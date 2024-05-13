Varen in Oostenrijk
Op de mooiste meren en rivieren van Oostenrijk

Een frisse bries, het paradijs in zicht: Een boottocht biedt een unieke kijk op de regionale schatten van Oostenrijk vanaf het water.

Op volle kracht vooruit!

De kapitein en bemanning zetten koers terwijl langs de oevers schilderachtige landschappen, kastelen, burchten en bruisende steden voorbijglijden. Een bootcruise is de perfecte manier om even aan de dagelijkse drukte te ontsnappen – heerlijk ontspannen op het water, met een adembenemend uitzicht en volop tijd om van het moment te genieten.

Wat een geweldige manier om de natuur te ervaren! Terwijl je langs baaien, wilde uiterwaarden, velden en bossen vaart, zie je hoe het landschap zich steeds aanpast aan de regio. En natuurlijk, een van de spannendste momenten: de opwinding van wat er bij de volgende halte te ontdekken valt!

Riviercruises op de Donau

Donau cruises met DDSG Blauwe Donau

Van Wenen naar Bratislava met de Twin City Liner

Donau cruises met Wurm + Noé

Wachau vallei cruises met de DDSG Blauwe Donau

De blauwe levensader van Europa

De Donau

De Kelten kwamen, keizers vertrokken – maar de Donau blijft onverstoorbaar.

Al eeuwenlang stroomt ze gestaag door tijd en geschiedenis, als een verbindende kracht tussen landen en culturen, altijd trouw aan haar koers. En met een aantal indrukwekkende records op haar naam: ze doorkruist maar liefst 10 landen – uniek onder de wereldrivieren – en is de op één na langste rivier van Europa, alleen de Wolga is groter.

De Donau vindt haar oorsprong in twee bronrivieren, de Brigach en de Breg, die ontspringen in het Zwarte Woud in Duitsland en samenkomen in Donaueschingen. Vanaf daar begint haar lange reis van ruim 2.800 kilometer, tot ze uiteindelijk haar eindbestemming bereikt: de Zwarte Zee.

Rondvaarten en excursies op meren

Bodensee

Zellersee

Wolfgangsee

Attermeer

Traunsee

Neusiedler See

Millstattmeer

Wörthersee

Achensee

Mondsee

5 vermakelijke themacruises

Ontdek Wenen per schip

De levendige drukte langs het water en de historische architectuur, overdag of bij zonsondergang - pure Weense charme!

Themacruises Wenen

Themacruises in de Wachau vallei

Geniet van het UNESCO werelderfgoed inclusief culinaire hoogstandjes en seizoensgebonden ervaringen.

Themacruises Wachau vallei

Culinaire ervaring op het Bodenmeer

Haal het anker op, leun achterover en geniet van typische specialiteiten uit Vorarlberg - vakantiegevoel in Vorarlberg.

Pleziertocht Bodensee

Piratenschip op de Attersee

Wat een avontuur: Kleine piraten kunnen helpen de schat te verbergen voor kapitein Blackbird en zijn mannen.

Themacruise Attermeer

Is het een schip of een bus?

Op verkenning met een amfibievoertuig

Bewonder de wereldberoemde oude binnenstad van Salzburg vanaf het water en stap vervolgens zo de stad in – met de Amphibious Splash Tours kan het allebei! Vaar over de Salzach en rijd daarna direct naar de topattracties, van het prachtige Mirabell Paleis en Mozart's residentie tot het sprookjesachtige Leopoldskron Paleis en de historische wijken van de stad. Een unieke sightseeingervaring die land en water combineert!

Wil je langer genieten van de rivier? Stap dan aan boord van de Panorama Speedboat Amadeus Salzburg en cruise over de Salzach naar het indrukwekkende Paleis Hellbrunn, beroemd om zijn magische fonteinen. En als de avond valt, verandert het aanlegstation bij de Makartsteg in een stijlvolle cocktailbar – de perfecte plek om de dag in stijl af te sluiten!

Amfibische Splash Tours Amadeus Salzburg

FAQs

Er zijn verschillende Donaucruises in Oostenrijk die je over de landsgrenzen brengen. Een echte internationale cruise:

  • DDSG Blauwe Donau biedt routes, lijncruises, themarondvaarten en dagtochten tussen Melk, Wenen en Bratislava (Slowakije).

  • Donauschifffahrt Wurm + Noé verbindt Wenen met Passau (Duitsland), maar deze route wordt niet continu onderhouden. Alle beschikbare data zijn te vinden op de website van de aanbieder.

Er is geen directe lijndienst tussen Wenen en Boedapest. Deze route is alleen beschikbaar als onderdeel van riviercruises, zoals die van MS Primadonna van DDSG Blue Danube.

Oostenrijk biedt verschillende mogelijkheden om historische schepen te bezoeken en mee te varen:

  • MS Oesterreich: Het eerste grote motorschip op het Bodenmeer, te water gelaten in 1928, is zorgvuldig gerestaureerd en biedt nu cruises in elegante art-decostijl.

  • DS Hohentwiel: Een nostalgisch stoomschip op het Bodenmeer dat verfijnde cruises en rondleidingen voor fijnproevers biedt.

  • Nostalgieschiff Gisela: Dit historische stoomschip aan de Traunsee in het Salzkammergut is het oudste in bedrijf zijnde schip van Oostenrijk (in dienst sinds 1871) en een van de oudste stoomschepen ter wereld.

  • DS keizer Frans Jozef I.: Dit historische stoomschip vaart al sinds 1873 en blijft een waar juweeltje in de scheepvaart aan het Wolfgangmeer.

Misschien ook interessant voor jou

Ontdek het beste van Oostenrijk