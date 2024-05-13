3日間で楽しむウィーン

ウィーン1日目

午前

観光の始まりは旧市街の中心から。まずはホーフブルク王宮（旧王宮）を訪れてみましょう。この壮大な複合施設は13世紀から1918年まで、ハプスブルク帝国の中心に位置していました。皇帝の居室では、ハプスブルク家の日常生活の豪華さと壮麗さを堪能することができます。

また、「シシィ博物館」にも足を運んでみてください。この博物館は、長年カルト的な人気を誇るエリザベート皇后に捧げられています。さらに、「王宮宝物館」では、神聖ローマ帝国やハプスブルク家の徽章や宝石を鑑賞できます。そして、オーストリア国立図書館の中心である「国立図書館の国家の間（ステートホール）」は、世界で最も美しい図書館のひとつであり、ヨーロッパ最大のバロック様式の図書館です。

ウィーンのスペイン式宮廷馬術学校も有名です。ここでは、宮殿のバロック時代の雰囲気を再現しながら、リピッツァン種馬による優雅なバレエを鑑賞できます。ピルエットやカプリオールといった高度な騎馬技術に感動するでしょう。ほぼ毎日午前10時からは、これらの名馬たちによる朝のトレーニングを見学できます。また、ガイド付きツアーに参加して舞台裏を覗き、リピッツァン種馬と間近で触れ合うことも可能です。

その後、シュテファン大聖堂に向かいましょう。道中、ドロテーア通り1番にある「ツェス二エフスキー」に立ち寄り、オープンサンドイッチで軽食を楽しむのもおすすめです。

午後

ウィーンの象徴ともいえるシュテファン大聖堂を訪れましょう。12世紀に建設が始まり、オーストリアのゴシック建築の中でも特に重要な建築物のひとつです。大聖堂や地下墓地のガイド付きツアーも用意されており、子ども向けの内容もあります。さらに、南塔の343段の階段を登れば、ウィーン旧市街の屋上からの素晴らしい眺めを楽しめます。

続いて「美術史博物館」へ向かいましょう。1891年に帝室の膨大なコレクションを収蔵するために建てられたこの美術館は、西洋の中でも屈指の美術館のひとつです。特にブリューゲルの作品は世界最大規模を誇ります。また、独自の美意識と機知に満ちた「クンストカマー」は、見逃せない貴重なコレクションです。

夜

ウィーンスタイルのワイン居酒屋「ホイリゲ」を訪れてみてください。ウィーンは世界で唯一、市内で自家製ワインを生産している大都市であり、そのワインは非常に優れたものばかりです。ホイリゲでは、地元産ワインやそのワインにぴったりの料理を、リラックスした雰囲気の中で楽しむことができます。本物のホイリゲでは、ウィーン産のワインのみが提供されており、その多くは世界的にも評価されています。

これらの居酒屋は、ウィーンのワイン産地であるノイシュティフトやグリンツィング、またはシュタマースドルフやイェドラーズドルフといったエリアに点在しています。松の枝束と「Ausg'steckt（営業中）」という看板が目印です。

さらに夜を楽しみたい場合は、ウィーンの夜遊びの中心地である「ギュルテル環状道路」へ向かいましょう。老舗の音楽会場「チェルシー」や「B72」、「Q [kju:]」などに加え、高架下の新しい会場もあります。これらの建築はオットー・ワーグナーが手がけた見事なものです。