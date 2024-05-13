슈타이어마르크
다흐슈타인 빙하와 알프스 산장에서 스키, 크로스컨트리 스키로 겨울 휴가를 즐겨보세요
Introduction
스키, 휴식, 그리고 즐거움
슈타이어마르크에서는 현대적인 스키 리조트와 훌륭한 요리를 함께 경험할 수 있습니다: 대형 스키장과 가족 친화적인 소규모 리조트가 번갈아 가며 있어 재미와 모험, 휴식과 재충전의 균형을 제공합니다. 편안한 온천과 매력적인 겨울 풍경을 즐기고 아늑한 산장에서 에너지를 재충전하세요.
나만의 속도로 즐기는 크로스컨트리 스키
크로스컨트리 스키어들은 얼어붙은 호수와 겨울 숲을 따라 활강하며 우뚝 솟은 봉우리를 배경으로 다가갑니다. 풍경은 눈으로 덮여 있고 눈송이는 하늘에서 춤을 춥니다. 크로스컨트리 스키는 춤을 추는 것과 같아서 처음에는 스텝 수를 세지만 곧 자연스럽게 리듬을 타게 됩니다.
해방감을 느끼며 대각선 스텝이 가벼워지고, 폴에서 눈이 더 짧게 분사되며, 호흡이 느려집니다. 자신의 속도에 맞춰 겨울 풍경을 미끄러져 내려가는 기분 좋은 느낌은 슈타이어마르크에서 즐기는 크로스컨트리 스키를 더욱 특별하게 만들어 줍니다.
모든 관점에서 본 슈타이어마르크
주요 하이라이트
투어
겨울 스포츠 박물관
스키의 시초로 거슬러 올라가는 시간 여행. 하우스 임 엔슈탈과 뮈르츠슐라그를 방문한 방문객들은 두 대의 스키를 타고 스키의 즐거움을 만끽할 수 있습니다.
가장 아름다운 지역
가장 아름다운 도시와 장소
어둠에 맞서는 민속
첫 눈송이가 떨어지면, 슈타이어마르크의 삶은 아늑한 거실의 온기 속으로 천천히 멈춰 섭니다. 그러나 어둠은 도전받지 않습니다. 오랜 관습과 전통은 “어두운 계절”의 영혼들을 쫓아내는데, 특히 겨울의 어두운 존재들을 물리치기 위해 디자인된 페르흐텐의 무서운 가면이 그 역할을 합니다. 이 조각된 가면은 크람푸스와 페르흐텐 퍼레이드에서 볼 수 있습니다.
반면, 대림절 마켓은 보다 조용하고 사색적인 경험을 제공합니다. 따뜻한 뱅쇼 한 잔이 손을 데우고, 타워의 트럼펫 연주와 합창단의 소리가 축제의 배경을 만들어 줍니다. 다채로운 시장 가판대 주변의 활기찬 분위기에 쉽게 빠져들 수 있습니다.
레시피
Steirischer Backhenderlsalat
Das Geheimnis dieses Rezeptes: das Sulmtaler Geflügel. Mit diesem Rezept schmeckt der Backhenderlsalat wie das Original aus der Steiermark.
Steirisches Wurzelfleisch
Eines der bekanntesten regionalen Schmankerln mit Wurzelgemüse, das mit steirischem Kürbiskernöl verfeinert wird.
Forellenfilet mit Waldpilzen
Ein nach Kräuter und Pilzen duftendes Fischgericht für Feinschmecker:innen.
특별한 숙소
슈타이어마르크의 자연 공원
방문객들은 오스트리아의 '녹색 심장'이라 불리는 이곳의 깨끗한 자연을 만끽할 수 있습니다. 7개의 자연 공원은 희귀 동식물의 보호 서식지이기도 합니다.