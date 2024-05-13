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オーストリアで最も美しい場所

View of mountain lake in alpine valley, red alpine roses in foreground, rocky peaks in background.
オーストリア人自身が、この国で最も美しい場所だと考える自然と文化の宝石をぜひ発見してください。

オーストリアでは毎年、人気テレビ番組「9 Plätze – 9 Schätze」（「9つの場所 – 9つの宝物」）の一環として、国内で最も美しい場所を選ぶ投票が行われています。9つの各州が、お気に入りの場所を1つずつ推薦します。ここでは、過去に選ばれた受賞地から、知る人ぞ知る隠れた名所まで、オーストリア屈指の美しい自然と文化遺産を、お好みの景観別にまとめてご紹介します。

山岳地帯の自然環境と文化的景観

アルプスで最も美しい場所

アルプス山脈はオーストリアの国土の大部分を形作っており、数千年にわたりこの国の風景の一部となってきました。高い峰々、高山牧場、森林、そして谷間に囲まれたこの地域は、独自の多様な景観と伝統を育んできました。夏にはハイキング、登山、サイクリングが、冬にはスキーやクロスカントリースキーが楽しめるなど、季節ごとに異なる楽しみ方ができます。 オーストリア西部の高い山々から東部のなだらかな丘陵地帯へと旅を進めると、アルプスの様相は道中徐々に変化していきます。どこへ行っても、自然とのつながりを容易に感じることができます。高山の牧草地では笛を吹くようなマーモットの鳴き声を聞き、頭上では旋回するワシに出会うこともできます。澄んだ山の空気はオーストリアのアルプスの暮らしぶりを雄弁に物語っています。

オーストリア・アルプス

アルプスの自然の絶景

カイザータール渓谷

2008年まで、このチロルの谷へは徒歩でしかアクセスできず、現在もほぼ車のない状態が保たれています――運転を許可されているのは地元住民44名のみです。285段の階段を登って、聖アントニオ礼拝堂へ。

2016年「最も美しい場所」

カーヴェンデル山脈のグロース・アホルンボーデン

谷底には樹齢600年のシカモアカエデが茂り、1927年に天然記念物に指定されました。高山草原と雄大なカーヴェンデル山脈が見事に調和しています。

グロース・アホルンボーデンのエング・アルム

ザルツァッハ川が流れる山脈のキッツロッホクラム渓谷

ハイキングコースや橋が、キッツロッホクラム渓谷へと案内してくれます。ここでは、切り立った崖と轟音を立てる水が、息をのむような自然の絶景を創り出しています。

キッツロッホクラム渓谷

ホーエ・タウエルン国立公園にあるリヒテンシュタイン渓谷

30メートル下へと続く螺旋階段を降りると、ザルツブルクの自然の驚異を五感で体験することができます。

リヒテンシュタイン渓谷
湖、川、滝、峡谷

水辺の最も美しいスポット

数千年の歳月をかけて、水と岩がオーストリアの谷、峡谷、湖を形作り、この国の豊かな水資源を誇示してきました。今日では、湖畔沿いや狭い岩の峡谷、川沿いに遊歩道が整備されています。よりアクティブに水辺を体験したいなら、カヤックに乗ったり、ホワイトウォーターラフティングに挑戦したり、サイクリングと湖畔での休憩を組み合わせたりすることもできます。いずれも、この国の清らかな湧き水に囲まれた中で楽しめます。

オーストリアの水域

水辺の自然の絶景

ホーエ・タウエルン国立公園にあるクリムルの滝

高さ380mを誇るクリムルの滝は、ヨーロッパでも有数の高さを誇る滝の一つです。

クリムルの滝

ガダウナー峡谷

1978年以来、登録天然記念物として指定されており、バート・ホーフガシュタインから徒歩45分でアクセスできます。冬季は閉鎖されます。

2024年「最も美しい場所」

ヴィーゲンゼー湖

この欧州自然保護区には、海抜約2,000mに位置するユニークな湿原群があり、この州で最も貴重な湿原生息地の一つとなっています。

2021年「最も美しい場所」

リュナーゼー湖

オーストリアの最西端にひっそりと佇むリュナーゼーは、標高1,970mにある自然の山岳湖です。90分で湖の周囲をハイキングしたり、ロッククライミングを楽しんだり、マスやイワナ釣りに挑戦したりできます。

2019年「最も美しい場所」

シーダーヴァイアーゼー湖

オーバーエスターライヒ州のシュトーデルタール渓谷にあるこの小さな人工湖は、この渓谷の「真珠」として知られています。歩きやすい遊歩道が整備されており、夏も冬も訪れるのに最適です。

2018年「最も美しい場所」

ケルバーゼー湖

標高1,656メートルの盆地に位置し、山々に囲まれたこの湖は、水深が最大8メートルあり、夏でも水温は14°Cと涼しく保たれています。この地域には、1軒のホテルを除いて、人の住む家はありません。

2017年「最も美しい場所」

フォルマリンゼー湖とローテ・ヴァント

鮮やかな青色の水を湛えるフォルマリン湖は、険しいローテ・ヴァントを背景に、ほとんど神秘的な雰囲気を醸し出しています。標高1,793 mに位置し、有料道路または徒歩でアクセスできます。

2015年「最も美しい場所」

グリーンレイク（グリューナーぜー湖）

グリーンレイクは、まるで現実とは思えないほど美しい湖です。透き通ったエメラルド色の水底には、ベンチや橋がくっきりと見える。冬にはほぼ干上がってしまいますが、春の雪解け水で再び満たされます。

2014年「最も美しい場所」
数百万年にわたる地球の歴史

地質学的スポット

オーストリアの地質学的驚異は、この国の景観がいかに多様な形で形成されてきたかを如実に物語っています。岩層、氷河作用、地形がそれぞれその痕跡を残し、他では見られない印象的な自然の造形を生み出しています。気候、植生、野生生物が今もその特徴を形作り続けており、各地域に独自の風情と雰囲気を与えています。

湖と自然

自然が織りなす地質学的絶景

シュレーゲナー・シュリンゲのドナウ川眺望

リンツ近郊のシュレーゲナー・シュリンゲでは、ドナウ川が180度の大カーブを描いています。この川曲りは、ユネスコ世界遺産「ドナウ・リメス」の一部となっています。

シュレーゲナー・シュリンゲ

ヴァルトフィアテル地方の岩層

ヴァルトフィアテル地方では、花崗岩が印象的な岩層を形成しています。アマリエンドルフ近郊にある「ヴァッケルシュタイン」は、重さが約105トンもあるにもかかわらず、今でも動かすことができます。

ヴァルトフィアテルの「揺れる石」

ヴェルフェンのアイスリーゼンヴェルト

ヴェルフェンにあるアイスリーゼンヴェルトは、全長40km以上にわたり、世界最大級の氷の洞窟の一つです。広大な洞窟迷路の一部が一般公開されています。

アイスリーゼンヴェルト
その地で紡がれた歴史

文化遺産の町と遺跡

歴史的遺跡は、過去数世紀の痕跡を今に伝え、芸術と文化の証人となっています。城、教会、その他の宗教建築、古道、遺跡などは、かつて人々がどのように暮らし、働き、築き上げてきたかを物語っています。その中には、ユネスコの世界遺産に登録されているものや、無形文化遺産として受け継がれているものもあり、また、オーストリアの小さな町や村といった、あまり観光客が訪れない場所には、その地域の工芸や日常生活の歴史を垣間見ることができる場所も数多くあります。

オーストリアの芸術と文化

歴史的・文化的名所

ランヅクロン城

ルネサンス様式のこの城跡は、この地域のランドマークの一つです。グルメレストランや、スリル満点の猛禽類ショーが楽しめます。

2023年「最も美しい場所」

ドイツランツベルクのシュトゥルツ・ミューレ

700年以上の歴史を持つこの水車は、ブナやトウヒの森に囲まれており、伝統的な職人技を垣間見ることができます。小麦粉の製法について学び、自分でパンを焼いてみましょう。

2020年「最も美しい場所」

シュトーダーツィンケンにある「小さな平和の教会」

「フリーデンスキルヒェル」は、1世紀以上にわたり詩人たちにインスピレーションを与え、ハイカーたちを癒やしてきました。標高1,898メートルに建てられたこの教会は、信仰の如何にかかわらず、人々を結びつけることを目的として設計されました。

2022年「最も美しい場所」

マリアツェル鉄道

オーストリア最長の狭軌鉄道に乗って、19の橋梁を渡り、21のトンネルを通り抜けてみてください。旅が終わっても長く心に残る体験となるでしょう。

2025年「最も美しい場所」

よくある質問

オーストリア・アルプス には、 エング・アルム があるグロース・アホルンボーデン、 シュトゥバイタール渓谷 、そしてオーストリア最高峰のグロースグロックナー（ グロースグロックナー・アルプス山岳道路があります）。

水辺の注目スポットとしては、 クリムルの滝（ヨーロッパで最も標高の高い滝）や、 ノイジードラーゼー湖（中央ヨーロッパで唯一のステップ湖）、そして ヴァイセンゼー湖、オーストリアで最も標高の高い水泳可能な湖。

オーストリアには、地質学的特徴と文化遺産が融合しています。例えば、塩鉱（ザルツヴェルテン） は、数千年にわたる塩採掘の歴史を物語る場所であり、ローマ時代の都市 カルヌントゥムは、ユネスコ世界遺産「ドナウ・リメス」の一部であり、さらに スペイン式宮廷馬術学校は、世界最古の乗馬学校です。

2014年以来、オーストリアの人々はテレビ番組「9 Plätze – 9 Schätze」の一環として、毎年お気に入りの場所を投票で選んでいます。過去の受賞地には次のようなものがあります：

  • 2025年 – マリアツェル鉄道（シュタイヤマルク州）

  • 2024年 – ガダウナー渓谷（ザルツブルク州）

  • 2023年 – ランヅクロン城（ケルンテン州）

  • 2022年 – シュトーダーツィンケン山にある平和のチャペル（シュタイヤマルク州）

  • 2021年 – ヴィーゲンゼー湖（フォアアールベルク州）

  • 2020年 – シュトゥルツ・ミュール（水車）（シュタイヤマルク州）

  • 2019年 – リュナーゼー湖（フォアアールベルク州）

  • 2018年 – シュイーダーヴァイアーゼー湖（オーバーエステライヒ州）

  • 2017年 – ケルバーゼー湖（フォアアールベルク州）

  • 2016年 – カイザータール渓谷（チロル州）

  • 2015年 – フォルマリン湖とローテ・ヴァント（フォアアールベルク州）

  • 2014年 – グリューナーゼー湖（シュタイヤマルク州）

世代を超えて受け継がれる世界遺産

オーストリアのユネスコ世界遺産

ユネスコ世界遺産は、傑出した文化的または自然的価値を持つ場所であり、その保全は共通の責任とみなされています。オーストリアでは、歴史的な旧市街や文化的景観から、工学の偉業や自然遺産に至るまで多岐にわたります。これらの保護指定は、将来の世代のために建物、景観、歴史的証拠を保存するのに役立っています。

同時に、これらの場所の多くは今もなお「生きる空間」として、日常生活や仕事のために利用されており、伝統、工芸、地域の慣習が今も息づいています。ユネスコによる認定は、それらの国際的な重要性を浮き彫りにするとともに、保全、研究、教育への取り組みを後押しします。このように、世界遺産は、長期的な保全と利用に焦点を当てた責任あるアプローチを通じて、歴史、文化、自然を結びつけています。

オーストリアのユネスコ世界遺産

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