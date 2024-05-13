판도르프 디자이너 아웃렛
Designer Outlet Parndorf
Introduction
비엔나 근교, 부르겐란트 주의 판도르프(Parndorf)에 자리한 판도르프 디자이너 아웃렛은 아기자기한 분위기로 아름답게 조성된 공간입니다. 총 160개에 달한 부티크 매장에서는 연중 내내 좋아하는 디자이너 브랜드를 최대 70% 할인된 가격으로 만나볼 수 있습니다.
비엔나에서 버스로 약 30분 거리에 있는 이 특별한 쇼핑 명소는 패션, 주얼리, 슈즈, 우아한 홈웨어, 트렌디한 스포츠웨어 등 160개 이상의 디자이너 브랜드 매장을 갖추고 있습니다.
또한 카페와 레스토랑, 어린이를 위한 놀이 공간도 마련되어 있어 여유롭고 편안한 쇼핑을 즐길 수 있습니다. 잊지 못할 쇼핑 경험을 위해 최소 반나절 정도 여유 있게 일정을 계획하시는 것을 추천합니다.
VIP 쇼핑 패키지를 예약하시면 다음 혜택을 누리실 수 있습니다.
리무진 서비스: 비엔나 시내 호텔 또는 공항에서 왕복 이동
음식 바우처: 1인/성인당 10유로 제공
패션 패스포트(Fashion Passport): 쇼핑 당일 일부 매장에서 10% 할인
웰컴 라운지 입장: 웰컴 드링크 및 커피 포함
가격:
1~3인 기준: 패키지당 €255
4~7인 기준: 패키지당 €320
쇼핑 파라다이스
판도르프 디자이너 아웃렛에서는 160개 이상의 세계적인 디자이너 브랜드와 인기 브랜드를 한자리에서 만나볼 수 있습니다. 패션과 액세서리부터 뷰티, 홈 & 라이프스타일까지 폭넓은 카테고리를 갖추고 있어, 누구나 원하는 아이템을 찾을 수 있습니다. 이러한 특별한 브랜드 구성은 비교할 수 없는 쇼핑 경험을 선사합니다.
최고의 글로벌 브랜드와 프리미엄 라벨, 그리고 오스트리아 대표 브랜드까지 한곳에서 만나보며 차별화된 쇼핑을 경험해 보세요.
럭셔리 & 디자이너 브랜드
버버리 (Burberry), 프라다 (Prada), 구찌 (Gucci), 돌체앤가바나 (Dolce & Gabbana), 마이클 코어스 (Michael Kors), 코치 (Coach), 보스 (Boss) 등 세계적인 하이엔드 패션 브랜드의 매력을 직접 경험해 보세요.
프리미엄 브랜드
폴로 랄프 로렌 (Polo Ralph Lauren), 토미 힐피거 (Tommy Hilfiger), 리우 조 (Liu Jo), 울리치 (Woolrich), 캘빈 클라인 (Calvin Klein), 라코스테 (Lacoste), 제옥스 (Geox) 등 세련된 감각과 높은 품질을 자랑하는 브랜드를 만나보세요.
스포츠 & 아웃도어
나이키 (Nike), 아디다스 (Adidas), 푸마 (Puma), 노스페이스 (The North Face), 콜럼비아 (Columbia), 잭 울프스킨 (Jack Wolfskin), 스케쳐스 (Skechers) 등 다양한 글로벌 스포츠 브랜드가 퍼포먼스와 편안함, 그리고 모험을 위한 완벽한 아이템을 선보입니다.
오스트리아 대표 브랜드
스와로브스키 (Swarovski), 레드불/알파타우리 (Red Bull/AlphaTauri), 스포츠알름 키츠뷔헬 (Sportalm Kitzbühel), 마너 (Manner) 등 오스트리아를 세계적으로 알린 브랜드를 통해 현지의 전통과 품질을 경험해 보세요.
미식
쇼핑하면서 반나절 정도 머문다면, 중간중간 휴식도 꼭 챙겨야죠. 판도르프 디자이너 아웃렛에는 다양한 레스토랑과 아늑한 카페가 마련되어 있습니다. 특히 카페 자허(Sacher Café Wien)에 들러 오스트리아 대표 디저트인 오리지널 자허 토르테 (Original Sacher-Torte)를 꼭 맛보세요.
또 다른 오스트리아의 특별함을 경험하고 싶다면 마이 부르겐란트 스토어 (my Burgenland store)를 방문해 보세요. 이곳에서는 판도르프가 위치한 부르겐란트 주의 특산품을 시식할 수 있고, 150여 현지 생산자가 만든 약 600개 제품을 둘러보며, 수상 경력이 있는 와인 라벨과 숨은 명품 와인을 테이스팅할 수 있습니다. 스토어 맞음편에는 마이 부르겐란트 비스트로가 있어 이 지역만의 특별한 별미를 맛볼 수 있습니다.
게스트 서비스
게스트 서비스 팀은 디자이너 매장 정보, 프로모션, 매장 위치 안내, 기프트 카드 구매 등 다양한 문의에 대해 친절하게 안내해 드립니다. 또한 수하물과 쇼핑백 보관 서비스도 제공하여, 방문객들이 더욱 가볍고 편안한 마음으로 쇼핑을 즐길 수 있습니다. 귀가하실 때는 맡겨둔 짐을 다시 찾기만 하면 되어 한층 더 편리합니다.
이와 함께 해외 배송 서비스(International Home Delivery Service)도 운영하고 있어, 구매한 상품을 집까지 쉽고 안전하게 받아보실 수 있습니다.
무료 Wi-Fi 및 보조 배터리 서비스
아웃렛 전역에서 무료 Wi-Fi가 제공됩니다. “Parndorf Free WiFi” 네트워크에 접속 후 McArthurGlen Loyalty Club에 등록하면 바로 인터넷을 이용할 수 있습니다.
또한 편리한 보조 배터리를 게스트 서비스 데스크에서 대여할 수 있습니다. 대여 시 현금으로 €20 보증금만 맡기면 되며, 반납 시 전액 환불됩니다.
테일러 서비스
완벽한 바지를 찾았지만 길이가 맞지 않나요? 걱정하지 마세요! 센터 내 테일러 서비스에서 옷을 개인 맞춤에 맞게 바로 조정할 수 있습니다. 경험 많은 전문 팀이 모든 고객 여러분을 따뜻하게 맞이합니다.
면세 쇼핑
면세 해외 방문객이 구매 금액에 포함된 부가가치세(VAT)를 환급받을 수 있는 제도로, 특히 고가 상품 구매 시 더욱 큰 절약 효과를 누릴 수 있습니다. 비EU 거주 고객은 센터 내 인터체인지(Interchange) 택스 프리 오피스에서 직접 환급 절차를 진행할 수 있으며, 환급 금액은 신용카드로 바로 입금됩니다.
이용 조건
EU 외 지역 거주자
구매일로부터 90일 이내 EU 출국
최소 구매 금액 €75 이상
이용 방법
매장에서 영수증마다 택스 리펀드 서류를 요청하여 작성합니다.
센터 내 인터체인지(Interchange) 택스 프리 오피스에서 신용카드로 환급을 진행합니다.
출국 전 세관 창구 또는 무인 키오스크에서 서류를 확인(스탬프) 받습니다.
마이 부르겐란트 와인 & 스낵 패키지:
마이 부르겐란트 스토어 (my Burgenland store)에서 와인 테이스팅을 즐기세요. 600여 개의 지역 특산품과 엄선된 국제적으로 유명한 와인을 현지 요리 스낵과 완벽하게 페어링하여 경험할 수 있습니다.
판도르프 디자이너 아웃렛에서 만나는 크리스마스 매직
11월 중순부터 아웃렛 전체가 축제 분위기의 원터 원더랜드로 변신합니다. 눈에 닿는 곳마다 반짝이는 조명, 화려한 화환, 정성스럽게 장식된 크리스마스 트리가 빛나며, 호두까기 인형이 방문객을 맞이하고 동화 같은 포토 스팟을 제공합니다.
아기자기한 크리스마스 산정과 세심한 장식들은 머무르고 싶은 분위기를 만들어 줍니다. 매 방문이 특별한 경험이 되어, 크리스마스 분위기를 만끽하며 가장 아름다운 선물을 발견하기에 완벽한 장소입니다.
Designer Outlet Parndorf
Designer Outlet Straße 1
7106 Parndorf
전화번호: +43 2166 36140