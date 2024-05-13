요한 슈트라우스 2세

요한 슈트라우스의 활기찬 선율은 한때 비엔나 사람들의 걱정을 잊게 해줬습니다.

요람의 왈츠

"이제 요한이라는 개자식도 왈츠를 작곡하고 싶어 한다!" 요한 슈트라우스 1세(아버지)의 이 악명 높은 말은 그의 좌절감을 반영한 말입니다. 오늘날 사람들은 왈츠를 생각할 때 요한과 안나 슈트라우스 사이에서 6남매 중 장남으로 1825년 10월 25일에 태어난 그의 아들 요한 슈트라우스 2세를 떠올리곤 합니다. 하지만 세계적으로 유명한 무용 작곡가이자 지휘자였던 요한 1세는 '샤니'(요한의 별명)가 자신의 뒤를 따르는 것을 원하지 않았습니다. 결국 요한 1세는 왈츠의 왕으로 군림하고 있었으니까요! 그는 심지어 1844년 10월 15일 쇤브룬 궁전 근처의 돔마이어 카지노에서 아들의 데뷔를 막으려 했지만 헛수고였습니다.

"머리부터 발끝까지 전기가 통한다... 그는 갈바닉 배터리처럼 불꽃을 뿜어내며 무대를 지배한다."라고 한 평론가는 아직 19세도 되지 않은 이 젊은 작곡가에 대해 열광했습니다. "아버지가 자신의 재능을 아들에게 물려주는 경우는 드물지만, 슈트라우스의 아들의 경우는 정말 왈츠를 위해 태어났다고 말할 수 있습니다!"

베토벤과 슈베르트의 죽음은 비엔나 음악의 새로운 시대, 즉 슈트라우스 왕조가 주도하는 시대의 시작을 알렸습니다. 요한 슈트라우스 2세는 여섯 살에 처음으로 왈츠를 작곡했고, 아버지의 뒤를 이어 오케스트라의 지휘자가 된 후 그의 명성은 비엔나를 넘어 널리 퍼졌습니다. 1863년에는 모든 황실 무도회를 지휘하며 비엔나 무용 역사의 새로운 장을 열었습니다.

그렇다면 2017년 유네스코 무형문화유산으로 지정된 비엔나 왈츠는 정확히 무엇일까요? 초기 부르주아 무도회 춤 중 하나에서 시작된 비엔나 왈츠는 1815년 비엔나 의회 전까지만 해도 상류층 사회에서 부적절한 춤으로 여겨져 금지되기도 했습니다. 부르주아 계급의 부상, 순수 예술에 대한 살롱의 개방, 황실 무도회의 설립, 옛 성벽의 철거로 상징되는 비엔나의 변화로 인해 19세기 후반 오스트리아에서 급속한 산업화와 도시 확장의 시기인 그륀더자이트로 알려진 새롭고 활기찬 시대를 위한 토대가 마련되었습니다.