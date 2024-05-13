オーストリアで最も美しい場所
Introduction
オーストリアでは毎年、人気テレビ番組「9 Plätze – 9 Schätze」（「9つの場所 – 9つの宝物」）の一環として、国内で最も美しい場所を選ぶ投票が行われています。9つの各州が、お気に入りの場所を1つずつ推薦します。ここでは、過去に選ばれた受賞地から、知る人ぞ知る隠れた名所まで、オーストリア屈指の美しい自然と文化遺産を、お好みの景観別にまとめてご紹介します。
アルプスで最も美しい場所
アルプス山脈はオーストリアの国土の大部分を形作っており、数千年にわたりこの国の風景の一部となってきました。高い峰々、高山牧場、森林、そして谷間に囲まれたこの地域は、独自の多様な景観と伝統を育んできました。夏にはハイキング、登山、サイクリングが、冬にはスキーやクロスカントリースキーが楽しめるなど、季節ごとに異なる楽しみ方ができます。 オーストリア西部の高い山々から東部のなだらかな丘陵地帯へと旅を進めると、アルプスの様相は道中徐々に変化していきます。どこへ行っても、自然とのつながりを容易に感じることができます。高山の牧草地では笛を吹くようなマーモットの鳴き声を聞き、頭上では旋回するワシに出会うこともできます。澄んだ山の空気はオーストリアのアルプスの暮らしぶりを雄弁に物語っています。
アルプスの自然の絶景
カイザータール渓谷
2008年まで、このチロルの谷へは徒歩でしかアクセスできず、現在もほぼ車のない状態が保たれています――運転を許可されているのは地元住民44名のみです。285段の階段を登って、聖アントニオ礼拝堂へ。
ザルツァッハ川が流れる山脈のキッツロッホクラム渓谷
ハイキングコースや橋が、キッツロッホクラム渓谷へと案内してくれます。ここでは、切り立った崖と轟音を立てる水が、息をのむような自然の絶景を創り出しています。
水辺の最も美しいスポット
数千年の歳月をかけて、水と岩がオーストリアの谷、峡谷、湖を形作り、この国の豊かな水資源を誇示してきました。今日では、湖畔沿いや狭い岩の峡谷、川沿いに遊歩道が整備されています。よりアクティブに水辺を体験したいなら、カヤックに乗ったり、ホワイトウォーターラフティングに挑戦したり、サイクリングと湖畔での休憩を組み合わせたりすることもできます。いずれも、この国の清らかな湧き水に囲まれた中で楽しめます。
水辺の自然の絶景
リュナーゼー湖
オーストリアの最西端にひっそりと佇むリュナーゼーは、標高1,970mにある自然の山岳湖です。90分で湖の周囲をハイキングしたり、ロッククライミングを楽しんだり、マスやイワナ釣りに挑戦したりできます。
シーダーヴァイアーゼー湖
オーバーエスターライヒ州のシュトーデルタール渓谷にあるこの小さな人工湖は、この渓谷の「真珠」として知られています。歩きやすい遊歩道が整備されており、夏も冬も訪れるのに最適です。
ケルバーゼー湖
標高1,656メートルの盆地に位置し、山々に囲まれたこの湖は、水深が最大8メートルあり、夏でも水温は14°Cと涼しく保たれています。この地域には、1軒のホテルを除いて、人の住む家はありません。
フォルマリンゼー湖とローテ・ヴァント
鮮やかな青色の水を湛えるフォルマリン湖は、険しいローテ・ヴァントを背景に、ほとんど神秘的な雰囲気を醸し出しています。標高1,793 mに位置し、有料道路または徒歩でアクセスできます。
地質学的スポット
オーストリアの地質学的驚異は、この国の景観がいかに多様な形で形成されてきたかを如実に物語っています。岩層、氷河作用、地形がそれぞれその痕跡を残し、他では見られない印象的な自然の造形を生み出しています。気候、植生、野生生物が今もその特徴を形作り続けており、各地域に独自の風情と雰囲気を与えています。
自然が織りなす地質学的絶景
文化遺産の町と遺跡
歴史的遺跡は、過去数世紀の痕跡を今に伝え、芸術と文化の証人となっています。城、教会、その他の宗教建築、古道、遺跡などは、かつて人々がどのように暮らし、働き、築き上げてきたかを物語っています。その中には、ユネスコの世界遺産に登録されているものや、無形文化遺産として受け継がれているものもあり、また、オーストリアの小さな町や村といった、あまり観光客が訪れない場所には、その地域の工芸や日常生活の歴史を垣間見ることができる場所も数多くあります。
歴史的・文化的名所
ドイツランツベルクのシュトゥルツ・ミューレ
700年以上の歴史を持つこの水車は、ブナやトウヒの森に囲まれており、伝統的な職人技を垣間見ることができます。小麦粉の製法について学び、自分でパンを焼いてみましょう。
シュトーダーツィンケンにある「小さな平和の教会」
「フリーデンスキルヒェル」は、1世紀以上にわたり詩人たちにインスピレーションを与え、ハイカーたちを癒やしてきました。標高1,898メートルに建てられたこの教会は、信仰の如何にかかわらず、人々を結びつけることを目的として設計されました。
よくある質問
オーストリアのユネスコ世界遺産
ユネスコ世界遺産は、傑出した文化的または自然的価値を持つ場所であり、その保全は共通の責任とみなされています。オーストリアでは、歴史的な旧市街や文化的景観から、工学の偉業や自然遺産に至るまで多岐にわたります。これらの保護指定は、将来の世代のために建物、景観、歴史的証拠を保存するのに役立っています。
同時に、これらの場所の多くは今もなお「生きる空間」として、日常生活や仕事のために利用されており、伝統、工芸、地域の慣習が今も息づいています。ユネスコによる認定は、それらの国際的な重要性を浮き彫りにするとともに、保全、研究、教育への取り組みを後押しします。このように、世界遺産は、長期的な保全と利用に焦点を当てた責任あるアプローチを通じて、歴史、文化、自然を結びつけています。