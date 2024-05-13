Laughing person with mirrored ski goggles and white ear warmers behind a wet ice block.
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오스트리아는 그야말로 ‘레벤스게퓔’이다
자유로운 영혼과 호기심 많은 이들을 위한 휴가: 사계절 내내 만나는 숨겨진 보석들

오스트리아의 숨겨진 매력을 발견하세요! 흥미진진한 경험과 특별한 발견, 그리고 숨겨진 보물들과 함께 오스트리아의 ‘레벤스게퓔(Lebensgefühl)’—삶에 대한 특별한 태도와 감성을 느껴보세요.

오스트리아는 알프스, 전통 가죽 바지 레더호젠(Lederhosen), 그리고 황후 시씨의 이야기, 물론 아이코닉한 비너 슈니첼(Wiener Schnitzel)을 사랑합니다.

하지만 이 사랑받는 고정관념 너머에는 놀라움과 영감을 주며 탐험을 부르는 또 다른 오스트리아가 있습니다.

익숙한 것을 벗어나 새로운 세계로 한 걸음 내딛어 보는 건 어떨까요?
숨겨진 보석 같은 명소들이 거의 모든 지역에, 그리고 연중 내내 기다리고 있습니다. 신나는 모험과 예상치 못한 만남이 가득한 곳에서 말이죠.

오스트리아의 ‘레벤스게퓔(Lebensgefühl)’을 느껴보세요

용감하게 도전하세요, 다음 겨울 모험에 뛰어들어 보세요 — 짜릿하고 거친 경험이든, 부드럽고 여유로운 시간이든 상관없습니다.

람자우(Ramsau)의 정비된 코스를 따라 즐기는 팻바이킹, 알프스 산맥 한복판에서의 알파인 요가, 슐라드밍-다흐슈타인(Schladming-Dachstein)에서 리차드 라우흐(Richard Rauch)가 선보이는 알파인 요리까지.

그리고 물론, 오스트리아에서 가장 가족 친화적이고 눈이 풍부한 지역에서의 스키, 스키, 또 스키! 처음 스키를 타는 분이든, 잠시 쉬었다가 돌아온 분이든, 아이들과 함께 슬로프를 즐기는 분이든 — 호기심을 갖고 오스트리아만의 독특한 겨울 분위기와 슬로프를 만끽해 보세요.

슬로프 위와 눈밭에서 경험하는 레벤스게퓔

오스트리아 사람들이 스키와 겨울 휴가를 이렇게 사랑하는 이유는 무엇일까요? 그 것은 단순한 스포츠 이상의 의미가 있기 때문입니다. 오스트리아 알프스 지역에서는 슬로프에서의 즐거움과 순수한 눈의 환희가 만나고, 아늑한 산장에서는 진심 어린 환대가 기다립니다. 가장 생동감 넘치고 마음을 울리는 겨울을 경험하세요.

미식과 함께하는 레벤스게퓔

오스트리아에서는 맛있는 음식과 함께 멋진 경치를 즐길 수 있습니다. 숨 막히는 전경이 펼쳐지는 산꼭대기 레스토랑이든, 눈 덮인 소박한 산장 식당이든—오스트리아에서의 식사는 언제나 오감으로 느끼는 특별한 경험입니다.

마음도 몸도 편안해지는 레벤스게퓔

온천 스파에서 에너지를 충전하고, 알파인 스파에서 활력을 되찾으며, 산 위에서 요가 명상으로 마음을 가다듬어 보세요. 편안한 웰니스 트리트먼트와 함께 다시 나만의 균형을 찾아가는 시간—바로 나를 위한 순간입니다!

자연 속에서 느끼는 레벤스게퓔

부드러운 언덕과 울창한 숲, 맑고 투명한 호수—그리고 물론 오스트리아의 산들도 언제나 매력적입니다. 이곳 자연은 마음을 울리는 힘의 장소이자 특별한 매력과 놀라움으로 가득합니다.

물과 함께하는 레벤스게퓔

무더위를 피해 떠나는 이들에게 오스트리아 알프스 지역과 시원한 호수는 청량함을 선사하고, 얼음 동굴에서는 편안한 휴식을, 땀 한 방울 흘리지 않는 야외 활동을 즐길 수 있습니다.

색다른 숙소에서 경험하는 레벤스게퓔

성에서 잠들고, 숲 속 비부아크에서 깨어나거나, 탁 트인 전망의 샬레에서 머물기 — 오스트리아에서는 밤이 곧 모험이 됩니다. 유니크한 숙소들은 오스트리아의 삶의 방식을 담고 있습니다. 진정성 있고 특별한 경험을 선사하죠.

오스트리아는 바로 ‘레벤스게퓔(Lebensgefühl)’ 그 자체입니다!

빙하 호수에서 스탠드업 패들링을 즐기고, 장관을 이루는 전망대에 서며, 염소와 함께하는 하이킹까지— 모든 경험과 만남이 오스트리아의 진면목에 한 걸음 더 다가가게 합니다. 직접 느끼고 체험할 수 있는 나라, 오스트리아입니다.

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