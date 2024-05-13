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이색적인 공간에서 즐기는 미식 여행

곤돌라를 타고 하늘 높이 올라가거나, 산의 파노라마 뷰를 감상하며, 도심 속에서, 호숫가에서, 또는 포도밭 한가운데서 — 오스트리아는 미식과 이색적인 풍경이 어우러진 특별한 경험을 선사합니다.

오스트리아에서 인상적인 것은 훌륭한 요리와 고급스러운 음료만이 아닙니다. 바로 식사를 잊지 못할 경험으로 바꾸어주는 이색적인 장소들입니다.

눈부신 산봉우리 전망을 감상할 수 있는 산꼭대기 레스토랑에서 식사를 즐기거나, 이글루 바에서 칵테일을 홀짝이며, 빈의 대관람차 객차 안에서 저녁 식사를 하거나, 깊고 푸른 호수 위 나무 보트에서 신선한 생선을 맛보는 장면을 상상해보세요.

또는 완만한 언덕 사이 전통적인 호이리게(Heuriger, 와인 선술집)에서 와인 한 잔을 즐기거나, 바로크 양식 궁전의 정원에서 여유로운 피크닉을 즐기는 것도 좋습니다.

각 장소마다 고유한 매력을 지니고 있어, 모든 식사가 오감으로 기억되는 특별한 경험으로 변합니다.

공중을 떠다니며 누리는 특별한 식사 경험

곤돌라 안에서

오스트리아의 일부 스키 리조트에서는 케이블카 탑승이 고도 높은 미식 여행으로 변신합니다.
해돋이와 함께하는 아침 식사, 여유로운 점심, 혹은 프라이빗 곤돌라 안에서 즐기는 저녁 스파클링 와인까지 — 창밖으로 펼쳐지는 눈 덮인 산봉우리나 푸른 알프스 초원을 감상하며, 하늘 위에서 특별한 미식의 순간을 만끽해보세요.

헥센바서 곤돌라에서 보내는 저녁

Söll에서 즐기는 스파클링 와인 곤돌라

Hexenwasser gondola

쇤요흐 곤돌라 위의 고품격 미식 경험

피스(Fiss)의 고메 곤돌라

Schönjoch gondola

비더스버거호른 케이블카 안에서

알프바흐(Alpbach)의 고메 곤돌라

Wiedersbergerhorn cabin

알파인 곤돌라 미식 여행

호흐쾨니히(Hochkönig) 곤돌라 디너

Alpine.Gondola.Delights
절경과 함께하는 미식의 즐거움

산속에서

등산 후 혹은 케이블카를 타고 산 정상에 오르면, 산 정상, 이글루, 또는 파노라마 테라스 등 계곡 위 높은 곳에 위치한 레스토랑, 바, 알파인 오두막에서 지역 특산 요리를 맛볼 수 있습니다. 푸짐한 브렛틀야우제(Brettljause, 다양한 육류, 치즈, 빵 등이 함께 제공되는 알프스 지방 전통 간식)부터 주변 봉우리의 탁 트인 전망과 함께하는 고급 다이닝까지, 이곳에서는 자유로움이 특별한 맛으로 다가옵니다.

피츠탈 빙하(Pitztaler Gletscher)의 산악 세계에서

Café 3440

인스브루크(Innsbruck) 쾨타이(Kühtai)의 이글루 레스토랑

Igloo restaurant and ice bar

Mountain station Gaislachkoglbahn

ice Q in Sölden

High up on the Kitzsteinhorn

Summit restaurant

클라인아를(Kleinarl) 슈틀레베르크 산(Shuttleberg) 위에서

Food Hall Lumberjack

슈포르트가슈타인(Sportgastein)에서

Full moon dinner

클라겐푸르트(Klagenfurt) 위, 뵈르터제(Wörthersee) 호숫가에서

Gipfelhaus Magdalensberg

잘츠카머구트(Salzkammergut)로 당일치기

Siriuskogl in Bad Ischl

로하우(Lochau)에서 보이는 보덴호(Bodensee) 전망과 함께

Fritsch am Berg
세련된 분위기와 함께하는 즐거움

도심에서

숨겨진 옥상 테라스에서든, 박물관 안에서든, 온실 속에서든, 또는 랜드마크 안에 위치한 카페나 레스토랑에서든, 오스트리아 도시에서의 식사는 언제나 특별한 경험입니다. 비엔나 대관람차의 객차에서 저녁 식사를 즐기고, 잘츠부르크의 묀히스베르크(Mönchsberg) 위에서 멋진 시간을 보내며, 그라츠 역사적인 구시가지의 탁 트인 전경과 함께 식사를 음미하거나, 인스브루크에서 360도 산악 파노라마를 감상해보세요. 이곳에서는 미식이 잊지 못할 전망과 함께합니다.

비엔나의 대관람차 안에서

Gourmet waggons

비엔나 도나우타워 전망대에서

Dining at new heights

비엔나 미술사 박물관에서

Breakfast or dinner

야자수 온실 팜멘하우스에서

Palmenhaus

레오폴트 미술관 옥상에서

MQ Libelle

잘츠부르크 현대 미술관에서

On the Mönchsberg

스키 점프대에서

Bergisel SKY

인스브루크 도심 한복판에서

Lichtblick 360°

그라츠의 지붕을 내려다보며

Café Freiblick

그라츠 슐로스베르크에서

The Starcke house
수변 경치를 배경으로 한 미식 경험

호수에서

잔잔한 파도 소리를 들으며 호숫가에 앉아 있거나 물 위의 나무 배 안에서 식사하며, 손에는 선드라잉 칵테일을 들고 신선하게 잡은 생선을 맛볼 수 있는 곳—오스트리아의 호수들은 바로 그런 특별한 장소를 제공합니다. 노이지들러제 호(Neusiedler See)의 로맨틱한 부두부터 뵈르터제(Wörthersee) 호와 보덴제 호(Bodensee) 호숫가까지, 이곳에서는 뛰어난 요리와 숨 막히는 자연이 완벽하게 어우러집니다.

그문덴(Gmunden) 오르트(Ort)의 호수 궁전에서

In Lake Traunsee

그룬들제(Grundlsee) 호수 한가운데에서

Breakfast on a boat

뵈르터제(Wörthersee) 호수 위에서

Werzers Badehaus in Pörtschach

보덴제 호(Bodensee) 위에서

Fishers pier in Bregenz

노이제들러 호(Neusiedler See)에서

Das Fritz in Weiden

노이제들러 호(Neusiedler See)에서

Lake restaurant Katamaran in Rust
넝쿨 사이에서 맛보는 와인과 미식

포도밭에서

와인과 음식은 떼려야 뗄 수 없는 조화입니다. 특히 전통적인 호이리거(Heuriger), 소박한 부셴샹크(Buschenschank), 혹은 포도밭 한가운데 길게 차려진 테이블에서 식사가 제공될 때 그 조화는 더욱 특별해집니다. 남부 슈타이어마르크, 부르겐란트, 비엔나, 바하우 지역에서는 와인 생산자들이 포도밭 속 식사 자리에 여러분을 초대합니다. 완벽하게 페어링된 와인과 구불구불한 언덕, 층층이 펼쳐진 포도밭 풍경이 어우러져 잊지 못할 미식 경험을 완성시켜 줍니다.

바인피어텔(Weinviertel) 지역 미식 체험

더 보기

비엔나 누스베르크(Nussberg)에 자리한 부셴샹크 비닝거

Buschenschank Wieninger am Nussberg

라이타프로더스도르프(Leithaprodersdorf)의 호이리거 리스트

Heuriger Liszt

남부 슈타이어마르크의 부셴샹크 쾨글

Buschenschank Kögl
역사의 향기 속에서 즐기는 특별한 순간

궁전 정원에서

화려한 궁전 정원은 여유로운 피크닉을 즐기기에 더없이 특별한 장소입니다. 바로크 양식의 공원, 오래된 밤나무 그늘 아래, 포도밭 사이, 혹은 궁전 연못가 등—이곳에서는 미식의 즐거움에 역사적인 매력이 더해져 색다른 경험을 선사합니다.

호프 궁전 피크닉

Schloss Hof

그라펜에크 궁전 피크닉

Schloss Grafenegg

에겐베르크 궁전 피크닉

Schloss Eggenberg

라켄바흐 궁전 피크닉

Schloss Lackenbach

카펜슈타인 궁전 피크닉

Schloss Kapfenstein

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