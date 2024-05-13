티롤주에서 가장 긴 계곡으로 경이로운 자연을 경험하고 싶은 사람들에게 선물 같은 장소입니다. 매 순간 기적 같은 아름다움을 선사합니다.

외츠탈은 여름과 겨울 모두 제각각 다른 매력을 자랑하는 계곡입니다. 우뚝 선 산은 진정한 자유로움과 동시에 한계에 도전하는 강렬함을 선사합니다. 여름이면 1,600km에 달하는 하이킹 트레일과 860km의 자전거 루트를 따라 숨이 멎을 만큼 아름다운 자연에 푹 빠질 수 있습니다. 우뚝 솟은 3천미터 고봉의 위용은 아무리 경험 많은 모험가라도 압도될 정도입니다. 거대한 물줄기의 슈투이벤 폭포(Stuiben Falls)와 아쿠아돔(Aqua Dome)에서 즐기는 온천욕 등 신나는 활동과 편안한 휴식을 모두 완벽하게 제공합니다.

겨울이면 계곡은 겨울 스포츠 애호가들의 천국으로 변신합니다. 여섯 개의 스키장을 뒤덮은 눈의 곱고 반짝이는 슬로프가 꿈만 같습니다. 스키장에서 벗어나도 즐길거리는 무궁무진합니다. 크로스컨트리 스키 트레일과 겨울 산책로, 마법세상처럼 등불을 켜고 슈투이벤 폭포까지 걸어가는 하이킹 코스 등 다양합니다.

어떤 계절에 방문해도 외츠탈은 놀라움과 흥미진진함으로 보석 같은 계곡입니다. 여러분의 다음 모험을 떠날 준비가 되었나요?