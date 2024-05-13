비엔나의 미식을 경험해 보세요!
테이블에 인상적인 요리
비엔나의 향과 맛을 찾고 있다면, 비엔나 바이슬, 여관, 레스토랑, 그리고 커피 하우스에서 그 매력을 발견할 수 있습니다. 예술, 문화, 그리고 포도밭(다뉴브 강이 보이는)으로 둘러싸인 "호이리게"는 와인 한 잔과 함께하는 특별한 경험을 제공합니다. 비엔나는 도시 경계 내에 유서 깊은 포도 재배지가 있는 세계 유일의 대도시입니다.
예술에 대해 이야기하자면, 비엔나는 다양한 문화가 융합된 곳으로, 셰프들에게 인상적인 작품을 만들어내고 도시의 숨은 구석구석에 그들을 담아내도록 영감을 줍니다. 비엔나에서는 고전적이면서도 현대적인 음식 문화가 자연스럽게 공존합니다. 나무 벤치, 커피 하우스 의자, 디자이너 의자에 앉아 즐길 수 있습니다.
주방에서는 지역에서 생산된 재료에 주목합니다. 농부들은 비옥한 다뉴브 지역에서 신선한 과일, 채소, 생선, 고기를 비엔나의 시장과 레스토랑으로 가져옵니다. 이러한 소중한 식재료는 미식가 셰프들에게 특히 귀하게 여겨지며, 금처럼 소중히 다뤄집니다.
비엔나의 미식 팁
이제 비엔나에서도 이러한 요리 트렌드가 자리를 잡아가고 있습니다. 채소는 밭에서 바로 식탁에 올라오죠. 현대 채소 요리는 지역, 제철, 지속 가능한 원칙을 수용합니다. 재능 있는 셰프들은 각 채소에서 순수하고 정통적인 맛을 끌어냅니다.
이 분야에서 뛰어난 셰프 중 한 명은 유명한 스타 셰프 폴 이비치입니다.
티안의 채식 요리
티안은 비엔나에 위치한 레스토랑으로 다양한 채식 요리를 선보입니다. 메뉴는 마치 채소밭을 산책하는 듯한 느낌을 줍니다. 스타 셰프 폴 이비치은 거의 잊혀진 채소, 과일, 곡물 등 공정하게 생산된 유기농 재료를 사용해 세련된 요리를 만듭니다. 이비치와 그의 팀은 낭비를 최대한 줄이려고 노력하며 새로운 아이디어, 재료, 맛을 경험하기 위해 노력합니다. 뛰어난 요리로 미슐랭 스타를 획득한 티안은 세계 최고의 채식 레스토랑 중 하나로 손꼽힙니다.
고메 레스토랑 슈타이레렉
미각을 위한 럭셔리 - 비엔나에도 그런 매력이 있습니다. 비엔나는 비엔나 슈니첼과 카이저슈마렌, 전통 여관과 와인 선술집, 클래식한 커피 하우스 등으로 유명하지만, 세계적인 수준의 미식 레스토랑도 자랑합니다. 최고의 셰프들은 대담하고 혁신적인 방식으로 비엔나 요리를 현대적으로 재해석합니다.
비엔나 최고의 레스토랑 중 하나는 슈타이레렉입니다. 이 레스토랑은 두 개의 미쉐린 스타와 다섯 개의 고 에 미요를 보유하고 있으며, "세계 50대 레스토랑"에서 12위를 차지한 곳입니다. 하인츠 라이트바우어는 비엔나에서 가장 오래된 공원인 슈타트파크의 슈타이레렉 마이어라이 에서 현대적인 오스트리아 요리를 선보이며, 최고 수준의 식사를 제공합니다.
트렌디한 레스토랑 랩슈텔레
성 스테판 대성당 근처에 위치한 랩슈텔레에서는 요리부터 디자인까지 모든 것이 완벽합니다. 많은 식재료가 비엔나 생산자로부터 공급됩니다: 파이겐호프 암 히멜라이히의 무화과, 22구역의 블륀에서 공급받은 생선과 채소, 바인구트 비니거의 비엔나 게미슈터 사츠 DAC 등이 대표적입니다. 요리는 색상에 맞춘 접시와 그릇에 인상적인 예술 작품처럼 담아내어 제공됩니다.
식당의 안뜰에서는 방문객들이 도시 중심부 속의 푸른 오아시스에 푹 빠질 수 있습니다. 내부에는 덴마크 건축가 한스 J. 베그너의 클래식한 디자인이 돋보이는 'Y-체어'에 앉아 즐길 수 있습니다. 이 의자는 광택이 나는 콘크리트, 검은색 강철, 워시드 우드와 조화를 이루며 레스토랑의 전체적인 디자인과 자연스럽게 조화를 이룹니다.
금처럼 귀한 비엔나산 제품
비엔나 와인과 와인 선술집 문화
비엔나 호이리겐에서는 700헥타르의 비엔나 포도밭(그 중 3분의 1은 유기농)과 140명의 와인 생산자들이 만든 훌륭한 와인을 즐길 수 있습니다. 이러한 로맨틱하고 아늑한 호이리게는 그린징(Grinzing), 누스도르프(Nussdorf), 슈타머스도르프(Shtammersdorf)와 같은 도시 외곽의 와인 마을과 포도밭에서 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 비엔나의 호이리게 문화는 유네스코에 의해 무형문화유산으로 인정받기도 했습니다.
비엔나의 리슬링과 바이스부르군더, 그리고 비엔나 혼합 와인(Wiener Gemischter Satz DAC)도 최고급 요리계에 큰 인기를 끌고 있습니다. 이 특산물은 최소 세 가지 백포도 품종의 포도를 함께 심고 발효시키는 방식입니다. 비엔나 포도밭의 약 80%는 백포도 재배에 할당되며, 나머지 지역은 비엔나 혼합 와인 재배에 사용됩니다. 비엔나는 도시 경계 내에서 상당한 와인 생산을 하는 세계 유일의 대도시입니다.
수치 출처: 비엔나 농업 회의소