요한 슈트라우스 2세
왈츠 왕의 유산
요람의 왈츠
"이제 요한이라는 개자식도 왈츠를 작곡하고 싶어 한다!" 요한 슈트라우스 1세(아버지)의 이 악명 높은 말은 그의 좌절감을 반영한 말입니다. 오늘날 사람들은 왈츠를 생각할 때 요한과 안나 슈트라우스 사이에서 6남매 중 장남으로 1825년 10월 25일에 태어난 그의 아들 요한 슈트라우스 2세를 떠올리곤 합니다. 하지만 세계적으로 유명한 무용 작곡가이자 지휘자였던 요한 1세는 '샤니'(요한의 별명)가 자신의 뒤를 따르는 것을 원하지 않았습니다. 결국 요한 1세는 왈츠의 왕으로 군림하고 있었으니까요! 그는 심지어 1844년 10월 15일 쇤브룬 궁전 근처의 돔마이어 카지노에서 아들의 데뷔를 막으려 했지만 헛수고였습니다.
"머리부터 발끝까지 전기가 통한다... 그는 갈바닉 배터리처럼 불꽃을 뿜어내며 무대를 지배한다."라고 한 평론가는 아직 19세도 되지 않은 이 젊은 작곡가에 대해 열광했습니다. "아버지가 자신의 재능을 아들에게 물려주는 경우는 드물지만, 슈트라우스의 아들의 경우는 정말 왈츠를 위해 태어났다고 말할 수 있습니다!"
베토벤과 슈베르트의 죽음은 비엔나 음악의 새로운 시대, 즉 슈트라우스 왕조가 주도하는 시대의 시작을 알렸습니다. 요한 슈트라우스 2세는 여섯 살에 처음으로 왈츠를 작곡했고, 아버지의 뒤를 이어 오케스트라의 지휘자가 된 후 그의 명성은 비엔나를 넘어 널리 퍼졌습니다. 1863년에는 모든 황실 무도회를 지휘하며 비엔나 무용 역사의 새로운 장을 열었습니다.
그렇다면 2017년 유네스코 무형문화유산으로 지정된 비엔나 왈츠는 정확히 무엇일까요? 초기 부르주아 무도회 춤 중 하나에서 시작된 비엔나 왈츠는 1815년 비엔나 의회 전까지만 해도 상류층 사회에서 부적절한 춤으로 여겨져 금지되기도 했습니다. 부르주아 계급의 부상, 순수 예술에 대한 살롱의 개방, 황실 무도회의 설립, 옛 성벽의 철거로 상징되는 비엔나의 변화로 인해 19세기 후반 오스트리아에서 급속한 산업화와 도시 확장의 시기인 그륀더자이트로 알려진 새롭고 활기찬 시대를 위한 토대가 마련되었습니다.
"도나우 왈츠"로 더 잘 알려진 그의 왈츠 "아름답고 푸른 도나우"는 오스트리아의 비공식 국가로 간주됩니다.
요한 슈트라우스 2세의 비엔나
초상화 부조가 새겨진 기념 명판은 요한 슈트라우스 2세 생가를 기념하는 기념패가 있습니다. 이곳에서 즐거운 산책을 즐겨보세요 카페 슈페를에서 비엔나 멜랑슈 커피와 "스페를 조식"으로 하루를 시작할 수 있습니다
도보로 5분만 걸어가면 전통 시장인 나슈마르크트로 도착하는데, 그 맞은편에 안 데어 빈 극장이 있습니다. 바로 이곳에서 슈트라우스 2세의 <박쥐 Die Fledermaus>가 1874년 초연되었습니다. 도시 안쪽으로 더 들어가면 슈트라우스 박물관에서 슈트라우스 가문에 대한 흥미롭고 다차원적인 전시를 만나보세요.
카를스 교회는 슈트라우스 2세가 첫 번째 부인 제티가 세상을 떠난 지 7주 만인 1878년 5월 28일에 여배우 안젤리카 디트리히와 결혼한 곳입니다. 길 건너편에 있는 비엔나 무지크페라인은 1870년 슈트라우스 형제가 개막 무도회를 지휘한 곳이며, 오늘날에는 세계적으로 유명한 빈 필하모닉의 신년 음악회가 황금 홀에서 열려, 슈트라우스 가문의 명곡들을 연주하며 새해의 시작을 알립니다.
비엔나 국립 오페라 극장은 요한 슈트라우스 2세의 유일한 오페라인 <기사 파즈만>이 1892년에 초연된 곳입니다. 조금만 우회하면 비엔나의 클래식 음악의 역사를 인터랙티브 전시로 배울 수 있는 하우스 오브 뮤직이 있는데, 여기서는 빈 필하모닉을 직접 지휘할 수 있는 가상 체험이 아주 인기입니다. 거기서부터 카른트너 거리에 나가 슈테판 대성당을 보면서 비엔나 시립 공원으로 가요. 여기엔 가장 유명한 요한 슈트라우스 2세의 황금상이 있습니다. 그가 항상 했듯이 바이올린을 연주하면서 지휘를 하는 모습이 비엔나를 상징하는 사진 명소이기도 합니다.
시립 공원 내 쿠어살론에서 요한은 종종 두 형제와 함께 콘서트를 열었어요. 오늘날에도 이곳에서 슈트라우스 2세의 콘서트를 경험할 수 있습니다. 점심을 먹으려면 같은 시립 공원에 위치한 마이어라이 인 슈타트파르크를 추천합니다. 1903년에 문을 연 노포로 당시엔 우유를 마시로 사람들이 몰려들었다고 합니다.
요한 슈트라우스 2세는 1899년 6월 3일 73세의 나이로 폐렴으로 세상을 떠났습니다. 그는 비엔나 중앙 묘지 명예 구역에서 브람스, 슈베르트, 베토벤과 함께 영원한 잠에 빠져 있습니다.
팁: 새롭게 탄생한 슈트라우스 기녑관 및 공연장인 하우스 오브 슈트라우스도 추천합니다!
슈트라우스 2세와 아내들
요한 슈트라우스 2세는 세 번 결혼했는데, 그의 아내들은 종종 그의 커리어를 관리하는 데 중요한 역할을 했습니다. 첫 번째 부인 헨리에타 "제티" 트레프츠는 가수로 그의 재정을 관리하고 여성스러운 남성으로서의 이미지를 구축하는 데 도움을 주어 그의 인기에 기여했습니다. 결혼 15년 만인 1878년 제티는 세상을 떠났고 요한은 큰 충격을 받았습니다.
불과 몇 주 후, 그는 훨씬 젊은 여배우인 안겔리카 "릴리" 디트리히와 결혼했습니다. 이 결혼 두 사람의 지위와 의견의 차이, 특히 그녀의 무분별함 때문에 4년 만에 끝이 났습니다.
그의 세 번째 부인, 아델레 도이치는 제티가 그랬던 것처럼 요한을 관리했습니다. 요한은 아델레와 결혼하기 위해 개신교로 개종했습니다. 아델레는 요한이 죽을 때까지 그에게 헌신하며 그의 재산을 세심하게 관리했습니다. 그녀는 심지어 "렉스 요한 슈트라우스"로 알려진 그의 작품에 대한 저작권 보호 연장을 확보하기도 했습니다.
요한 슈트라우스 2세는 이렇게 세 번 결혼했지만, 결국 자녀는 낳지 않았습니다.
가장 유명한 작품들
아름답고 푸른 도나우: 1867년 2월 15일 비엔나의 디아나 바드에서 초연된, 아마도 세계에서도 가장 유명한 왈츠입니다.
비엔나 숲의 이야기: 비엔나에 대한 사랑의 선언인 이 작품은 "컨트리 스타일의 왈츠"의 최고봉으로 꼽힙니다. 1868년 6월 19일 비엔나 시민 정원에서 슈트라우스 2세의 지휘 아래 초연되었습니다.
비엔나 블러드 왈츠: 지젤라 루이스 마리아와 바이에른의 레오폴트와의 약혼을 위해 작곡된 이 곡은 1873년 4월 22일 빈 필하모닉 오케스트라의 연주로 초연되었습니다.
트리치-트라치 폴카: 1858년에 작곡된 이 경쾌한 폴카는 비엔나 타블로이드에 실린 가십에 대한 요한 슈트라우스 2세의 반응이었습니다.
박취: 아내 제티 트레프츠가 설득하지 않았다면 슈트라우스 2세가 오페레타 장르에 도전할 수 있었을까요? 1874년 초연은 큰 성공을 거두었습니다.
황제 왈츠: 1889년 10월 19일 쾨니히스바우 콘서트홀 개관을 위해 작곡했습니다. 원래 제목은 손에 손잡고였다가 나중에 변경되었습니다.