국립공원과 자연 보호 지역
오스트리아는 놀라운 자연 경관으로 가득 차 있으며, 전체 면적의 약 48%가 보호 구역으로 지정되어 있습니다. 오스트리아의 숲은 낙엽수와 혼합림이 특징이며, 다양한 동식물이 번성합니다. 자연 보호에 대한 높은 헌신은 기후 보호와 생물다양성 보호의 성공으로 이어지고 있습니다.
국립공원에서는 생태계 보존이 최우선 과제로, 자연은 대부분 방해받지 않습니다. 인간과 자연이 조화를 이루며 형성된 문화적 경관도 중요한 요소입니다. 유네스코 프로그램의 일환으로 생물권 공원은 자연 지역과 문화 경관을 함께 보존하고 있으며, 야생 지역에서는 희귀 동식물이 번성하는 원시적인 자연이 펼쳐집니다.
자연 보호 지역
노이시들러제-제빈켈 국립공원에서 새를 볼 때면 마치 천국에 온 것 같은 기분이 들어요. 모든 것이 완전히 조용하고 제가 듣고 보는 것은 자연의 환상적인 장관뿐입니다.Elena Turac, 부르겐란트 노이시들-제빈켈 호수 국립공원 레인저
국립공원
칼크알펜 국립공원
면적의 5분의 4가 나무로 덮여 있습니다. 가문비나무 전나무 너도밤나무 숲이 경관을 지배하고 있습니다. 이곳에서는 나무들이 자연적으로 자라나 커가고 또 죽어갑니다. 쓰러진 나무의 몸통은 딱정벌레부터 딱따구리까지 셀 수 없이 많은 동물들에게 서식지를 제공하기 때문에 자연의 섭리를 거스르지 않습니다.
호에-타우에른 국립공원
중유럽에서 가장 잘 보존된 경관을 간직하고 있는 이 지역은 오스트리아의 3개 주, 티롤과 케른텐, 잘츠부르크를 합쳐 놓은 면적과 비슷합니다. 호에 타우에른 국립 공원은 고대 숲과 초목이 우거진 알프스, 바위 투성이의 산자락과 황홀한 폭포수의 모습을 간직하고 있는 지역입니다.
타야탈 국립공원
타야 강이 발트피어르텔(Waldviertel)의 단단한 바위에 150m에 달하는 깊이로 흔적을 남겨 아름다운 계곡을 만들어냈습니다. 웅장한 자연 경관 외의 또다른 백미는 성과 부서진 요새 그리고 그 곳에 전해져 내려오는 다양한 전설입니다.
게조우제 국립공원
오스트리아에서 세 번째로 큰 게조이제 국립 공원은 가파른 산비탈과 엔스 강(Enns)에 의해 형성된 계곡 및 협곡으로 그 명성이 자자합니다. 90여 종의 새와 마르모트, 샤모아, 사슴 및 50여 가지의 야생 난초가 한데 어우러진 자연 서식지입니다.
노이시들-시윙켈 호수 국립공원
부르겐란트 주와 헝가리 국경을 가로질러 위치하고 있는 이곳은 갈대밭과 넓은 습지대, 주기적으로 그 모습을 드러내는 염호 등 환상적인 자연 환경을 간직하고 있습니다. 이곳은 람사르 협약에 등록된 철새 도래지이기도 한 뿐만이 아니라 발칸 개구리와 도나우강의 도롱뇽이 지렁이와 민달팽이도 찾아볼 수 있습니다.
오스트리아 최대 국립공원
호에 타우에른 국립공원
호에 타우에른 국립공원은 티롤, 케른텐, 잘츠부르거란트 주에 걸쳐 있어, 1,213km2 핵심 지역과 643km2 의 외곽 지역으로 구성되는 총 면적 1,856km2 으로 오스트리아에서 가장 큰 국립공원입니다.
호에 타우에른 국립공원의 독특한 자연 환경은 수많은 하이킹 트레일로 가로지르며, 고산 지대의 하이킹 트레일 네트워크는 약 4,300킬로미터에 달합니다. 산장과 간식판매소가도 있어 본격적인 하이킹을 즐기는 모든 준비가 마련되어 있습니다.
이 지역은 자연의 아름다움에 눈과 마음을 여는 경험을 할 수 있도록 만들어졌습니다. 특히 바이제 빙하 월드의 파스테르체 빙하 또는 라이텐캄머클람, 그리고 크림믈 폭포이 하이라이트입니다.
국립공원 레인저란 어떤 작업인가요?
사람들은 자신이 좋아하는 일을 잘한다고 합니다. 헤르만 얀제스베르거는 오스트리아의 6개 국립공원 중 한 곳에서 200명 이상의 레인저 중 한 명으로 활동하고 있으며, 그는 '자연 전문가'로서 깊은 지식을 가지고 있습니다. 그는 이름을 붙이지 못하는 이끼와 선사시대를 기억하지 못하는 바위도 잘 알고 있습니다. 그의 직업은 자연과 생물에 대한 애정과 사람들과의 소통을 바탕으로 이루어집니다.
국립공원 레인저가 되려면 자연에 대한 사랑과 대인 관계 기술이 필요합니다. 레인저가 맡는 업무는 매우 다양하고 방문객과 학교 단체 동반, 자연 관찰, 오두막 점검 및 관리, 강의, 구역 감독 및 모니터링 등을 담당합니다.
UNESCO 생물권 보호구역
자연공원
지속 가능한 관광
생물 다양성이 중요한 이유가 무엇일까요?
온전한 생태계에는 수많은 종의 미생물, 곰팡이, 식물, 동물이 서식하고 있습니다. 이 모든 생물과 이들이 살아가는 순환은 서로를 필요로 하며 상호 조화를 이룹니다. 숲은 그 자체로 하나의 생태계로서 기후 기능에 중요한 기여를 하며 신선한 공기와 깨끗한 물을 제공합니다. 예를 들어 건강한 숲은 공기 중 온실가스인 이산화탄소를 걸러냅니다. 이것이 바로 생물 다양성이 인간과 동물, 식물에게 중요한 이유입니다. 외부의 영향으로 생물체의 균형이 깨지면 온전한 생물권이 흔들리기 시작합니다. 그러나 안정적인 기후는 건강한 동식물을 필요로 합니다. 오스트리아와 해당 지역에서는 이러한 책임을 인식하고 소중한 자연 서식지를 보호하고 생물다양성을 강화하기 위해 다양한 조치를 취하고 있습니다.