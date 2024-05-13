오스트리아의 국립 공원은 방문객들이 오염되지 않은 본연의 모습을 간직한 자연을 만끽하고 그 아름다움을 마주할 수 있도록 합니다.

오스트리아는 놀라운 자연 경관으로 가득 차 있으며, 전체 면적의 약 48%가 보호 구역으로 지정되어 있습니다. 오스트리아의 숲은 낙엽수와 혼합림이 특징이며, 다양한 동식물이 번성합니다. 자연 보호에 대한 높은 헌신은 기후 보호와 생물다양성 보호의 성공으로 이어지고 있습니다.

국립공원에서는 생태계 보존이 최우선 과제로, 자연은 대부분 방해받지 않습니다. 인간과 자연이 조화를 이루며 형성된 문화적 경관도 중요한 요소입니다. 유네스코 프로그램의 일환으로 생물권 공원은 자연 지역과 문화 경관을 함께 보존하고 있으며, 야생 지역에서는 희귀 동식물이 번성하는 원시적인 자연이 펼쳐집니다.