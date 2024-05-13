슈타이어마르크의 잘 준비된 스키 슬로프와 크로스컨트리 트레일을 부드러운 아침 햇살 아래서 활주하며 리듬에 몸을 맡겨보세요.

스키, 휴식, 그리고 즐거움

슈타이어마르크에서는 현대적인 스키 리조트와 훌륭한 요리를 함께 경험할 수 있습니다: 대형 스키장과 가족 친화적인 소규모 리조트가 번갈아 가며 있어 재미와 모험, 휴식과 재충전의 균형을 제공합니다. 편안한 온천과 매력적인 겨울 풍경을 즐기고 아늑한 산장에서 에너지를 재충전하세요.

나만의 속도로 즐기는 크로스컨트리 스키

크로스컨트리 스키어들은 얼어붙은 호수와 겨울 숲을 따라 활강하며 우뚝 솟은 봉우리를 배경으로 다가갑니다. 풍경은 눈으로 덮여 있고 눈송이는 하늘에서 춤을 춥니다. 크로스컨트리 스키는 춤을 추는 것과 같아서 처음에는 스텝 수를 세지만 곧 자연스럽게 리듬을 타게 됩니다.

해방감을 느끼며 대각선 스텝이 가벼워지고, 폴에서 눈이 더 짧게 분사되며, 호흡이 느려집니다. 자신의 속도에 맞춰 겨울 풍경을 미끄러져 내려가는 기분 좋은 느낌은 슈타이어마르크에서 즐기는 크로스컨트리 스키를 더욱 특별하게 만들어 줍니다.