Alpine hut on green high meadow with glaciated mountains and glacier tongue in background under blue sky
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외츠탈
Ötztal – 3,000m 이상의 산봉우리 250개가 모여 있는 다채롭고 활력이 넘치는 알프스 계곡

티롤주에서 가장 긴 계곡으로 경이로운 자연을 경험하고 싶은 사람들에게 선물 같은 장소입니다. 매 순간 기적 같은 아름다움을 선사합니다.

외츠탈은 여름과 겨울 모두 제각각 다른 매력을 자랑하는 계곡입니다. 우뚝 선 산은 진정한 자유로움과 동시에 한계에 도전하는 강렬함을 선사합니다. 여름이면 1,600km에 달하는 하이킹 트레일과 860km의 자전거 루트를 따라 숨이 멎을 만큼 아름다운 자연에 푹 빠질 수 있습니다. 우뚝 솟은 3천미터 고봉의 위용은 아무리 경험 많은 모험가라도 압도될 정도입니다. 거대한 물줄기의 슈투이벤 폭포(Stuiben Falls)와 아쿠아돔(Aqua Dome)에서 즐기는 온천욕 등 신나는 활동과 편안한 휴식을 모두 완벽하게 제공합니다.

겨울이면 계곡은 겨울 스포츠 애호가들의 천국으로 변신합니다. 여섯 개의 스키장을 뒤덮은 눈의 곱고 반짝이는 슬로프가 꿈만 같습니다. 스키장에서 벗어나도 즐길거리는 무궁무진합니다. 크로스컨트리 스키 트레일겨울 산책로, 마법세상처럼 등불을 켜고 슈투이벤 폭포까지 걸어가는 하이킹 코스 등 다양합니다.

어떤 계절에 방문해도 외츠탈은 놀라움과 흥미진진함으로 보석 같은 계곡입니다. 여러분의 다음 모험을 떠날 준비가 되었나요?

외츠탈 간략 정보
위치: 인 계곡(Inn Valley)의 측면
거주민 수: 2024년 기준 22,000
고도:800 m
최고봉: 빌트슈피체(Wildspitze) (3,768 m)

슈타이벤 폭포(Stuiben fall)는 티롤주에서 가장 큰 폭포이며, 외츠탈 계곡에 떨어지는 159m의 세찬 물줄기로 하이커들에게 가장 인기가 높은 장소입니다.

일년 내내 무료 혜택: 게스트 카드의 혜택을 원하시면 클릭하세요!

외츠탈을 만나다

주요 하이라이트

슈타이벤 폭포(Stuibenfall): 티롤주 최대의 폭포로 강렬하다

아이스 Q(Ice Q): 3,048m 고도에 위치한 알프스 식당

아레아 47(AREA 47) 놀이공원: 진정한 모험의 천국

아쿠아 돔(Aqua Dome): 거대한 소금 스파에서 휴식을!

죌덴(Sölden)의 겨울 스포츠: 거대한 슬로프와 깊게 쌓인 눈

Activities in the Ötztal

특별한 숙소

Naturhotel Waldklause

Hotel Das Central

Hotel Das Schlössl

Climate Protection Info

How do we protect the mountain environment?

  • Take everything you bring to the mountains back with you, including tissues, packaging, and water bottles.

  • Stick to the marked hiking trails to avoid disturbing wildlife and young forests.

  • Respect the local wildlife! Observe cows, sheep, and wild animals from a safe distance.

  • Use the extensive network of regional trains and hiking buses.

  • Choose mountain huts that are committed to sustainability and environmental protection.

  • Inspire your children to connect with nature – what they learn to appreciate, they will cherish.

  • Protect biodiversity: National park rangers are on hand to show you how.

FAQs

The Ötztal Valley is located in the Austrian province of Tirol and is a side valley of the Inn Valley. Stretching approximately 65 km from north to south, it separates the Ötztal Alps to the west from the Stubai Alps to the east. The entrance to the valley is about 45 km west of Innsbruck, where the Ötztaler Ache river flows into the Inn.

The following places are part of the Ötztal:

  • Sölden: Renowned for its diverse winter sports opportunities.

  • Obergurgl: Famous for the Timmelsjoch High Alpine Road and alpine activities.

  • Längenfeld: Home to the Aqua Dome, a large thermal spa.

  • Umhausen: Features the Stuiben Falls, Tirol’s highest waterfall, and the Ötzi Village.

  • Ötz: Known for Lake Piburg and numerous hiking trails.

  • Sautens: A peaceful spot, ideal for outdoor activities and a starting point for exploration.

  • Vent: A small mountaineering village providing access to high-alpine tours.

  • Haiming: Situated at the valley entrance, known for its orchards and cycling paths.

The highest mountain in the Ötztal is the Wildspitze, standing at 3,768 metres above sea level. It is not only the tallest peak in the Ötztal Alps but also Austria's second-highest mountain after the Großglockner. Located in the Weißkamm range of the Ötztal Alps, it is a popular destination for climbers and alpine enthusiasts.

The Ötztal offers a wealth of activities for nature lovers and families. Over 1,600 kilometres of hiking trails lead through stunning landscapes, including the Stuiben Falls. Cyclists can enjoy 850 kilometres of mountain biking routes. Thrill-seekers can try canyoning, rafting, or climbing in the AREA 47 outdoor park. For relaxation, the Aqua Dome in Längenfeld offers rejuvenation, while the Ötzi Village provides fascinating insights into prehistoric life.

The Ötztal Summer Card offers numerous benefits for visitors. It includes free rides on cable cars and public buses, complimentary entry to swimming pools, bathing lakes, and museums, as well as discounts on attractions like AREA 47 and the Aqua Dome. The card also covers guided hikes and free standard bike rentals. Available for 3, 7, or 10 days, it is included with many partner accommodations or can be purchased separately. You can find more information about costs here.

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