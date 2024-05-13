잘츠부르거란트의 여름

맑고 투명한 호수와 폭포, 알프스 초원과 숲, 그리고 매력적인 산악 풍경이 어우러진 잘츠부르거란트는 자연과 하나가 된 듯한, 가볍고 여유로운 느낌을 선사합니다.

잘츠부르거란트에서의 여름 휴가란, 바로 호숫가에서 가볍고 시원한 하루를 보내는 느낌과, 산속 오두막에서 맛있는 간식을 즐기는 순간과, 사랑하는 사람들과 함께 시골에서 피크닉을 하는 것입니다. 잘츠부르거란트에서는 자연이 중심이 됩니다. 이곳에서는 여름이 알름좀머(Almsommer), 측 목초지의 여름이라는 특별한 이름을 가지고 있는데요, 액티비티와 스포츠, 그리고 자연을 만끽하는 시간으로 가득한 순수한 알프스 라이프스타일을 말합니다! 잘츠부르거란트 사람들은 신선한 공기 속에서 모든 종류의 야외 활동을 사랑합니다. 그런 활동을 즐기지 않을 수 있을까요? 풍부한 호수, 숲, 산, 알프스 초원이 펼쳐져 있으니 말입니다.

예를 들어, 호에 타우에른 국립공원을 들 수 있습니다. 오스트리아 최대의 국립공원인 이곳은 생물 다양성, 알프스 풍경, 그리고 폭포로 유명합니다. 잘츠부르크 호수 지역(Salzburger Seenland)은 맑고 투명한 호수들로 사랑받고 있으며, 잘츠캄머구트(Salzkammergut)는 거의 200년 동안 그림처럼 아름다운 여름 휴양지로 명성을 이어오고 있습니다.