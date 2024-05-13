날씨와 경치 좋기로 유명한 케른텐 주를 방문하면 현지의 여유로운 라이프스타일과 다양한 문화를 만나게 될 것입니다.

오스트리아 최남단에 위치한 카린티아는 자연과 문화가 인상적으로 조화를 이루는 곳으로 매혹적인 곳입니다. 웅장한 산으로 둘러싸여 있고 반짝이는 호수가 곳곳에 자리한 이 지역은 특유의 여유로움과 즐거움을 선사합니다. 이곳에서는 알프스의 매력과 지중해의 영향이 만나 온화한 기후뿐만 아니라 카린트 사람들의 라이프스타일에도 반영되어 있습니다.

주도 클라겐푸르트는 유서 깊은 도심과 매력적인 구시가지가 있어 이 지역을 탐험하기에 완벽한 출발점입니다. 활기찬 카페와 지중해 풍의 도시 분위기가 방문객을 오래 머물게 합니다.

케른텐은 푸르디 푸른 호수로도 유명합니다. 뵈르테제 호수 와 밀슈타트 호수와 같은 호수가 케른텐을 진정으로 특별하게 만들어줍니다. 푸른 언덕으로 둘러싸인 수정처럼 맑은 물은 해안가에서 휴식을 취하기에 이상적인 조건을 제공합니다. 잘츠캄머구트가 내외인에게 이미 잘 알려진 휴양지라면 접근성이 떨어지만 더 조용하고 여유로운 케른텐은 오스트리아 현지인들이 사랑하는 휴양지입니다.

문화에 관심이 있는 분들은 밀슈타트 수도원 또는 호흐오스터비츠 성 은 꼭 가봐야 할 곳입니다. 자연 그대로의 모습을 간직하는 호에 타우에른 국립공원과 노크 산지의 완만한 봉우리들이 숨막히는 경치를 선사합니다.