Schladming-Dachstein in Stiria
Vacanza nelle Alpi: escursioni, sport invernali e la sensazione di libertà
Introduction
Tra le ripide pareti meridionali del Dachstein, i selvaggi Tauri di Schladming e il maestoso massiccio del Grimming, la regione di Schladming-Dachstein dispiega tutta la sua varietà alpina. Qui scintillano oltre 300 laghi di montagna, sgorgano 1.000 sorgenti e dieci cascate si gettano a valle – un paesaggio che emoziona.
Che si tratti di fare escursioni a Ramsau, esplorare il ghiacciaio del Dachstein o praticare sport invernali sulle leggendarie piste delle aree sciistiche – la vostra vacanza unisce libertà, natura e piacere in modo ineguagliabile. Le famiglie scoprono sentieri dolci e avventure all’aria pura di montagna, mentre gli amanti dell’attività fisica trovano sfide tra roccia e neve. In estate, laghi alpini e sentieri tra i pascoli attirano gli appassionati di mountain bike. In inverno, sci, sci di fondo e escursioni sulla neve sono protagonisti. Schladming-Dachstein è una regione in cui la natura dell’Austria si mostra in tutta la sua grandezza – e voi ne siete parte, quando movimento, gastronomia alpina e gioia di vivere diventano una cosa sola.
La Sommercard e la Herbstcard si ricevono a partire da una notte presso gli alloggi convenzionati il giorno dell’arrivo.
Schladming-Dachstein da tutte le prospettive
Top highlights
Attività a Schladming-Dachstein
Mondo del ghiacciaio del Dachstein
Con la funivia panoramica si raggiunge il ghiacciaio del Dachstein, dove ghiaccio, cielo e silenzio si incontrano. In cima si apre un mondo tra adrenalina e meraviglia – sulla Scala del Cielo, sul ponte sospeso, sulla Scala nel Nulla o sul Skywalk, dove la valle giace profonda sotto di voi e il cielo sembra a portata di mano. All’interno della montagna, il Palazzo di Ghiaccio conduce attraverso tunnel scintillanti formati da strati millenari – un viaggio silenzioso e quasi magico nel cuore del ghiacciaio.
E tra tutto questo – momenti di leggerezza: una colazione all’alba con vista sulle cime o una cena al tramonto nel ristorante del ghiacciaio. Il Dachstein – un luogo dove natura, coraggio e consapevolezza si fondono.
Eventi speciali
Cucina alpina e ristoranti di alta qualità
Estate o inverno, nelle malghe di Schladming-Dachstein nascono piatti radicati nella tradizione ma arricchiti da tocchi creativi, come l’Ennstaler Steirerkas reinterpretato. Lo chef stellato Richard Rauch, insieme a cuochi locali, mostra la cucina alpina moderna: autentica, coraggiosa e piena di carattere.
Anche fuori dalle malghe, la varietà culinaria sorprende: ristoranti, locande e osterie invitano a gustare sapori creativi, dai classici robusti alle raffinate creazioni gourmet. La regione sa di autenticità, sorpresa e libertà di montagna.
Alloggi unici
Vacanze per esigenze speciali
Vacanze, conquista delle cime, contatto con la natura – a Schladming-Dachstein tutto questo è possibile per tutti. Il sole illumina le montagne di luce dorata, e la quotidianità svanisce tra valli e cime. Un respiro e la vita sembra leggera. Pronti per l’avventura?
Un giorno sugli sci monoski o biski con guide esperte, oppure un’escursione accessibile in gommone sul fiume Enns. Perché non provare arrampicata o il Flying Fox per sentire la libertà? A Schladming-Dachstein l’inclusione è reale, calorosa e naturale. In collaborazione con l’associazione Freizeit PSO, nascono momenti di vacanza che fanno sparire le barriere. Per chi vuole vivere la vita senza compromessi.