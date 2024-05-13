잘츠부르크 & 잘츠부르거란트의 크리스마스 마켓

"고요한 밤" 마을 오베른도르프

세계에서 가장 유명한 크리스마스 캐럴인 '고요한 밤 거룩한 밤'이 잘츠부르크 근교의 마을 오베른도르프에서 1818년 크리스마스 이브에 탠생했습니다. 오베른도르프의 고요한 밤 예배당 앞 크리스마스 마켓에서는 독특한 분위기뿐만 아니라 공예품도 방문객을 매료시킵니다. 멀드 와인과 군밤을 곁들인 크리스마스 음악을 들으며 나무 조각과 수공예 장식품을 감상해 보세요.

장소: 고요한 밤 예배당 (오버른도르프)

기간: 매년 11월 말~ 12월 24일 (오전 8시 30분~오후 6시)

가시는 방법: 잘츠부르크에서 지역 열차 S1 또는 S11을 타고 오버른도르프까지 25분이면 도착합니다. 또한 잘츠부르크에서 출발하는 당일치기 투어도 있습니다.