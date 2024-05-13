White castle on peninsula in turquoise Traunsee lake, yacht harbor on right, village in background.
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오버외스터라이히의 여름
그림 같은 호숫가, 유서 깊은 마을, 경외감을 자아내는 산들

오버외스터라이히의 겨울
린츠의 예상치 못한 예술과 문화, 잘츠캄머구트 지역의 맑은 호수와 산이 어우러진 오버외스터라이히는 순수한 여름의 즐거움을 선사합니다.

뮐피어텔 (Mühlviertel) 지역의 화강암 언덕은 거칠고 투박하면서도 광활한 자연경관과 조화를 이루며 독특한 매력을 발산합니다. 황실 시대의 향수를 간직한 동시에 최첨단 예술의 중심지로 자리 잡은 잘츠캄머구트 (Salzkammergut) 호수 지구는, 그 특별한 문화적 가치를 인정받아 2024년 유럽 문화 수도로 선정되었습니다.

한편, 주도(州都) 린츠 (Linz)는 산업과 예술이 공존하는 도시입니다. 강철 산업의 중심지이면서도, ‘미래의 박물관’이라 불리는 아르스 엘렉트로니카 센터 (Ars Electronica Center)를 품고 있어 혁신과 창의성이 넘치는 곳입니다.

이처럼 상반된 요소들이 조화를 이루는 오버외스터라이히 (Oberösterreich)는 끊임없이 새로운 경험을 선사하는 여행지입니다. 지금, 그 대조 속에서 빛나는 특별한 순간을 만나보세요.

한눈에 보는 오버외스터라이히
주도:린츠(Linz)
면적:11,982 km²
인구:약 153만 명 (2024년)
수영 가능한 호수:70곳
가장 깊은 호수:트룬제 호수, 191m
자연 공원:4곳

오버외스터라이히 비지터 카드
비지터 카드를 받아 케이블카를 무료로 이용하고, 주요 관광지를 할인된 가격에 방문하세요. 또한, 호수 및 강 크루즈 이용 시 다양한 할인 혜택을 누릴 수 있습니다.

오버외스터라이히의 이벤트

다양한 행사를 행사 일정에서 찾아보세요.

오버외스터라이히의 여름 풍경

주요 하이라이트

잘츠캄머구트 지역: 그림처럼 완벽한 여름 휴양지

린츠: 미래의 도시

2024년 유럽 문화 수도

도나우 강을 따라 걷는 도나우슈타이그 하이킹

고자우 호수

독특한 맥주 체험

오스트리아에서 가장 긴 비아 페라타

오버외스터라이히의 액티비티

오버외스터라이히의 명소

가장 아름다운 지역

잘츠캄머구트 지역

오스트리아의 호수 지구

Salzkammergut

아테제-아터가우 지역

클림트가 사랑한 휴양지

Attersee-Attergau

몬트제-이르제 지역

잘츠캄머구트에서 가장 따뜻한 호수에서 수영하기

Mondsee-Irrsee

트라운제-알름탈 지역

오스트리아에서 가장 깊은 호수와 아름다운 알프탈 계곡

Traunsee-Almtal

할슈타트

세계에서 가장 인기 있는 사진 명소 중 하나

Hallstatt

볼프강제 호수

숲과 초원, 산에 둘러싸인 고요한 호수

Wolfgangsee

뮐피어텔 지역

자전거나 말을 타고 탐험하기에 가장 좋은 오스트리아의 푸른 구릉 고원지대

Mühlviertel

오버외스터라이히 알프스

칼크알펜 국립공원부터 피른-프릴 산맥까지 자연 애호가들을 위한 지역

더 보기

도나우 강 지역

오스트리아에서 가장 유명한 강을 따라 하이킹, 자전거 타기, 멋진 경치 즐기기

Donau

가장 아름다운 도시와 장소

엔스

오스트리아에서 가장 오래된 도시

Enns

슈타이어

두 개의 강, 하나의 인상적인 구시가지

Steyr

벨스

레더러 탑과 아름답게 장식된 타운 하우스 방문하기

Wels

그문덴

제국의 역사가 깃든 온천 마을

Gmunden
모든 것에는 계절이 있습니다

오버외스터라이히의 전통 민속 행사

  • 잘츠캄머구트 (Salzkammergut) 지역의 그림같은 마을, 그문덴 (Gmunden)에서는 사순절 넷째 주일, 일명 "리프슈타트 (Liebstatt)" 일요일에 서로에게 진저브레드 하트 쿠키를 선물하는 전통이 있습니다. 이 따뜻한 풍습은 1641년부터 이어져 내려오고 있습니다.

  • 매년 1월 5일, 잘츠캄머구트 전역에서는 "글뢰클러 (Glöckler)" 퍼레이드가 열립니다. 참가자들은 빛나는 장식을 머리에 이고 행진하며, 화려한 "쇤페르히텐 (Schönperchten)" 복장을 한 사람들이 악령을 쫓아내는 의식을 펼칩니다.

  • 에벤제 (Ebensee)에서는 1604년부터 "파싱(Fasching, 카니발)"이 열리고 있으며, 매년 2월 말 화려한 퍼레이드와 함께 축제의 절정을 맞이합니다.

  • 늦여름이 되면, 알프스 고산지대에서 방목되던 소들이 화려하게 장식된 모습으로 마을로 돌아오고, 이를 기념하는 전통적인 지역 축제가 열립니다.

  • 오버외스터라이히 곳곳에서 열리는 크리스마스 마켓은 따뜻하고 아늑한 분위기로 명성을 얻으며, 방문객들에게 잊지 못할 겨울의 낭만을 선사합니다.

유명 인물

안톤 브루크너

오버외스터라이히에서 태어난 브루크너는 린츠에서 주로 활동했습니다.

더 보기
황제의 여름 휴양지

바트 이슬

바트 이슐 (Bad Ischl)은 오스트리아 황실, 특히 황제 프란츠-요제프 1세 (Franz Joseph I)와 황후 엘리자베트 (Elisabeth, 애칭 "시시(Sisi)")가 자주 여름을 보냈던 곳입니다.

오늘날 이곳에서는 가이드 투어를 통해 황실 별장 카이저빌라 (Kaiservilla)를 둘러볼 수 있으며, 황후 엘리자베트가 특히 사랑한 마르모르슐레슬 (Marmorschlössl, 대리석 성)도 방문할 수도 있습니다.

황제의 여름 별장 탐험하기

특별한 숙소

Spa Resort Geinberg

Bergergut in the Mühlviertel region

Farm holidays in Upper Austria

Nationalpark Kalkalpen

칼크알펜 국립공원

오버외스터라이히에 위치한 칼크알펜("석회암 알프스") 국립공원 은 특히 생태적 다양성과 지속가능성이 돋보이는 지역으로 잘 알려져 있습니다.

  • 이 국립공원은 오스트리아 최대 규모의 '폐쇄형 숲' 지역 중 하나로, 자연을 방해하는 공공 도로가 전혀 없습니다. 오직 숲의 보존과 관리에 필요한 임도만이 조성되어 있어, 손길이 닿지 않은 원시림의 모습을 간직하고 있습니다.

  • 공원 내에는 200km 이상의 청정 하천800개가 넘는 수정같이 맑은 산속 샘물이 흘러가며, 자연 그대로의 모습을 유지하고 있습니다.

  • 면적의 5분의 4가 숲으로 덮여 있습니다.

  • 수많은 동물 종 중에서도 국립공원의 숲에는 오스트리아 알프스에서 유일하게 스라소니가 서식하고 있습니다.

가이드가 안내하는 투어
독특한 건축물

"피어칸트호프" 농가

오버외스터라이히에는 "피어칸트호프 (Vierkanthof)"라 불리는 독특한 농가가 자리하고 있습니다. 이 이름은 직역하면 네 면이 둘러싸인 농가라는 뜻입니다.

이 건물들은 사암, 석회암, 화강암 등 다양한 재료로 지어졌으며, 크기가 크고 거의 요새와 같은 형태를 띠고 있습니다. 전체적으로 직사각형 구조를 가지며, 중앙에는 중정 (courtyard)이 위치해 있습니다.

또한, 벽 두께가 최대 1미터에 이르러 겨울에는 내부를 따뜻하게, 여름에는 시원하게 유지하는 역할을 합니다.

자주 묻는 질문

어퍼 오스트리아 연방 주는 유명한 곳입니다:

  • 잘츠캄머구트 (Salzkammergut) 지역의 수정처럼 맑은 호수(아터제 (Attersee), 트라운제 (Traunsee), 몬트제 (Mondsee), 이르제 (Irrsee), 볼프강제 (Wolfgangsee), 할슈테터제 (Hallstätter See))와 웅장한 산맥(호허 다흐슈타인 (Hoher Dachstein, 2,995m), 토어슈타인 (Torstein, 2,948m), 그로서 프리엘 (Großer Priel, 2,523m), 트라운슈타인 (Traunstein, 1,691m), 호허 노크 (Hoher Nock, 1,961m), 샤프베르크 (Schafberg, 1,783m))

  • 유럽 문화 수도로 선정된 잘츠캄머구트와 그 중심 도시인 바트 이슐 (Bad Ischl)

  • 도나우 강변에 자리한 주도 린츠 (Linz)와 이곳을 대표하는 전통 디저트 린처 토르테 (Linzer Torte)

  • 완만한 구릉지대가 펼쳐진 뮐피어텔 (Mühlviertel) 지역

  • 50개의 양조장과 100가지 종류의 맥주

이 지역의 이전 명칭은 "Österreich ob der Enns"("엔스 강 위쪽의 오스트리아")였으며, 시간이 지나면서 "Oberösterreich"(오버외스터라이히, 즉 상오스트리아)로 변화하였습니다.

  • 오버외스터라이히 (Oberösterreich) 남부에는 잘츠캄머구트 (Salzkammergut) 지역의 산과 호수가 자리하고 있으며, 이곳은 종종 "오스트리아의 호수 지구"라고 불립니다.

  • 남동쪽, 피른-프리엘 (Pyhrn-Priel) 및 칼크알펜 국립공원 (Kalkalpen National Park) 주변 지역은 울창한 산악 능선으로 유명합니다.

도나우 (Donau) 계곡은 서쪽에서 동쪽으로 주 전체를 가로지르며 흐르고 있으며, 주도 린츠 (Linz)가 그 중심에 위치해 있습니다.

북쪽에는 뮐피어텔 (Mühlviertel) 지역의 구릉지대가 펼쳐져 있습니다.

주도인 린츠(Linz)는 현대 미술, 미래지향적인 기술, 자연 속 경험을 찾는 사람들에게 적합한 장소입니다.

린츠의 주요 관광지로는 아르스 엘렉트로니카 센터(Ars Electronica Center), 렌토스 미술관(Lentos Museum), 린츠 성 박물관(Linz Castle Museum), 린츠의 뵈슬링베르크 언덕(Pöstlingberg hill)이 있습니다.

그 외 지역은 바트 이슐(Bad Ischl)과 잘츠캄머구트(Salzkammergut), 그리고 주 내의 수도원들(성 플로리안(St. Florian), 슈래글(Schlägl), 슐리어바흐(Schlierbach))이 있습니다.

오버외스터라이히에서 가장 높은 산은 호에 다흐슈타인 (Hohe Dachstein, 2,995m)으로, 다흐슈타인 산맥 내에서 가장 높은 봉우리입니다.

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