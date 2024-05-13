Introduction
뮐피어텔 (Mühlviertel) 지역의 화강암 언덕은 거칠고 투박하면서도 광활한 자연경관과 조화를 이루며 독특한 매력을 발산합니다. 황실 시대의 향수를 간직한 동시에 최첨단 예술의 중심지로 자리 잡은 잘츠캄머구트 (Salzkammergut) 호수 지구는, 그 특별한 문화적 가치를 인정받아 2024년 유럽 문화 수도로 선정되었습니다.
한편, 주도(州都) 린츠 (Linz)는 산업과 예술이 공존하는 도시입니다. 강철 산업의 중심지이면서도, ‘미래의 박물관’이라 불리는 아르스 엘렉트로니카 센터 (Ars Electronica Center)를 품고 있어 혁신과 창의성이 넘치는 곳입니다.
이처럼 상반된 요소들이 조화를 이루는 오버외스터라이히 (Oberösterreich)는 끊임없이 새로운 경험을 선사하는 여행지입니다. 지금, 그 대조 속에서 빛나는 특별한 순간을 만나보세요.
오버외스터라이히 비지터 카드
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오버외스터라이히의 여름 풍경
주요 하이라이트
오버외스터라이히의 액티비티
가장 아름다운 지역
가장 아름다운 도시와 장소
오버외스터라이히의 전통 민속 행사
잘츠캄머구트 (Salzkammergut) 지역의 그림같은 마을, 그문덴 (Gmunden)에서는 사순절 넷째 주일, 일명 "리프슈타트 (Liebstatt)" 일요일에 서로에게 진저브레드 하트 쿠키를 선물하는 전통이 있습니다. 이 따뜻한 풍습은 1641년부터 이어져 내려오고 있습니다.
매년 1월 5일, 잘츠캄머구트 전역에서는 "글뢰클러 (Glöckler)" 퍼레이드가 열립니다. 참가자들은 빛나는 장식을 머리에 이고 행진하며, 화려한 "쇤페르히텐 (Schönperchten)" 복장을 한 사람들이 악령을 쫓아내는 의식을 펼칩니다.
에벤제 (Ebensee)에서는 1604년부터 "파싱(Fasching, 카니발)"이 열리고 있으며, 매년 2월 말 화려한 퍼레이드와 함께 축제의 절정을 맞이합니다.
늦여름이 되면, 알프스 고산지대에서 방목되던 소들이 화려하게 장식된 모습으로 마을로 돌아오고, 이를 기념하는 전통적인 지역 축제가 열립니다.
오버외스터라이히 곳곳에서 열리는 크리스마스 마켓은 따뜻하고 아늑한 분위기로 명성을 얻으며, 방문객들에게 잊지 못할 겨울의 낭만을 선사합니다.
유명 인물
바트 이슬
바트 이슐 (Bad Ischl)은 오스트리아 황실, 특히 황제 프란츠-요제프 1세 (Franz Joseph I)와 황후 엘리자베트 (Elisabeth, 애칭 "시시(Sisi)")가 자주 여름을 보냈던 곳입니다.
오늘날 이곳에서는 가이드 투어를 통해 황실 별장 카이저빌라 (Kaiservilla)를 둘러볼 수 있으며, 황후 엘리자베트가 특히 사랑한 마르모르슐레슬 (Marmorschlössl, 대리석 성)도 방문할 수도 있습니다.
특별한 숙소
칼크알펜 국립공원
오버외스터라이히에 위치한 칼크알펜("석회암 알프스") 국립공원 은 특히 생태적 다양성과 지속가능성이 돋보이는 지역으로 잘 알려져 있습니다.
이 국립공원은 오스트리아 최대 규모의 '폐쇄형 숲' 지역 중 하나로, 자연을 방해하는 공공 도로가 전혀 없습니다. 오직 숲의 보존과 관리에 필요한 임도만이 조성되어 있어, 손길이 닿지 않은 원시림의 모습을 간직하고 있습니다.
공원 내에는 200km 이상의 청정 하천과 800개가 넘는 수정같이 맑은 산속 샘물이 흘러가며, 자연 그대로의 모습을 유지하고 있습니다.
면적의 5분의 4가 숲으로 덮여 있습니다.
수많은 동물 종 중에서도 국립공원의 숲에는 오스트리아 알프스에서 유일하게 스라소니가 서식하고 있습니다.
"피어칸트호프" 농가
오버외스터라이히에는 "피어칸트호프 (Vierkanthof)"라 불리는 독특한 농가가 자리하고 있습니다. 이 이름은 직역하면 네 면이 둘러싸인 농가라는 뜻입니다.
이 건물들은 사암, 석회암, 화강암 등 다양한 재료로 지어졌으며, 크기가 크고 거의 요새와 같은 형태를 띠고 있습니다. 전체적으로 직사각형 구조를 가지며, 중앙에는 중정 (courtyard)이 위치해 있습니다.
또한, 벽 두께가 최대 1미터에 이르러 겨울에는 내부를 따뜻하게, 여름에는 시원하게 유지하는 역할을 합니다.