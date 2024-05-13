오스트리아의 숨겨진 매력을 발견하세요! 흥미진진한 경험과 특별한 발견, 그리고 숨겨진 보물들과 함께 오스트리아의 ‘레벤스게퓔(Lebensgefühl)’—삶에 대한 특별한 태도와 감성을 느껴보세요.

오스트리아는 알프스, 전통 가죽 바지 레더호젠(Lederhosen), 그리고 황후 시씨의 이야기, 물론 아이코닉한 비너 슈니첼(Wiener Schnitzel)을 사랑합니다.

하지만 이 사랑받는 고정관념 너머에는 놀라움과 영감을 주며 탐험을 부르는 또 다른 오스트리아가 있습니다.

익숙한 것을 벗어나 새로운 세계로 한 걸음 내딛어 보는 건 어떨까요?

숨겨진 보석 같은 명소들이 거의 모든 지역에, 그리고 연중 내내 기다리고 있습니다. 신나는 모험과 예상치 못한 만남이 가득한 곳에서 말이죠.

오스트리아의 ‘레벤스게퓔(Lebensgefühl)’을 느껴보세요

용감하게 도전하세요, 다음 겨울 모험에 뛰어들어 보세요 — 짜릿하고 거친 경험이든, 부드럽고 여유로운 시간이든 상관없습니다.

람자우(Ramsau)의 정비된 코스를 따라 즐기는 팻바이킹, 알프스 산맥 한복판에서의 알파인 요가, 슐라드밍-다흐슈타인(Schladming-Dachstein)에서 리차드 라우흐(Richard Rauch)가 선보이는 알파인 요리까지.

그리고 물론, 오스트리아에서 가장 가족 친화적이고 눈이 풍부한 지역에서의 스키, 스키, 또 스키! 처음 스키를 타는 분이든, 잠시 쉬었다가 돌아온 분이든, 아이들과 함께 슬로프를 즐기는 분이든 — 호기심을 갖고 오스트리아만의 독특한 겨울 분위기와 슬로프를 만끽해 보세요.