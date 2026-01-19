암브라스 궁전
세계 최초의 박물관
인스브루크 위의 언덕에 자리 잡고 넓은 공원에 둘러싸인 암브라스 궁전은 마치 동화 속에서 나온 것처럼 보입니다. 이 르네상스 양식의 성은 풍부한 역사와 예술, 문화, 그리고 매력적인 분위기로 방문객들을 매료시킵니다.
중세 시대 중요한 권력의 중심지였던 암브라스 궁전은 대공 페르디난트 2세의 지배 아래 독특한 화려함을 자랑하게 되었습니다. 1564년부터 그는 중세의 성을 훌륭한 거주지로 탈바꿈시켰습니다. 그는 암브라스 컬렉션을 보관할 공간으로 운터슈로스(하층 성)를 건설했으며, 이는 세계 최초의 박물관으로서 중요한 성과로 평가받고 있습니다.
시간을 거슬러 떠나는 여행
페르디난트 2세 시대에 거주지였던 호흐슈로스(상층 성)에는 오늘날 합스부르크 초상화 갤러리가 자리하고 있습니다. 이곳에는 벨라스케스, 반 다이크, 루벤스 등의 걸작들이 전시되어 있습니다. 방문객들은 또한 예술과 경이의 방(Kunst- und Wunderkammer)과 갑옷 창고를 둘러보며 르네상스 시대를 생동감 있게 체험할 수 있습니다. 유럽에서 가장 아름다운 홀 중 하나인 스페인 홀은 여름 콘서트를 위한 마법 같은 무대가 됩니다. 외부에서는 궁전의 정원이 고대 나무들, 숨겨진 구석, 천국과 약초 정원을 포함해 방문객들에게 편안한 휴식의 시간을 제공합니다.
필리피네 벨저: 영감을 주는 여성
페르디난트의 비밀 아내인 필리피네 벨저는 약용 식물, 허브 정원, 그리고 요리에 대한 열정을 가지고 있었습니다. 필리피네 벨저의 요리책은 독일어권에서 여성에 의해 작성된 가장 오래된 요리 원고로 유명하며, 그녀가 건강과 웰빙에 대한 지혜를 발휘한 증거로 남아 있습니다. 또한 보존된 "필리피네 욕실"은 그녀의 건강에 대한 깊은 통찰을 보여주는 중요한 유산입니다. 그녀는 자비로움으로 잘 알려져 있으며, 다른 사람들을 돕는 데 헌신했습니다. 그 정신은 오늘날까지도 암브라스 궁전 곳곳에서 여전히 느껴집니다.
암브라스 궁전은 그 역사적인 홀에서나 푸른 하늘 아래에서든 이야기가 살아나는 곳입니다. 여기서 전통과 혁신이 만나는 곳이며, 역사는 현대와 자연스럽게 어우러져 방문할 때마다 특별한 마법을 선사합니다.
암브라스 궁전
보물들
예술과 경이의 방
3,300여 점의 르네상스 보물들로 가득한 이 방에는 정교한 목재 조각, 이국적인 자연물, 다양한 조각상들이 전시되어 있으며, 이색적이고 매혹적인 컬렉션을 이루고 있습니다.
사랑의 선물
필리피네 벨저
황제의 둘째 아들인 대공 페르디난트 2세는 고귀한 혈통의 여성과 결혼할 것으로 예상되었습니다. 그러나 1557년, 그는 아우크스부르크 출신의 아름다운 상인 집안의 딸, 필리피네 벨저와 비밀리에 결혼했습니다. 이 결혼은 교회에서 허용되었지만, 당시 사회에서는 받아들여지지 않았습니다.
필리피네는 그녀에게 주어진 암브라스 궁전에서 은둔 생활을 하였습니다. 두 사람은 행복한 결혼 생활을 보내며 네 명의 자녀를 두었지만, 그들은 합스부르크 왕위 계승권에서 제외되었습니다. 그러나 장남 안드레아스가 추기경으로 임명된 후, 교황은 비로소 그들이 결혼을 비밀로 유지할 필요가 없다고 인정했습니다.
필리피네는 약용 식물에 대한 방대한 지식을 바탕으로 병자들을 돌보는 데 헌신했습니다. 또한 전통적인 가정식 요리를 완성시킨 것으로 알려져 있으며, 심지어 요리책을 공동 집필하기도 했습니다.
16세기의 웰니스
필리피네 벨저의 욕실
암브라스 궁전의 호화로운 욕실은 단순한 개인적인 휴식 공간을 넘어서, 사회적 의식의 장이었습니다. 목욕은 일종의 사회적 의례로, 손님들은 목욕을 하며 음식과 음료를 제공받았고, 종종 몇 시간씩 그 시간을 보냈습니다. 또한 당시의 엄격한 사회에서, 사람들이 나체로 있는 모습을 엿볼 수 있는 드문 기회이기도 했습니다.
필리피네 벨저의 욕실은 당시로서는 매우 호화로웠으며, 목욕은 그녀의 일상에서 중요한 부분이었습니다. 1.6미터 깊이의 욕조는 오븐이나 뜨거운 돌을 이용해 데울 수 있었습니다. 약용 식물에 대한 대단한 열정은 가진 필리피네는 치유 효과가 있는 허브를 물에 넣어 목욕에 활용했습니다.
전해지는 바에 의하면, 필리피네는 바로 이 욕조에서 생을 마감했다고 합니다. 그녀의 시어머니가 아들이 평민과 결혼한 것을 결코 받아들이지 않았다는 이유로 필리피네의 갑작스런 죽음에 개입했다는 이야기를 전하고 있으며, 이로 인해 자연사의 결과가 아닐 수 있다는 암시를 남깁니다.
암브라스 궁전의 정원과 예술
암브라스 궁전의 정원
페르디난트와 필리피네는 천국과 약초 정원에서 많은 시간을 보냈습니다. 이곳에서 그들은 평화롭고 고요한 시간을 보낼 뿐만 아니라, 종종 약용 식물을 가꾸기도 했습니다.
무대 위의 금지된 사랑
암브라스 궁전에서의 비밀스러운 사랑 이야기는 에마누엘 쉬카네더의 연극 "필리피네 벨저린, 아름다운 티롤의 공작 부인"의 영감이 되었습니다.
FAQs
환경 보호 정보
사회적 및 생태적 지속 가능성
기념물 보호는 역사적인 건물의 장기적인 보존과 지속적인 사용을 보장합니다. 성, 궁전, 기념비와 같은 구조물을 유지하고 복원함으로써 건축 자재와 같은 귀중한 자원을 보존하고, 새로운 건축물로 인한 토양 밀폐를 방지할 수 있습니다.
이러한 보존 작업은 환경 영향을 줄여 기후 보호에 기여할 뿐만 아니라 전통적인 장인 기술을 보호하는 역할도 합니다. 역사적인 건물 복원은 종종 고대의 자재와 기법에 의존하며, 이를 통해 고대 지식과 기술이 이어집니다.
또한, 예술과 문화적 경험에서 접근성과 포용성을 향상시키는 것은 사회적 지속 가능성을 촉진하며, 서로 존중하는 공존을 도모하고 지역 사회의 결속력을 강화하는 데 기여합니다.