비엔나의 크리스마스 마켓
비엔나의 크리스마스 마켓은 정말 오랜 전통을 자랑하는 곳입니다. 현재 행사의 전신은 1296년 알브레히트 1세가 비엔나 시민들에게 12월 시장 또는 "크리펜마르크트"를 열 수 있는 특권을 부여한 중세 시대로 거슬러 올라갑니다. 그 이후로 이 시장의 성격과 유행은 상당히 변화했습니다. 오늘날에는 20개가 넘는 공식 대림절 시장에서 다양한 계절 선물과 군침 도는 간식을 판매합니다.
비엔나 드림 크리스마스 마켓
비엔나 드림 크리스마스 마켓은 시즌 분위기를 만끽하고 싶은 분들에게 잊지 못할 하이라이트입니다. 독특한 배경이 이 시장만의 매력을 선사하고, 맛있는 향기가 방문객들을 계절의 즐거움에 빠져들게 합니다. 1층 시청 내부에는 어린이 전용 공간이 마련되어 있어 크리스마스 쿠키나 양초를 만드는 법을 배울 수 있습니다. 금, 토, 일요일에는 무료 입장으로 세계 각국의 합창단이 부르는 캐럴을 들을 수도 있습니다.
장소: Rathausplatz
언제: 2025년 11월 14일 - 12월 26일
크리스마스 빌리지 벨베데레 궁전
바로크 양식의 라이프스타일과 전통 수공예품을 만나보세요. 크리스마스 빌리지 벨베데레 궁전은 비엔나에서 가장 아름답고 중요한 명소 중 하나인 이 세계적으로 유명한 저택의 화려한 바로크 양식 배경을 배경으로 펼쳐집니다. 축제 분위기로 장식된 40여 개의 시장 노점에서는 전통 수공예품, 정교한 크리스마스 장식, 특별한 요리를 맛볼 수 있습니다.
어디에: Schloss Belvedere, Prinz Eugen-Straße
언제: 2025년 11월 14일 - 12월 31일
개장 시간: 월요일 - 금요일 오전 11시 - 오후 9시, 토요일 - 일요일 오전 10시 - 오후 9시, 12월 24일 오전 11시 - 오후 4시, 12월 25일 - 30일 오전 11시 - 오후 8시
추가 사항: 새해 마켓 (12월 31일 오전 11시 - 오후 6시)
비엔나 대학교 크리스마스 빌리지 캠퍼스
비엔나 대학교 크리스마스 빌리지 캠퍼스(비엔나의 옛 종합병원)는 전통적인 비엔나 분위기로 방문객을 매료시킬 것입니다. 좁은 골목길을 따라 위치한 사랑스럽게 디자인되고 장식된 시장 가판대에서는 아름다운 크리스마스 선물과 맛있는 글뤼바인를 맛볼 수 있습니다.
장소: Universitätscampus, Alserstrasse
언제: 2025년 11월 14일 - 12월 23일
개장 시간: 월요일 - 목요일 오후 2시 - 오후 10시, 금요일 오후 2시 - 오후 11시, 토요일 오전 11시 - 오후 11시, 일요일 오전 11시 - 오후 9시, 12월 23일 오전 11시 - 오후 8시
쇤브룬 궁전 크리스마스 마켓
전시업체들이 수공예품과 수제 크리스마스 장식, 성탄절 세트 등 독창적인 선물을 선보이며 방문객들이 유명한 쇤브룬 궁전 바로 앞에서 감상하고 구매할 수 있습니다. 갓 구운 바닐라 키페를과 따뜻한 펀치 및 글뤼바인의 향기가 공기를 가득 채우며 멋진 분위기를 연출합니다.
장소: 쇤브룬 궁전 앞 퍼레이드 코트
언제: 2025년 11월 6일 - 2026년 1월 6일
개장 시간: 11월 6일 - 12월 23일 오전 10시 - 오후 9시, 12월 24일 오전 10시 - 오후 4시, 12월 25일 - 1월 6일 오전 10시 - 오후 7시
슈피텔베르크 크리스마스 마켓
슈피텔베르크는 좁은 골목길이 있는 비더마이어 시대부터 활기를 되찾은 문화유산 지구입니다. 슈피텔베르크 크리스마스 마켓 시즌 내내 은, 에나멜, 황동으로 만든 오브제, 도자기, 따뜻한 점퍼, 러그, 장신구 등을 만나볼 수 있습니다.
장소: Spittelberg
언제: 2025년 11월 14일 - 12월 23일
개장 시간: 월요일 - 금요일 오후 2시 - 오후 9시 30분, 토요일과 일요일 오전 11시 - 오후 9시 30분
기타 비엔나의 크리스마스 마켓과 이벤트
아트 어드벤트 : 카를스플라츠 광장, 2025년 11월 21일 - 12월 23일
겨울 시장: 프라터 놀이공원 대관람차 광장: 2025년 11월 21일 - 2026년 1월 6일
암 호프 강림절 시장: 2025년 11월 14일 - 12월 23일
크리스마스 마켓: 슈테판 성당 광장, 2025년 11월 8일 - 12월 26일