Varen in Oostenrijk
Op de mooiste meren en rivieren van Oostenrijk
Op volle kracht vooruit!
De kapitein en bemanning zetten koers terwijl langs de oevers schilderachtige landschappen, kastelen, burchten en bruisende steden voorbijglijden. Een bootcruise is de perfecte manier om even aan de dagelijkse drukte te ontsnappen – heerlijk ontspannen op het water, met een adembenemend uitzicht en volop tijd om van het moment te genieten.
Wat een geweldige manier om de natuur te ervaren! Terwijl je langs baaien, wilde uiterwaarden, velden en bossen vaart, zie je hoe het landschap zich steeds aanpast aan de regio. En natuurlijk, een van de spannendste momenten: de opwinding van wat er bij de volgende halte te ontdekken valt!
Riviercruises op de Donau
De blauwe levensader van Europa
De Kelten kwamen, keizers vertrokken – maar de Donau blijft onverstoorbaar.
Al eeuwenlang stroomt ze gestaag door tijd en geschiedenis, als een verbindende kracht tussen landen en culturen, altijd trouw aan haar koers. En met een aantal indrukwekkende records op haar naam: ze doorkruist maar liefst 10 landen – uniek onder de wereldrivieren – en is de op één na langste rivier van Europa, alleen de Wolga is groter.
De Donau vindt haar oorsprong in twee bronrivieren, de Brigach en de Breg, die ontspringen in het Zwarte Woud in Duitsland en samenkomen in Donaueschingen. Vanaf daar begint haar lange reis van ruim 2.800 kilometer, tot ze uiteindelijk haar eindbestemming bereikt: de Zwarte Zee.
Rondvaarten en excursies op meren
5 vermakelijke themacruises
Ontdek Wenen per schip
De levendige drukte langs het water en de historische architectuur, overdag of bij zonsondergang - pure Weense charme!
Themacruises in de Wachau vallei
Geniet van het UNESCO werelderfgoed inclusief culinaire hoogstandjes en seizoensgebonden ervaringen.
Culinaire ervaring op het Bodenmeer
Haal het anker op, leun achterover en geniet van typische specialiteiten uit Vorarlberg - vakantiegevoel in Vorarlberg.
Is het een schip of een bus?
Bewonder de wereldberoemde oude binnenstad van Salzburg vanaf het water en stap vervolgens zo de stad in – met de Amphibious Splash Tours kan het allebei! Vaar over de Salzach en rijd daarna direct naar de topattracties, van het prachtige Mirabell Paleis en Mozart's residentie tot het sprookjesachtige Leopoldskron Paleis en de historische wijken van de stad. Een unieke sightseeingervaring die land en water combineert!
Wil je langer genieten van de rivier? Stap dan aan boord van de Panorama Speedboat Amadeus Salzburg en cruise over de Salzach naar het indrukwekkende Paleis Hellbrunn, beroemd om zijn magische fonteinen. En als de avond valt, verandert het aanlegstation bij de Makartsteg in een stijlvolle cocktailbar – de perfecte plek om de dag in stijl af te sluiten!