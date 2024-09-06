오스트리아의 터보건

걷거나, 리프트를 이용하거나 "터보건 택시"를 타고 정상에 도착하면 아늑한 오두막, 멋진 썰매 트랙, 아름다운 경치를 즐길 수 있어요!

오스트리아 사람들은 겨울을 사랑해요! 가족과 함께하는 시간, 맛있는 음식, 신선한 산 공기 속에서의 즐거움. 이런 모든 것을 만끽할 수 있는 최고의 방법 중 하나는 바로 썰매 타기입니다! 썰매 타기는 오스트리아에서 매우 인기가 높고, 대부분의 알프스 지역에는 잘 조성된 썰매 트랙이 있습니다. 하지만 이 즐거움은 산에만 국한되지 않아요. 예를 들어, 비엔나에서는 언덕, 공원, 그리고 도시 외곽에서도 썰매 코스를 찾아볼 수 있습니다.

걸어 올라가면 썰매 타기는 훌륭한 운동이 되며, 나무 사이로 내려가기 전에 칼로리를 태울 수 있는 좋은 기회가 됩니다. 아이들과 함께 가거나 걷고 싶지 않은 분들은 리프트나 "썰매 택시(Toboggan Taxi)"를 이용해 쉽게 정상까지 올라갈 수 있습니다. 어떻게 올라가든 정상에서 펼쳐지는 주변 산들의 멋진 경치에 감탄하게 될 거예요.

정상에 도착하면 보통 전통적인 오스트리아 산장도 있어서 카스프레스크뇌들수프(치즈 만두 수프)나 카이저슈마렌(사과 소스와 슈가 파우더를 곁들인 팬케이크) 같은 오스트리아 특선 요리를 즐길 수 있습니다. 그 후에는 신나는 썰매 타기가 기다리고 있죠! 오스트리아 겨울의 진정한 매력을 경험해보세요!