잘츠부르거란트의 여름
알프스 초원, 호수, 폭포 사이에서 지내는 여름 휴가
Introduction
잘츠부르거란트에서의 여름 휴가란, 바로 호숫가에서 가볍고 시원한 하루를 보내는 느낌과, 산속 오두막에서 맛있는 간식을 즐기는 순간과, 사랑하는 사람들과 함께 시골에서 피크닉을 하는 것입니다. 잘츠부르거란트에서는 자연이 중심이 됩니다. 이곳에서는 여름이 알름좀머(Almsommer), 측 목초지의 여름이라는 특별한 이름을 가지고 있는데요, 액티비티와 스포츠, 그리고 자연을 만끽하는 시간으로 가득한 순수한 알프스 라이프스타일을 말합니다! 잘츠부르거란트 사람들은 신선한 공기 속에서 모든 종류의 야외 활동을 사랑합니다. 그런 활동을 즐기지 않을 수 있을까요? 풍부한 호수, 숲, 산, 알프스 초원이 펼쳐져 있으니 말입니다.
예를 들어, 호에 타우에른 국립공원을 들 수 있습니다. 오스트리아 최대의 국립공원인 이곳은 생물 다양성, 알프스 풍경, 그리고 폭포로 유명합니다. 잘츠부르크 호수 지역(Salzburger Seenland)은 맑고 투명한 호수들로 사랑받고 있으며, 잘츠캄머구트(Salzkammergut)는 거의 200년 동안 그림처럼 아름다운 여름 휴양지로 명성을 이어오고 있습니다.
게스트 모빌리티 티켓 (Guest Mobility Ticket)
2025년 5월 1일부터 잘츠부르거란트 지역에 숙박하는 관광객은 지역 내 모든 대중교통을 무료로 이용할 수 있는 '게스트 모빌리티 티켓'을 받게 됩니다. 이 티켓은 시내버스, S반, 지역 및 장거리 열차, 셔틀 서비스 등 다양한 교통수단을 포함하며, 증기 기관차, 특별 열차, 야간 버스는 제외됩니다. 숙박 시 체크인 또는 사전 체크인 시 디지털 또는 종이 티켓이 제공됩니다.
이 프로그램은 숙박세와 연계된 ‘모빌리티 요금’으로 운영됩니다. 현재 15세 이상 숙박객 1인당 1박에 0.50유로가 부과되며, 2027년 5월 1일부터 1.10유로로 인상되어 프로그램의 장기적인 지속 가능성을 지원할 예정입니다. 이 프로그램은 지속 가능한 관광과 교통 체증 완화를 목표로 하고 있습니다.
잘츠부르거란트 카드(SalzburgerLand Card)
잘츠부르거란트와 잘츠부르크 시에서 많은 혜택이 제공되는 여름 휴가를 위한 올인클루시브 카드입니다. 지역 내 약 180개의 다양한 체험과 명소에 무료로 입장할 수 있고, 6일 또는 12일 동안 유효합니다. 많은 혜택을 여러 번 이용할 수 있으며, 온천, 케이블카, 그리고 몇몇 다른 명소는 6일 또는 12일 동안 한 번만 이용할 수 있습니다.
잘츠부르거란트의 여름 풍경
주요 하이라이트
호에 타우에른 국립공원
The largest national park in the entire Alps exceeds even the boldest expectations: The protected region boasts over 250 peaks above 3,000 metres and 342 glaciers in pristine nature. At its heart is the Großglockner. Standing at 3,798 metres, it is Austria’s highest mountain, towering over the massif. The famous Großglockner High Alpine Road offers a thrilling, winding drive up to Austria’s highest viewing platform.
The homeland of eagles, ibex, and marmots can also be explored with national park rangers out in the wild. And the National Park Museum in Mittersill creatively showcases the park’s highlights under one roof.
알프스 전체에서 가장 큰 국립공원은 가장 대담한 기대조차 뛰어넘습니다. 이 보호 지역은 3,000미터 이상 높이의 250개 이상의 봉우리와 342개의 빙하를 자랑하며, 순수한 자연을 품고 있습니다. 그 중심에는 그로스글로크너(Großglockner)가 있습니다. 3,798미터의 높이를 자랑하는 그로스글로크너는 오스트리아에서 가장 높은 산으로, 이 산맥을 압도하며 우뚝 서 있습니다. 유명한 그로스글로크너 알프스 고산 도로(Großglockner Hochalpenstraße)는 오스트리아에서 가장 높은 전망대까지 흥미진진하고 구불구불한 드라이브를 제공합니다.
독수리, 아이벡스, 그리고 마멋의 고향인 이 지역은 국립공원 레인저들과 함께 야생에서 탐험할 수도 있습니다. 또한, 미터질(Mittersill) 국립공원 박물관은 공원의 하이라이트를 한곳에 창의적으로 전시하고 있습니다.
가장 아름다운 지역
가장 아름다운 도시와 장소
모차르트의 도시, 잘츠부르크
잘츠부르크는 세계에서 가장 유명한 문화 도시 중 하나입니다. 성곽, 대성당, 그리고 다양한 명소가 어우러진 매혹적인 바로크 도시로, 최고 수준의 문화가 펼쳐지는 무대입니다.
할라인 소금 광산
할라인(Hallein) 근처 듀른베르크(Dürrnberg)의 소금층은 기원전 6세기경 켈트족이 이곳에 정착하게 만든 주요 요인이었습니다. 그러나 "잘츠부르크", 즉 소금의 성곽이라는 이름은 755년경에 처음 기록되었습니다. 1190년부터 시작된 번성한 소금 무역은 잘츠부르크 대주교들에게 부와 권력을 가져다주었으며, 이탈리아 건축에서 영감을 받은 바로크 건축물들이 오늘날까지 그 흔적을 남기고 있습니다. 소금은 잘자흐(Salzach) 강을 통해 가장 중요한 교통로로 운반되었습니다.
하지만 1816년에 이 지역이 합스부르크 제국에 속하게 되면서 소금 무역은 끝을 맞이하게 되었습니다. 합스부르크 가문은 할슈타트(Hallstatt)와 바트 이슐(Bad Ischl)의 소금 광산을 선호했기 때문입니다. 결국 잘츠부르거란트의 할라인 소금 광산은 1989년에 문을 닫았지만, 오늘날 방문객들은 여전히 인상적인 가이드 투어를 통해 소금 광산의 역사를 체험할 수 있습니다.
특별 이벤트
UCI 마운틴 바이크 월드 시리즈
2010년부터 에픽 바이크파크 레오강(Epic Bikepark Leogang)은 UCI 마운틴 바이크 월드컵 경기 장소로, 크로스컨트리, 다운힐, 엔듀로 종목의 경기가 열리고 있습니다.
유명 인물
특별한 숙소
알프스 농업은 왜 중요한가요?
알프스 농업은 문화 경관을 보존하고, 관리된 알프스 초지가 눈사태와 토사 붕괴로부터 계곡을 보호하는 데 중요한 역할을 합니다.
알프스 농업은 과잉 성장을 방지하고, 이는 생물 다양성을 촉진합니다.
알프스 초지에서는 평방미터당 최대 70가지의 다양한 약초가 자라날 수 있습니다(반면, 계곡에서는 평균 7가지 정도만 자랍니다). 이러한 생물 다양성은 자연에 매우 중요합니다.
알프스 농부들과 방목자들은 소, 양, 염소로부터 귀한 유제품을 생산합니다.
알프스 초지는 아름다운 산악 풍경 속에서 에너지를 재충전할 수 있는 휴식처를 제공하며, 단순함과 진정성을 상징합니다.