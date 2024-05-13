Intorno al ghiacciaio del Dachstein la regione alpina mostra il suo lato più attivo – durante le escursioni, negli sport invernali o nelle vacanze in famiglia all’insegna

Tra le ripide pareti meridionali del Dachstein, i selvaggi Tauri di Schladming e il maestoso massiccio del Grimming, la regione di Schladming-Dachstein dispiega tutta la sua varietà alpina. Qui scintillano oltre 300 laghi di montagna, sgorgano 1.000 sorgenti e dieci cascate si gettano a valle – un paesaggio che emoziona.

Che si tratti di fare escursioni a Ramsau, esplorare il ghiacciaio del Dachstein o praticare sport invernali sulle leggendarie piste delle aree sciistiche – la vostra vacanza unisce libertà, natura e piacere in modo ineguagliabile. Le famiglie scoprono sentieri dolci e avventure all’aria pura di montagna, mentre gli amanti dell’attività fisica trovano sfide tra roccia e neve. In estate, laghi alpini e sentieri tra i pascoli attirano gli appassionati di mountain bike. In inverno, sci, sci di fondo e escursioni sulla neve sono protagonisti. Schladming-Dachstein è una regione in cui la natura dell’Austria si mostra in tutta la sua grandezza – e voi ne siete parte, quando movimento, gastronomia alpina e gioia di vivere diventano una cosa sola.