케른텐의 볼거리
오스트리아 최남단에 위치한 카린티아는 자연과 문화가 인상적으로 조화를 이루는 곳으로 매혹적인 곳입니다. 웅장한 산으로 둘러싸여 있고 반짝이는 호수가 곳곳에 자리한 이 지역은 특유의 여유로움과 즐거움을 선사합니다. 이곳에서는 알프스의 매력과 지중해의 영향이 만나 온화한 기후뿐만 아니라 카린트 사람들의 라이프스타일에도 반영되어 있습니다.
주도 클라겐푸르트는 유서 깊은 도심과 매력적인 구시가지가 있어 이 지역을 탐험하기에 완벽한 출발점입니다. 활기찬 카페와 지중해 풍의 도시 분위기가 방문객을 오래 머물게 합니다.
케른텐은 푸르디 푸른 호수로도 유명합니다. 뵈르테제 호수 와 밀슈타트 호수와 같은 호수가 케른텐을 진정으로 특별하게 만들어줍니다. 푸른 언덕으로 둘러싸인 수정처럼 맑은 물은 해안가에서 휴식을 취하기에 이상적인 조건을 제공합니다. 잘츠캄머구트가 내외인에게 이미 잘 알려진 휴양지라면 접근성이 떨어지만 더 조용하고 여유로운 케른텐은 오스트리아 현지인들이 사랑하는 휴양지입니다.
문화에 관심이 있는 분들은 밀슈타트 수도원 또는 호흐오스터비츠 성 은 꼭 가봐야 할 곳입니다. 자연 그대로의 모습을 간직하는 호에 타우에른 국립공원과 노크 산지의 완만한 봉우리들이 숨막히는 경치를 선사합니다.
주도 클라겐푸르트
뵈르터제 호숫가에 위치한 클라겐푸르트의 구시가지를 거닐다 보면 이탈리아 건축가들이 이 역사적인 중심지의 디자인에 큰 영향을 미쳤다는 것을 알 수 있습니다. 특히 세심하게 복원된 외관을 자랑하는 르네상스 양식의 건물들이 그림처럼 아름답습니다. 아늑한 광장과 그늘진 아케이드식 안뜰을 거닐어 보세요. 큰길에서 벗어나면 골목길에서 매력적인 작은 카페를 발견할 수 있습니다.
클라겐푸르트에 도착하면 먼저 이 도시의 상징인 드래곤에게 인사부터 하세요! 오스트리아의 전형적인 특징으로는 도심의 아르누보 양식의 외관, 다양한 박물관, 우아한 시립 극장 등이 있습니다. 따뜻한 여름 저녁에는 뵈르터제 호수 기슭에 사람들이 모여 와인 한 잔과 맛있는 식사를 즐기기도 합니다. 예를들면 그림처럼 아름다운 마리아 로레토 만에서 와인 한 잔과 식사를 즐기며 하루의 마지막 선원들의 모습을 감상합니다.
클라겐푸르트의 명소
호흐오스터비츠 성
성에서 기사의 삶은 어땠을까요? 호흐오스터비츠 성의 인상적인 성벽을 바라보고 있으면 필연적으로 떠오르는 질문입니다 완만한 언덕과 울창한 숲으로 둘러싸인 이 성은 동화 속에서나 나올 법한 곳으로 월트 디즈니가 신데렐라의 성을 디자인하는 데 영감을 준 성 중 한 곳으로 알려져 있습니다.
장크트 게오르겐 암 랭제 근처의 160미터 높이의 바위 위에 웅장하게 자리 잡은 이 16세기 요새는 케른텐의 진정한 보석입니다. 14개의 문이 줄지어 있는 오르막 길은 그 자체로 모험입니다. 정상에 오르면 알프스 산맥까지 이어지는 케른텐의 숨막히는 경관을 감상할 수 있습니다. 중세의 세계에 빠져들고 역사를 가까이에서 경험하고 싶은 분들에게 완벽한 장소입니다.
케른텐의 성과 궁전
케른텐의 예술과 문화
케른텐은 키키 코겔닉이라는 팝아트 예술가를 배출했습니다 . 그녀의 작품에는 회화, 설치, 조각, 그래픽 아트 등이 있습니다. 그녀는 유리, 청동, 도자기로 만든 독특한 머리로 국제적인 명성을 얻었습니다. 뉴욕에서 활동하던 시절에는 로이 리히텐슈타인과 앤디 워홀이 포함된 아티스트 그룹의 일원이었습니다. 클라겐푸르트 시내를 거닐다 보면 그녀가 디자인한 분수 '게상'이 란트하우스(주 청사) 공원에 있습니다. 오스트리아에서 가장 중요한 현대 시각 예술 컬렉션 중 하나인 케른텐 현대 미술관에서 다른 작품도 감상할 수 있습니다.
케른텐 현대 미술관에서는 케른텐의 또 다른 유명 예술가인 마리아 라스니히의 작품도 만나볼 수 있습니다. 그녀의 평생 작품에는 수많은 자화상과 파스텔 톤의 인물들이 캔버스 위에 섬세한 색조로 떠 있는 것처럼 파편화되어 있습니다.
예술과 문화 시설
케른텐의 자연 체험
지하 세계는 시원하고 습도가 높아 마치 다른 행성처럼 느껴집니다. 이 인상적인 지층은 2억 년 전에 형성되기 시작했으며, 전적으로 우연히 발견되었습니다. 오늘날에는 오비르 종유석 동굴은 오스트리아에서 가장 유명하고 경외심을 불러일으키는 동굴 시스템 중 하나로 꼽힙니다. 이 동굴은 장엄한 종유석 형성뿐만 아니라 자연의 경이로움과 인류 역사의 매혹적인 조화로 유명합니다. 숙련된 가이드가 다채로운 종유석과 인상적인 소결암 지형을 감상할 수 있는 터널과 방을 안내합니다. 하이라이트는 우뚝 솟은 석순과 종유석으로 가득 찬 인상적인 공간인 위대한 홀입니다.
자연 체험
하일리겐부르트
오스트리아 최고봉인 그로스그로크너 산을 바라보는 아름다운 알프스 마을 하일리겐부르트에는, 그리스도의 피로 여겨지는 성유물과 관련된 전설이 있습니다. 10세기, 콘스탄티노플에서 성혈을 손에 넣은 기사가 이곳에서 눈보라 때문에 숨겼습니다. 그의 유해와 함께 있었던 성혈이 발견된 곳에 세워진 것이 빈첸츠 교회입니다.
하늘을 찌를 듯한 뾰족한 탑이 특징인 빈첸츠 교회는 성유물이 있는 성지로서, 예전과 지금 모두 많은 순례자들을 매료시키고 있습니다.