이색적인 공간에서 즐기는 미식 여행
Introduction
오스트리아에서 인상적인 것은 훌륭한 요리와 고급스러운 음료만이 아닙니다. 바로 식사를 잊지 못할 경험으로 바꾸어주는 이색적인 장소들입니다.
눈부신 산봉우리 전망을 감상할 수 있는 산꼭대기 레스토랑에서 식사를 즐기거나, 이글루 바에서 칵테일을 홀짝이며, 빈의 대관람차 객차 안에서 저녁 식사를 하거나, 깊고 푸른 호수 위 나무 보트에서 신선한 생선을 맛보는 장면을 상상해보세요.
또는 완만한 언덕 사이 전통적인 호이리게(Heuriger, 와인 선술집)에서 와인 한 잔을 즐기거나, 바로크 양식 궁전의 정원에서 여유로운 피크닉을 즐기는 것도 좋습니다.
각 장소마다 고유한 매력을 지니고 있어, 모든 식사가 오감으로 기억되는 특별한 경험으로 변합니다.
곤돌라 안에서
오스트리아의 일부 스키 리조트에서는 케이블카 탑승이 고도 높은 미식 여행으로 변신합니다.
해돋이와 함께하는 아침 식사, 여유로운 점심, 혹은 프라이빗 곤돌라 안에서 즐기는 저녁 스파클링 와인까지 — 창밖으로 펼쳐지는 눈 덮인 산봉우리나 푸른 알프스 초원을 감상하며, 하늘 위에서 특별한 미식의 순간을 만끽해보세요.
산속에서
등산 후 혹은 케이블카를 타고 산 정상에 오르면, 산 정상, 이글루, 또는 파노라마 테라스 등 계곡 위 높은 곳에 위치한 레스토랑, 바, 알파인 오두막에서 지역 특산 요리를 맛볼 수 있습니다. 푸짐한 브렛틀야우제(Brettljause, 다양한 육류, 치즈, 빵 등이 함께 제공되는 알프스 지방 전통 간식)부터 주변 봉우리의 탁 트인 전망과 함께하는 고급 다이닝까지, 이곳에서는 자유로움이 특별한 맛으로 다가옵니다.
도심에서
숨겨진 옥상 테라스에서든, 박물관 안에서든, 온실 속에서든, 또는 랜드마크 안에 위치한 카페나 레스토랑에서든, 오스트리아 도시에서의 식사는 언제나 특별한 경험입니다. 비엔나 대관람차의 객차에서 저녁 식사를 즐기고, 잘츠부르크의 묀히스베르크(Mönchsberg) 위에서 멋진 시간을 보내며, 그라츠 역사적인 구시가지의 탁 트인 전경과 함께 식사를 음미하거나, 인스브루크에서 360도 산악 파노라마를 감상해보세요. 이곳에서는 미식이 잊지 못할 전망과 함께합니다.
호수에서
잔잔한 파도 소리를 들으며 호숫가에 앉아 있거나 물 위의 나무 배 안에서 식사하며, 손에는 선드라잉 칵테일을 들고 신선하게 잡은 생선을 맛볼 수 있는 곳—오스트리아의 호수들은 바로 그런 특별한 장소를 제공합니다. 노이지들러제 호(Neusiedler See)의 로맨틱한 부두부터 뵈르터제(Wörthersee) 호와 보덴제 호(Bodensee) 호숫가까지, 이곳에서는 뛰어난 요리와 숨 막히는 자연이 완벽하게 어우러집니다.
포도밭에서
와인과 음식은 떼려야 뗄 수 없는 조화입니다. 특히 전통적인 호이리거(Heuriger), 소박한 부셴샹크(Buschenschank), 혹은 포도밭 한가운데 길게 차려진 테이블에서 식사가 제공될 때 그 조화는 더욱 특별해집니다. 남부 슈타이어마르크, 부르겐란트, 비엔나, 바하우 지역에서는 와인 생산자들이 포도밭 속 식사 자리에 여러분을 초대합니다. 완벽하게 페어링된 와인과 구불구불한 언덕, 층층이 펼쳐진 포도밭 풍경이 어우러져 잊지 못할 미식 경험을 완성시켜 줍니다.
궁전 정원에서
화려한 궁전 정원은 여유로운 피크닉을 즐기기에 더없이 특별한 장소입니다. 바로크 양식의 공원, 오래된 밤나무 그늘 아래, 포도밭 사이, 혹은 궁전 연못가 등—이곳에서는 미식의 즐거움에 역사적인 매력이 더해져 색다른 경험을 선사합니다.