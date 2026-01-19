암브라스 궁전은 세계 최초의 박물관으로 여겨집니다. 페르디난트 2세 대공의 수집품에서 귀중한 유물들이 숨겨져 있으며, 그의 비밀 아내인 필리피네 벨저의 은신처 역할도 했습니다.

인스브루크 위의 언덕에 자리 잡고 넓은 공원에 둘러싸인 암브라스 궁전은 마치 동화 속에서 나온 것처럼 보입니다. 이 르네상스 양식의 성은 풍부한 역사와 예술, 문화, 그리고 매력적인 분위기로 방문객들을 매료시킵니다.

중세 시대 중요한 권력의 중심지였던 암브라스 궁전은 대공 페르디난트 2세의 지배 아래 독특한 화려함을 자랑하게 되었습니다. 1564년부터 그는 중세의 성을 훌륭한 거주지로 탈바꿈시켰습니다. 그는 암브라스 컬렉션을 보관할 공간으로 운터슈로스(하층 성)를 건설했으며, 이는 세계 최초의 박물관으로서 중요한 성과로 평가받고 있습니다.

시간을 거슬러 떠나는 여행

페르디난트 2세 시대에 거주지였던 호흐슈로스(상층 성)에는 오늘날 합스부르크 초상화 갤러리가 자리하고 있습니다. 이곳에는 벨라스케스, 반 다이크, 루벤스 등의 걸작들이 전시되어 있습니다. 방문객들은 또한 예술과 경이의 방(Kunst- und Wunderkammer)과 갑옷 창고를 둘러보며 르네상스 시대를 생동감 있게 체험할 수 있습니다. 유럽에서 가장 아름다운 홀 중 하나인 스페인 홀은 여름 콘서트를 위한 마법 같은 무대가 됩니다. 외부에서는 궁전의 정원이 고대 나무들, 숨겨진 구석, 천국과 약초 정원을 포함해 방문객들에게 편안한 휴식의 시간을 제공합니다.

필리피네 벨저: 영감을 주는 여성

페르디난트의 비밀 아내인 필리피네 벨저는 약용 식물, 허브 정원, 그리고 요리에 대한 열정을 가지고 있었습니다. 필리피네 벨저의 요리책은 독일어권에서 여성에 의해 작성된 가장 오래된 요리 원고로 유명하며, 그녀가 건강과 웰빙에 대한 지혜를 발휘한 증거로 남아 있습니다. 또한 보존된 "필리피네 욕실"은 그녀의 건강에 대한 깊은 통찰을 보여주는 중요한 유산입니다. 그녀는 자비로움으로 잘 알려져 있으며, 다른 사람들을 돕는 데 헌신했습니다. 그 정신은 오늘날까지도 암브라스 궁전 곳곳에서 여전히 느껴집니다.

암브라스 궁전은 그 역사적인 홀에서나 푸른 하늘 아래에서든 이야기가 살아나는 곳입니다. 여기서 전통과 혁신이 만나는 곳이며, 역사는 현대와 자연스럽게 어우러져 방문할 때마다 특별한 마법을 선사합니다.