Woman in dirndl holding wildflower bouquet on blooming mountain meadow, coniferous forest in background.
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잘츠부르거란트의 여름
알프스 초원, 호수, 폭포 사이에서 지내는 여름 휴가

맑고 투명한 호수와 폭포, 알프스 초원과 숲, 그리고 매력적인 산악 풍경이 어우러진 잘츠부르거란트는 자연과 하나가 된 듯한, 가볍고 여유로운 느낌을 선사합니다.

잘츠부르거란트에서의 여름 휴가란, 바로 호숫가에서 가볍고 시원한 하루를 보내는 느낌과, 산속 오두막에서 맛있는 간식을 즐기는 순간과, 사랑하는 사람들과 함께 시골에서 피크닉을 하는 것입니다. 잘츠부르거란트에서는 자연이 중심이 됩니다. 이곳에서는 여름이 알름좀머(Almsommer), 측 목초지의 여름이라는 특별한 이름을 가지고 있는데요, 액티비티와 스포츠, 그리고 자연을 만끽하는 시간으로 가득한 순수한 알프스 라이프스타일을 말합니다! 잘츠부르거란트 사람들은 신선한 공기 속에서 모든 종류의 야외 활동을 사랑합니다. 그런 활동을 즐기지 않을 수 있을까요? 풍부한 호수, 숲, 산, 알프스 초원이 펼쳐져 있으니 말입니다.

예를 들어, 호에 타우에른 국립공원을 들 수 있습니다. 오스트리아 최대의 국립공원인 이곳은 생물 다양성, 알프스 풍경, 그리고 폭포로 유명합니다. 잘츠부르크 호수 지역(Salzburger Seenland)은 맑고 투명한 호수들로 사랑받고 있으며, 잘츠캄머구트(Salzkammergut)는 거의 200년 동안 그림처럼 아름다운 여름 휴양지로 명성을 이어오고 있습니다.

한눈에 보는 잘츠부르거란트
주도:잘츠부르크
면적:7.156 km²
인구:약 571,500 (2024년)
숲의 비율:51,9%
가장 높은 산:그로스페네디거 (Großvenediger, 3,674m)
국립공원:호에 타우에른 (Hohe Tauern)
자연공원:3곳
스파:6곳

게스트 모빌리티 티켓 (Guest Mobility Ticket)

2025년 5월 1일부터 잘츠부르거란트 지역에 숙박하는 관광객은 지역 내 모든 대중교통을 무료로 이용할 수 있는 '게스트 모빌리티 티켓'을 받게 됩니다. 이 티켓은 시내버스, S반, 지역 및 장거리 열차, 셔틀 서비스 등 다양한 교통수단을 포함하며, 증기 기관차, 특별 열차, 야간 버스는 제외됩니다. 숙박 시 체크인 또는 사전 체크인 시 디지털 또는 종이 티켓이 제공됩니다.

이 프로그램은 숙박세와 연계된 ‘모빌리티 요금’으로 운영됩니다. 현재 15세 이상 숙박객 1인당 1박에 0.50유로가 부과되며, 2027년 5월 1일부터 1.10유로로 인상되어 프로그램의 장기적인 지속 가능성을 지원할 예정입니다. 이 프로그램은 지속 가능한 관광과 교통 체증 완화를 목표로 하고 있습니다.

잘츠부르거란트 카드(SalzburgerLand Card)
잘츠부르거란트와 잘츠부르크 시에서 많은 혜택이 제공되는 여름 휴가를 위한 올인클루시브 카드입니다. 지역 내 약 180개의 다양한 체험과 명소에 무료로 입장할 수 있고, 6일 또는 12일 동안 유효합니다. 많은 혜택을 여러 번 이용할 수 있으며, 온천, 케이블카, 그리고 몇몇 다른 명소는 6일 또는 12일 동안 한 번만 이용할 수 있습니다.

잘츠부르거란트의 이벤트
전통과 현대의 하이라이트를 모두 즐길 수 있는 다양한 행사를 행사 일정에서 찾아보세요.

잘츠부르거란트의 여름 풍경

주요 하이라이트

호에 타우에른 국립공원: 가장 큰 보호된 알프스 지역

잘츠부르크 호수 지역(Salzburger Seenland): 초원과 숲 사이에 위치한 네 개의 호수

알프스의 여름: 알프스 자연 체험

자연 명소: 폭포, 계곡, 환상적인 전망

룽가우 (Lungau): 전통적이면서도 고요하고, 동시에 상쾌하게 활기찬 곳

알프스 요리: 최고의 지역 재료로 담은 열정

잘츠캄머구트 (Salzkammergut): 여름 휴양을 위한 그림 같은 은신처

잘츠부르거란트의 액티비티

잘츠부르거란트의 보호된 자연

호에 타우에른 국립공원

The largest national park in the entire Alps exceeds even the boldest expectations: The protected region boasts over 250 peaks above 3,000 metres and 342 glaciers in pristine nature. At its heart is the Großglockner. Standing at 3,798 metres, it is Austria’s highest mountain, towering over the massif. The famous Großglockner High Alpine Road offers a thrilling, winding drive up to Austria’s highest viewing platform.

The homeland of eagles, ibex, and marmots can also be explored with national park rangers out in the wild. And the National Park Museum in Mittersill creatively showcases the park’s highlights under one roof.

알프스 전체에서 가장 큰 국립공원은 가장 대담한 기대조차 뛰어넘습니다. 이 보호 지역은 3,000미터 이상 높이의 250개 이상의 봉우리와 342개의 빙하를 자랑하며, 순수한 자연을 품고 있습니다. 그 중심에는 그로스글로크너(Großglockner)가 있습니다. 3,798미터의 높이를 자랑하는 그로스글로크너는 오스트리아에서 가장 높은 산으로, 이 산맥을 압도하며 우뚝 서 있습니다. 유명한 그로스글로크너 알프스 고산 도로(Großglockner Hochalpenstraße)는 오스트리아에서 가장 높은 전망대까지 흥미진진하고 구불구불한 드라이브를 제공합니다.

독수리, 아이벡스, 그리고 마멋의 고향인 이 지역은 국립공원 레인저들과 함께 야생에서 탐험할 수도 있습니다. 또한, 미터질(Mittersill) 국립공원 박물관은 공원의 하이라이트를 한곳에 창의적으로 전시하고 있습니다.

Nationalpark Hohe Tauern

잘츠부르거란트의 명소

가장 아름다운 지역

룽가우

해발 1,000미터에서 시작해, 봉우리와 알프스 초원, 산악 호수들이 도보나 자전거로 자연을 만끽하는 경험이 됩니다.

Lungau

호흐퀴니히

해발 2,181미터에 위치한 이 산은 하이킹, 자전거 타기, 그리고 알프스 오두막에서의 휴식 등 다양한 활동에 이상적인 장소입니다.

Hochkönig

가슈타인 계곡

디자이너, 요가 애호가, 미식가들이 모이는 특별한 알프스 매력을 지닌 만남의 장소.

Gastein Valley

오버타우에른

해발 2,500미터에서 펼쳐지는 환상적인 전망과 함께 신선한 산 공기를 만끽하세요.

Obertauern

텐넨가우

알프스 오스터호른 그룹과 텐넨게르비게(카르스트 산맥) 사이에서 하이킹하기.

Tennengau

그로스아를 계곡

알프스 오두막까지 하이킹과 산악 자전거 타기, 또는 계곡에 위치한 야외 수영장과 박물관 방문까지.

Grossarl Valley

가장 아름다운 도시와 장소

모차르트의 도시, 잘츠부르크

잘츠부르크는 세계에서 가장 유명한 문화 도시 중 하나입니다. 성곽, 대성당, 그리고 다양한 명소가 어우러진 매혹적인 바로크 도시로, 최고 수준의 문화가 펼쳐지는 무대입니다.

Salzburg

장크트 길긴

볼프강제 호수에 위치한 모차르트 마을로 알려진 이 그림 같은 마을은 스포츠, 문화, 자연을 모두 제공합니다. 낭만적인 자연의 낙원입니다.

St. Gilgen on Lake Wolfgangsee

잘바흐-힌터글렘

여름에는 산악 자전거 타기, 겨울에는 스키: 이곳에서는 활동적인 휴가가 주를 이룹니다. 그도 그럴 것이, 가장 인상적인 산과 봉우리들이 바로 이곳에 있습니다.

Saalbach-Hinterglemm

첼 암 제-카프룬

빙하, 산, 호수: 이 멋진 조합은 다시 한 번 잘츠부르거란트의 전형적인 매력을 보여줍니다.

Zell am See-Kaprun

잘펠덴-레오강

야외 활동, 다양한 이벤트, 문화적 하이라이트, 그리고 물론 인상적인 산악 세계로 유명한 곳입니다.

Saalfelden-Leogang

마우테른도르프

룽가우에 위치한 작은 전통적인 마을로, 호에 타우에른 산맥에 둘러싸여 있으며 고요하고 평화로운 분위기를 자랑합니다.

Mauterndorf

바트 가슈타인

역사적인 온천 도시로, 온천수와 벨 에포크 시대의 건축물, 그리고 인상적인 산악 경관을 자랑하는 곳입니다.

Bad Gastein

바그라인-클라인아를

물, 산, 자연, 다양한 활동이 어우러진 곳으로, 지속 가능성의 가치를 중시하는 매력을 지닌 곳입니다.

Wagrain-Kleinarl

마리아 알름

여름과 겨울 모두 완벽한 전원적인 마을로, 호흐쾨니히 산맥(Hochkönig)으로 바로 연결되는 접근성을 자랑합니다.

Maria Alm
2,600년의 소금 역사를 오감으로 체험하세요!

할라인 소금 광산

할라인(Hallein) 근처 듀른베르크(Dürrnberg)의 소금층은 기원전 6세기경 켈트족이 이곳에 정착하게 만든 주요 요인이었습니다. 그러나 "잘츠부르크", 즉 소금의 성곽이라는 이름은 755년경에 처음 기록되었습니다. 1190년부터 시작된 번성한 소금 무역은 잘츠부르크 대주교들에게 부와 권력을 가져다주었으며, 이탈리아 건축에서 영감을 받은 바로크 건축물들이 오늘날까지 그 흔적을 남기고 있습니다. 소금은 잘자흐(Salzach) 강을 통해 가장 중요한 교통로로 운반되었습니다.

하지만 1816년에 이 지역이 합스부르크 제국에 속하게 되면서 소금 무역은 끝을 맞이하게 되었습니다. 합스부르크 가문은 할슈타트(Hallstatt)와 바트 이슐(Bad Ischl)의 소금 광산을 선호했기 때문입니다. 결국 잘츠부르거란트의 할라인 소금 광산은 1989년에 문을 닫았지만, 오늘날 방문객들은 여전히 인상적인 가이드 투어를 통해 소금 광산의 역사를 체험할 수 있습니다.

소금 광산 공식사이트

특별 이벤트

잘펠덴 재즈 페스티벌

재즈와 즉흥 음악의 중심지: 45년 이상의 역사를 자랑하는 재즈 페스티벌은 매년 알프스의 아름다운 풍경 속에서 실험적인 음악과 독특한 재즈 공연을 제공합니다.

Saalfelden Jazz Festival

알프스 여름 이벤트

알프스식 아침 식사부터 가이드와 함께하는 알프스 하이킹, 티어가르텐알름(Tiergartenalm)에서의 게임 데이, 그리고 브랜디 시음까지.

Alpine summer events

UCI 마운틴 바이크 월드 시리즈

2010년부터 에픽 바이크파크 레오강(Epic Bikepark Leogang)은 UCI 마운틴 바이크 월드컵 경기 장소로, 크로스컨트리, 다운힐, 엔듀로 종목의 경기가 열리고 있습니다.

UCI Mountain Bike World Series

아이언맨 70.3 첼 암 제-카프룬

세계적인 수준의 트라이애슬론 코스에서, 참가자들은 첼 호수(Lake Zell)에서 1.9km를 수영하고, 90km를 자전거로 달리며, 21.1km를 달립니다.

Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun

유명 인물

볼프강 아마데우스 모차르트

볼프강 아마데우스 모차르트는 세계에서 가장 유명한 작곡가 중 한 명입니다. 매년 수많은 방문객들이 천재 뒤에 숨은 인물에 대해 배우기 위해 잘츠부르크를 찾습니다.

Wolfgang Amadeus Mozart

프란츠 크사버 그루버

평화와 연대의 상징인 "고요한 밤, 거룩한 밤"을 작곡한 교수입니다.

Franz Xaver Gruber

요제프 모르 신부

1818년, 요제프 모르 신부와 프란츠 크사버 그루버는 "고요한 밤, 거룩한 밤"의 가사와 멜로디를 결합했습니다. 이 곡은 국경과 언어를 넘어서 사람들을 하나로 묶는 노래입니다.

Joseph Mohr

특별한 숙소

Cortisen on Lake Wolfgangsee

The Hochkönigin in Maria Alm

DAS.GOLDBERG

Wiesergut

Forsthofalm

Puradies

Miramonte in Bad Gastein

기후 보호 정보

알프스 농업은 왜 중요한가요?

  • 알프스 농업은 문화 경관을 보존하고, 관리된 알프스 초지가 눈사태와 토사 붕괴로부터 계곡을 보호하는 데 중요한 역할을 합니다.

  • 알프스 농업은 과잉 성장을 방지하고, 이는 생물 다양성을 촉진합니다.

  • 알프스 초지에서는 평방미터당 최대 70가지의 다양한 약초가 자라날 수 있습니다(반면, 계곡에서는 평균 7가지 정도만 자랍니다). 이러한 생물 다양성은 자연에 매우 중요합니다.

  • 알프스 농부들과 방목자들은 소, 양, 염소로부터 귀한 유제품을 생산합니다.

  • 알프스 초지는 아름다운 산악 풍경 속에서 에너지를 재충전할 수 있는 휴식처를 제공하며, 단순함과 진정성을 상징합니다.

지속 가능한 여행

FAQs

  • 강을 따라 자전거를 타거나 높은 산으로 페달을 밟아 보세요.

  • 알프스 초지를 지나 정상까지 하이킹을 하며 호수와 빙하의 파노라마 뷰를 만끽하세요.

  • 거대한 산맥과 호수를 배경으로 골프 클럽을 휘두르세요.

  • 서핑을 위한 바람, 래프팅을 위한 급류: 잘츠부르거란트에서는 다양한 수상 스포츠를 쉽게 즐길 수 있습니다.

  • 불프강제 호수(Wolfgangsee): 잘츠카머구트(Salzkammergut) 지역에 위치한 그림 같은 호수로, 다흐슈타인(Dachstein) 산맥에 둘러싸여 있습니다.

  • 첼 호수(Lake Zell): 첼 암 제(Zell am See)에 위치한 큰 호수로, 유람선, 윈드서핑, 수영 등 다양한 수상 스포츠로 인기가 많습니다.

  • 푸슐 호수(Lake Fuschl): 잘츠카머구트(Salzkammergut) 지역에 또 다른 아름다운 호수로, 맑은 물과 고요한 분위기로 유명합니다. 푸슐 호수는 수영, 보트 타기, 호숫가를 따라 산책하기에 인기가 많습니다.

  • 힌터제 호수(Hintersee): 텐넨게비르게(Tennengebirge) 산맥에 위치한 그림 같은 산악 호수로, 인상적인 암석 형성에 둘러싸여 있습니다.

  • 발러제 호수(Wallersee): 배, 서핑, 낚시 등 수상 스포츠로 유명한 호수입니다.

  • 마트제 호수(Mattsee): 깨끗한 물과 매력적인 주변 환경으로 유명한 호수로, 수영, 배, 윈드서핑 등 다양한 수상 스포츠를 즐기기에 인기 있는 목적지입니다.

  • 오버트룸 호수(Lake Obertrum): 플라흐가우(Flachgau) 지역에 위치한 트루머호수 지구(Trumer lake district)의 일부분으로, 배, 서핑, 스탠드업 패들링(SUP) 등 다양한 수상 스포츠로 인기가 있습니다.

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