sciistiche:9
Sentieri escursionistici di lunga percorrenza:5
Montagna più alta:Dachstein (2.995 m)
L'arrivo
Eventi

La Sommercard e la Herbstcard si ricevono a partire da una notte presso gli alloggi convenzionati il giorno dell’arrivo.

Schladming-Dachstein da tutte le prospettive

Top highlights

Ghiacciaio del Dachstein: avventura e piacere a 2.700 m

Bodensee Stiria: Sentiero delle cascate, Rifugio Hans-Wödl

Castello di Trautenfels: luogo con vista sul Grimming

Cascate di Riesach: sentiero escursionistico

4-Monti Ski Carousel: sci su 123 km di piste

Ramsau am Dachstein: sci di fondo ed escursioni

Parco naturale Sölktäler: relax e attività nella natura

Attività a Schladming-Dachstein

Tra mondi di ghiaccio e vertigini

Mondo del ghiacciaio del Dachstein

Con la funivia panoramica si raggiunge il ghiacciaio del Dachstein, dove ghiaccio, cielo e silenzio si incontrano. In cima si apre un mondo tra adrenalina e meraviglia – sulla Scala del Cielo, sul ponte sospeso, sulla Scala nel Nulla o sul Skywalk, dove la valle giace profonda sotto di voi e il cielo sembra a portata di mano. All’interno della montagna, il Palazzo di Ghiaccio conduce attraverso tunnel scintillanti formati da strati millenari – un viaggio silenzioso e quasi magico nel cuore del ghiacciaio.

E tra tutto questo – momenti di leggerezza: una colazione all’alba con vista sulle cime o una cena al tramonto nel ristorante del ghiacciaio. Il Dachstein – un luogo dove natura, coraggio e consapevolezza si fondono.

Mondo del ghiacciaio del Dachstein

Eventi speciali

Eventi gastronomici

2025 – 2026
Schladming Dachstein

Primavera, estate alpina, autunno contadino o inverno: a Schladming-Dachstein il gusto è protagonista tutto l’anno. Feste gastronomiche e mercati contadini invitano a degustare, scoprire e vivere momenti di piacere.

Scopri di più
Gastronomia d’eccellenza

Cucina alpina e ristoranti di alta qualità

Estate o inverno, nelle malghe di Schladming-Dachstein nascono piatti radicati nella tradizione ma arricchiti da tocchi creativi, come l’Ennstaler Steirerkas reinterpretato. Lo chef stellato Richard Rauch, insieme a cuochi locali, mostra la cucina alpina moderna: autentica, coraggiosa e piena di carattere.

Anche fuori dalle malghe, la varietà culinaria sorprende: ristoranti, locande e osterie invitano a gustare sapori creativi, dai classici robusti alle raffinate creazioni gourmet. La regione sa di autenticità, sorpresa e libertà di montagna.

Cucina alpina di Richard RauchRistoranti d’eccellenza

Alloggi unici

Hotel Natur & SPA Höflehner: 4 stelle superiore

Hotel Attività & Benessere Falkensteiner: 4 stelle superiore

Hotel Schwaigerhof: 4 stelle superiore, ski-in ski-out

Hotel & SPA Rösslhof: 4 stelle, a Ramsau am Dachstein

Hotel Planaihof: 4 stelle, direttamente sulla pista

Hotel Annelies & Chalet: 4 stelle, Ramsau am Dachstein

Kinderhotel Stegerhof: 4 stelle nella Valle di Donnersbach

Hotel SPA Schütterhof: 4 stelle a Rohrmoos

Imlauer Hotel Schloss Pichlarn: 5 stelle a Aigen

Offerte accessibili

Vacanze per esigenze speciali

Vacanze, conquista delle cime, contatto con la natura – a Schladming-Dachstein tutto questo è possibile per tutti. Il sole illumina le montagne di luce dorata, e la quotidianità svanisce tra valli e cime. Un respiro e la vita sembra leggera. Pronti per l’avventura?

Un giorno sugli sci monoski o biski con guide esperte, oppure un’escursione accessibile in gommone sul fiume Enns. Perché non provare arrampicata o il Flying Fox per sentire la libertà? A Schladming-Dachstein l’inclusione è reale, calorosa e naturale. In collaborazione con l’associazione Freizeit PSO, nascono momenti di vacanza che fanno sparire le barriere. Per chi vuole vivere la vita senza compromessi.

Vacanze accessibiliFreizeit-PSO

FAQs

La regione si trova in Stiria, tra le pareti meridionali del Dachstein, i Tauri di Schladming e il massiccio del Grimming.

Intorno al ghiacciaio del Dachstein la regione alpina mostra il suo lato più attivo – durante escursioni, sport invernali o vacanze in famiglia all’insegna del piacere e della natura. Ecco i nostri consigli:

La regione è ideale per famiglie, sportivi, amanti della natura e appassionati di buon cibo. Sono disponibili offerte (anche accessibili) che spaziano dalle escursioni familiari agli sport d’azione, fino a esperienze nella natura e percorsi gastronomici.

La Sommercard permette l’ingresso gratuito o scontato ad attrazioni, attività ricreative, esperienze pensate per bambini e famiglie, offerte sportive, incluse funivie e trasporti pubblici.

In estate la regione alpina offre numerose escursioni verso laghi di montagna, cascate e gole, oltre a percorsi per arrampicata e mountain bike. In inverno Ramsau am Dachstein è un paradiso per gli appassionati di sci di fondo. L’intera regione propone anche ottime piste da sci e sentieri per escursioni invernali. Particolarmente consigliata è la slittinata notturna sulla Hochwurzen.

Potrebbe interessarti anche questo

Scopri il meglio dell'Austria

Iscriviti alla nostra newsletter e ricevi approfondimenti esclusivi:

  • Suggerimenti per le tue prossime vacanze

  • Ricette e highlight gastronomici

  • Calendario manifestazioni & top eventi

  • Speciali offerte di viaggio