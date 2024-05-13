Two people cross-country skiing on a trail with snowy coniferous forest and sun star in the background.
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슈타이어마르크
다흐슈타인 빙하와 알프스 산장에서 스키, 크로스컨트리 스키로 겨울 휴가를 즐겨보세요

슈타이어마르크의 잘 준비된 스키 슬로프와 크로스컨트리 트레일을 부드러운 아침 햇살 아래서 활주하며 리듬에 몸을 맡겨보세요.

스키, 휴식, 그리고 즐거움

슈타이어마르크에서는 현대적인 스키 리조트와 훌륭한 요리를 함께 경험할 수 있습니다: 대형 스키장과 가족 친화적인 소규모 리조트가 번갈아 가며 있어 재미와 모험, 휴식과 재충전의 균형을 제공합니다. 편안한 온천과 매력적인 겨울 풍경을 즐기고 아늑한 산장에서 에너지를 재충전하세요.

나만의 속도로 즐기는 크로스컨트리 스키

크로스컨트리 스키어들은 얼어붙은 호수와 겨울 숲을 따라 활강하며 우뚝 솟은 봉우리를 배경으로 다가갑니다. 풍경은 눈으로 덮여 있고 눈송이는 하늘에서 춤을 춥니다. 크로스컨트리 스키는 춤을 추는 것과 같아서 처음에는 스텝 수를 세지만 곧 자연스럽게 리듬을 타게 됩니다.

해방감을 느끼며 대각선 스텝이 가벼워지고, 폴에서 눈이 더 짧게 분사되며, 호흡이 느려집니다. 자신의 속도에 맞춰 겨울 풍경을 미끄러져 내려가는 기분 좋은 느낌은 슈타이어마르크에서 즐기는 크로스컨트리 스키를 더욱 특별하게 만들어 줍니다.

슈타이어마르크에 대한 간략한 정보
수도그라츠
면적16,401 km²
인구약 127만 명 (2024년 기준)
산림 비율62 %
다흐슈타인 산2,995미터
스키 지역77개
자연 공원7개
온천욕11개

슈타이어마르크의 이벤트
여기에서 전통과 현대의 하이라이트를 찾을 수 있습니다.

모든 관점에서 본 슈타이어마르크

주요 하이라이트

다흐슈타인 빙하의 세계

하우저 카이블링 스키장

크라이슈베르크 스키장 - 프리스타일

로그너 바트 블루마우 온천 스파

리차드 라우흐의 알프스 요리

슈타이어마르크에서 액티비티

투어

기차와 버스로 즐기는 겨울 투어

람사우 다흐슈타인에서 즐기는 스키 투어

겨울 스포츠 박물관

스키의 시초로 거슬러 올라가는 시간 여행. 하우스 임 엔슈탈과 뮈르츠슐라그를 방문한 방문객들은 두 대의 스키를 타고 스키의 즐거움을 만끽할 수 있습니다.

겨울 스포츠 박물관 하우스 임 엔슈탈뮈르츠슐라그 겨울 스포츠 박물관

슈타이어마르크의 여행지

가장 아름다운 지역

슐라드밍-다흐슈타인

빙하가 있는 인상적인 다흐슈타인 대산괴는 스키, 겨울 하이킹, 심지어 팻바이크의 중심지입니다.

슐라드밍-다흐슈타인

아우스제를란트 잘츠캄머구트

눈 덮인 이 지역은 겨울을 신선하고 부드럽게 경험할 수 있는 무수한 기회를 제공합니다.

아우스제를란트

게사우제 국립공원

끝없이 펼쳐진 숲과 급류가 흐르는 강, 웅장한 산이 있습니다: 이곳은 국립공원 중 하나인 게사우제 국립공원입니다.

게사우제 국립공원

호흐슈타이어마크

셈머링, 호흐슈밥, 아이제너츠 알프스 사이의 자연을 경험해 보세요. 이 지역은 가족 여행객과 여유로운 스키를 즐기고 싶은 분들을 위한 비밀 팁입니다.

호흐슈타이어마크

무라우

숨막히게 아름다운 슈타이어마르크 산맥으로 둘러싸인 이 겨울 스포츠 지역은 모든 연령대의 여행객을 위한 수많은 스키와 스노보드 하이라이트를 제공합니다.

무라우

에르츠베르크 레오벤

눈이 산을 덮으면 겨울 스포츠 애호가들이 스키, 스노보드, 크로스컨트리 스키, 겨울 하이킹을 즐기기 위해 에르츠베르크 레오벤으로 모여듭니다.

에르츠베르크 레오벤

무르탈

스키, 겨울 하이킹 또는 크로스컨트리 스키를 즐기시나요? 농장 휴가, 웰빙 휴식 또는 빠른 속도의 액션? 무르탈에서는 모든 것이 가능합니다.

무르탈

그라츠와 그라츠 지역

유네스코 세계 문화유산, 디자인의 도시: 그라츠는 창의적인 풍경과 구시가지, 미래지향적인 건축물이 완벽하게 어우러진 곳입니다.

그라츠와 그라츠 지역

동부 슈타이어마르크

자연 공원, 사과의 나라, 허브의 나라: 거대한 낭만적인 과수원에 오신 것을 환영합니다!

동부 슈타이어마르크

온천과 화산 지역

거품이 일고, 따뜻하고, 김이 나는 곳. 6개의 온천 마을에서는 땅속에서 치유의 온천이 솟아납니다.

온천과 화산의 나라

남부 슈타이어마르크

남부 슈타이어마르크 자연 공원과 쉴처란트의 언덕이 많은 풍경을 산책하고 고급 요리를 즐겨보세요.

남부 슈타이어마르크

가장 아름다운 도시와 장소

아드몬트

아드몬트에는 세계 최대 규모의 수도원 도서관, 대학 교회, 베네딕트 수도원이 있습니다. 게사우제 국립공원의 모험을 위한 관문 역할을 하는 곳입니다

아드몬트

유덴부르크

유덴부르크의 랜드마크는 마을 타워입니다. 전망대에서 무어 계곡을 내려다볼 수 있어요. 내부에는 유럽에서 가장 현대적인 플라네타륨이 있습니다.

유덴부르크

레오벤

광업과 괴서 맥주: 16세기 하클하우스, 중세의 슈바머르타름 탑, 그리고 마인 광장에서 베르크만스브루넨 분수 옆에 위치한 안뜰이 있습니다.

레오벤

브루크 안 데어 무어

강변과 산으로 둘러싸인 도시: 고딕 양식의 콘메서하우스의 이름을 따서 콘메서슈타트라고도 불리는 브루크는 도시 생활과 산이 어우러진 곳입니다.

브루크 안 데어 무어

하트베르크

휴식과 감속: 역사가 깃든 성벽 뒤에는 역사적 기념물로 등재된 도시 정원, 문화 행사, 모험 루트를 만날 수 있습니다.

하트베르크

바트 라드커스부르크

슈타이어마르크 남쪽에 위치한 이곳에서는 낭만적인 골목길이 있는 유서 깊은 구시가지와 파크테름 스파의 특별한 온천수에서 휴식을 취할 수 있습니다.

바트 라드커스부르크

알타우제

푸른 호수와 산속의 좋은 공기 때문일까요? 아마도 이 두 가지가 어우러져 사람들을 알타우제로 끌어들이는 것 같아요.

알타우제
문화와 전통

어둠에 맞서는 민속

첫 눈송이가 떨어지면, 슈타이어마르크의 삶은 아늑한 거실의 온기 속으로 천천히 멈춰 섭니다. 그러나 어둠은 도전받지 않습니다. 오랜 관습과 전통은 “어두운 계절”의 영혼들을 쫓아내는데, 특히 겨울의 어두운 존재들을 물리치기 위해 디자인된 페르흐텐의 무서운 가면이 그 역할을 합니다. 이 조각된 가면은 크람푸스와 페르흐텐 퍼레이드에서 볼 수 있습니다.

반면, 대림절 마켓은 보다 조용하고 사색적인 경험을 제공합니다. 따뜻한 뱅쇼 한 잔이 손을 데우고, 타워의 트럼펫 연주와 합창단의 소리가 축제의 배경을 만들어 줍니다. 다채로운 시장 가판대 주변의 활기찬 분위기에 쉽게 빠져들 수 있습니다.

레시피

Steirischer Backhenderlsalat

Das Geheimnis dieses Rezeptes: das Sulmtaler Geflügel. Mit diesem Rezept schmeckt der Backhenderlsalat wie das Original aus der Steiermark.

Steirischer Backhenderlsalat

Steirisches Wurzelfleisch

Eines der bekanntesten regionalen Schmankerln mit Wurzelgemüse, das mit steirischem Kürbiskernöl verfeinert wird.

Steirisches Wurzelfleisch

Forellenfilet mit Waldpilzen

Ein nach Kräuter und Pilzen duftendes Fischgericht für Feinschmecker:innen.

Forellenfilet mit Waldpilzen

Styrian Pot Roast

This pork pot roast is a favourite from Styria.

Show recipe

Styrian Breaded Chicken Salad

Make this Styrian specialty at home.

Show recipe

Styrian Fried Chicken

Try that classic from the Styrian cuisine based on a recipe by Johann Lafer.

Show recipe

특별한 숙소

슈타이어렉 암 포구쉬

아이겐 임 엔슈탈의 슐로스호텔 피흐라른

그랜드 호텔 비슬러 그라츠

알름웰니스 피에러 호텔 플라드니츠

아우스자이트 호텔 장크트 람브레흐트

자연과 웰빙 호텔 회플레너 하우스 임 엔슈탈

사용하여 보호하다

슈타이어마르크의 자연 공원

방문객들은 오스트리아의 '녹색 심장'이라 불리는 이곳의 깨끗한 자연을 만끽할 수 있습니다. 7개의 자연 공원은 희귀 동식물의 보호 서식지이기도 합니다.

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