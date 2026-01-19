암브라스 궁전
세계 최초의 박물관

암브라스 궁전은 세계 최초의 박물관으로 여겨집니다. 페르디난트 2세 대공의 수집품에서 귀중한 유물들이 숨겨져 있으며, 그의 비밀 아내인 필리피네 벨저의 은신처 역할도 했습니다.

인스브루크 위의 언덕에 자리 잡고 넓은 공원에 둘러싸인 암브라스 궁전은 마치 동화 속에서 나온 것처럼 보입니다. 이 르네상스 양식의 성은 풍부한 역사와 예술, 문화, 그리고 매력적인 분위기로 방문객들을 매료시킵니다.

중세 시대 중요한 권력의 중심지였던 암브라스 궁전은 대공 페르디난트 2세의 지배 아래 독특한 화려함을 자랑하게 되었습니다. 1564년부터 그는 중세의 성을 훌륭한 거주지로 탈바꿈시켰습니다. 그는 암브라스 컬렉션을 보관할 공간으로 운터슈로스(하층 성)를 건설했으며, 이는 세계 최초의 박물관으로서 중요한 성과로 평가받고 있습니다.

시간을 거슬러 떠나는 여행

페르디난트 2세 시대에 거주지였던 호흐슈로스(상층 성)에는 오늘날 합스부르크 초상화 갤러리가 자리하고 있습니다. 이곳에는 벨라스케스, 반 다이크, 루벤스 등의 걸작들이 전시되어 있습니다. 방문객들은 또한 예술과 경이의 방(Kunst- und Wunderkammer)과 갑옷 창고를 둘러보며 르네상스 시대를 생동감 있게 체험할 수 있습니다. 유럽에서 가장 아름다운 홀 중 하나인 스페인 홀은 여름 콘서트를 위한 마법 같은 무대가 됩니다. 외부에서는 궁전의 정원이 고대 나무들, 숨겨진 구석, 천국과 약초 정원을 포함해 방문객들에게 편안한 휴식의 시간을 제공합니다.

필리피네 벨저: 영감을 주는 여성

페르디난트의 비밀 아내인 필리피네 벨저는 약용 식물, 허브 정원, 그리고 요리에 대한 열정을 가지고 있었습니다. 필리피네 벨저의 요리책은 독일어권에서 여성에 의해 작성된 가장 오래된 요리 원고로 유명하며, 그녀가 건강과 웰빙에 대한 지혜를 발휘한 증거로 남아 있습니다. 또한 보존된 "필리피네 욕실"은 그녀의 건강에 대한 깊은 통찰을 보여주는 중요한 유산입니다. 그녀는 자비로움으로 잘 알려져 있으며, 다른 사람들을 돕는 데 헌신했습니다. 그 정신은 오늘날까지도 암브라스 궁전 곳곳에서 여전히 느껴집니다.

암브라스 궁전은 그 역사적인 홀에서나 푸른 하늘 아래에서든 이야기가 살아나는 곳입니다. 여기서 전통과 혁신이 만나는 곳이며, 역사는 현대와 자연스럽게 어우러져 방문할 때마다 특별한 마법을 선사합니다.

Schloss Ambras
위치:인스브루크 (Innsbruck)
명칭:10세기 "Ambras" 또는 "Omras"라는 이름으로 처음 기록에 등장합니다.
주인:대공 페르디난트 2세
건축 양식:르네상스
건축 기간:1564-1572
가이드 투어
이벤트
입장권
개관 시간

음악 애호가들은 스페인 홀의 인상적인 환경 속에서 전통적인 방식으로 제작된 악기들의 원음을 즐길 수 있는 고악기 음악제에서 그 매력을 만끽할 수 있습니다.

암브라스 궁전

보물들

합스부르크 초상화 갤러리

부르크마이어, 루벤스, 벨라스케스의 작품을 포함한 유럽 역사 속 초상화들이 16세기 궁정 초상화 예술과 함께 3층에 걸쳐 전시되어 있습니다.

Habsburg Portrait Gallery

스페인 홀

티롤의 군주들의 초상화, 신화적인 장면들, 그리고 금으로 장식된 격자 천장이 있는 웅장한 연회장은 방문객들을 매번 매혹시킵니다.

Spanish Hall

예술과 경이의 방

3,300여 점의 르네상스 보물들로 가득한 이 방에는 정교한 목재 조각, 이국적인 자연물, 다양한 조각상들이 전시되어 있으며, 이색적이고 매혹적인 컬렉션을 이루고 있습니다.

Chamber of Art and Wonders

천국과 약초의 정원

기로운 허브와 약용 식물로 가득한 숨겨진 정원은 역사적인 레시피와 정원 예술, 그리고 약학에 대한 열정을 생동감 있게 펼쳐줍니다.

Garden of Paradise and Medicine

무기 창고

웅장한 갑옷과 희귀한 무기들은 장군들, 토너먼트, 그리고 과거 시대의 장인 정신을 이야기합니다. 이는 르네상스 시대의 세계를 엿볼 수 있는 기회를 제공합니다.

Armory

사랑의 선물

필리피네 벨저

황제의 둘째 아들인 대공 페르디난트 2세는 고귀한 혈통의 여성과 결혼할 것으로 예상되었습니다. 그러나 1557년, 그는 아우크스부르크 출신의 아름다운 상인 집안의 딸, 필리피네 벨저와 비밀리에 결혼했습니다. 이 결혼은 교회에서 허용되었지만, 당시 사회에서는 받아들여지지 않았습니다.

필리피네는 그녀에게 주어진 암브라스 궁전에서 은둔 생활을 하였습니다. 두 사람은 행복한 결혼 생활을 보내며 네 명의 자녀를 두었지만, 그들은 합스부르크 왕위 계승권에서 제외되었습니다. 그러나 장남 안드레아스가 추기경으로 임명된 후, 교황은 비로소 그들이 결혼을 비밀로 유지할 필요가 없다고 인정했습니다.

필리피네는 약용 식물에 대한 방대한 지식을 바탕으로 병자들을 돌보는 데 헌신했습니다. 또한 전통적인 가정식 요리를 완성시킨 것으로 알려져 있으며, 심지어 요리책을 공동 집필하기도 했습니다.

16세기의 웰니스

필리피네 벨저의 욕실

암브라스 궁전의 호화로운 욕실은 단순한 개인적인 휴식 공간을 넘어서, 사회적 의식의 장이었습니다. 목욕은 일종의 사회적 의례로, 손님들은 목욕을 하며 음식과 음료를 제공받았고, 종종 몇 시간씩 그 시간을 보냈습니다. 또한 당시의 엄격한 사회에서, 사람들이 나체로 있는 모습을 엿볼 수 있는 드문 기회이기도 했습니다.

필리피네 벨저의 욕실은 당시로서는 매우 호화로웠으며, 목욕은 그녀의 일상에서 중요한 부분이었습니다. 1.6미터 깊이의 욕조는 오븐이나 뜨거운 돌을 이용해 데울 수 있었습니다. 약용 식물에 대한 대단한 열정은 가진 필리피네는 치유 효과가 있는 허브를 물에 넣어 목욕에 활용했습니다.

전해지는 바에 의하면, 필리피네는 바로 이 욕조에서 생을 마감했다고 합니다. 그녀의 시어머니가 아들이 평민과 결혼한 것을 결코 받아들이지 않았다는 이유로 필리피네의 갑작스런 죽음에 개입했다는 이야기를 전하고 있으며, 이로 인해 자연사의 결과가 아닐 수 있다는 암시를 남깁니다.

필리피네 벨저의 욕실

암브라스 궁전의 정원과 예술

암브라스 궁전의 정원

페르디난트와 필리피네는 천국과 약초 정원에서 많은 시간을 보냈습니다. 이곳에서 그들은 평화롭고 고요한 시간을 보낼 뿐만 아니라, 종종 약용 식물을 가꾸기도 했습니다.

Ambras Castle park

인스브루크 고악기 음악 페스티벌

스페인 홀에서 음악 애호가들은 전통적인 방식으로 제작된 악기들로 연주되는 초기 음악의 원음을 즐길 수 있습니다.

Early Music Festival

무대 위의 금지된 사랑

암브라스 궁전에서의 비밀스러운 사랑 이야기는 에마누엘 쉬카네더의 연극 "필리피네 벨저린, 아름다운 티롤의 공작 부인"의 영감이 되었습니다.

FAQs

  • 호흐슈로스 (상궁전)

  • 운터슈로스 (하궁전)

  • 스페인 홀

  • 예술과 경의의 방

  • 암브라스 고대 유물실

  • 슈트라서 유리 컬렉션

  • 합스부르크 초상화 갤러리

  • 필리피네 벨저의 욕실

  • 영웅의 무기 창고와 토너먼트 컬렉션

  • 개인 무기 창고와 터키 방

  • 바로크 무기 창고

  • 소규모 무기 창고

  • 천국과 약초 정원

  • 주방 정원

  • 성 니콜라스 예배당

  • 바쿠스 동굴

스페인 홀은 활기차고 빛이 가득한 독립된 르네상스 걸작입니다. 길이 43미터, 폭 13미터에 달하는 이 공간은 27명의 티롤 군주의 아름다운 초상화와 홀 끝부분의 프리즈, 정교하게 조각된 문, 그리고 화려하게 마감된 나무 코퍼드 천장에 의해 그 웅장함이 더욱 강조됩니다.

10세기로 거슬러 올라가는 역사를 가진 암브라스 궁전은 지나간 시대의 매력을 풍깁니다. 수세기 동안 여러 저명한 인물들이 거주한 곳이었습니다.

원래는 바이에른 상부의 안데흐스 백작들이 소유하고 있었으며, 이후 합스부르크 가문의 거주지이자 예술품 컬렉션을 보관하는 장소가 되었습니다. 이곳에서 가장 유명한 거주자는 대공 페르디난트 2세와 그의 비밀의 아내 필리피네 벨저였습니다. 페르디난트의 사망 후, 궁전은 황제 루돌프 2세에게 넘어갔습니다. 1855년, 프란츠 요제프 1세 황제의 형인 대공 칼 루트비히는 이 궁전을 여름 거주지로 개조했습니다.

Philippine Welser was the daughter of a merchant from Augsburg. In 1557, she became the wife of Archduke Ferdinand II and the lady of Schloss Ambras, which her husband transferred to her ownership for her security. She held the titles Margravine of Burgau, Landgravine of Nellenburg, and Countess of Upper and Lower Hohenberg.

필리피네 벨저는 아우크스부르크의 상인의 딸이었습니다. 1557년, 그녀는 대공 페르디난트 2세의 아내가 되었고, 남편은 그녀의 안전을 위해 암브라스 궁전을 그녀에게 주었습니다. 필리피네는 부르가우 후작부인, 넬렌부르크 후작부인, 그리고 상·하 호엔베르크 백작부인의 칭호를 가지고 있었습니다.

기차로 인스브루크로

환경 보호 정보

사회적 및 생태적 지속 가능성

기념물 보호는 역사적인 건물의 장기적인 보존과 지속적인 사용을 보장합니다. 성, 궁전, 기념비와 같은 구조물을 유지하고 복원함으로써 건축 자재와 같은 귀중한 자원을 보존하고, 새로운 건축물로 인한 토양 밀폐를 방지할 수 있습니다.

이러한 보존 작업은 환경 영향을 줄여 기후 보호에 기여할 뿐만 아니라 전통적인 장인 기술을 보호하는 역할도 합니다. 역사적인 건물 복원은 종종 고대의 자재와 기법에 의존하며, 이를 통해 고대 지식과 기술이 이어집니다.

또한, 예술과 문화적 경험에서 접근성과 포용성을 향상시키는 것은 사회적 지속 가능성을 촉진하며, 서로 존중하는 공존을 도모하고 지역 사회의 결속력을 강화하는 데 기여합니다.

배리어프리 관광 지속 가능한 여행

관련 기사