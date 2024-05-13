Oostenrijk is in zijn element als het gaat om schoon, helder water. Dompel je onder in watersporten of geniet van pure ontspanning: Water is een sprong naar geluk!

Waarom maken vakanties aan het water ons gelukkig?

Wat zo goed voelt als je in een diepblauw meer zwemt, heeft zich miljoenen jaren geleden in ons mensen ontwikkeld - omdat al het leven uit water komt. onderzoekers noemen wat we voelen als we naar water kijken, erin duiken of water drinken de "blauwe geest": Water is een levenselixer dat we nodig hebben. Maar water betekent ook ontspanning, inspiratie en activiteit. We komen tot rust bij het water, krijgen misschien goede ideeën of zijn gewoon gelukkig.

Oostenrijk is gemaakt voor waterrijke vakanties

Beroemd zijn de kristalheldere zwemmeren, ingebed in alpenlandschappen, geliefd om hun waterkwaliteit en schoonheid. Op veel meren kun je tijdens een boottocht genieten van een frisse bries en een prachtig uitzicht. Watersporten zijn avontuurlijker: er stromen talloze beken en rivieren door het Oostenrijkse landschap, ze behoren tot de schoonste van Europa en in veel ervan kun je "wildzwemmen". En als je weg wilt peddelen van het alledaagse leven, dan is rivierkajakken de juiste watersport voor jou.