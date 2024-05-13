판도르프 디자이너 아웃렛

비엔나 근교 판도르프에 위치한 디자이너 아웃렛(Designer Outlet Parndorf)은 오스트리아를 방문한다면 꼭 들러야 할 인기 쇼핑 명소입니다. 세계적인 디자이너 브랜드 제품을 최대 70% 할인된 가격으로 만나볼 수 있어 쇼핑을 즐기기에 제격입니다.

비엔나 근교, 부르겐란트 주의 판도르프(Parndorf)에 자리한 판도르프 디자이너 아웃렛은 아기자기한 분위기로 아름답게 조성된 공간입니다. 총 160개에 달한 부티크 매장에서는 연중 내내 좋아하는 디자이너 브랜드를 최대 70% 할인된 가격으로 만나볼 수 있습니다.

비엔나에서 버스로 약 30분 거리에 있는 이 특별한 쇼핑 명소는 패션, 주얼리, 슈즈, 우아한 홈웨어, 트렌디한 스포츠웨어 등 160개 이상의 디자이너 브랜드 매장을 갖추고 있습니다.

또한 카페와 레스토랑, 어린이를 위한 놀이 공간도 마련되어 있어 여유롭고 편안한 쇼핑을 즐길 수 있습니다. 잊지 못할 쇼핑 경험을 위해 최소 반나절 정도 여유 있게 일정을 계획하시는 것을 추천합니다.