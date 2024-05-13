비엔나의 크리스마스 마켓

크리스마스의 즐거움 속으로 들어가 보세요! 글뤼바인 가판대에서는 계절에 맞는 간식을 판매하고, 노점상들은 수공예품으로 크리스마스 분위기를 물씬 풍기며 쇼핑객을 끌어모읍니다.

비엔나의 크리스마스 마켓은 정말 오랜 전통을 자랑하는 곳입니다. 현재 행사의 전신은 1296년 알브레히트 1세가 비엔나 시민들에게 12월 시장 또는 "크리펜마르크트"를 열 수 있는 특권을 부여한 중세 시대로 거슬러 올라갑니다. 그 이후로 이 시장의 성격과 유행은 상당히 변화했습니다. 오늘날에는 20개가 넘는 공식 대림절 시장에서 다양한 계절 선물과 군침 도는 간식을 판매합니다.