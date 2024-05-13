오버외스터라이히의 미식을 경험해 보세요!

창의적인 셰프들이 지역 생산자로부터 수확한 홉, 사과, 채소를 활용하여 지역 식당과 미식 주방에서 훌륭한 요리를 만듭니다.

진정성을 지키다!

좋은 재료로만 좋은 음식을 만들 수 있습니다. 그래서 오버외스터라이히 지역의 농부들과 창의적인 셰프들은 최고의 품질과 짧은 운송 경로에 특히 신경 씁니다. 오스트리아 상부는 맥주, 빵, 그리고 장인 정신의 땅입니다. 지역에서 양조된 맥주로 건배하고, 허브 하이킹을 함께 하며, 호숫가에서 스탕글피쉬(꼬치에 꽂은 생선)를 즐기도록 손님을 초대하는 것이 오버 외스터라이히의 전형적인 모습입니다.

보헤미안 매시프의 화강암 고지대에서부터 다뉴브강과 린츠의 도시 지역을 거쳐, 잘츠캄머구트의 산과 호수까지, 그리고 고산 풍경까지 이 지역은 탐험할 가치가 있습니다.

세계에서 가장 오래된 소금 광산부터 플라이 낚시까지, 오버 외스터라이히의 미식은 맛보고 체험할 수 있습니다. 그리고 가장 좋은 점은? 이곳에서는 휴가 사진이나 요리를 위한 필터가 필요 없다는 점입니다. 오버외스터라이히의 셰프들은 진정한 맛에 집중하기 때문이죠. 이 지역의 맛은 이미 다양성이 넘치므로, 추가적인 것이 필요하지 않습니다.