오스트리아 입국과 세관

비자와 ETIAS

오스트리아는 쉥겐협약 국가이며, 대한민국 국적자는 관광 목적으로 체류 시 90일까지 비자가 필요 없습니다 (다만 2025년 봄부터, ETIAS의 취득이 필요합니다). 쉥겐 조약 회원국 간에 국경을 넘을 때는 여권 컨트롤이 없습니다.

혹시 6개월 이상의 체류를 원하시거나 관광 목적 외의 방문을 원하실 경우, 오스트리아 대사관에서 별도로 체류허가를 받아야 합니다. 자세한 입국 및 세관 규정은 주한 오스트리아 대사관 홈페이지를 확인하시거나 대사관으로 직접 문의 바랍니다. ​

ETIAS (2025년 봄~):

한국 국적자는 2025년 봄부터 오스트리아를 포함한 27개 쉥겐조약 가맹국 및 불가리아, 루마니아, 키프로스를 여행할 때 ETIAS(European Travel Information and Authorisation System)의 취득이 필요합니다. 2024년 6월 현재 아직 시행 개시일은 정해지지 않았지만 2025년 이후에 해당 국가로 여행을 계획하시는 분들은 ETIAS 공식 사이트를 반드시 확인해 주시기 바랍니다. 취득료는 7유로가 될 전망이며, 18세 미만 및 70세 이상은 지불 면제가 됩니다(ETIAS 취득은 필요합니다).

덧붙여 ETIAS 공식이라고 속이는 사이트가 이미 많이 존재합니다. ETIAS의 공식 사이트는 https://travel-europe.europa.eu/etias_en 뿐입니다. 위장 사이트에 속지 않도록 부디 조심하세요.