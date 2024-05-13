오스트리아의 케이블카

오스트리아의 케이블카는 친환경 기술을 활용하여 재생 가능한 에너지를 사용함으로써 지속 가능한 방식으로 산봉우리를 탐험할 수 있도록 합니다.

책임감 있는 산악 모험

곤돌라를 타고 높은 곳으로 올라가세요! 오스트리아의 케이블카는 자연을 사랑하는 이들에게 산봉우리의 기쁨을 제공합니다. 환경을 생각하는 분들에게 희소식이 있습니다. 케이블카는 가장 지속 가능한 교통수단 중 하나입니다. 수년에 걸쳐 에너지 최적화 조치가 개발되어 성공적으로 시행되고 있습니다.

친환경 및 접근성

숨막히는 경치를 제공하는 다양한 지속 가능한 케이블카가 있습니다: