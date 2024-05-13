오버외스터라이히의 여름

린츠의 예상치 못한 예술과 문화, 잘츠캄머구트 지역의 맑은 호수와 산이 어우러진 오버외스터라이히는 순수한 여름의 즐거움을 선사합니다.

뮐피어텔 (Mühlviertel) 지역의 화강암 언덕은 거칠고 투박하면서도 광활한 자연경관과 조화를 이루며 독특한 매력을 발산합니다. 황실 시대의 향수를 간직한 동시에 최첨단 예술의 중심지로 자리 잡은 잘츠캄머구트 (Salzkammergut) 호수 지구는, 그 특별한 문화적 가치를 인정받아 2024년 유럽 문화 수도로 선정되었습니다.

한편, 주도(州都) 린츠 (Linz)는 산업과 예술이 공존하는 도시입니다. 강철 산업의 중심지이면서도, ‘미래의 박물관’이라 불리는 아르스 엘렉트로니카 센터 (Ars Electronica Center)를 품고 있어 혁신과 창의성이 넘치는 곳입니다.

이처럼 상반된 요소들이 조화를 이루는 오버외스터라이히 (Oberösterreich)는 끊임없이 새로운 경험을 선사하는 여행지입니다. 지금, 그 대조 속에서 빛나는 특별한 순간을 만나보세요.