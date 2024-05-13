관광 명소, 문화, 건축물은 물론 레스토랑, 마법 같은 장소, 사람들까지 오스트리아의 모든 도시를 특별하게 만들어 줍니다.

도시의 활기찬 에너지를 느끼는 것은 정말 풍요로운 경험입니다. 오스트리아의 9개 주 주도에는 각각 그곳에서만 느낄 수 있는 독특한 분위기가 있습니다. 이러한 도시의 분위기는 랜드마크, 문화유산, 매혹적인 건축물뿐만 아니라 카페, 레스토랑, 특별한 장소, 독특한 지역, 그리고 그곳에 사는 사람들로 인해 형성됩니다.

오스트리아의 오랜 역사 덕분에 웅장한 궁전, 성, 수도원부터 유서 깊은 마을까지 다양한 랜드마크가 탄생했습니다. 문화유산은 수많은 현대 문화유산만큼이나 매혹적인 매력을 지니고 있습니다.