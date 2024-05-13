잘츠부르크 & 잘츠부르거란트의 크리스마스 마켓
도시의 언덕을 가로지르는 낭만적인 산책을 즐기며 도시의 숨막히는 전경을 감상할 수 있는 계절입니다. 다시 시내로 내려오면 잘츠부르크 크리스마스 마켓의 활기찬 분위기가 모두를 감동시킵니다. 펀치와 구운 아몬드, 뜨거운 군밤, 갓 구운 사과 냄새가 온몸을 감싸고 상인들의 진저브레드 하트, 예수상, 크리스마스 트리 장식품, 장난감, 포근한 니트웨어는 거부할 수 없는 유혹을 불러일으킵니다.
잘츠부르크의 도심 속 크리스마스 마켓
잘츠부르크의 크리스마스 마켓은 15세기까지 거슬러 올라가며, 호엔잘츠부르크 요새 기슭과 유서 깊은 잘츠부르크 대성당 주변에 위치해 있습니다. 대성당 앞에서의 합창, 레지덴츠 광장에서의 관악기 연주(Turmblasen)와 레지덴츠 안뜰의 성탄 전시 등 다양한 이벤트 프로그램이 여러분을 기다리고 있습니다.
위치: 잘츠부르크의 유서 깊은 시내 중심가에 있는 대성당과 레지덴츠 광장
언제: 2024년 11월 21일 - 2025년 1월 1일
개장 시간: 월 - 목 오전 10시 - 오후 8시 30분, 금요일 오전 10시 - 오후 9시, 토요일 오전 9시 - 오후 9시, 일요일 및 공휴일 오전 9시 - 오후 8시 30분
특별 개장 시간: 12월 24일 오전 9시 - 오후 3시, 12월 25+26일 오전 11시 - 오후 6시, 12월 27~30일 오전 10시 - 오후 8시 30분, 12월 31일 오전 10시 - 새벽 1시, 1월 1일 오전 10시 - 오후 6시
헬브룬의 강림절 마술
헬브룬의 아드벤트자우버에는 안뜰, 횃불이 늘어선 길, 대형 강림절 달력 등 다양한 볼거리가 가득합니다. 로맨틱한 부스, 유혹적인 간식, 크리스마스 전 선물 아이디어가 매력적인 분위기를 더합니다. 어린이들은 실제 순록이 끄는 썰매를 탈 수 있으며, 오랑게리와 공원 사이에서 펼쳐지는 흥미진진한 엔터테인먼트 프로그램은 헬브룬 궁전에서 모두에게 축제 같은 대림절 오후를 선사할 것입니다.
위치: 헬브룬 궁전 안뜰
언제: 2023년 11월 23일 - 12월 24일
가는 방법: 잘츠부르크 시내에서 25번 버스 이용 시 20분 소요
미라벨 광장의 크리스마스 마켓
미라벨 광장의 크리스마스 마켓 은 지난 몇 년 동안 남녀노소 모두에게 인기 있는 명소로 자리 잡았어요. 맛있는 음식과 글뤼바인, 사랑스럽게 장식된 노점들이 방문객들의 발길을 멈추고 둘러보게 합니다. 중앙에 위치한 이 시장은 버스 정류장과 주차장 맞은편에 있으며 기차역에서 도보로 단 몇 분 거리에 있어 쉽게 접근할 수 있습니다.
위치: 미라벨 광장, 괴테슈트라세
언제: 2024년 11월 21일 - 12월 24일
개장 시간: 일요일 - 목요일 오전 10시 - 오후 8시, 금요일 - 토요일 오전 10시 - 오후 9시
(12월 24일 오전 10시 - 오후 3시)
성 레온하르트 강림절 시장
성 레온하르트 강림절 마켓은 순례자 교회 근처에 위치해 있습니다. 전통 진저브레드, 군밤, 펀치, 어린이 베이커리 등을 맛보고 전시된 다양한 선물에서 영감을 얻어보세요. 브라스 밴드와 대림절 이벤트가 포함된 엔터테인먼트 프로그램도 준비되어 있습니다.
위치: 성 레온하르트 순례 교회 옆
언제: 2024년 12월 매주 주말
개장 시간: 토요일 오후 2시 - 오후 7시, 일요일과 12월 8일 오전 10시 - 오후 7시
잘츠부르크 & 잘츠부르거란트의 더 많은 크리스마스 마켓
겨울 마켓이 열리는 강림절 (2024년 11월 21일 - 2025년 1월 6일)
볼프강세어 강림절: 성 볼프강, 성 길겐, 슈트로블 (2024년 11월 22일 - 12월 22일)
라드슈타트 강림절 마켓 (2024년 11월 30일 - 12월 22일(토&일), 2024년 12월 26일 + 27일)
마을 강림절: 푸슐제 지역의 6개의 마을 축제 (2024년 11월 29일 - 12월 22일, 금 - 일)
호엔베르펜 성에서 열리는 강림절 마켓 (2024년 12월 6 - 8일(금 - 일) 오후 1시 - 7시)
알텐마르크트-자우헨제: 강림절 순간들 (11월 25일 - 12월 17일)
바트 호프가슈타인의 강림절과 스파
골데그: 골데그의 강림절
그로스알 계곡에서의 잘츠부르크 산 강림절 (2024년 11월 22일 - 12월 22일)
잘츠부르크의 대림절 음악
잘츠부르크의 대림절은 대림절 노래가 없다면 예전과 같지 않을 것입니다. 75년이 넘는 세월 동안 민속 음악, 소규모 성악 앙상블, 평화의 메시지를 담은 알프스의 멜로디는 청중을 사로잡고 듣는 모든 이에게 크리스마스 정신을 불어넣어 왔습니다.
"고요한 밤" 마을 오베른도르프
세계에서 가장 유명한 크리스마스 캐럴인 '고요한 밤 거룩한 밤'이 잘츠부르크 근교의 마을 오베른도르프에서 1818년 크리스마스 이브에 탠생했습니다. 오베른도르프의 고요한 밤 예배당 앞 크리스마스 마켓에서는 독특한 분위기뿐만 아니라 공예품도 방문객을 매료시킵니다. 멀드 와인과 군밤을 곁들인 크리스마스 음악을 들으며 나무 조각과 수공예 장식품을 감상해 보세요.
장소: 고요한 밤 예배당 (오버른도르프)
기간: 매년 11월 말~ 12월 24일 (오전 8시 30분~오후 6시)
가시는 방법: 잘츠부르크에서 지역 열차 S1 또는 S11을 타고 오버른도르프까지 25분이면 도착합니다. 또한 잘츠부르크에서 출발하는 당일치기 투어도 있습니다.