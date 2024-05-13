지속 가능한 오스트리아 여행

지속 가능한 여행자는 자연, 기후 보호, 긍정적인 관계를 중요하게 생각합니다. 오스트리아는 친환경 휴가를 자연스럽게 즐길 수 있는 곳입니다.

오스트리아에서는 자연이 분위기를 좌우합니다: 숲과 고산 목초지는 세심하게 관리되고, 물은 깨끗하게 유지되며, 경관은 보호되고, 생물 다양성은 장려됩니다. 오스트리아의 지역과 호스트는 미래 세대를 염두에 두고 생각하고 행동하는 방법을 보여줍니다. 이러한 책임감은 모빌리티 개념과 재생 에너지원 사용과 같은 지속 가능한 혁신의 원동력이 되고 있습니다.

산, 고산 목초지, 물가, 숲 등 오스트리아의 청정 자연을 만끽할 수 있는 곳이라면 어디든 쉽게 찾을 수 있습니다. 현지 주민들은 이러한 자연의 보물을 보존하는 데 중요한 역할을 하며 보호 의무를 매우 진지하게 받아들입니다. 여행자 여러분도 함께하시길 바랍니다!